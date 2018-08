Von Günther Keller

Neckarbischofsheim-Untergimpern. Keine drei Wochen nach dem Wechsel des Eigentümers haben sich die neuen Chefs aus dem kalifornischen Aliso Viejo mit einer Hiobsbotschaft an ihre 180 Mitarbeiter in Untergimpern gewandt: Das Werk wird geschlossen. Bis Dezember 2019 soll die Fertigung von Schwingquarzen, Oszillatoren und Messgerätebauteile komplett eingestellt und in andere Produktionsstätten verlagert werden.

Die Reaktion in der Belegschaft war geteilt: Geschockt von der Schließung und der zu erwartenden Kündigungswelle zeigten sich die einen, für absehbar hielten sie die anderen. Jetzt soll zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung ein Sozialplan ausgearbeitet werden. Wann die Kündigungen abgeschickt werden, ist momentan noch nicht bekannt.

Um die schlechte Nachricht zu überbringen, hatte die Führungsetage den Betriebsratsvorsitzenden vorgeschickt. "Unter Tränen", so berichteten Augenzeugen aus der Betriebsversammlung am Dienstag, eröffnete Ernst Deschner seinen Kollegen die Unternehmenspläne, das Werk binnen 24 Monaten abzuwickeln. Die Mitarbeiter hatten sich gerade erst an einen neuen Firmennamen gewöhnen müssen: Offiziell war die Quarz-Schmiede, die bisher zum US-amerikanischen Konzern Vectron gehört hatte, mit dem Jahreswechsel vom Halbleiterproduzenten Microsemi übernommen worden. Microsemi hatte nach eigenen Angaben rund 130 Millionen US-Dollar für mehrere deutsche Betriebe der Vectron-Konzernmutter bezahlt.

Der Eigentümerwechsel - es war der fünfte in der 44-jährigen Firmengeschichte - hatte die Belegschaft zwar überrascht, aber nicht argwöhnisch gemacht: "Wir hatten gut zu tun", schilderte ein Mitarbeiter die Auftragslage der letzten Monate. Allgemein sei man davon ausgegangen, dass der Betrieb wie bisher weiterlaufe.

Am Firmensitz in Aliso Viejo hatte man offenbar andere Pläne. Man sei in einer "Phase der Umstrukturierung" und wolle dabei Überkapazitäten abbauen, erklärte eine Unternehmenssprecherin. Die Branche sei unter starkem Konkurrenz- und Preisdruck, der Markt für Schwingquarze in einer anhaltenden Flaute, weshalb eine Konsolidierung nötig sei. Ob den Untergimperner Mitarbeitern ein Arbeitsplatz in anderen Standorten angeboten werde - in Betracht käme die Niederlassung in Heilbronn -, konnte die Sprecherin nicht sagen.

Im Werk am Krebsbach setzen unterdessen Mitarbeiter auf Abfindungen in dem noch auszuhandelnden Sozialplan. Viele sind seit Jahrzehnten im Betrieb, der Altersdurchschnitt ist vergleichsweise hoch - auch weil in vorangegangenen Perioden des Personalabbaus vorwiegend jüngere Beschäftigte gehen mussten. Andere zeigten sich gegenüber der RNZ vor Ort optimistisch, einen neuen Job zu finden: "Innerhalb von zwei Jahren müsste sich eigentlich etwas ergeben." Es gab aber auch Meinungsäußerungen zwischen Frustration und Wut: "Für mich ist die Kündigung eine Katastrophe", sagte eine Mittvierzigerin. Ihr Kollege schimpfte: "Wir wurden systematisch plattgemacht, verraten und verkauft."

Inwiefern die IG Metall in die anstehenden Verhandlungen mit der Geschäftsleitung eingebunden sein wird, war gestern noch nicht klar. Die Gewerkschaft hat einen relativ geringen Organisationsgrad unter den Betriebsangehörigen in Untergimpern. Man wolle sich zunächst ein Bild von der Lage machen, verlautete aus der IG Metall-Geschäftsstelle in Heidelberg.