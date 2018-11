Sinsheim/Angelbachtal. (fro) Ob das nötig sei, fragte der Anwalt des Angeklagten, als dieser mit Fußfesseln von drei Justizvollzugsbeamten in den Gerichtssaal des Sinsheimer Amtsgerichts geführt wurde. Die Antwort der Richterin: Ja, denn aufgrund der Fenster und Lage des Saals im Erdgeschoss wolle man keine flüchtenden Angeklagten.

Grund zur Flucht könnte der 45-Jährige schon haben, war er doch vom Landgericht Koblenz bereits wegen schweren Einbruchs zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er war vor einiger Zeit mit drei anderen Männern mittels eines Vorschlaghammers in eine Tankstelle eingebrochen. Da die Staatsanwaltschaft jedoch in Berufung gegangen war und ein höheres Strafmaß gefordert hatte, ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig.

Auch im nun verhandelten Fall ging es um besonders schweren Diebstahl mit Sachbeschädigung, dieses Mal jedoch in Angelbachtal. Hier, so der Vorwurf der Staatsanwältin, sei der Angeklagte gemeinsam mit zwei Unbekannten am Abend des 9. August 2015 über das Dach in die Büro- beziehungsweise Tresorräume des Rewe-Marktes eingestiegen, wobei die Dachziegel, Isolierung und Deckenplatten des Supermarktes entfernt und zerstört wurden. Innerhalb des Gebäudes wurden dann zwei Wände durchbrochen und die unbekannten Täter hatten sich am Tresor zu schaffen gemacht. Den Geldschrank konnten sie nicht aufbrechen, dafür jedoch eine auf dem Tresor angebrachte Geldkassette, in der die Kassenschieber lagerten. Hieraus stahlen sie 1800 Euro in bar. Der Sachschaden, der während des Bruchs entstand, belief sich laut Staatsanwaltschaft auf 10.000 Euro.

Die Schwester der stellvertretenden Marktleiterin, die an dem Sonntagabend zufälligerweise an dem Markt vorbeifuhr, hatte die Alarmlampen des Marktes bemerkt, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Als diese eintraf, fehlte von den Tätern jedoch jede Spur. Die Spurensicherung konnte jedoch eine DNA-Spur an einem Klebeband feststellen, die schließlich zu dem Angeklagten führte, dessen DNA im System gespeichert ist. Das an einem Brandmelder gefundene Klebeband, so vermutete ein Polizeihauptkommissar aus Mannheim, der als Zeuge vorgeladen war, hatten die Täter wohl dazu genutzt, das Auslösen eines Feuermelders zu verhindern. Dies sei in der "Szene" Gang und Gäbe, da beim Aufbrechen von Tresoren mit schwerem Gerät mit Rauchentwicklung zu rechnen sei.

Der Anwalt des Angeklagten wies im Laufe der Verhandlung jedoch darauf hin, dass die sichergestellte Spur lediglich eine Misch-Spur sei, also das Erbmaterial von zwei Personen darauf gefunden wurde. Da sein Mandant zu Beginn über Dolmetscher und Anwalt hatte verlauten lassen, dass er zum Tatzeitpunkt zu Hause im Kosovo gewesen sei, konnte ihm das Gericht die Tat nicht nachweisen. Schließlich, so machte der Anwalt anhand seines Handys deutlich, hätte die DNA des Angeklagten ja auch anderweitig auf das Klebeband kommen können - beispielsweise während seiner Gelegenheitstätigkeiten auf Baustellen, mit denen er sich in Deutschland über Wasser halte. Das Verfahren wurde nach einer Beratung von Richterin, Schöffen, Staatsanwältin und Anwalt schließlich eingestellt. Seine Fußfesseln wurde der Angeklagte aber nicht los: In Haft muss er dennoch bleiben.