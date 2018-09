Sinsheim-Dühren. (tk) Am Ende hat alles fantastisch geklappt: Nach einem gefeierten Auftritt des Opernball-Baulöwen Richard "Mörtel" Lugner geht in diesen Stunden das 39. Dorffest des kleinen Sinsheimer Stadtteils Dühren zuende. Am Samstagabend feierten rund 1000 Gäste eine so genannte "Mega-Party", welche die Dührener Ortsvereine mit Unterstützung der Heilbronner Internetagentur "Webjoker" organisiert hatten.

Bei der Fete auf dem Dorfplatz traten das Kölner Duo "Botox-Boys", Schauspielerin- und RTL-Dschungelcamp-Teilnehmerin Nicole Mieth, der Schlagersänger Chris Wolff und zwei Überraschungsacts auf - ein Aufgebot, das dem 2170-Einwohner-Ort ein großes Medienecho zuteil werden ließ.

Mehrere hundert Zuschauer amüsierten sich beim Auftritt des 85-jährigen Lugner, der vor allem durch seine Opernball-Einladungen namhafter weiblicher Stars wie Paris Hilton oder Kim Kardashian bekannt geworden ist. Die Einlage mit dem Lugner-Song "I bin der Lugner, olé, olé" war eigentlich für Samstagabend geplant, musste aber wegen Unwettern rund um den Wiener Flughafen verschoben werden.

Lugner trat froh gelaunt und hemdsärmelig im Kreise Dührener Kinder auf. Zu einem von den Sicherheitsbehörden befürchteten Verkehrschaos rund um die Ortschaft kam es weder am Samstag noch am Sonntag.