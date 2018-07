Von Christiane Barth

Epfenbach. Aus dem Naturerlebnispark ist nichts geworden. Das Gelände "Wingertshecke" präsentierte sich als "nacktes" Hochwasserrückhaltebecken, dieses jedoch ist hochmodern und für die Zukunft gerüstet. Jetzt aufdimensioniert und eingeweiht erfüllt es im Hochwasserschutz eine wichtige strategische Funktion.

Nach dem Hochwasser 1994 wurde das ursprüngliche und nach heutigen Maßstäben veraltete Becken an der Waldstraße errichtet. Jetzt, nach rund zwei Jahren Bauzeit, eineinhalb Millionen Euro Investitionen sowie einer Volumenvergrößerung von 8000 auf 33.000 Kubikmeter bietet die Anlage ein deutliches Plus an Sicherheit vor Überflutungen. Die Pläne, auf dem Areal einen Naturerlebnispark einzurichten, wurden im vergangenen Jahr zu den Akten gelegt.

Der ursprüngliche Plan des Zweckverbands Hochwasserschutz Elsenz/Schwarzbach, die Hochwasserschutzwirkung auf die nächsten 50 Jahre zu gewährleisten, ging nicht ganz auf. Sowohl 2008 als auch 2011 war das Becken randvoll, die Hochwasserentlastung sprang an. Dabei wird das Wasser kontrolliert abgeführt. Überflutungen des Marktplatzes einschließlich Rathaus waren die Folge. Das sanierte Becken ist auf einen Hochwasserschutzgrad von "HQ 100 plus Klimaänderung" ausgelegt - eine statistische Größe, die beschreibt, dass der Damm ein Hochwasser, wie es im Durchschnitt alle 100 Jahre vorkommt, verkraften kann.

"Das Becken hat die Aufgabe, das Hochwasser vom Epfenbach nicht mehr in den Ort fließen zu lassen", verdeutlichte Joachim Locher, Vorsitzender des Zweckverbands. Die Anlage habe bereits mehrfach Katastrophen ferngehalten. "Heute können wir mit dem Umbau und der Vergrößerung der Anlage einen deutlich besseren und vor allem auf die Zukunft ausgerichteten Hochwasserschutz bieten", so Locher. Finanziert wurden die Baukosten von der "Förderung der Wasserwirtschaft" des Landes Baden-Württemberg mit 990.000 Euro sowie den anteiligen Baukostenzuschüssen der Mitgliedsgemeinden mit insgesamt rund 480.000 Euro.

Die "Wingertshecke" hat auch im gesamten Beckennetz eine wichtige Funktion. Foto: Christiane Barth

Oliver Schnese vom Planungsbüro Martin-Schnese erläuterte technische Details: Die Aufdimensionierung sei durch Verbreiterung sowie eine Dammerhöhung um stellenweise fast zwei Meter erreicht worden. Auch der Epfenbach wurde umgekrempelt, teils mit neuem Bachbett ausgestattet, das Schieberbauwerk aus Stahlbeton höher gelegt. Eine gigantische Masse an Erde (10.000 Kubikmeter) ist bewegt, dabei jedoch auch der Lebensraum von Tieren im Mikrobereich berücksichtigt worden. "Bei der Überplanung haben wir darauf geachtet, dass Kleinlebewesen das Gelände durchwandern können", so Schnese.

Flankiert wurden die Arbeiten am Herz der Anlage mit einem Verschwenken der Waldstraße nach Osten und dem Parkplatzbau weiter südlich, denn die vorhandenen Parkplätze für Kleintierzüchterheim, Schützenhaus sowie Motorradclub fielen weg. Auch die parallel der Waldstraße verlaufenden Rohre für Wasser und Abwasser mussten in die neue Wegetrasse umgelegt werden. Eine neue, 40 Meter lange Hochwasserentlastungsanlage leitet das Wasser entlang des Weges in den Kolksee.

"Durch den Klimawandel ist häufiger mit Starkregen zu rechnen als früher", gab Bürgermeister Joachim Bösenecker zu bedenken, "ein wichtiges Thema für die Daseinsvorsorge." Zudem habe das Hochwasserproblem durch die Verdolung des Epfenbachs an Brisanz gewonnen. Es sei also "unverzichtbar" gewesen, so viel Geld zu verbauen. "Doch das Ergebnis überzeugt. Dieses Bauwerk atmet den Geist der Professionalität."