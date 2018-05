Nach dem Brand in der Kraichgauschule konnte die Polizei die vier jugendlichen Brandstifter fassen. Archiv-Foto: Julian Buchner

Eppingen-Elsenz. (guz) Die Kraichgauschule nimmt am heutigen Dienstag ihren Unterricht wieder auf. Die Schule war, wie berichtet, nach einem Brand geschlossen worden, den vier Minderjährige am 5. Mai gelegt hatten. Weil das Erdgeschoss durch Rauch und das Untergeschoss durch Löschwasser stark in Mitleidenschaft gezogen wurden, kann der Unterricht allerdings vorläufig nur im Obergeschoss stattfinden. Dort stehen immerhin genügend Räume zur Verfügung, um die sieben Klassen aufzunehmen. Auch ein provisorisches Lehrerzimmer wurde dort eingerichtet. Auch der Ganztagesunterricht kann aufrechterhalten werden.

Gestern waren die Schüler noch auf dem seit Langem geplante Schulausflug, heute beginnt nach einer Woche Zwangsferien der reguläre Unterricht wieder. Wann die Schäden beseitigt sind und das gesamte Schulhaus wieder nutzbar ist, darüber gibt es noch keinen endgültigen Informationen. Oberbürgermeister Klaus Holaschke hatte jedoch in der Sitzung des Technischen Ausschusse bereits bekannt gegeben, dass der Badische Gemeindeversicherungsverband (BGV) den Schaden begleichen wird. Damit ist sichergestellt, dass die Stadt als Schulträger nicht auf dem Schaden sitzen bleiben wird. Im Nachgang wird der BGV höchstwahrscheinlich versuchen, die Eltern der zündelnden Kinder in Regress zu nehmen.

Die Schadenssumme ist nach wie vor offen, aber mit Sicherheit höher als die zunächst von der Polizei vermuteten 95.000 Euro. Denn voraussichtlich muss zumindest das Erdgeschoss grundsaniert und dabei auch von den beim Brand entstandenen Schadstoffen gereinigt werden.

Weil die Ergebnisse der Laborproben noch nicht vorliegen, die ein Spezialist in der vergangenen Woche genommen hatte, ist noch immer unklar, welchem Umfang die Sanierung haben wird. Der offenbar mutwillig gelegte Brand war zwar relativ klein, sorgte aber für eine enorme Rauchentwicklung und gesundheitsgefährdenden Ruß im Erdgeschoss. Davon war auch das Büro der Schule und einige darin gelagerte Schülerakten betroffen. Diese müssen nun möglicherweise Seite für Seite gereinigt werden.