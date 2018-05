Von Armin Guzy

Eppingen. Eppingen hat die Wirren des Dreißigjährigen Kriegs vergleichsweise unbeschadet überstanden, davon zeugen etliche Fachwerkhäuser, die lange vor den Kriegswirren erbaut wurden und noch heute stehen. In der Nachbarschaft wurden Sinsheim und Bretten verheert, auch dem kleinen Städtchen Hilsbach wurde übel mitgespielt. Aber warum nicht Eppingen?

Dass die Stadt kein lohnendes Ziel war, ist angesichts seiner damaligen Größe, der Lage an einem alten Handelsweg und dem überlieferten Wohlstand ihrer Bewohner ausgeschlossen. Waren die Stadtmauern zu stark? Haben die Bewohner erfolgreich verhandelt und sich freigekauft?

Auch diese Möglichkeiten sind eher unwahrscheinlich, nicht zuletzt, weil die Sitten im jahrzehntelangen, allumfassenden Hauen und Stechen äußerst rau waren und Gnaden-Zusagen ohnehin nicht von Dauer waren. Warum Eppingen davongekommen ist, weiß heute keiner mehr. Und wenn Wissen fehlt, entstehen Legenden. Umso mehr, als sich jeder gerne schlauer Vorfahren rühmt.

Die Legende der cleveren Rettung Eppingens im Dreißigjährigen Krieg geht dem Heimatforscher Edmund Kiehnle nach so: Als sich wieder einmal ein Tross auf Eppingen zubewegte, es soll sich um Männer des Markgrafen von Baden gehandelt haben, konnte ein zurückkehrender Eppinger die Städter rechtzeitig vor den heranrückenden Landsknechten warnen.

Die Stadt war zu dieser Zeit bereits mehrfach geplündert worden, und den Bewohnern fehlte es längst am Nötigsten - aber nicht an Holz aus den umliegenden Wäldern. Ein gewiefter Eppinger muss dann wohl die rettende Idee gehabt haben: Die Stadtbewohner trugen Holz herbei, schichteten es vor den Mauern auf und zündeten es an. Den heranrückenden Soldaten bot sich schon aus der Ferne das Bild einer lichterloh brennenden Stadt, in der es nichts mehr zu holen gab.

Wie groß der wahre Kern dieser Legende ist, darüber wird noch heute gerätselt. Fakt aber ist, dass es in Eppingen noch zahlreiche Häuser gibt, die vor dem Dreißigjährigen Krieg erbaut wurden und bis heute überdauert haben.

Mit der Unversehrtheit der Stadtbewohner war es hingegen auch in Eppingen nicht weit her, und andere heranrückenden Truppen verheerten die Stadt wohl nur deshalb nicht, weil sie gut befestigt und somit ein ideales Quartier war. Menschen spielen in dieser Rechnung kaum eine Rolle, zumal in Zeiten, in denen einzig das Recht des Stärkeren galt und Mitleid oder Moral trotz eines Krieges, der vornehmlich im Namen des Glaubens geführt wurde, keine Rolle spielten.

So wurden auch die Eppinger mehrfach Opfer der Kriegsparteien - wer den Männern dabei den Schädel einschlug, die Frauen vergewaltigte und die Überlebenden um das letzte Hab und Gut brachte, dürfte für die Städter keine Rolle gespielt haben. Beide Lager schenkten sich dabei offenbar nichts. Mal wurden die Eppinger von bayerischen Truppen des katholischen kaiserlichen Bundes drangsaliert, dann wieder von Anhängern des Protestantismus - und in der Zwischenzeit von parteilosen marodierenden Gruppen.

So war es wohl auch Ende März 1622. Am 23. März hatte Oberst Schmidt von Wellenstein das Städtchen Hilsbach unter seine Kontrolle gebracht. Sein bayerisches Regiment hauste schrecklich: Nachdem die Soldaten durch die Hilfe eines Verräters über einen versteckten Kellerzugang in die Stadt gekommen waren, metzelten sie den Überlieferungen nach jeden nieder, der ihnen vor Klinge und Muskete kam. 169 Hilsbacher sollen an diesem Tag ihr Leben verloren haben - "auf grässlichste Art umgebracht", schreibt der Heimatforscher Karl Wieser.

Kurz darauf zog von Wellenstein, der aufseiten der Katholischen Liga kämpfte, von Hilsbach gen Eppingen. Wieser: "Der Rat der Stadt sah ein, dass jeder Widerstand vergebens wäre" und übergab dem Feind die Stadt auf Gedeih und Verderben. Drei Wochen soll von Wellenstein in der Stadt geblieben sein, aber während die umliegenden Orte in Flammen aufgingen, wurde Eppingen als gut befestigtes Quartier geschont. Inwieweit dies auch auf seine Bewohner zutraf, darüber kann nur spekuliert werden. Wie erwähnt: Die Sitten waren rau, und die Quellen sind spärlich und selten neutral.

Als Oberst Schmidt von Wellenstein abzog, ließ er 200 Mann Besatzung in Eppingen zurück. Zu wenig, um die Stadt gegen die heranrückende Söldnerarmee von Ernst Graf von Mansfeld II. zu halten, der als eine Art privater Kriegsdienstleister aufseiten der Protestantischen Union kämpfte.

Mansfelds Truppe hatte am 27. März 1622 zwar den Grafen Tilly, den Heerführer der kaiserlichen Truppen, bei Mingolsheim geschlagen, am 6. Mai aber eine verheerende Niederlage gegen Tilly bei Bad Wimpfen einstecken müssen. Auf der Flucht aus dem Wimpfener Raum kam Mansfeld nach Eppingen, nahm die Stadt ein und ließ seine Soldaten die von Oberst Schmidt zurückgelassene Reserve niedermetzeln. Und die Eppinger sahen sich erneut in der Hand eines anderen politischen Lagers.

Als Befreier dürften die Städter Mansfelds Truppen nicht empfunden haben: Die Soldaten blieben fünf Tage, plünderten, pressten den Bürgern Lebensmittel und Geld ab, hieben jeden nieder, der sich widersetzte, und hinterließen eine Stadt, in der die Nöte noch größer und die Toten noch zahlreicher waren als zuvor. Dennoch: Es war offenbar für einige Jahre der letzte Akt eines Besatzer-Wechsel-dich-Dramas. Erst 1645 wurde vor den Stadttoren wieder gekämpft. Jeder Eppinger, der diese Zeit überlebte, konnte froh, aber sicher nicht glücklich sein.

Die Mauern und Häuser standen noch, aber die Menschen hatten zu viel Leid erlebt, als dass auch ihre Seelen den Dreißigjährigen Krieg unbeschadet überstanden hätten. Außerdem währte die kampflose Zeit nach dem Westfälischen Frieden 1648 nur zwei Generationen: 1688 begann der pfälzische Erbfolgekrieg, der dem Kraichgau und der Stadt Eppingen erneut unsägliches Leid und viele Tote brachte.