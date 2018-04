Von Tim Kegel

Sinsheim. Das hat Klaus Hoffmann sprichwörtlich den Tag versaut. Zuerst der Schreck, dann die ganze Telefoniererei. Ganz zu schweigen vom Gestank. Dabei wollte der technische Angestellte bei der Rogalla GmbH in der Au am Dienstagmorgen nur kurz die grüne Mülltonne reinziehen.

Manchmal fangen so Krimis an: Die Wertstofftonne, die am Karsamstag geleert wurde und übers lange Wochenende am Straßenrand im Industriegebiet stand, roch bestialisch; darin ein blauer Müllsack, an dem Blut und dicke dunkle Haare kleben. Ein grausiger Anblick, bei dem gleich das Kopfkino anläuft. Heutzutage weiß man ja nie - deshalb linste Klaus Hoffmann vorsichtig und mit einem mulmigen Gefühl in den 60-Liter-Beutel. "Was ist denn das?" Schnell war klar: Hier hat jemand ein Wildschwein entsorgt, genauer Fellfetzen, Knochen und Kopf - Keulen, Rücken und Filets hat der Unbekannte behalten.

"Was macht man mit so etwas?" Die Frage war der Beginn einer Odyssee, denn mit dem Anruf beim Amt war der Schauplatz eröffnet, der Fall, zumindest theoretisch, aktenkundig. Einfach die Tonne zuklappen und schweigen - vielleicht wär’s besser gewesen, aber jetzt war’s undenkbar: "Freundlich und bemüht" gab man sich beim Ordnungsamt, die Sache in die Hand nehmen konnte man trotzdem nicht. Anders als eine auf der Landstraße überfahrene Katze oder ein Reh wurde dieser Kadaver "nicht auf öffentlichem Grund" gefunden. Um so etwas kümmere sich "die Tierkörperbeseitigungsanstalt". Vorher solle jedoch noch der Jagdpächter einen Blick auf Sack und Inhalt werfen, könne diesen, so glaubte man, "vielleicht auch entsorgen."

Tatsächlich ist es Usus, dass ein Jäger Wildreste in einem tiefen Loch im Wald vergräbt - dann aber lieber die der eigenen Beute, was seuchenschutzrechtlich zwar aufs gleiche rauskommt, in beiden Fällen sowieso nicht ganz ohne ist. Trotzdem hat Klaus Hoffmann "den Jagdpächter angerufen" - der offenbar so gar nicht begeistert war: "Man könne auch nicht helfen", hieß es dort, zumal ja die Todesumstände des Schweins völlig ungeklärt, Anzeichen für einen Ein- und Ausschuss nicht auffindbar wären. Der Waidmann fuhr von dannen; ein zweiter Jäger wurde auf den Platz beordert - "selbe Antwort". Da außerdem "nichts von einer geschossenen Wildsau bekannt" wäre, sei das doch viel mehr ein Fall für die Polizei. Vielleicht habe ja ein Wildunfall stattgefunden; verursacht von jemandem, der das "Opfer" gleich mitgenommen und fachmännisch zerteilt hat? Fehlanzeige auf dem Polizeirevier. Man sei mit anderen und auch wichtigeren Dingen beschäftigt, hieß es dort. Irgendwie schien es, als wolle sich an dem rätselhaften Fund keiner die Finger schmutzig machen: "Noch mal hol’ ich den Sack jetzt nicht raus", dachte sich nun auch Klaus Hoffmann.

Unterdessen liefen im Rogalla-Sekretariat bei Silvia Stier die Drähte heiß: "Jagdverband, Hegering, Jägervereinigung" - überall stieß sie auf freundliche Ratlosigkeit: "Die Wildverwertungsstelle in Sinsheim" solle sie kontaktieren, empfahl man ihr. Doch jene, so erfuhr sie, sei "noch gar nicht eingerichtet". Und "an der Östringer Kläranlage" gebe es "auch irgendwas, wo man totes Wild abgeben kann". Dort ließ Silvia Stier es ausklingeln. Niemand nahm den Hörer ab, während es in der Tonne im Hof weiter gärte. "Ein befreundeter Metzger" fiel Firmenchef Lutz Rogalla als nächstes ein: Dieser könne doch bestimmt bei der Entsorgung "ganz unkompliziert helfen". Sollte man meinen. Doch falsch gedacht: In Zeiten von Afrikanischer Schweinepest und steigender Hygieneauflagen sei so etwas "beim besten Willen unmöglich", habe der Metzger gesagt.

Aber kann - mitten im ländlichen Raum - wirklich keiner mehr sagen, was man mit Schlachtabfällen einer, wenn auch zweifelhaften, Wildsau macht? Tatsächlich lag des Rätsels Lösung zum Greifen nah. Trotzdem sahen offenbar alle Beteiligten - private, behördliche, Laien wie Profis - den Wald vor lauter Bäumen nicht.

Rat kommt von den Stadtwerken, die alltäglich tote Tiere von "öffentlichem Grund" aufsammeln. "Die Süpro", so heiße der in Ladenburg ansässige und auch für Sinsheim zuständige Entsorger, klappere mehrfach wöchentlich Stellen ab, an denen Kadaver anfallen: Bau- und Bauernhöfe, Schlachter, eigentlich auch jagdliche Sammelstellen. Der anfängliche Tipp des Ordnungsamts war da schon ziemlich "heiß".

So weit war Klaus Hoffmann inzwischen auch schon. Heute soll die Abholung erfolgen. Auf den Entsorgungskosten, voraussichtlich rund 70 Euro, wird die Firma wohl sitzen bleiben. "Und das alles wegen dieser blöden Sau."