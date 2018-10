Von Ines Schmiedl

Wer ein Zusammenspiel von Natur und Kunst genießen möchte, dem sei der Schlosspark von Eichtersheim ans Herz gelegt. Inmitten der kleinen Gemeinde im Angelbachtal können Ruhesuchende in der Parkanlage auf fast sieben Hektar Fläche den ausgebauten Wegen folgen und viel Schönes entdecken.

Keck schaut sie den Betrachter aus ihren klugen Augen an - keineswegs überheblich, obwohl sie weit oberhalb von ihrer Milchkanne aus auf die Dinge herabschaut - ein Statement an die Kuh von einem Künstler, der sich vor allem und mit Leib und Seele dem Pferd verschrieben hat. Dieses opulente Rind ist das Pendant des Ku(h)riosums, das seinerzeit beim Aufstellen des Brunnens 1987 in der Altstadt in Bietigheim-Bissingen für Diskussionen unter den Bürgern sorgte. Hier im Park schaut es fast versonnen auf die Spaziergänger.

STECKBRIEF Name: Schlosspark Eichtersheim Lage: Schlossstraße 1, 74918 Angelbachtal-Eichtersheim Besonderheiten: Uralte Bäume, die zum Teil botanische Besonderheiten sind. Einige Skulpturen des Künstlers Jürgen Goertz. Das Wasserschloss beherbergt das Rathaus und das Restaurant "Heckerstuben". Öffnungszeiten: täglich frei zugänglich Eintritt: frei https://www.angelbachtal.de/freizeit-kultur/sehenswuerdigkeiten.html

Den Park nutzt der seit 1980 am Rand der Grünanlage wohnende Künstler Jürgen Goertz als Freiluftgalerie - sehr zum Vorteil der Gemeinde, die viele Besucher und damit große Aufmerksamkeit auf sich zieht. Der Bildhauer, der im kommenden Jahr seinen 80. Geburtstag feiert, hat sich vor allem mit seinen Großplastiken einen Namen gemacht. Bekannteste Werke sind das Rolling Horse vor dem Berliner Hauptbahnhof oder das S-Printing Horse in Heidelberg.

Wenige Meter weiter im schönen Park finden sich alles überragende Baumriesen: Der verknöchert aussehende Ginkgo zieht viele Blicke auf sich und auch die benachbarte Hängebuche, deren ausladende Äste auf hölzernen Krücken ruhen müssen. Unter diesen botanischen Besonderheiten können sich ganze Kindergruppen ein schattiges Plätzchen suchen oder Verstecken spielen.

Einer von etlichen Baumriesen im Schlosspark: ein alter Ginkgo.

Den Mittelpunkt des lang gezogenen, im Stile eines englischen Landschaftsgartens angelegten Parks bildet das im 16. Jahrhundert erbaute Wasserschloss. Seit einem Umbau 1980 beherbergt das historische Gebäude das Rathaus. Hier werden nicht nur Formalien erledigt und Ehen geschlossen, hier können Hochzeitsgesellschaften auch gleich im herrschaftlichen Ambiente ihre Festlichkeiten ausrichten.

Geht nach einer üppigen Runde der Spaziergang wieder in Richtung Ausgang, so führt er an der Großplastik "Chariot" vorbei, die Goertz vor zwei Jahrzehnten für eine Ausstellung in Montreal geschaffen hat. Sieht man genau hin, findet man den Ehrenbürger der Gemeinde und seine Frau Christa als Wagenlenker. "Pferde haben mich seit frühester Kindheit geprägt", sagt der Künstler, der die Huftiere immer wieder neu in seinen Werken erfindet.

Bildhauer Jürgen Goertz ist ein Pferdenarr, was sich auch immer wieder in seinen Kunstwerken widerspiegelt.

Im "Turm der grauen Pferde" in der Altstadt von Bietigheim-Bissingen finden sich Elemente des "Chariot" wieder und doch ist der 1993 aufgestellte Turm ganz anders als das Wagengespann. Auch mehrere kleinere Plastiken kann man beim Spazieren gehen entdecken. Die neuesten stehen vor Heckers Geburtshaus auf dem Heckerplatz, quasi im Vorhof des Künstlerheims.

Auch Porträts arbeitet und verarbeitet Goertz immer wieder in seinen Werken, ob von bekannten Persönlichkeiten oder frei erfundene. "Mit meiner Kunst fordere ich eine pluralistische Gesellschaft zum gedanklichen Widerspruch heraus und erwarte von ihr besonnene Toleranz und den entsprechenden Respekt vor der Leistung eines Anderen", so einer der Leitsprüche des bekannten Bildhauers. Im Eichtersheimer Park, zwischen Kunstwerken und Baumriesen, wird dieses friedliche Miteinander gelebt.