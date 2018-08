Der Eppinger Marktplatz war 2015 Treff- und Startpunkt für die vorletzte Etappe bei der "Tour de Ländle". Am 26. August führt nun auch die Strecke der Deutschland-Tour in die Fachwerkstadt. Archivfoto: Ines Schmiedl

Eppingen. (guz) Wiederbelebter nationaler Spitzensport trifft am 26. August in Eppingen auf kulinarisch-gemütliche ländliche Tradition und beides ergänzt sich womöglich aufs Beste. Wenn nur das leidige Verkehrsthema nicht wäre. Denn wenn die Radprofis bei der vierten Etappe der Deutschland-Tour am Kartoffelmarkt-Sonntag durch die Fachwerkstadt flitzen, tun sie das auch auf der Wilhelmstraße und nur wenige hundert Meter von der Umleitungsstrecke entfernt, die zu diesem Zeitpunkt noch immer wegen der Sanierung der Bundesstraße 293 nötig sein wird. Außerdem wird der Übergang vom Parkhaus in die Stadt wegen des Radkorsos für mindestens eine Stunde nicht möglich sein.

Andererseits bietet sich vom neuen Parkhaus aus möglicherweise ein hervorragender Blick aus ungewöhnlicher Perspektive auf die vorbeizischenden Rennräder. So oder so: Am 26. August treffen in der Fachwerkstadt zwei Großereignisse aufeinander. "Ich bin überzeugt, die Deutschlandtour wird von unserem Kartoffelmarkt profitieren", sagt Cathrin Leuze, Pressesprecherin der Stadt, lachend. "Die Marktbesucher werden sicher ein gutes und zahlreiches Publikum sein."

Zusätzliche Rahmenveranstaltungen braucht Eppingen an diesem Tag also nicht - und plant folglich auch keine. Erfahrungsgemäß ist die Altstadt zum beliebten Kartoffelmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag ohnehin voller Besucher aus der weiteren Region. Zu diesen werden sich in diesem speziellen Fall dann wohl auch noch einige hundert Radsportbegeisterte gesellen, die ihren Idolen zujubeln wollen.

Und Eppingen kommt damit ausschnittsweise auch kurzzeitig ins Fernsehen: Das Rennen startet nach zehn Jahren Pause mit neuem Konzept und eingebunden in das Projekt des Fahrrad-Festivals Deutschland "Deine Tour" und wird in 190 Länder übertragen. Somit hat die Stadt zumindest für einige Sekunden ein Millionenpublikum. Die "Tour de Ländle", deren vorletzte Etappe vor drei Jahren in der Fachwerkstadt startete, hatte zwar mehr Teilnehmer - rund 500, aber deutlich weniger Zuschauer.

In der Radrennsport-Historie hat sich Eppingen übrigens bereits anderweitig nachhaltig verewigt: durch eine Panne bei der Tour de France. Als im Juli 1987 Frédéric Brun als erster und mit großem Vorsprung vor seinen Verfolgern am Marktplatz der Fachwerkstadt vorbeisauste, war noch alles in Butter. Dann aber bremste eine geschlossene Bahnschranke den Radprofi aus, kostete ihn wertvolle Minuten und am Ende wohl den Tagessieg auf der Etappe von Karlsruhe nach Stuttgart.

Für die Durchfahrt der Radrennsportler wird die Strecke am 26. August für den regulären Verkehr maximal 45 Minuten gesperrt. Etwa 30 Minuten vorher sorgen Polizei und Streckenposten für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 15 Minuten vor den herannahenden Profisportlern das Rennen an. Entlang der gesamten Rennstrecke wird ein absolutes Parkverbot angeordnet, das strikt kontrolliert und sanktioniert wird.

Info: Infos zur Verkehrseinschränkung gibt es hier.