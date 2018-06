Von Rainer Ohlheiser

Epfenbach. Tobias Liebig-Cardinale ist seit dem 1. Februar als Rektor an der Merian-Schule in Epfenbach tätig. Der seit September 2017 in Spechbach wohnhafte Schulleiter ist verheiratet und hat drei Söhne. Nach rund 100 Tagen im Amt hat er sich über seinen Start und seine Ziele im neuen Amt geäußert. Am Freitag, 22. Juni, wird er offiziell eingeführt.

Herr Liebig-Cardinale, wie verlief der Start?

Die Aufnahme war sehr gelungen, was auch der guten Arbeit von Petra Burger zu verdanken ist, die die Schule zuvor kommissarisch geleitet hatte. Alles war bei der Übergabe in einem Top-Zustand. Von den Kolleginnen und Kollegen war Erleichterung zu spüren, dass wieder eine verantwortliche Person permanent vor Ort ist. Ich hatte nicht nur das Gefühl, dass sie froh sind, dass jemand da ist, sondern, dass ich auch schnell als Person angenommen wurde.

Wie ist Ihr beruflicher Werdegang?

Ich bin in Wiesloch aufgewachsen, habe in Heidelberg studiert und mein Referendariat in St. Leon-Rot absolviert. Meine erste Lehrerstelle habe ich an einer Grund- und Hauptschule in Göppingen angetreten, wo ich insgesamt vier Jahre arbeitete. Ich unterrichtete in beiden Schularten, was sehr abwechslungsreich war. Nach einem Einsatz an einer Gemeinschaftsschule in Heidelberg war ich zwei Jahre lang an der Grundschule Wiesloch-Frauenweiler tätig. Während dieser Zeit konnte ich als Teil der dortigen Schulleitung wertvolle Erfahrungen sammeln. Ich habe also mit der Grundschule, Hauptschule und Gemeinschaftsschule bereits die drei hier vorhandenen Schularten kennen gelernt.

Rektor Tobias Liebig-Cardinale ist seit 1. Februar im Amt. Foto: Rainer Ohlheiser

Welches Resümee ziehen Sie nach den ersten 100 Tagen in Epfenbach?

Ein sehr positives. Ich bin zuständig für die Grundschule sowie für die nach und nach auslaufende Werkrealschule. Die Gemeinschaftsschüler stehen unter der Leitung von Klaus Klinger, dem Rektor der Grafeneckschule Helmstadt. Obwohl am Anfang zunächst viele formelle und verwaltungstechnische Dinge zu regeln waren, ist es mir wichtig, mich auch pädagogisch einzubringen, etwa bei der Führung von schwierigen Elterngesprächen oder wenn Schüler schon länger nicht mehr den Unterricht besucht haben.

Ich will meine Kollegen unterstützen und frage dann auch schon mal aktiv nach. Sehr gut gefällt mir an der Schule das musikalische Profil. Die Band "School of Rock hat sich einen großen Bekanntheitsgrad erarbeitet. Dies ist vor allem Thorsten Diehm zu verdanken, der trotz seines Wechsels nach Hessen noch immer die Band betreut. Aufgrund der auslaufenden Schulform ist ein Ende leider absehbar. Seine hervorragende Vertretung vor Ort wird uns wohl nach Ende des Schuljahres verlassen, so dass ich mich auch selbst um die musikalische Weiterbildung an der Merian-Schule kümmere. Vielleicht gelingt es uns ja mal, eine Grundschul-Rockband zu eröffnen.

Was streben Sie an Neuerungen an?

Wir haben zwischenzeitlich eingeführt, dass Montagvormittags kurz vor 9 Uhr eine Schulversammlung durchgeführt wird. Hier wird eine Wochen-Vorschau mit den vorgesehenen Unternehmungen präsentiert. Es ist ein Forum für alle Schüler und am Schulleben beteiligten Personen, wobei die Möglichkeit besteht, Vorschläge zu unterbreiten, was auch sehr gut angenommen wird.

Welche Herausforderungen stellt der Ganztages-Schulbetrieb?

Der Ganztagesbetrieb an der Grundschule läuft bereits. 50 von 80 Grundschülern sind im Ganztagesbetrieb bis 15 Uhr da. Sie erledigen dann nach dem regulären Unterricht den Großteil ihrer Hausaufgaben in der Schule und nehmen an Betreuungs- und Beschäftigungs-Arbeitsgemeinschaften teil. Nach möglichen Verbesserungen und Neuerungen muss man stets schauen.

Verpflichtend sind die Schüler nur vormittags an der Schule. Irgendwann wird es dann so sein, dass neben den Grundschülern nur noch die Klassen fünf bis sieben der Gemeinschaftsschule in Epfenbach unterrichtet werden. Die Schüler dieser Klassen sind, im Gegensatz zur Merian-Schule, verpflichtend im Ganztagesbetrieb, so dass hier eine besonders gute, da komplexe Koordination nötig ist. Die Zusammenarbeit mit dem Rektor der Grafeneckschule Klaus Klinger ist erfreulicherweise bereits jetzt sehr kollegial, gut und herzlich, wird aber sicher noch intensiver werden.