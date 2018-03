Von Günther Keller

Neckarbischofsheim-Untergimpern. Große Erleichterung für die knapp 200 Mitarbeiter der Firma Microsemi: Die angekündigte Schließung des Untergimperner Werks zum Jahresende 2019 ist offenbar vom Tisch. Mit dieser Nachricht kehrte Geschäftsführer Jürgen Schäfer nach Gesprächen mit den Konzernchefs aus dem kalifornischen Aliso Viejo zurück. Am gestrigen Dienstag wurde die Botschaft in einer Betriebsversammlung bestätigt.

Die gemeinsamen Bemühungen des Betriebsrats und des Geschäftsführers um den Erhalt des Standorts hätten gefruchtet, hieß es in einer Pressemitteilung, in der auf die über 20-jährige Erfahrung des Betriebsratsvorsitzenden Ernst Teschner und des Betriebsrats im Umgang mit amerikanischen Konzernen verwiesen wurde. Unklar ist allerdings noch, ob die Zusage auch nach dem anstehenden Eigentümerwechsel Bestand hat: Bis zur Jahresmitte will der Großkonzern Microchip den bisherigen Konkurrenten auf dem Halbleitermarkt mitsamt seinen 4500 Mitarbeitern komplett übernehmen. Hinter diesem Deal steht allerdings aktuell ein Fragezeichen: Wie US-amerikanische Medien am Montag berichteten, soll die geplante Transaktion noch behördlich untersucht werden. Anteilseignern von Microsemi scheinen die gebotenen 69 Dollar pro Microsemi-Aktie zu niedrig, so hieß es.

Für die Beschäftigten in Untergimpern ging mit der Information aus der Konzernzentrale zunächst ein zweimonatiges Bangen zu Ende. Im Januar und damit nur wenige Wochen nach dem Eigentümerwechsel von Vectron zu Microsemi, war ihnen eröffnet worden, dass das Werk wegen bestehender Überkapazitäten geschlossen werden solle. Kündigungen waren bisher allerdings nicht verschickt worden.

Am Dienstag wurde aus einem Schreiben von Microsemi zitiert: "Aus dem Prozess der schrittweisen Prüfung gemeinsam mit dem Betriebsrat haben sich umfangreiche Einzelheiten und Informationen ergeben, die eine Überprüfung der Entscheidung zur Werksschließung unumgänglich machen. Dieser Prozess dauert seit der Erstmitteilung an den Betriebsrat durch die Gesellschafter an." Nach gründlicher Prüfung und Bewertung der Rückmeldungen von Seiten der Kunden, leitenden Mitarbeitern des Werkes sowie in nicht geringem Maße auch aufgrund der Kooperation mit den Betriebsratsmitgliedern habe sich die Microsemi-Geschäftsführung entschieden, "sämtliche Maßnahmen betreffend der Schließung des Produktionswerks in Neckarbischofsheim einzustellen". Nach aktuellen Planungen werde der Standort in Untergimpern als Teil von Microsemi weitergeführt.

Weiter heißt es: "Die Geschäftsführung von Microsemi ist sich darüber im Klaren, dass die ursprüngliche Planung für die Mitarbeiter und ihre Familien sehr belastend waren und möchte den Mitarbeitern in Neckarbischofsheim deshalb für ihre rücksichtsvolle Mitarbeit und für das hohe Maß an Einsatz und Engagement danken." All dies habe der Geschäftsführung sehr dabei geholfen, zu der jetzigen Entscheidung zu gelangen.

Für IG Metall-Sekretär Türker Baloglu ist die Schließungsgefahr für das Werk allerdings noch nicht gebannt. Der Bescheid aus Kalifornien enthalte vor allem keine dauerhafte Beschäftigungszusage, sei eher eine allgemein gehaltene Absichtserklärung und führe keine konkreten Ziele für die künftige Entwicklung an. Deshalb seien Nachverhandlungen nötig, meinte er in der Betriebsversammlung.