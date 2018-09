Sinsheim-Dühren. (tk) Wenngleich viele mit Spannung auf die angekündigte "Mega-Party" mit Opernball-Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner, den "Botox-Boys" sowie Sänger Chris Wolff und Schauspielerin Nicole Mieth blicken, hat das 39. Dührener Dorffest am kommenden Wochenende, 1. und 2. September, noch andere Programmpunkte zu bieten. Eröffnung ist am Samstag, 17 Uhr, mit dem Gesangverein "Frohsinn", den Dührener Manschettenbauern und einem Fassbieranstich.

Gegen 19 Uhr ist das "Österreich-Event" angekündigt. Der Sonntag beginnt um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst. Gegen 14 Uhr startet ein Kinderprogramm mit einer Hip-Hop-Einlage. Unterhaltung steuern die Manschettenbauern und die "Viet Vo Dao"-Gruppe des Sportvereins bei.

Unterdessen erfuhr die RNZ Ergebnisse eines letzten Abstimmungstreffens der Party-Organisatoren um Peter Batzdorf von den Dührener Ortsvereinen, Polizei, Ordnungsamt und Rotem Kreuz, welches am Mittwoch stattgefunden hat. Bei dem Termin war wiederholt von einer nicht abschätzbaren Besucherzahl der geplanten Promi-Fete die Rede. Die Personalstärke des Sicherheitsdienstes sei aufgestockt worden.

Zahlreiche Medien haben inzwischen über die Dorffest-Premiere berichtet. Die Organisatoren könnten daher "nicht ausschließen", dass eine Flut an Fahrzeugen am Samstag in Dühren eintrifft, sagte der städtische Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer am Donnerstag auf Nachfrage, hielt sich jedoch über Schätzungen bedeckt. Es sei jedoch "realistisch", von einem Andrang auszugehen, wie ihn das Dührener Dorffest in 39 Jahren noch nicht erlebt hat.

Die Parksituation dürfte angespannt sein, selbst wenn der Dührener Ortsvorsteher Alexander Speer wiederholt betont hat, dass es sich bei dem Promi-Auflauf lediglich "um einen Zweieinhalb-Stunden-Auftritt" handle. Party-Gästen empfiehlt der Ordnungsamtschef in den Gebieten "Hinter der Mühle", rund um das Wohngebiet "Augrund" oder beim Dührener Sportplatz zu parken. Ortsansässigen rät er, "zu Fuß zu kommen".

Weil es im engen Dührener Ortskern nur wenige Rettungswege gebe, wären Polizeimotorräder und auch der Stadt-Ordnungsdienst im Einsatz und dazu gehalten, scharf gegen Parkverstöße vorzugehen.

Dies gelte beidseitig entlang der Dührener Ortsdurchfahrt sowie der parallel innerorts verlaufenden Karl-Schumacher-Straße. Dort hat das Ordnungsamt bei vergangenen Dorffesten bei Falschparkern ein Auge zugedrückt.