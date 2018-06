Von Christian Beck

Sinsheim. "Das ist ein Wunder! So etwas passiert nur einmal!" Während David Na es immer noch nicht fassen kann, jubeln viele seiner Landsleute und rufen noch einmal den Schlachtruf: "Dae han Min Kook" - zu deutsch: Südkorea. Rund 25 von ihnen nehmen zurzeit an einer Fortbildung bei der Deutschen Missionsgesellschaft (DMG) auf dem Buchenauerhof teil. Gemeinsam mit zahlreichen Deutschen schauten sie das Spiel, fieberten und litten mit, um kurz vor Schluss zwei Mal in lauten Jubel auszubrechen.

"Dürfen wir eigentlich hier bleiben, wenn wir gewinnen?" Die Frage, die David Na zu Beginn des Spiels eher scherzhaft stellte, holt ihn nach der deutschen Niederlage wieder ein. Und er sowie weitere Landsleute entschuldigen sich auch prompt bei den zahlreichen deutschen Fans für den Sieg - eine Reaktion, die bei den Gastgebern für eine Mischung aus Amüsement und Irritation sorgt.

Doch die deutschen Zuschauer - zahlreiche junge Frauen und Männer - blicken nach dem Abpfiff ohnehin drein, als wären sie im falschen Film: Im Rahmen ihres einjährigen Freiwilligendienstes in zahlreichen Ländern der Welt haben sie so manch Kurioses erlebt. Doch das Deutschland gegen Südkorea verliert, darauf hatte niemand getippt. Nicht einmal die Südkoreaner.

Ein 2:0 hatte Joshua Shin, der Chef des koreanischen Hilfswerks "Bring up international" vorausgesagt und sich als großen Fan von Mesut Özil geoutet. Und die Deutschen zeigten sich mindestens ebenso zuversichtlich: "Das Spiel gegen Schweden war die Initialzündung", befand Matthias Graner vor dem Anpfiff und tippte auf ein 4:0. Johannes Marquart sagte ein 3:1 voraus - "einen Konter fahren die Südkoreaner", nahm er an. Zumindest damit sollte er recht behalten.

Dass die südkoreanische Gruppe sich ausgerechnet zum Zeitpunkt des Spiels gegen Deutschland ebendort aufhält, sei Zufall, erklärt DMG-Pressesprecher Theo Volland. Dass das Spiel gemeinsam angeschaut wurde, war geplant - zumindest kurzfristig. Ein Ausflug nach Karlsruhe wurde eilig verschoben, Fußball war wichtiger. Und die Südkoreaner ließen sich nicht lumpen: 25 Frauen und Männer sorgen für ordentlich Stimmung sowie mächtig Lärm. Und die Deutschen natürlich auch: So brandet Jubel auf, als Stürmer Son in der 78. Minute das Leder in Richtung deutsches Tor pfeffert. Und keine zwei Minuten später jubeln die Deutschen, als ein koreanischer Angriff geklärt wird. Munter geht es hin und her, in der 92 Minute wird es schließlich richtig laut. Zuerst bei den Südkoreanern. Dann bei den Deutschen, weil der Treffer zunächst als Abseitstor nicht gezählt werden soll. Und dann jubeln doch wieder die Gäste aus Asien...

"Sie haben ihre Sache gut gemacht", findet Jenny Kim. Doch bei allem Hochgefühl zeigen sich die Südkoreaner auch mitfühlend: "Eigentlich ist es schade, dass wir gewonnen haben", findet David Na. "Jetzt sind wie beide draußen." Aus dem Turnier natürlich - trotz eines Sieges dürfen die Gäste bleiben und packen erst am Montag die Koffer.