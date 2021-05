Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Zwei Neuinfektionen in Helmstadt-Bargen, fünf in Sinsheim – dies meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag. In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Fälle von 56 auf 62 gestiegen. Eine Person, die bereits als genesen galt, klagte nach wie vor über Symptome und wurde deshalb wieder als aktiver Fall gezählt, berichtet Kreissprecher Ralph Adameit auf RNZ-Nachfrage. In Angelbachtal blieb es unverändert bei fünf aktiven Fällen. Epfenbach und Eschelbronn gelten nach wie vor als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es trotz der Neuinfektionen bei zwei aktiven Fällen, da zwei andere Personen, die bislang als infiziert galten, nun als genesen geführt werden. In Neckarbischofsheim blieb es bei drei aktiven Fällen. Neidenstein gilt ebenfalls als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen und Waibstadt blieb es jeweils bei zwei aktiven Fällen, in Zuzenhausen bei einem Fall. Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Patienten auf der Isolierstation von vier auf drei gesunken, zwei davon sind bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich laut GRN-Meldung, Stand Freitag, 10.19 Uhr, zwei bestätigte Covid-19-Fälle in Behandlung. Beide werden beatmet.

Entwicklung setzt sich fort

Kraichgau. (fsd) Zum ersten Mal seit dem 18. März ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn unter 500 gesunken. Diese Zahl meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Waren am Donnerstag noch 532 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, gemeldet worden, sank der Wert am Freitag, Stand 15.30 Uhr, auf 493. Damit hält die positive Entwicklung seit Ende April weiter an. Seither sind die Zahlen täglich zurückgegangen.

Die Lage in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert. Demnach meldet Siegelsbach weiterhin vier Menschen, die aufgrund einer Infektion in behördlicher Isolation sind. In Bad Rappenau sind nach wie vor 29 Menschen mit dem Virus infiziert. In Gemmingen bleibt es bei fünf bekannten Corona-Fällen, Ittlingen meldet weiter vier Corona-Positive. Und in Kirchardt stagniert die Fallzahl bei 18. Lediglich in Eppingen gab es einen Rückgang, dieser fiel dafür allerdings sehr deutlich aus. Meldete die Fachwerkstadt am Donnerstag noch 28 Corona-Fälle, waren es am Freitag nur noch 20. Erneut gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar auf 65,6.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 19.03 Uhr

Neuinfektionen nur in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Fünf Neuinfektionen in Sinsheim, keine einzige Neuinfektion in den Umlandgemeinden – das ist die Quintessenz der Zahlen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag veröffentlicht hat. In Sinsheim stieg die Zahl der aktiven Fälle von 53 auf 56. In den Umlandgemeinden blieben die Zahlen fast überall unverändert. In Angelbachtal blieb es bei fünf aktiven Fällen. Epfenbach und Eschelbronn gelten weiterhin als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim bei drei. Auch Neidenstein gilt weiterhin als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen blieb es bei zwei aktiven Fällen. In Waibstadt sank die Zahl der aktiven Fälle von sieben auf zwei. In Zuzenhausen gilt unverändert ein Fall als aktiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiterhin. Am Donnerstagabend wurde sie mit 32,1 angegeben.

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Patienten, die auf der Isolierstation behandelt werden, gesunken: Laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 9.39 Uhr, sind dort ein Verdachtsfall und drei bestätigte Fälle in Behandlung. Am Mittwoch waren es noch fünf bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation sind drei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer mehr als am Mittwoch. Davon werden zwei beatmet.

Teils deutliche Rückgänge

Kraichgau. (fsd) Auch am Donnerstag hat sich die positive Entwicklung in puncto Corona-Fallzahlen im Landkreis Heilbronn fortgesetzt. Wie aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landeskreises hervorgeht, sind, Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, landkreisweit 532 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert und befinden sich auf behördliche Anweisung in Isolation.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Stand 3.11 Uhr liegt sie bei 69,7. Ebenso meldet das RKI 31 Neuinfektionen. Davon entfällt allerdings keine auf die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Ganz im Gegenteil: Hier gingen die Fallzahlen erneut teils deutlich zurück. Von acht auf fünf gefallen ist die Zahl beispielsweise in Gemmingen. Ebenfalls drei Fälle weniger vermeldete Kirchardt. Die 6000-Einwohner-Gemeinde liegt momentan bei 18 aktiven Fällen. Einen Fall weniger gibt es in Siegelsbach mit noch vier Menschen, die aufgrund einer Infektion in Isolation sind. Und Eppingen verbuchte zwei Fälle weniger. In der Fachwerkstadt sind momentan 28 Menschen mit dem Virus infiziert. Unverändert blieb die Lage in Ittlingen (vier) und Bad Rappenau (29).

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 19.46 Uhr

Corona-Lage kaum verändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Corona-Lage scheint sich auf niedrigerem Niveau zu stabilisieren. Sowohl die Zahlen des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises als auch jene des Sinsheimer Krankenhauses zeigen für den Mittwoch kaum Veränderungen. Das Gesundheitsamt meldet sieben Neuinfektionen in und um Sinsheim: eine in Angelbachtal, sechs in Sinsheim. Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim stieg im Vergleich zum Dienstag minimal von 52 auf 53. In Angelbachtal galten am Dienstag vier Corona-Fälle als aktiv, am Mittwoch waren es fünf. Epfenbach und Eschelbronn gelten weiterhin als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim sind es unverändert drei Fälle. Auch Neidenstein gilt weiterhin als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen sind weiterhin zwei aktive Fälle gemeldet. In Waibstadt sank der Wert von acht auf sieben, in Zuzenhausen blieb es bei einem Fall.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden unverändert sechs Patienten auf der Isolierstation behandelt. Die Zahl der bestätigten Fälle darunter stieg von vier auf fünf, hinzu kommt ein Verdachtsfall. Ebenfalls unverändert ist laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 10.24 Uhr, die Lage auf der Intensivstation: Dort befinden sich zwei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer davon wird beatmet.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 18.24 Uhr

Inzidenz sinkt – Weiterhin drei Orte offiziell Corona-frei

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Entwicklung der Corona-Lage ist weiterhin erfreulich. Lediglich fünf Neuinfektionen für Sinsheim und die Umlandgemeinden meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag: drei in Sinsheim, zwei in Reichartshausen. Trotz der Neuinfektionen geht die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim zurück: Am Montag wurde sie mit 57 angegeben, am Dienstag mit 52. In Angelbachtal blieb die Zahl der aktiven Fälle unverändert bei vier. Epfenbach und Eschelbronn gelten weiterhin als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim sank der Wert von vier auf drei Fälle. Neidenstein gilt ebenfalls weiter als offiziell Corona-frei. Vor dem Hintergrund der Neuinfektionen stieg die Zahl der aktiven Fälle in Reichartshausen auf zwei. In Waibstadt blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Zuzenhausen bei einem. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis wurde am Dienstagnachmittag mit 42,3 angegeben.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 10.29 Uhr, sechs Personen auf der Isolierstation behandelt, davon vier bestätigte Fälle und zwei Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich zwei bestätigte Covid-19-Fälle in Behandlung, einer davon wird beatmet.

Inzidenz so niedrig wie seit Mitte März nicht mehr

Kraichgau. (fsd) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner, über das Pfingstwochenende an der kritischen Marke von 100 gekratzt hat, ist sie am Dienstag wieder deutlich gesunken. Wie das Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update mitteilte, lag der Wert, Stand, 16 Uhr, bei 77,5. Das ist die niedrigste Inzidenz im Landkreis seit Mitte März.

Um 63 gesunken ist am Dienstag auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle. Landkreisweit sind nach Amtsangaben noch 605 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Die Lage in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet blieb hingegen größtenteils unverändert. So sind in Siegelsbach weiterhin sechs, Ittlingen vier, Kirchardt 26, Gemmingen acht und Bad Rappenau 28 Fälle aktiv. Eine Neuinfektion gab es lediglich in Eppingen. In der Fachwerkstadt sind momentan 33 Menschen Corona-positiv.

Update: Dienstag, 25. Mai 2021, 18.01 Uhr

Überall weniger Fälle

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Erfreuliche Zahlen veröffentlichte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Pfingstmontag: In Sinsheim und in den Umlandgemeinden wurde keine Corona-Neuinfektion gemeldet.

Die Zahlen sind allerdings vor dem Hintergrund des Wochenendes in Verbindung mit den Pfingst-Feiertagen nur bedingt aussagekräftig, da Corona-Fälle dann mitunter verzögert gemeldet werden. Im Vergleich zum Freitag sank die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim von 61 auf 57. In Angelbachtal blieb es bei vier aktiven Fällen.

Epfenbach gilt weiterhin offiziell als Corona-frei, Eschelbronn nun auch. In Helmstadt-Bargen sank die Zahl der aktiven Fälle von vier auf zwei, in Neckarbischofsheim von sechs auf vier. Neidenstein gilt weiterhin als Corona-frei.

In Reichartshausen blieb es bei einem aktiven Fall. In Waistadt sank der Wert von zehn auf acht, in Zuzenhausen von zwei Fällen auf einen Fall. Die Zahl der Covid-19-Patienten teilt das Sinsheimer Krankenhaus an Wochenenden und Feiertagen nicht mit.

Inzidenz bleibt unter 100

Nach dem die Sieben-Tage-Inzidenz zuletzt vier Tage in Folge von 78,1 am 19. Mai auf 99 am Pfingstsonntag, 23. Mai, gestiegen ist und an der kritischen Marke von 100 gekratzt hat, ist der Wert im Kraichgau am Montag wieder minimal gesunken, und zwar um 0,6 auf 98,4. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor.

Im Vergleich zum vergangenen Freitag ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle ebenfalls gesunken. Wurden vor dem Wochenende noch 713 Menschen als Corona-positiv gemeldet, waren es am Montag, Stand 15.30 Uhr, nur noch 667.

Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Fallzahlen allesamt gesunken: in Bad Rappenau um 15 auf 28, in Eppingen um vier auf 32, in Gemmingen um zwei auf acht, in Kirchardt um drei auf 26 und in Siegelsbach um einen Fall auf nun sechs Fälle. Unverändert blieb nur die Lage in Ittlingen mit nach wie vor vier Menschen, die mit dem Virus infiziert sind.

Update: Montag, 24. Mai 2021, 18.39 Uhr

Situation kaum verändert – Acht Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Relativ wenig Veränderungen halten die Zahlen bereit, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag veröffentlichte. Demnach wurden fünf Neuinfektionen in Sinsheim und drei in Waibstadt registriert. In Sinsheim sank die Zahl der aktiven Fälle von 63 auf 61. Die Zahlen in den Umlandgemeinden: In Angelbachtal blieb die Zahl der aktiven Fälle bei vier. Epfenbach wies am Donnerstag noch einen aktiven Fall aus, am Freitag gilt der Ort als offiziell Corona-frei. In Eschelbronn sank die Zahl der aktiven Fälle von zwei auf einen. In Helmstadt-Bargen blieb es bei vier aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim sind es unverändert sechs. Nichts geändert hat sich auch in Neidenstein, hier steht weiterhin die null. Unverändert einen aktiven Fall weist das Gesundheitsamt für Reichartshausen aus. Von neun auf zehn stieg der Wert für Waibstadt. Bei zwei Fällen blieb es in Zuzenhausen.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Freitag, 10.19 Uhr, unverändert vier bestätigte Fälle auf der Isolierstation behandelt. Am Donnerstag war in der Statistik noch ein Verdachtsfall verzeichnet, der nun nicht mehr erwähnt wird. Auf der Intensivstation hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten von drei auf zwei verringert. Davon wird eine Person beatmet.

Fälle im Landkreis Heilbronn sinken mehrheitlich – Jedoch steigt die Inzidenz leicht

Kraichgau. (fsd) Einen abermaligen Rückgang der Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn vermeldete das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update. Stand Freitag, 15.30 Uhr, sind 713 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag waren es noch 755. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gingen die Fallzahlen mehrheitlich zurück. Je einen Fall weniger melden Bad Rappenau und Siegelsbach. Hier sind momentan 43 beziehungsweise sieben Infektionen bekannt. Zwei Fälle weniger verzeichnet Eppingen und liegt damit nun bei 36 Corona-Positiven. Einen Rückgang um drei Infizierte gibt es in Gemmingen, sodass hier noch zehn Fälle bekannt sind. Unverändert bleibt die Lage mit vier Fällen in Ittlingen. Und Kirchardt liegt aufgrund einer Neuinfektion wieder bei 29 positiven Corona-Tests. Auch am sechsten Tag in Folge blieb die Inzidenz unter dem Wert von 100. Allerdings stieg sie leicht um 2,9 auf nun 85,9.

Inzidenz in Stadt- und Landkreis Karlsruhe stabil unter 100

Kreis Karlsruhe. (rnz) In der Stadt und im Landkreis Karlsruhe gelten ab diesem Samstag, 22. Mai, 0 Uhr, weitere Lockerungen. Voraussetzung dafür war, dass an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen die Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Schwellenwert von 100 liegt. Ab Samstag tritt damit die "Bundesnotbremse" außer Kraft, und es gilt die "Öffnungsstufe 1" nach der Corona-Verordnung des Landes.

Bisher eingeschränkt geschlossener Einzelhandel (Click & Meet) ist unter bestimmten Vorgaben wieder möglich. Zulässig wird auch wieder Gastronomie, die von 6 bis 21 Uhr öffnen darf. Im Außenbereich gelten dabei keine Personenbeschränkungen, im Innenbereich indes schon. Öffnen dürfen unter anderem auch wieder Museen, Galerien, Bibliotheken sowie botanische und zoologische Gärten. Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Gruppen im Freien mit bis zu 20 Personen und Kulturveranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 100 Personen sind ebenfalls wieder zulässig. Das Gesundheitsamt bittet jedoch dringend darum, Kontakte weiterhin zu beschränken und die AHA-Regeln weiter zu beachten. Auch mit Unterschreiten der 100er-Schwelle gelten weiterhin die bisherigen Kontaktbeschränkungen. So dürfen sich nach wie vor im öffentlichen und privaten Raum nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen treffen. Kinder bis einschließlich 13 Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden dabei nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt.

Info: Die Regelungen können unter www.landkreis-karlsruhe.de auf den Corona-Seiten unter der Ziffer 2 abgerufen werden.

Update: Freitag, 21. Mai 2021, 18 Uhr

Neun neue Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Neun Neuinfektionen in Sinsheim, zwei weitere in Angelbachtal: Diese Werte gab das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag für Sinsheim und die Umlandgemeinden bekannt. In Sinsheim sank die Zahl der aktiven Fälle von 67 auf 63. In Angelbachtal stieg die Zahl der aktiven Fälle von drei auf vier, in Epfenbach blieb es bei einem Fall. In Eschelbronn sinkt der Wert von drei auf zwei, in Helmstadt-Bargen von fünf auf vier. In Neckarbischofsheim war am Mittwoch eine Neuinfektion gemeldet worden. Diese Meldung zog das Gesundheitsamt am Donnerstag zurück, die Zahl der aktiven Fälle liegt somit bei sechs. Neidenstein gilt weiterhin offiziell als Corona-frei. In Reichartshausen blieb es bei einem aktiven Fall. In Waibstadt sank der Wert von zehn auf neun, in Zuzenhausen blieb es bei zwei aktiven Fällen.

Im Sinsheimer Krankenhaus hat sich die Zahl der Covid-19-Fälle nicht verändert. Laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 9.43 Uhr, werden auf der Isolierstation weiterhin fünf Personen behandelt, davon vier bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich unverändert drei Covid-19-Patienten in Behandlung. Zwei davon werden beatmet, am Mittwoch waren es noch drei.

Weniger Infizierte in Bad Rappenau

Kraichgau. (guz) Sehr deutlich zurückgegangen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Bad Rappenau. Wurden beim Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch noch 57 Infizierte registriert, waren es am Donnerstag nur noch 44. Ebenfalls ein Rückgang, wenngleich in geringerem Umfang, wurde aus Eppingen gemeldet: In der Fachwerkstadt waren am Donnerstag 42 aktive Fälle bekannt, vier weniger als am Vortag. Keine Veränderungen gab es in Siegelsbach mit weiterhin acht und in Kirchardt mit 28 Fällen. In Gemmingen konnte eine Person aus der Quarantäne entlassen werden, womit die Fallzahl nun auf zwölf zurückgegangen ist. In Ittlingen kam eine Infektion hinzu, dort sind somit aktuell vier aktive Fälle bekannt. Das Gesundheitsamt des Landkreises gab die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag mit 83 an und außerdem einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung bekannt. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Opfer auf 197.

Zwölf neue Coronafälle

Neckar-Odenwald-Kreis. (rnz) Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat am Freitag zwölf Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Eine Woche zuvor waren nur drei Fälle gezählt worden, was allerdings dem vorangegangenen Feiertag zuzuschreiben sein dürfte. Entsprechend ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder etwas gestiegen: Das Landesgesundheitsamt bezifferte den Wert auf 57,1.

Aufgrund der zuletzt deutlich gesunkenen Inzidenzwerte lockern die Neckar-Odenwald-Kliniken ab kommendem Dienstag ihre Besuchsregeln: Jeder Patient darf dann täglich zwischen 16 und 19 Uhr bis zu eine Stunde lang Besuch empfangen. Besucher müssen sich bis spätestens 12 Uhr über die Pforte anmelden. Voraussetzung für einen Besuch ist ein Impfnachweis, ein Genesenen-Nachweis oder die Vorlage eines negativen Schnelltestergebnisses von einer anerkannten Abstrichstelle. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Im Krankenhaus ist eine FFP2-Maske zu tragen.

In Ausnahmefällen darf von den Besuchszeiten abgewichen werden: So erhalten Mutter oder Vater eines kranken Kindes ebenso Zutritt wie die Angehörigen von Sterbenden. In Buchen dürfen Schwangere bei der Geburt von einer Vertrauensperson begleitet werden. Auch für Väter, die das Neugeborene und die Partnerin besuchen möchten, gilt eine Ausnahme. Im Einzelfall können die zuständigen Ärzte entscheiden, ob und wann aus dringenden medizinischen Gründen Besuche möglich sind. Dies muss vorab telefonisch geklärt werden. Besuche auf den Intensiv- und Isolierstationen sind weiterhin nicht möglich.

Um Kontakte schnell und lückenlos nachverfolgen zu können, werden alle Klinikbesucher gebeten, wenn möglich die Luca-App zu nutzen.

Info: Alle Informationen zu den Besuchsregelungen sind unter www.neckar-odenwald-kliniken.de abrufbar.

Update: Donnerstag, 20. Mai 2021, 18.38 Uhr

Elf neue Fälle in Sinsheim, zwei im Umland

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Von 62 auf 67 ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim leicht gestiegen. Hintergrund sind elf Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch meldet. In den Umlandgemeinden wurden zwei Neuinfektionen gemeldet: eine in Neckarbischofsheim, eine weitere in Zuzenhausen. In Angelbachtal sank die Zahl der aktiven Fälle von vier auf drei, in Epfenbach blieb es bei einem aktiven Fall. In Eschelbronn sank der Wert von vier auf drei, in Helmstadt-Bargen von acht auf fünf. In Neckarbischofsheim stieg die Zahl der aktiven Fälle von sechs auf sieben. Neidenstein – dort wurde am Dienstag noch eine Person als Corona-positiv in der Statistik geführt – ist am Mittwoch offiziell Corona-frei. In Reichartshausen ging die Zahl der aktiven Fälle von zwei auf einen zurück, in Waibstadt von 13 auf zehn. In Zuzenhausen wurde am Dienstag eine Person als positiv geführt, am Mittwoch waren es zwei.

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Covid-19-Patienten etwas gesunken: Laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 9.52 Uhr, werden fünf Personen auf der Isolierstation behandelt, davon vier bestätigte Fälle. Am Dienstag waren es noch sechs bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich weiterhin drei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung. Alle drei werden beatmet.

Lage im Landkreis Heilbronn entspannt sich weiter

Kraichgau. (fsd) Erneut ist die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis Heilbronn gesunken. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises. In seinem täglichen Corona-Update verzeichnet das Amt 837 aktive Fälle, am Dienstag waren es noch 871. Je einen Fall weniger gibt es auch in Gemmingen (zwölf), Ittlingen (drei) und Kirchardt (28). Eine Neuinfektion wurde in Siegelsbach (acht) bekannt. Und Eppingen meldet vier neue Fälle und liegt somit aktuell bei 42 Menschen, die Corona-positiv sind. Unverändert ist die Lage in Bad Rappenau mit weiterhin 57 aktiven Fällen. Leicht um 2,9 gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, dies aber aufgrund einer Datenpanne. Denn das Heilbronner Gesundheitsamt hatte seine Werte am Dienstag nicht an das Landesgesundheitsamt übermittelt. Diese wurden nun am Mittwoch nachgemeldet, sodass die Inzidenz jetzt bei 78,1 liegt.

Update: Mittwoch, 19. Mai 2021, 19.15 Uhr

Tendenz weiter rückläufig - Wenige Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Wenige Neuinfektionen, zum Großteil stabile oder sinkende Fallzahlen – diese positive Tendenz lässt sich den Daten für Sinsheim und die Umlandgemeinden entnehmen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag veröffentlicht hat. Demnach wurden drei Neuinfektionen in Sinsheim gemeldet, eine weitere in Neckarbischofsheim. In Sinsheim geht die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Montag von 68 auf 62 zurück. Die Zahlen in den Umlandgemeinden: In Angelbachtal fällt der Wert von fünf auf vier. In Epfenbach bleibt es bei einem aktiven Fall, in Eschelbronn sind es unverändert vier. In Helmstadt-Bargen galten am Montag zehn Personen als Corona-positiv, am Dienstag acht. In Neckarbischofsheim sinkt der Wert von sieben auf sechs. In Neidenstein bleibt es bei einem aktiven Fall. In Reichartshausen stieg die Zahl der aktiven Fälle von einem auf zwei. In Waibstadt ging der Wert von 16 auf 13 zurück. In Zuzenhausen blieb es bei einem aktiven Fall.

Die Zahl der Covid-19-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus ist im Vergleich zum Montag gesunken. Laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 10.28 Uhr, sind sieben Personen auf der Isolierstation in Behandlung, sechs davon bestätigte Fälle. Am Montag waren es 13 Personen, davon acht bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich drei bestätigte Covid-19-Fälle in Behandlung, einer weniger als am Montag. Weiterhin werden drei davon beatmet.

Zuwachs in der Kurstadt - Inzidenz weiter unter 100

Kraichgau. (fsd) Zum bereits 19. Mal in Folge ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn gesunken. In seinem täglichen Corona-Update meldet das Gesundheitsamt des Landkreises 871 Corona-Infizierte. Am Montag waren es noch 882. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet zeigt sich ein wechselhaftes Bild. Während Siegelsbach (sieben) und Ittlingen (vier) Rückgange um drei beziehungsweise vier Fälle verzeichnen konnten, wurden in Bad Rappenau und Kirchardt hingegen Neuinfektionen bekannt. In der Kurstadt stieg die Zahl der aktiven Fälle um sieben auf 57, und in Kirchardt um sechs auf 29. Unverändert blieb die Corona-Lage sowohl in Eppingen als auch in Gemmingen. Hier sind weiterhin 38 beziehungsweise 13 Menschen Corona-positiv. Am dritten Tag in Folge bleibt aber die Sieben-Tage-Inzidenz unter der Marke von 100. Das Gesundheitsamt gab den Wert mit 75,2 an.

Update: Dienstag, 18. Mai 2021, 18.40 Uhr

Zahlen gehen vielfach zurück – Mehr Fälle im Krankenhaus

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Vier Neuinfektionen in und rund um Sinsheim meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag: zwei in Sinsheim, eine in Helmstadt-Bargen, eine in Waibstadt. Im Vergleich zu den Werten vom Freitag ist die Zahl der aktiven Fälle in vielen Gemeinden gesunken oder gleich geblieben. Lediglich in Sinsheim stieg die Zahl leicht von 65 auf 68. Die Werte in den Umlandgemeinden: In Angelbachtal sank die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Freitag von sieben auf fünf. In Epfenbach blieb es bei einem aktiven Fall, in Eschelbronn blieb es bei vier. In Helmstadt-Bargen waren es am Freitag 13 aktive Fälle, am Montag zehn. In Neckarbischofsheim ging der Wert von acht auf sieben zurück, in Neidenstein blieb es bei einem aktiven Fall. In Reichartshausen wurden am Freitag vier aktive Fälle gemeldet, am Montag einer. In Waibstadt ging die Zahl von 20 auf 16 zurück und in Zuzenhausen von drei auf einen Fall.

Im Sinsheimer Krankenhaus hat die Zahl der Covid-19-Patienten im Vergleich zum Freitag zugenommen: Laut GRN-Meldung, Stand Montag, 9.06 Uhr, wurden 13 Personen auf der Isolierstation behandelt, davon acht bestätigte Fälle. Am Freitag waren es sieben Patienten, davon sechs bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation stieg die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle von drei auf vier. Davon werden weiterhin drei Patienten beatmet.

Inzidenz und Fallzahlen im Landkreis Heilbronn sinken zu Wochenbeginn

Kraichgau. (fsd) Auch zum Wochenbeginn entspannt sich die Corona-Lage im Landkreis Heilbronn weiter. In seinem täglichen Corona-Update vermeldet das Gesundheitsamt Heilbronn landkreisweit 882 aktive Fälle, Stand Montag, 15.30 Uhr. Am Sonntag waren es noch 890.

Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Zahlen mehrheitlich gesunken. Den größten Rückgang gab es in Eppingen zu verzeichnen. Waren in der Fachwerkstadt am Sonntag noch 52 Menschen Corona-positiv, sank die Zahl am Montag um 14 auf 38. Einen Fall weniger gibt es in Gemmingen. Hier sind noch 13 Menschen mit dem Virus infiziert. In Bad Rappenau konnten zwei Personen aus der Isolation entlassen werden, sodass in der Kurstadt noch 50 Fälle aktiv sind. Fünf Fälle weniger vermeldet Kirchardt und liegt nun bei 23. Unverändert blieb hingegen die Lage in Siegelsbach mit weiterhin zehn aktiven Fällen. Eine Neuinfektion gab es hingegen in Ittlingen. Hier sind momentan acht Menschen Corona-positiv.

Gesunken ist am Montag auch die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar von 97,5 auf 94,6.

Update: Montag, 17. Mai 2021, 18.15 Uhr

Corona-Zahlen überall gesunken

Kraichgau. (jou) Überall im Verbreitungsgebiet der RNZ sind die Zahlen der aktiven Corona-Fälle über das Wochenende gesunken oder gleich geblieben. In Bad Rappenau gab es sogar einen starken Rückgang. Hier sind, Stand Sonntag, 15.30 Uhr, 52 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Am Samstag waren es noch acht Personen mehr. In Eppingen wiederum hat sich die Zahl am Wochenende nicht verändert. Hier verzeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seiner täglichen Online-Übersicht weiterhin 52 aktive Fälle. In Kirchardt hat sich die Zahl ebenfalls nicht verändert. Hier gibt es weiterhin 28 aktive Fälle. Anders in Ittlingen, dort ist die Zahl um einen Fall gesunken und liegt nun bei sieben Fällen. Siegelsbach verzeichnet einen Rückgang um zwei Fälle und liegt nun bei zehn. Auch wenn im Vergleich zum Vortag die Anzahl der Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, um 60 gesunken ist, bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 109,4, wie schon am Samstag. Am Freitag lag sie allerdings noch bei 112,1.

Update: Sonntag, 16. Mai 2021, 18.53 Uhr

Lage entspannt sich weiter

Sinsheim. (tk) Nur sechs Personen haben am Freitag in Sinsheim und den Umlandgemeinden einen positiven Test auf das Sars-CoV 2-Virus erhalten – drei in Sinsheim, drei in Waibstadt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis ist erneut gesunken – auf einen Wert von 74,4. Die Zahl der aktiven Fälle lag in Angelbachtal bei sieben, in Eschelbronn und Reichartshausen bei vier, in Helmstadt-Bargen bei 13, in Neckarbischofsheim biei acht, in Waibstadt bei 20 und in Zuzenhausen bei drei Personen. Jeweils ein Fall wurde in Epfenbach und Neidenstein gelistet. Rund 28 800 Menschen leben in den neun Sinsheimer Umlandgemeinden. In der 35 500-Einwohner-Stadt Sinsheim wurden 65 aktive Fälle gemeldet. In der Sinsheimer GRN-Klinik mit ihrem Einzugsgebiet zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch wurden sechs bestätigte Fälle und ein Covid-Verdachtsfall auf der Isolierstation gemeldet; drei bestätigte Fälle lagen auf der Intensivstation, alle würden beatmet.

Viele genesen, Inzidenz sinkt - Nur in Ittlingen ein Fall mehr

Kraichgau. (guz) Lediglich eine Neuinfektion, aber zwölf Genesene und damit aus der Quarantäne entlassene hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Freitag für die sechs Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ gemeldet. Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz nähert sich mit großen Schritten der 100er-Marke: Am Freitag wurde der Wert mit 112,1 angegeben; am Vortag hatte er noch bei 127,4 gelegen. Über den stärksten Rückgang der Fallzahlen kann sich die Fachwerkstadt Eppingen freuen, in der am Freitag noch 64 aktive Fälle bekannt waren, sechs weniger als am Donnerstag. Jeweils zwei Fälle weniger melden Bad Rappenau (nun 70) und Kirchardt (19). Je um einen Fall geringer sind die Zahlen aus Siegelsbach (elf) und Gemmingen (15). Alleine in Ittlingen waren am Freitag mehr Menschen mit dem Virus infiziert als am Vortag, nämlich neun statt acht.

Update: Freitag, 14. Mai 2021, 18.30 Uhr

Wenig Veränderung bei Corona-Zahlen

Sinsheim. (fro) Die Corona-Zahlen in und um Sinsheim haben sich wenig verändert. In vier von zehn Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Zahlen leicht gestiegen. In Sinsheim wurden am Donnerstag elf Neuinfektionen auf dem Dashboard des Gesundheitsamts gemeldet, momentan sind dort 70 Corona-Fälle bekannt. Am Vortag waren es 64. In Angelbachtal bleibt die Zahl bei sieben aktiven Fällen. Ein Fall ist weiterhin in Epfenbach bekannt. In Eschelbronn stieg die Zahl um eine Neuinfektion auf vier. Ebenfalls einen weiteren Corona-Fall gibt es in Helmstadt-Bargen. Dort sind momentan 20 Menschen positiv getestet; am Mittwoch waren es allerdings 22. Drei Neuinfektionen sind in Neckarbischofsheim bekannt; hier stieg die Zahl von sechs auf acht aktive Fälle. In Neidenstein bleibt es bei einer Person, die Corona-positiv ist. Reichartshausen liegt weiterhin bei sieben aktiven Fällen; in Waibstadt sank die Zahl um einen Fall auf 21. Ebenfalls gleich ist die Lage in Zuzenhausen: Dort sind weiterhin vier Personen Corona-positiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt bei 87,9.

Inzidenz geht im Kraichgau auf 127,4 zurück

Kraichgau. (fsd) An den vergangenen beiden Tagen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle deutlich gesunken. In seinem täglichen Corona-Update meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Dienstag noch 1175 aktive Fälle. Am Donnerstag, Stand 15.30 Uhr, meldete das Amt landkreisweit nur noch 1052 Menschen, die Corona-positiv sind. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Zahlen teils deutlich gesunken. So auch in Bad Rappenau. Wurden in der Kurstadt am Dienstag und Mittwoch noch 79 aktive Fälle registriert, sank der Wert am Donnerstag um sieben. Ittlingen verzeichnet nun vier Fälle weniger als noch am Dienstag. Hier sind nun noch acht Corona-positive Menschen bekannt. Den größten Rückgang gab es allerdings in Kirchardt, und zwar um acht auf nun 21 aktive Fälle. Gemmingen liegt im Vergleich zu Dienstag unverändert bei 16 Fällen. Ein Auf und Ab gab es hingegen in Siegelsbach und Eppingen. Während Siegelsbach am Mittwoch zunächst mit 13 Fällen seinen Höchstwert erzielte, sank die Zahl am Donnerstag wieder um einen Fall auf zwölf. Erst einen Rückgang um acht, dann einen Anstieg um fünf Fälle gab es in Eppingen, sodass hier nun 70 Personen infiziert sind. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag bei 127,4.

Update: Donnerstag, 13. Mai 2021, 18.51 Uhr

Zwei Corona-Patienten im Krankenhaus gestorben

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Das gab es zuletzt vor vielen Monaten: Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gab am Dienstag in seiner Übersicht bekannt, dass in und um Sinsheim keine einzige Neuinfektion registriert wurde. Dementsprechend sank die Zahl der aktiven Fälle in vielen Gemeinden, in Sinsheim sogar deutlich: Am Montag waren es laut Gesundheitsamt 85 aktive Fälle, am Dienstag 66. Die Zahlen der Umlandgemeinden: In Angelbachtal sank die Zahl der aktiven Fälle von neun auf acht. In Epfenbach war am Montag ein aktiver Fall angegeben worden, nun gilt der Ort als Corona-frei. In Eschelbronn reduzierte sich die Zahl der aktiven Fälle von vier auf drei, in Helmstadt-Bargen von 27 auf 22, in Neckarbischofsheim von neun auf sechs. In Neidenstein blieb es bei einem aktiven Fall. In Reichartshausen ging die Zahl der aktiven Fälle von zehn auf sieben zurück, in Waibstadt von 21 auf 20. In Zuzenhausen blieb es bei vier aktiven Fällen.

Wie die GRN am Dienstag mitteilte, sind am Wochenende dort zwei Patientinnen in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Eine Frau war zwischen 70 und 80 Jahre alt, die andere zwischen 60 und 70 Jahre. Sie stammten beide aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Die Zahl der Patienten auf der Isolierstation hat sich laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 10.08 Uhr, im Vergleich zum Montag nicht verändert: Weiterhin werden dort fünf bestätigte Fälle behandelt. Auf der Intensivstation hat sich die Zahl der bestätigten Fälle von zwei auf drei erhöht. Davon werden zwei Patienten beatmet, einer mehr als am Montag.

Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn geht stetig zurück

Kraichgau. (guz) Insgesamt geringfügig mehr Zu- als Abnahmen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Dienstag für die sechs Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ gemeldet. Keine Veränderung gegenüber dem Montag gab es demnach nur in Ittlingen, wo nach wie vor zwölf aktive Corona-Infektionen bekannt sind. Um je einen Fall verringert hat sich der Status in Bad Rappenau – dort sind nun 79 registriert –, in Kirchardt (29) und in Gemmingen (16). Leicht höhere Werte als am Vortag wurden hingegen aus Eppingen und Siegelsbach gemeldet: In der Fachwerkstadt hat sich die Zahl der Infizierten um drei auf 73 und in Siegelsbach um zwei auf zwölf erhöht.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Gesundheitsamt am Dienstag mit 144,9 angegeben. Damit hält der Rückgang weiter an: Am Montag lag der Wert noch bei 156,5. Ebenfalls erfreulich: Seit mehreren Tagen wurden im gesamten Landkreis keine neuen Todesfälle in Verbindung mit dem Virus gemeldet. Bislang sind im Kreis 195 Corona-Tote bekannt.

Update: Dienstag, 11. Mai 2021, 17.45 Uhr

Kaum Neuinfektionen – Weniger Covid-Patienten im Krankenhaus

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Acht Neuinfektionen in Sinsheim, vier in den Umlandgemeinden: Diese Zahlen meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag im Hinblick auf die Corona-Lage. In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Sonntag von 81 auf 85 leicht gestiegen.

Im Sinsheimer Umland sind die Zahlen in einigen Gemeinden gesunken, in zwei Orten stiegen sie leicht an. Dazu gehört Angelbachtal: Hier erhöhte sich angesichts einer Neuinfektion die Zahl leicht von acht auf neun aktive Fälle. In Epfenbach sank die Zahl von zwei am Sonntag auf einen aktiven Fall (keine Neuinfektion), in Eschelbronn ging die Zahl von fünf auf vier zurück (keine Neuinfektion). Zwei Neuinfektionen wurden in Helmstadt-Bargen registriert, die aktiven Fälle gingen dennoch von 28 auf 27 zurück. In Neckarbischofsheim (keine Neuinfektion) blieb es bei neun aktiven Fällen. In Neidenstein (keine Neuinfektion) sank die Zahl von zwei Fällen auf einen, in Reichartshausen (keine Neuinfektion) von elf auf zehn. Eine Neuinfektion wurde in Waibstadt registriert; am Sonntag wurden dort 20 aktive Fälle verzeichnet, am Montag 21. Von vier auf sechs gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Zuzenhausen (keine Neuinfektion).

Im Sinsheimer Krankenhaus hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten im Vergleich zur Meldung am Freitag verringert: Laut GRN-Meldung, Stand Montag, 9.53 Uhr, werden fünf Patienten auf der Isolierstation behandelt. Dabei handelt es sich ausschließlich um bestätigte Fälle. Am Freitag waren dort neun Patienten behandelt worden, davon sieben bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich zwei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer wird beatmet. Am Freitag waren es vier bestätigte Fälle, von denen zwei beatmet wurden.

Kaum Bewegung zum Wochenstart

Kraichgau. (fsd) Zum Start in die Woche hat sich die Corona-Lage im Landkreis Heilbronn wieder etwas gebessert. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update meldet, sind, Stand Montag, 15.30 Uhr, 1245 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Am Sonntag wurden noch 1290 aktive Fälle gemeldet. Größtenteils unverändert blieben jedoch die Zahlen in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Bis auf Eppingen meldeten alle Gemeinden die gleichen Fallzahlen wie am Vortag. Demnach sind in Bad Rappenau weiterhin 80, in Gemmingen 17, in Ittlingen zwölf, in Kirchardt 30 und in Siegelbach zehn Fälle aktiv. In Eppingen verringerte sich die Zahl um sechs auf 70. Auf gleichem Niveau wie am Vortag ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz: Das Gesundheitsamt gab sie mit 156,5 an.

Update: Montag, 10. Mai 2021, 17.10 Uhr

Zahlen in Sinsheim sind leicht gesunken

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Ohne große Veränderungen präsentiert sich das Bild zur Corona-Lage in und rund um Sinsheim, das sich aus den Daten des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntag zusammensetzt. Die Zahl der aktiven Fälle ist in Sinsheim im Vergleich zum Freitag von 88 auf 81 gesunken; sieben Neuinfektionen wurden am Sonntag gemeldet. Die Zahlen der Umlandgemeinden: In Angelbachtal sank die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Freitag von zwölf auf acht, in Epfenbach blieb sie unverändert bei zwei, in Eschelbronn stieg sie von drei auf fünf, in Helmstadt-Bargen von 27 auf 28. In Neckarbischofsheim sank die Zahl der aktiven Fälle von zehn auf neun, in Neidenstein von vier auf zwei. In Reichartshausen stieg die Zahl der aktiven Fälle von neun auf elf, in Waibstadt blieb sie unverändert bei 20, in Zuzenhausen sank sie von sieben auf sechs. Die Zahlen der Covid-19-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus veröffentlicht die GRN am Wochenende nicht.

Deutliche Rückgänge in den Kraichgau-Städten

Kraichgau. (guz) Mit Ausnahme der Gemeinde Gemmingen, die eine weitere Infektion und damit nun 17 Fälle meldet, ist die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in den weiteren fünf Gemeinden übers Wochenende gesunken oder zumindest gleichgeblieben. In Eppingen waren am Sonntag 76 Einwohner infiziert, acht weniger als am Freitag. Auch Bad Rappenau meldet einen Rückgang um sieben Fälle auf nun 80. Keine Veränderung gibt es laut der Statistik des Gesundheitsamtes des Landkreises Heilbronn in Ittlingen (zwölf Fälle), Siegelsbach (zehn Fälle) und Kirchardt (30 Fälle). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist erneut leicht zurückgegangen und wurde am Sonntag mit 162,6 angegeben.

Update: Sonntag, 9. Mai 2021, 19.44 Uhr

Keine klare Tendenz

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Corona-Zahlen in Sinsheim sind wieder leicht gestiegen: 13 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag, die Zahl der aktiven Fälle steigt im Vergleich zum Vortag von 80 auf 88. Wenige Neuinfektionen werden aus den Umlandgemeinden gemeldet. Die Zahl der aktiven Fälle ist in manchen Orten gestiegen, in anderen gesunken oder blieb unverändert. In Angelbachtal wurden zwei Neuinfektionen registriert, es blieb aber bei zwölf aktiven Fällen.

Bei zwei aktiven Fällen blieb es in Epfenbach (keine Neuinfektion). In Eschelbronn (eine Neuinfektion) stieg die Zahl der aktiven Fälle von zwei auf drei, in Helmstadt-Bargen (eine Neuinfektion) sank sie von 28 auf 27. In Neckarbischofsheim (keine Neuinfektion) sank die Zahl der aktiven Fälle von elf auf zehn, in Neidenstein (eine Neuinfektion) von fünf auf vier. In Reichartshausen (keine Neuinfektion) sank die Zahl der aktiven Fälle von zehn auf neun. Drei Neuinfektionen wurden aus Waibstadt gemeldet, dort stieg die Zahl der aktiven Fälle von 17 auf 20. Aus Zuzenhausen (keine Neuinfektion) werden unverändert sieben aktive Fälle gemeldet.

Wenig verändert hat sich die Corona-Lage im Sinsheimer Krankenhaus: Auf der Isolierstation sank die Zahl der Covid-19-Patienten im Vergleich zum Donnerstag von zehn auf neun. Davon sind sieben bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich laut GRN-Meldung, Stand Freitag, 10.08 Uhr, unverändert vier Covid-19-Patienten in Behandlung. Zwei davon werden beatmet; am Donnerstag waren es noch vier.

Infiziertenzahl im Kraichgau sinkt

Zum achten Mal in Folge ist die Zahl derer im Landkreis Heilbronn, die sich mit dem Corona-Virus infiziert haben, gesunken. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Stand Freitag, 15.30 Uhr, waren 1339 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Donnerstag waren noch 1346 Corona-positive Menschen gemeldet worden. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gehen die Fallzahlen kontinuierlich zurück. In Bad Rappenau um drei Fälle auf nun 87. Oder in Kirchardt um zwei Fälle auf 30 Corona-Positive. Den größten Rückgang verzeichnete allerdings Eppingen. Waren in der Fachwerkstadt am Donnerstag noch 94 Menschen bekannt, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, waren es am Freitag nur noch 84. In Ittlingen (zwölf), Siegelsbach (zehn) und Gemmingen (16) blieb die Lage hingegen unverändert.

Allerdings meldet das Amt auch einen weiteren Todesfall. Die Zahl derer, die seit Pandemie-Beginn im Landkreis Heilbronn an oder mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 195. Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 166,9.

Update: Freitag, 7. Mai 2021, 18.11 Uhr

Corona-Lage kaum verändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Wenige Neuinfektionen sowie geringe oder keine Veränderungen bei den Corona-Fallzahlen: So präsentiert sich die Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag. In Sinsheim wurden vier Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle sank im Vergleich zum Mittwoch von 86 auf 80. Die Zahlen der Umlandgemeinden: In Angelbachtal wurden zwei Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle sank jedoch von 14 auf zwölf. Aus Epfenbach und Eschelbronn wurden keine Neuinfektionen gemeldet, in beiden Orten liegt die Zahl der aktiven Fälle unverändert bei zwei.

Drei Neuinfektionen in Helmstadt-Bargen haben dazu geführt, dass die aktiven Fälle von 25 auf 28 angewachsen sind. In Neckarbischofsheim wurde eine Neuinfektion registriert, die Zahl der aktiven Fälle stieg von zehn auf elf. Unverändert fünf aktive Fälle werden für Neidenstein ausgewiesen (keine Neuinfektion). Aus Reichartshausen wurde eine Neuinfektion gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von neun auf zehn. Zwei Neuinfektionen wurden in Waibstadt registriert, die Zhal der aktiven Fälle wuchs von 16 auf 17. In Zuzenhausen sank die Zahl der aktiven Fälle von neun auf sieben (keine Neuinfektion).

Im Sinsheimer Krankenhaus hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten wenig verändert: Auf der Isolierstation werden laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 10.39 Uhr, zehn Personen behandelt; am Mittwoch waren es acht. Von den zehn Personen sind acht bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich unverändert vier Covid-19-Patienten in Behandlung, die alle beatmet werden.

Fallzahlen im Kraichgau sinken

So stark wie die aktiven Corona-Fälle in Bad Rappenau am Mittwoch angestiegen sind, so deutlich sind sie am Donnerstag auch schon wieder gefallen: nämlich um elf auf nun 90. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Stand 15.30 Uhr waren landkreisweit 1346 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Rückgang im Vergleich zum Mittwoch um 29. Sinkende Fallzahlen melden auch drei weitere Kommunen im RNZ Verbreitungsgebiet. In Eppingen ging die Zahl um acht auf 94 zurück. Gemmingen verzeichnet zwei aktive Fälle weniger und liegt nun bei 16. Und in Kirchardt konnten vier Menschen aus der Quarantäne entlassen werden, sodass momentan noch 32 Fälle aktiv sind. Unverändert bleibt die Lage in Ittlingen mit zwölf Personen, die Corona-positiv getestet wurden. Den einzigen Anstieg meldet Siegelsbach. Und zwar um einen Fall auf nun zehn aktive Fälle. Damit zieht die 1600-Einwohner-Gemeinde mit ihrem Höchstwert vom 23. Dezember gleich. Zudem meldet das Amt einen weiteren Todesfall. Somit sind seit Pandemiebeginn im Landkreis 194 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Inzidenz lag am Donnerstag bei 163,7.

Update: Donnerstag, 6. Mai 2021, 18.22 Uhr

Zahlen sinken in Sinsheim, im Umland gemischtes Bild

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Sieben Neuinfektionen in Sinsheim meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch in seiner Übersicht. Doch die Zahl der aktiven Fälle ist zum wiederholten Mal gesunken: Am Dienstag wurden 95 gemeldet, am Mittwoch 86. In den Umlandgemeinden zeichnet sich ein gemischtes Bild: Aus einigen Dörfern wurden keine Neuinfektionen gemeldet, in anderen stieg die Zahl der aktiven Fälle. Die Übersicht: Angelbachtal unverändert 14 aktive Fälle (keine Neuinfektionen), Epfenbach unverändert zwei aktive Fälle (keine Neuinfektionen), in Eschelbronn (keine Neuinfektionen) sank die Zahl der aktiven Fälle von vier auf zwei.

Trotz vier registrierter Neuinfektionen sank die Zahl der aktiven Fälle in Helmstadt-Bargen von 30 auf 25. In Neckarbischofsheim stiegen die aktiven Fälle von acht auf zehn (zwei Neuinfektionen). In Neidenstein (keine Neuinfektionen) verharrt die Zahl unverändert bei fünf. Eine Neuinfektion wird aus Reich-artshausen gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von acht auf neun. Acht Neuinfektionen wurden in Waibstadt registriert, die Zahl der aktiven Fälle wuchs von zehn auf 16. In Zuzenhausen sank die Zahl von zehn auf neun (keine Neuinfektionen).

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Covid-19-Patienten leicht gesunken. Laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 10.18 Uhr, werden auf der Isolierstation acht Patienten behandelt; am Dienstag waren es zwölf. Unter den acht Patienten sind sieben bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich vier bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer weniger als am Dienstag. Alle vier werden beatmet.

Zahlen sinken im Kraichgau

Wie aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervorgeht, ist im Landkreis Heilbronn zur Wochenmitte die Zahl der aktiven Corona-Fälle deutlich gesunken. Während das Amt am Dienstag noch 1492 Corona-Infizierte meldete, waren es am Mittwoch, Stand 15.30 Uhr, noch 1375. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet wurde der landkreisweite Trend allerdings nicht bestätigt. Sowohl in Kirchardt und Eppingen als auch in Bad Rappenau sind neue Fälle hinzugekommen.

Während die Fachwerkstadt nun 102 aktive Fälle (plus drei) und die Kurstadt 101 aktive Fälle (plus elf) verzeichnet, ist in Kirchardt ein neuer Fall bestätigt, sodass hier momentan 36 Menschen Corona-positiv getestet worden sind. Unverändert bleibt hingegen die Lage in Siegelsbach mit neun Fällen, Gemmingen mit 18 Fällen und Ittlingen mit zwölf Fällen. Allerdings meldet das Gesundheitsamt auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Seit Pandemie-Beginn sind im Landkreis 193 Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Mittwoch bei 160,5.

Update: Mittwoch, 5. Mai 2021, 17.39 Uhr

Kaum Neuinfektionen aber mehr Intensiv-Patienten

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Erneut wenige Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag: drei in Sinsheim sowie eine in Helmstadt-Bargen. In den weiteren Gemeinden rund um Sinsheim wurden keine Neuinfektionen registriert. In Sinsheim sank die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Montag von 111 auf 95. Auch in den Umlandgemeinden sind die Zahlen gesunken, in einem Fall verharren sie auf niedrigem Niveau: Angelbachtal 14 (Vortag 15), Epfenbach unverändert zwei, Eschelbronn vier (Vortag acht), Helmstadt-Bargen 30 (Vortag 30), Neckarbischofsheim acht (Vortag zehn), Neidenstein fünf (Vortag acht), Reichartshausen acht (Vortag zehn), Waibstadt zehn (Vortag 14), Zuzenhausen zehn (Vortag elf). Auf Nachfrage erklärte Kreissprecher Ralph Adameit, dass es keine Veränderungen bei der Datenverwaltung gegeben hat. Die Tendenz bei den Infektionszahlen sei momentan leicht rückläufig. "Gerade zu Wochenbeginn zeigt sich immer ein Rückgang der Fallzahlen. Die Belastbarkeit dieser Tendenz wird sich erst im weiteren Wochenverlauf zeigen", fügte er hinzu.

Im Sinsheimer Krankenhaus hat die Zahl der Covid-19-Patienten im Vergleich zum Montag zugenommen. Laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 11 Uhr, werden zwölf Patienten auf der Isolierstation behandelt, drei mehr als am Montag. Davon sind neun bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich fünf bestätigte Fälle in Behandlung, zwei mehr als am Montag. Vier davon werden beatmet, am Montag waren es drei.

Auf und Ab im Kraichgau

Um 71 ist am Dienstag die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn gesunken. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Kreises hervor. Stand 15.30 Uhr, waren 1492 Menschen mit dem Virus infiziert. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet zeigt sich ein geteiltes Bild. Während drei Gemeinden Rückgänge verzeichnen konnte, stiegen die Fallzahlen in den anderen drei Kommunen an.

Jeweils zwei neue Fälle gibt es in Siegelsbach (neun) und Kirchardt (35). Eine Neuinfektion wurde in Gemmingen gemeldet (18). In Ittlingen hingegen konnten drei Personen wieder aus der Quarantäne entlassen werden (zwölf). In Bad Rappenau ist die Fallzahl um vier auf 90 und in Eppingen um zehn auf 99 gesunken. Die Inzidenz lag am Dienstag bei 180,9.

Update: Dienstag, 4. Mai 2021, 18.04 Uhr

Covid-Patientin gestorben

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Eine Covid-19-Patientin ist am Sonntag im Sinsheimer Krankenhaus gestorben. Dies teilte die GRN am Montag mit. Die Frau war Jahrgang 1941 und wohnte im Rhein-Neckar-Kreis. Was die Zahl der Covid-19-Patienten in der Sinsheimer Klinik anbelangt, hat sich darüber hinaus wenig verändert. Auf der Isolierstation werden neun Patienten behandelt, acht davon bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich laut GRN-Meldung, Stand Montag, 11.36 Uhr, drei bestätigte Fälle in Behandlung, die alle beatmet werden.

Die Zahl der Neuinfektionen im Kraichgau geht offenbar zurück. Dies ist der Übersicht des Gesundheitsamts am Montag zu entnehmen. So wurden in und um Sinsheim elf Neuinfektionen in drei Gemeinden registriert: vier in Sinsheim, sechs in Helmstadt-Bargen und eine in Zuzenhausen. Die weiteren Gemeinden vermelden keine Neuinfektionen. In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Fälle somit auf 111 gesunken. Die Zahlen der Umlandgemeinden: Angelbachtal 15, Epfenbach zwei, Eschelbronn acht, Helmstadt-Bargen 32, Neckarbischofsheim zehn, Neidenstein acht, Reichartshausen zehn, Waibstadt 14, Zuzenhausen elf.

Eppingen meldet viel weniger Fälle

Erst ein anhaltend starker Anstieg, der allerdings auch zum Teil auf die Umstellung des Corona-Dash-Boards des Landkreises zurückzuführen war, nun wieder ein deutlicher Rückgang bei der Zahl der aktiven Corona-Fälle in Eppingen: Laut dem Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn waren am Montag 109 positiv auf das Virus getestete Bewohner der Fachwerkstadt in Quarantäne, 21 weniger als am Sonntag. Solche Rückgänge konnten die anderen Gemeinden im westlichen Landkreis nicht verzeichnen: In Bad Rappenau verringerte sich die Zahl der Infizierten lediglich von 96 auf 94, in Kirchardt von 35 auf 33 und in Gemmingen von 21 auf 17.

Da aus Siegelsbach keine Veränderung im Vergleich zum Vortag gemeldet wurde, und damit weiterhin sieben Einwohner des Ortes infiziert sind, entfällt der einzige Anstieg in den sechs Kommunen auf Ittlingen. Dort stieg die Zahl der nachweislich mit dem Corona-Virus Infizierten von 13 auf 15. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn wurde am Montag mit 203,5 angegeben. Am Sonntag hatte das Gesundheitsamt noch ein Wert von 215,1 errechnet. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden nicht bekannt, es bleibt also bei 191.

Update: Montag, 3. Mai 2021, 18.29 Uhr

Fallzahlen sinken überall im Kraichgau, bis auf Eppingen

Kraichgau. (jou) Die Zahl der Menschen, die sich in Quarantäne befinden, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, ist im Vergleich zum Vortag gesunken. Das geht aus der Corona-Übersicht des Gesundheitsamts Heilbronn, Stand 15.30 Uhr, hervor. In den Gemeinden des RNZ-Verbreitungsgebiets bestätigt sich der Trend – mit einer Ausnahme: In Eppingen sind 13 neue Fälle hinzugekommen. Die Zahl ist auf 130 gestiegen. In Bad Rappenau gibt es derzeit 96 Fälle (minus 19), in Gemmingen sind 21 anstatt der 24 Personen am Vortag mit dem Virus infiziert. In Kirchardt ist die Zahl der positiven Fälle von 40 auf 35 gesunken. In Ittlingen und Siegelsbach hingegen haben sich die Zahlen der Corona-positiven Personen nicht verändert. Hier befinden sind weiterhin 13 beziehungsweise sieben Menschen in Quarantäne.

Update: Sonntag, 2. Mai 2021, 18.45 Uhr

Corona-Lage am Donnerstag kaum verändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Vergleichsweise wenige Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag. In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Fälle erneut leicht gesunken: Am Mittwoch waren es 127, am Donnerstag 122. Neun Neuinfektionen wurden registriert. Die Zahlen in den Umlandgemeinden: Drei Neuinfektionen wurden in Angelbachtal registriert, die Zahl der aktiven Fälle stieg von 13 auf 16. Keine Neuinfektionen wurden aus Epfenbach, Eschelbronn und Helmstadt-Bargen gemeldet. In Epfenbach blieb es bei drei aktiven Fällen, in Eschelbronn bei acht, in Helmstadt-Bargen sank sie von 27 auf 26. Eine Neuinfektion wurde aus Neckarbischofsheim gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von zwölf auf 13. Drei Neuinfektionen wurden in Neidenstein registriert, die Fallzahl wuchs von sieben auf neun. Trotz einer Neuinfektion sank die Zahl der aktiven Fälle in Reichartshausen von sieben auf sechs. In Waibstadt sank sie von 13 auf zwölf (keine Neuinfektion), in Zuzenhausen stieg sie bei einer Neuinfektion von sechs auf sieben. Im Sinsheimer Krankenhaus hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten nur wenig verändert. Laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 10 Uhr, werden zehn Personen auf der Isolierstation behandelt, davon unverändert acht bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich unverändert vier bestätigte Fälle in Behandlung, drei davon werden beatmet. Neu hinzugekommen ist dort ein Verdachtsfall.

Update: Donnerstag, 29. April 2021, 18.15 Uhr

Zahlen kaum verändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Nur wenig Veränderung bei den Corona-Zahlen ist aus den Daten des Gesundheitsamts vom Mittwoch ersichtlich. In Sinsheim wurden sieben Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktiven Fälle sank aber leicht von 131 auf 127. In den Umlandgemeinden ergibt sich ein gemischtes Bild: In Angelbachtal wurden keine Neuinfektionen verzeichnet, die Zahl der aktiven Fälle blieb unverändert bei 13. Eine Neuinfektion wurde in Epfenbach registriert, die Zahl der aktiven Fälle blieb jedoch unverändert bei drei. Ebenfalls eine Neuinfektion wird für Eschelbronn gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von sieben auf acht. Vier Neuinfektionen wurden in Helmstadt-Bargen registriert. Die Zahl der aktiven Fälle wuchs dort von 24 auf 27. Von elf auf 13 stieg die Zahl der aktiven Fälle in Neckarbischofsheim, zwei Neuinfektionen wurden gemeldet. Von sechs auf sieben stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Neidenstein (eine Neuinfektion). Unverändert sieben aktive Fälle meldet das Gesundheitsamt für Reichartshausen (keine Neuinfektion). Eine Neuinfektion wurde in Waibstadt registriert, dort stieg die Zahl der aktiven Fälle von zwölf auf 13. Ebenfalls eine Neuinfektion wird für Zuzenhausen gemeldet, dort stieg die Zahl der aktiven Fälle von fünf auf sechs.

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Isolierstation zurückgegangen. Waren es am Dienstag 15, meldete die GRN am Mittwoch, 11.43 Uhr, elf Personen. Der Rückgang beschränkt sich auf die Verdachtsfälle, am Dienstag waren es sechs, am Mittwoch zwei. Die Zahl der bestätigten Fälle blieb unverändert bei acht. Auf der Intensivstation befinden sich vier bestätigte Fälle in Behandlung, einer mehr als am Dienstag. Drei davon werden beatmet.

Mehr als 1900 aktive Fälle

Kraichgau. (fsd) Seit einigen Monaten berichten wir an dieser Stelle von den aktuellen Corona-Zahlen im Landkreis Heilbronn und den einzelnen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Nun hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update das sogenannte Dashboard umgestellt. Die aktiven Fälle berechnen sich seit dem 28. April aus den Fällen der zurückliegenden 14 Tage. Bisher wurden die Fälle in einem Zeitraum von zehn Tagen angegeben. Grund dafür ist die britische Virus-Mutation und die längeren Quarantäne, erklärt Landratsamtssprecher Manfred Körner auf Nachfrage. Im gesamten Landkreis sind, Stand Mittwoch, 15.30 Uhr, 1906 Menschen Corona-positiv. Ein Vergleich zum Vortag ist aufgrund der Umstellung noch nicht möglich.

Für Bad Rappenau werden momentan 117 Personen in Isolation gemeldet. In Eppingen liegt der Wert bei 131. In Gemmingen sind laut Mitteilung des Gesundheitsamts 29 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. In Ittlingen sind elf und in Kirchardt 42 Fälle aktiv. Siegelsbach meldet aktuell zwei Menschen in häuslicher Isolation.

Gesunken ist am Mittwoch aber erneut die Sieben-Tage-Inzidenz. Diese gab das Amt mit 228,8 an. Am Dienstag lag der Wert noch bei 244,2.

Update: Mittwoch, 28. April 2021, 18.45 Uhr

Sehr wenige Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Lediglich drei Neuinfektionen in und um Sinsheim meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag. Auf die Frage nach den Gründen für diese niedrige Zahl teilte Kreissprecher Ralph Adameit mit: "Unserem Gesundheitsamt liegen keine nachvollziehbaren Gründe vor. Es gibt auch keine Verzögerung bei der Fallerfassung." In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle erstmals seit langer Zeit wieder deutlich gesunken: Am Montag wurden noch 150 aktive Fälle gemeldet, am Dienstag nun 131. Laut Adameit liegt dies zum einen daran, dass nur eine Neuinfektion für Sinsheim gemeldet wurde. Zum anderen gelten ihm zufolge nun wieder viele Sinsheimer, die positiv getestet worden waren, als genesen. "Auf ,genesen‘ wird eine Person automatisch 14 Tage nach Symptombeginn beziehungsweise Testdatum gesetzt – vorausgesetzt, sie ist dann auch mindestens 48 Stunden frei von Corona-Symptomen", teilt Adameit mit.

In den Gemeinden rund um Sinsheim wurde jeweils eine Neuinfektion in Angelbachtal und Neckarbischofsheim registriert. Die Zahlen: In Angelbachtal sinkt die Zahl der aktiven Fälle von 14 auf 13, in Epfenbach bleibt sie unverändert bei drei, in Eschelbronn unverändert bei sieben, in Helmstadt-Bargen sinkt sie von 26 auf 24, in Neckarbischofsheim bleibt sie unverändert bei elf, in Neidenstein unverändert bei sechs, in Reichartshausen unverändert bei sieben, in Waibstadt ging sie von 16 auf zwölf zurück, in Zuzenhausen sank sie von sechs auf fünf.

Im Sinsheim Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 9.57 Uhr, 15 Covid-19-Fälle auf der Isolierstation behandelt, acht davon bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich drei bestätigte Fälle in Behandlung, alle werden beatmet.

Update: Dienstag, 27. April 2021, 18 Uhr

150 aktive Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim steigt weiter an: 150 aktive Fälle meldete das Gesundheitsamt am Montag, am Sonntag waren es 138. 14 Neuinfektionen wurden registriert. In den Umlandgemeinden hält sich die Zahl der Neuinfektionen in Grenzen. In Angelbachtal stieg bei zwei Neuinfektionen die Zahl der aktiven Fälle von 13 auf 14. Unverändert bei drei aktiven Fällen rangiert Epfenbach. Dort sowie in Eschelbronn wurden keinen Neuinfektionen registriert. Im Schreinerdorf bleibt die Zahl der aktiven Fälle unverändert bei sieben. Eine Neuinfektion wird aus Helmstadt-Bargen vermeldet, die Zahl der aktiven Fälle steigt von 25 auf 26. In Neckarbischofsheim sank die Zahl von zwölf auf elf (keine Neuinfektion). In Neidenstein (eine Neuinfektion) blieb die Zahl der aktiven Fälle konstant bei sechs. In Reichartshausen (ebenfalls keine Neuinfektion) sank die Zahl von elf auf sieben, in Waibstadt (keine Neuinfektion) von 17 auf 16. Fünf Neuinfektionen wurden in Zuzenhausen registriert, hier stieg die Zahl der aktiven Fälle von einem auf sechs.

Im Sinsheimer Krankenhaus meldete die GRN am Montag, 10.06 Uhr, elf Covid-19-Patienten auf der Isolierstation, neun davon bestätigte Fälle. Am Freitag wurden dort sieben Patienten behandelt. Auf der Intensivstation befanden sich am Montagmorgen drei bestätigte Fälle in Behandlung, sie werden alle beatmet. Am Freitag wurden dort vier bestätigte Fälle behandelt.

Update: Montag, 26. April 2021, 18.45 Uhr

Corona-Zahlen bleiben konstant

Sinsheim/Kraichgau. (fro) Die Corona-Zahlen in Sinsheim und den Umlandgemeinden haben sich über das Wochenende wenig verändert. Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete auf seinem Dashboard am Sonntag 138 positive Corona-Fälle in Sinsheim; hier sank die Zahl trotz zehn Neuinfektionen um zwei im Vergleich zum Freitag (140).

In Angelbachtal sind 13 aktive Fälle bekannt (Freitag: zwölf), in Epfenbach drei (eine Neuinfektion). In Eschelbronn sank die Zahl um eins auf sieben; in Helmstadt-Bargen stieg sie um zwei auf 25. Ebenfalls zwei Infektionen kamen in Neckarbischofsheim hinzu; dort sank die Zahl aktiver Fälle aber von 14 auf zwölf im Vergleich zum Freitag. In Neidenstein sind sechs Personen Corona-positiv, eine Person weniger als am Freitag. In Reichartshausen sank die Zahl um vier auf elf. In Waibstadt sind 17 Personen Corona-positiv, am Freitag waren es 13. Zuzenhausen hat einen aktiven Fall weniger, die Zahl liegt bei eins. Die Sieben-Tage-Inzidenz im gesamten Rhein-Neckar-Kreis liegt bei 147,2; sie ist damit nur geringfügig niedriger als am Freitag (148,4).

Eppingen mit Höchstwert

Kraichgau. (fsd) Während im überwiegenden Teil der Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet im Landkreis Heilbronn die Zahl der aktiven Fälle am zurückliegenden Wochenende gesunken ist, meldet Eppingen am Sonntag, Stand 15.30 Uhr, einen neuen Höchstwert. In der Fachwerkstadt sind laut Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn 118 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Am Freitag lag der Wert noch bei 110. Die Fachwerkstadt zieht damit bei den seit Pandemie-Beginn meisten aktiven Fällen im Bereich der RNZ mit Bad Rappenau gleich. Die Kurstadt meldete am 19. Dezember mit 118 Infizierten ihren höchsten Wert.

Am Wochenende sind die Fallzahlen in der Großen Kreisstadt deutlich gesunken. Wurden in Bad Rappenau am Freitag noch 103 Fälle gemeldet, waren es am Sonntag nur noch 92. Unverändert blieb hingegen die Lage in Ittlingen. Hier sind weiterhin sieben Fälle aktiv. Kirchardt verzeichnet am Samstag zunächst ein Plus um einen Fall auf 34, ehe am Sonntag fünf Menschen aus der Quarantäne entlassen werden konnten und nur noch 29 Fälle aktiv sind. Einen Rückgang der Zahlen gab es auch in Gemmingen. Während für die Kommune am Freitag noch 24 aktive Fälle gemeldet wurden, sank der Wert am Sonntag um drei auf 21. Und in Siegelsbach wurde am zurückliegenden Samstag die erste Corona-Infektion seit Ostermontag bekannt. Landkreisweit sind 1569 Fälle aktiv. Im Vergleich zu Freitag ein Rückgang um 41. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Gesundheitsamt mit 262,4 an. Am Freitag lag sie noch bei 281.

Update: Sonntag, 25. April 2021, 17.30 Uhr

140 aktive Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle bewegt sich in Sinsheim langsam aber stetig weiter nach oben: Am Donnerstag hatte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises 135 gemeldet, nun am Freitag 140. 18 Neuinfektionen wurden registriert. Die Zahlen in den Umlandgemeinden zeigen eine uneinheitliche Entwicklung: Drei Neuinfektionen wurden für Angelbachtal gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von zehn auf zwölf. Von drei auf zwei gingen die aktiven Fälle in Epfenbach zurück (keine Neuinfektion).

Unverändert sechs aktive Fälle werden aus Eschelbronn gemeldet (eine Neuinfektion). In Helmstadt-Bargen nimmt die Zahl der Corona-Fälle weiterhin zu: Am Freitag wurden acht Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von 20 auf 23. Unverändert 14 aktive Fälle meldet das Gesundheitsamt für Neckarbischofsheim (keine Neuinfektion). Ebenfalls keine Veränderungen werden für Neidenstein vermeldet, hier bleibt es ohne Neuinfektionen bei sieben aktiven Fällen. Trotz einer Neuinfektion verharrt die Zahl der aktiven Fälle in Reichartshausen unverändert bei 15. In Waibstadt (keine Neuinfektion) sinkt die Zahl der aktiven Fälle von 14 auf 13, in Zuzenhausen (ebenfalls keine Neuinfektion) von drei auf zwei.

Im Sinsheimer Krankenhaus stieg die Zahl der bestätigten Covid-19-Patienten im Vergleich zum Donnerstag von fünf auf sieben. Die Zahl der Verdachtsfälle sank von drei auf zwei. Für die Intensivstation meldete die GRN am Freitag, 9.36 Uhr, unverändert vier bestätigte Fälle, ebenfalls unverändert werden drei davon beatmet.

Starker Anstieg in Bad Rappenau

In seinem täglichen Corona-Update verzeichnet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn einen starken Anstieg der Zahl der aktiven Corona-Fälle in Bad Rappenau. Gab das Amt den Wert am Donnerstag noch mit 95 an, kamen am Freitag, Stand 15.30 Uhr, acht neue Fälle hinzu. Landkreisweit ist die Zahl der aktiven Fälle um 34 auf 1610 gestiegen.

In den anderen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet blieb die Lage am Freitag allerdings nahezu unverändert. Je zwei Infizierte weniger meldeten Eppingen und Gemmingen. Hier sind momentan 110 beziehungsweise 24 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Eine Neuinfektion gibt es hingegen in Kirchardt. In der 6000-Einwohner-Gemeinde sind zurzeit 33 Personen Corona-positiv.

Weiterhin sieben aktive Fälle meldet Ittlingen. Und Siegelsbach ist landkreisweit nach wie vor die einzige Kommune ohne aktiven Fall. Gesunken ist am Freitag die Sieben-Tage-Inzidenz. Diesen Wert gab das Amt mit 281 an. Am Vortag lag sie noch bei 328,6.

Update: Freitag, 23. April 2021, 18.45 Uhr

Fallzahlen bleiben konstant

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/guz) 18 Neuinfektionen in Sinsheim meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag in seiner Übersicht. Fast unverändert ist somit die Zahl der aktiven Fälle: Am Mittwoch lag sie bei 134, am Donnerstag bei 135. Die Zahlen der Umlandgemeinden: In Angelbachtal wurden keine Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle sank von 13 auf zehn. Eine Neuinfektion wurde für Epfenbach vermeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von zwei auf drei. Unverändert bei sechs aktiven Fällen blieb es in Eschelbronn (keine Neuinfektion). Sechs Neuinfektionen wurden in Helmstadt-Bargen registriert.

Am Mittwoch wurden dort 15 aktive Fälle gemeldet, am Donnerstag 20. Unverändert 14 aktive Fälle sind es in Neckarbischofsheim (keine Neuinfektion). Für Neidenstein wurden zwei Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von sechs auf sieben. Drei Neuinfektionen wurden in Reichartshausen registriert, die Zahl der aktiven Fälle wuchs von zwölf auf 15. Von 15 auf 14 sank die Zahl der aktiven Fälle in Waibstadt trotz zwei Neuinfektionen.

In Zuzenhausen blieb es bei drei aktiven Fällen (keine Neuinfektion). Im Sinsheimer Krankenhaus hat sich die Corona-Lage leicht verändert: Laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 10.02 Uhr, wurden auf der Isolierstation fünf bestätigte Fälle und drei Verdachtsfälle behandelt. Am Mittwoch waren es noch sieben bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich vier bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, drei von ihnen werden beatmet. Am Mittwoch waren es drei Patienten, wovon zwei beatmet wurden.

Infektionszahlen im Kraichgau weiter hoch

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in der Region steigt weiter – nicht rasant, aber stetig. Am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn insgesamt 1576 nachgewiesene Fälle, 51 mehr als am Vortag. Die Inzidenz wird nun mit 328,6 angegeben, am Mittwoch lag sie bei 314,4. Immerhin: Weitere Todesfälle sind nicht bekannt, es bleibt also bei 189 Landkreisbewohnern, die an oder im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind.

Die stärksten Anstiege im westlichen Landkreis meldeten einmal mehr die beiden Großen Kreisstädte: In Eppingen waren am Donnerstag 112 Menschen infiziert – ein Plus von fünf – und in Bad Rappenau 95. Dort sind sechs neue Fälle hinzugekommen sind. Einen leichten Anstieg um einen Fall verzeichnete Kirchardt, allerdings waren hier am Vortag bereits 32 Einwohner infiziert. Über einen leichten Rückgang um einen Fall berichtet das Kreisgesundheitsamt für Gemmingen. Dort sind aktuell 26 positive Testergebnisse bekannt. Keine Veränderungen im Vergleich zum Mittwoch gab es in der Gemeinde Ittlingen, in der zuletzt sieben Fälle gezählt wurden, und in der Gemeinde Siegelsbach, die weiterhin als Corona-frei gilt.

Update: Donnerstag, 22. April 2021, 18.45 Uhr

23 Neuinfektionen, ein Patient gestorben

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim ist am Mittwoch auf 134 gestiegen. Am Dienstag waren es 121. 23 Neuinfektionen wurden laut Gesundheitsamt registriert. Auf Nachfrage teilte Kreissprecher Ralph Adameit mit, dass dies Ausdruck des Infektionsgeschehens sei, das Fahrt aufgenommen habe – ein besonderer Zusammenhang sei nicht erkennbar. Auch in den Umlandgemeinden gab es einige Neuinfektionen: In Angelbachtal wurden drei registriert, die Zahl der aktiven Fälle stieg von elf auf 13. In Epfenbach (keine Neuinfektionen) blieb es bei zwei aktiven Fällen. Fünf Neuinfektionen wurden in Eschelbronn registriert, die Zahl der aktiven Fälle stieg von einem auf sechs. Von zehn auf 15 hat sich die Zahl der aktiven Fälle in Helmstadt-Bargen erhöht, sieben Neuinfektionen wurden gemeldet. Eine Neuinfektion wurde in Neckarbischofsheim registriert, die Zahl der aktiven Fälle sank von 16 auf 14. Von vier auf sechs stieg die Zahl der aktiven Fälle in Neidenstein (zwei Neuinfektionen). In Reichartshausen wurde eine Neuinfektion registriert, die Zahl der aktiven Fälle wuchs von elf auf zwölf. Vier Neuinfektionen vermeldet das Gesundheitsamt für Waibstadt, dort stieg die Zahl der aktiven Fälle von elf auf 15. Unverändert bei drei aktiven Fällen blieb es in Zuzenhausen (keine Neuinfektion).

Wie die GRN auf Nachfrage mitteilte, ist ein Covid-19-Patient, der auf der Intensivstation behandelt wurde, gestorben. Der Mann war zwischen 70 und 80 Jahre alt und kam aus dem Neckar-Odenwald-Kreis. Stand Mittwoch, 9.43 Uhr, werden auf der Intensivstation drei Covid-Patienten behandelt, zwei davon beatmet. Auf der Isolierstation sank die Zahl der Patienten von 13 auf neun. Davon sind sieben bestätigte Fälle. Zwei Patienten sind genesen und entlassen worden, teilte die GRN mit.

Inzidenz übersteigt 300

Kraichgau. (jou) Lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag noch bei 289, hat sie einen Tag später die 300er-Marke geknackt – und zwar deutlich. Am Mittwoch (Stand 15.30 Uhr) zeigt das Corona-Update des Gesundheitsamtes Heilbronn einen Wert von 314,4. Derzeit gibt es im gesamten Landkreis 1525 Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und sich somit in Quarantäne befinden. Seit Beginn der Pandemie gab es bis jetzt 13 660 aktive Fälle im Landkreis. In fast allen Gemeinden des RNZ-Verbreitungsgebiets hat die Zahl der aktiven Fälle zugenommen.

Der Überblick: Bad Rappenau 89 Fälle (plus zehn), Eppingen drei aktive Fälle mehr. Die Zahl steigt hier auf 107. Gemmingen 27 aktive Fälle (plus sieben), Kirchardt verzeichnet einen neuen Corona-Fall und liegt nun bei 31. Nur in Ittlingen (sieben Fälle) und Siegelsbach mit keiner Infektion bleiben die Zahlen konstant.

Update: Mittwoch, 21. April 2021, 18.15 Uhr

Wenige Neuinfektionen in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Fünf Neuinfektionen in Sinsheim, eine in Angelbachtal – dies ist der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises für Sinsheim und die Umlandgemeinden am Dienstag zu entnehmen. Dementsprechend blieb die Zahl der aktiven Fälle unverändert, in Waibstadt sank sie etwas.

Die Fallzahlen: Sinsheim 121, Angelbachtal elf, Epfenbach zwei, Eschelbronn ein aktiver Fall, Helmstadt-Bargen zehn, Neckarbischofsheim 16, Neidenstein vier, Reichartshausen elf. In Waibstadt sank die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Montag von 14 auf elf, in Zuzenhausen blieb es bei drei Fällen. Im Sinsheimer Krankenhaus hat sich die Zahl der Covid-19-Patienten kaum verändert. Waren es am Montag 14 Personen, die auf der Isolierstation behandelt wurden, sind es am Dienstag 13. Davon sind neun bestätigte Fälle, einer weniger im Vergleich zum Montag. Auf der Intensivstation befinden sich laut GRN-Melung, Stand Dienstag, 8.49 Uhr, unverändert vier bestätigte Fälle in Behandlung. Drei von ihnen werden beatmet, einer weniger als am Montag.

Eppingen erreicht Höchstwert

Kraichgau. (fsd) Einen neuen Höchstwert der aktiven Fälle seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 verzeichnete Eppingen am Dienstag. Wie aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervorgeht, sind in der Fachwerkstadt, Stand 15.30 Uhr, 104 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs von drei aktiven Fällen. In allen anderen Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Fallzahlen zurückgegangen. Bad Rappenau verzeichnet zurzeit 79 Fälle (minus sieben). Je einen Fall weniger gibt es in Gemmingen (20) und Ittlingen (sieben). Und in die Kirchardt ist die Zahl der Infizierten von 33 auf 30 gesunken. Siegelsbach bleibt als einzige Kommune im Landkreis, in dem insgesamt 1451 Fälle (plus ein Fall) aktiv sind, weiterhin ohne aktiven Corona-Fall. Gestiegen ist allerdings die Zahl der Toten (plus zwei). Einer davon entfällt auf Gemmingen. Hier sind seit Pandemiebeginn zwei Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben. Landkreisweit gab es 189 Todesfälle.

Update: Dienstag, 20. April 2021, 17.45 Uhr

17 Neuinfektionen in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) In Sinsheim steigt die Zahl der aktiven Fälle, in den meisten Umlandgemeinden bleibt die Corona-Lage hingegen unverändert. Dies geht aus den Daten hervor, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag veröffentlicht hat. Demnach wurden in Sinsheim 17 Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktiven Fälle steigt im Vergleich zum Sonntag von 111 auf 121.

Die Zahlen in den Umlandgemeinden: In Angelbachtal bleibt die Zahl der aktiven Fälle unverändert bei elf, in Epfenbach (eine Neuinfektion) steigt sie von eins auf zwei. In Eschelbronn bleibt die Zahl der aktiven Fälle unverändert bei einem, in Helmstadt-Bargen unverändert bei zehn. Vier Neuinfektionen wurden in Neckarbischofsheim registriert, die Zahl der aktiven Fälle steigt von 13 auf 16. Unverändert bleibt die Lage in Neidenstein (vier aktive Fälle) und Reichartshausen (elf aktive Fälle). Eine Neuinfektion wurde in Waibstadt registriert, die Zahl der aktiven Fälle bleibt im Vergleich zum Sonntag unverändert bei 14. Und auch in Zuzenhausen verharren die aktiven Fälle unverändert bei drei.

Im Sinsheimer Krankenhaus hat die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Intensivstation zugenommen, vor allem jene, die beatmet werden: Laut GRN wurden dort am Freitag drei bestätigte Fälle behandelt, wovon einer beatmet wurde. Am Montag waren es vier bestätigte Fälle, die alle beatmet wurden. Die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Isolierstation ist weitestgehend unverändert: Wie auch am Freitag, befinden sich dort am Montag nach wie vor zehn bestätigte Fälle sowie vier Verdachtsfälle in Behandlung. Zwei Kontaktpersonen der Kategorie 1 werden doch nicht mehr behandelt. Die Zahl der Covid-Patienten auf der Isolierstation verringerte sich dementsprechend von 16 auf 14.

Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn bei 264,8

Kraichgau. (guz) Die zuletzt teils sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen im westlichen Landkreis Heilbronn haben sich am Montag weiter erhöht, allerdings in geringerem Tempo. Am Montag meldeten Bad Rappenau 86 nachgewiesene Neuinfektionen (plus vier Fälle), Eppingen 101 (plus ein Fall), Gemmingen 21 (plus ein Fall) und Ittlingen acht (plus drei). Keine Veränderungen registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises für Kirchardt (33 Fälle) und Siegelsbach, wo weiterhin kein einziger aktiver Fall bekannt ist. Landkreisweit sind derzeit 1450 Menschen mit dem Virus infiziert, 58 weniger als am Sonntag, wobei die Zahlen am Wochenende oft ungenau sind, weil weniger getestet oder verzögert weitergemeldet wird. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt nun bei 264,8 und somit geringfügig unterhalb des Wertes vom Sonntag, der mit 270,7 angegeben wurde. Inzwischen sind im Landkreis 186 Menschen an oder mit dem Virus gestorben, am Vortag waren es noch 187.

Update: Montag, 19. April 2021, 18.45 Uhr

Aktive Fälle gehen zurück

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/jou) Uneinheitlich ist die Entwicklung der Corona-Lage in und um Sinsheim: Laut Übersicht des Gesundheitsamts am Sonntag ist die Zahl der aktiven Fälle in manchen Gemeinden gestiegen, in anderen gefallen; in einem Fall blieb sie unverändert. In Sinsheim wurden am Sonntag zehn Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle sank im Vergleich zum Freitag von 113 auf 111.

Die Zahlen der Umlandgemeinden: In Angelbachtal stieg die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Freitag von sieben auf elf, in Epfenbach sank sie von drei auf eine Person. Aus Eschelbronn waren am Freitag noch fünf aktive Fälle gemeldet worden, am Sonntag nur noch einer.

In Helmstadt-Bargen sank die Zahl der aktiven Fälle von zwölf auf zehn. In Neckarbischofsheim stieg sie von elf auf 13, in Neidenstein von zwei auf vier, in Reichartshausen von acht auf elf. In Waibstadt sank die Zahl der aktiven Fälle von 18 auf 14, in Zuzenhausen blieb sie unverändert bei drei. Die Übersicht über Covid-19-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus wird am Wochenende nicht verschickt.

Anstieg der Fälle in Bad Rappenau

Fünf Menschen mehr als am Samstag, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, und 80 Genesene mehr lautet die Bilanz der jüngsten Corona-Zahlen für den Landkreis Heilbronn, Stand Sonntag, 15.30 Uhr. Wie dem Corona-Update des Gesundheitsamts Heilbronn zu entnehmen ist, gelten derzeit 1508 positiv getestete Fälle auf das Corona-Virus als aktiv. 11.553 sind seit Beginn der Pandemie wieder genesen. Außerdem gab es keinen weiteren Todesfall. Die Zahl liegt weiterhin bei 187 Gestorbenen.

In den Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet sieht die Lage wie folgt aus: In Bad Rappenau gab es einen starken Anstieg im Vergleich zu Freitag. Waren es zu Beginn des Wochenendes 69 Fälle, stieg die Zahl nun auf 82. Genauso auch in Eppingen. Hier ist die Zahl von 83 Fällen auf nun 100 binnen 72 Stunden angestiegen. Ebenso sind die Zahlen in Gemmingen um sieben gestiegen und liegen nun bei 20 Fällen. In Ittlingen gibt es einen weniger starken Zuwachs an Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Hier sind derzeit fünf statt zwei Fälle wie am Freitag bekannt. In Kirchhardt hat die Zahl ebenfalls zugenommen und liegt nun bei 33. Am Freitag waren es noch 27 Fälle. Lediglich Siegelsbach hat wie schon seit Langem keinen aktiven Fall. Und auch die Sieben-Tage-Inzidenz ist stark gestiegen. Sie liegt nun bei 270,7.

Update: Sonntag, 18. April 2021, 18.45 Uhr

20 Neuinfektionen in und um Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Zahl der Covid-19-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus steigt: 16 Personen werden auf der Isolierstation behandelt, zehn davon bestätigte Fälle. Dies teilte die GRN am Freitag, 10.45 Uhr, mit. Am Donnerstag waren es neun bestätigte Fälle, am Mittwoch sechs. Auf der Intensivstation blieb es im Vergleich zum Donnerstag unverändert bei drei bestätigten Fällen. Einer davon wird beatmet.

Für Sinsheim meldete das Gesundheitsamt am Freitag zwölf Neuinfektionen. Die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Donnerstag sank von 118 auf 113. Die Zahlen der Umlandgemeinden: in Angelbachtal (keine Neuinfektion) sank die Zahl der aktiven Fälle von neun auf sieben, in Epfenbach (keine Neuinfektion) blieb es unverändert bei drei aktiven Fällen, in Eschelbronn (keine Neuinfektion) sank die Zahl der aktiven Fälle von zehn auf fünf, in Helmstadt-Bargen (keine Neuinfektion) bleibt sie unverändert bei zwölf. Zwei Neuinfektionen wurden in Neckarbischofsheim registriert, die Zahl der aktiven Fälle stieg von zehn auf elf. In Neidenstein (keine Neuinfektion) sank sie von drei auf zwei. Drei Neuinfektionen wurden in Reichartshausen registriert, die Zahl der aktiven Fälle stieg von fünf auf acht. Zwei Neuinfektionen werden aus Waibstadt vermeldet, die Zahl der aktiven Fälle sank von 20 auf 18. In Zuzenhausen wurde eine Neuinfektion registriert, die Zahl der aktiven Fälle stieg von zwei auf drei.

Rasante Zunahme in Eppingen

Kraichgau. (guz) Eine außergewöhnlich strake Zunahme der Corona-Fälle hat es laut den Daten des Gesundheitsamtes des Landkreises Heilbronn am Freitag in Eppingen gegeben. Binnen 24 Stunden sind dort 29 weitere positive Tests hinzugekommen, sodass in der Fachwerkstadt aktuell 83 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert sind. Ein Anstieg der Zahlen wird auch für Bad Rappenau gemeldet, und zwar um sechs Fälle auf 69. In Kirchardt ist die Zahl der Infizierten um zwei auf 27, in Gemmingen um vier auf 13 gestiegen. Keine Veränderungen wurden aus Ittlingen (zwei Fälle) und Siegelsbach (weiterhin kein bekannter Fall) gemeldet. Landkreisweit sind von Donnerstag auf Freitag 115 positive Tests hinzugekommen. Damit sind nun 1290 Landkreisbewohner infiziert, und die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 231,1.

Update: Freitag, 16. April 2021, 19 Uhr

Starker Anstieg in Bad Rappenau

Kraichgau. (fsd) In Bad Rappenau war am Donnerstag ein starker Anstieg der Corona-Fallzahl zu verzeichnen. Waren in der Kurstadt am Mittwoch noch 52 Menschen Corona-positiv, so stieg die Zahl am Donnerstag um elf auf 63 an. Aber auch landkreisweit sind die Zahlen am Donnerstag deutlich gestiegen. In seinem täglichen Corona-Update meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn 115 neue Fälle. Damit sind, Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, 1097 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Ebenfalls einen deutliches Plus mit sechs neuen Fällen meldet Kirchardt und liegt nun bei 25 aktiven Fällen. In Eppingen sind im Vergleich zum Vortag vier neue Fälle bekanntgeworden. 54 Menschen sind momentan in der Fachwerkstadt mit dem Virus infiziert. Jeweils einen neuen Fall gibt es in Ittlingen und Gemmingen. Hier wurde das Virus bei zwei beziehungsweise neun Menschen nachgewiesen. Weiterhin Corona-frei bleibt hingegen Siegelsbach. Hier wurde seit Ostermontag kein neuer Corona-Fall registriert. Die Inzidenz liegt im Landkreis aktuell bei 219,5.

Update: Donnerstag, 15. April 2021, 18.30 Uhr

Wenige Neuinfektionen – Corona-Lage ist uneinheitlich

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) In manchen Gemeinden sinkt die Zahl der aktiven Corona-Fälle, in anderen steigt sie. Dies geht aus den Daten des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises vom Mittwoch hervor. In Sinsheim wurden acht Neuinfektionen registriert. Die Zahl der aktiven Fälle sinkt jedoch im Vergleich zum Dienstag von 127 auf 119. Die Zahlen in den Umlandgemeinden: Angelbachtal eine Neuinfektion, die Zahl der aktiven Fälle steigt von acht auf neun. In Epfenbach (keine Neuinfektionen) sinkt sie von fünf auf vier. In Eschelbronn wurden zwei Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle steigt von acht auf neun. in Helmstadt-Bargen (keine Neuinfektionen) bleibt die Lage unverändert bei zehn aktiven Fällen. In Neckarbischofsheim wurden zwei Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle wächst von fünf auf sieben. Aus Neidenstein werden ebenfalls zwei Neuinfektionen vermeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von zwei auf vier. Eine Neuinfektion wurde in Reichartshausen registriert, dort stieg die Zahl der aktiven Fälle von vier auf fünf. In Waibstadt (keine Neuinfektion) sank die Zahl der aktiven Fälle von 25 auf 21, in Zuzenhausen (keine Neuinfektionen) von fünf auf eine Person.

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die zahl der Covid-19-Patienten leicht gesunken: Auf der Isolierstation wurden am Dienstag 13 Personen behandelt, am Mittwoch elf, sechs davon bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 12.06 Uhr, zwei bestätigte Covid-19-Fälle in Behandlung, beide werden beatmet.

Siegelsbach landkreisweit einzige Kommune ohne Fall

Kraichgau. (fsd) Erneut ist die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis Heilbronn angestiegen. Stand Mittwoch, 15.30 Uhr, sind laut Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn 982 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Am Dienstag waren es noch 931, vor genau vier Wochen, am 17. März, 440.

Ein unterschiedliches Bild zeichnet sich in den RNZ-Kommunen ab. Während in Bad Rappenau (plus fünf, 52 aktive Fälle), in Gemmingen (plus drei, acht) und in Kirchardt (plus zwei, 19) im Vergleich zum Vortag Neuinfektionen bekannt wurden, nahm die Zahl der aktiven Fälle nur in Eppingen ab. Und zwar um vier Fälle auf nun 50 Menschen, die momentan positiv auf das Virus getestet wurden. Ittlingen steht weiterhin bei einem aktiven Fall. Und Siegelsbach ist nach wie vor als einzige Kommune im Landkreis Corona-frei.

Update: Mittwoch, 14. April 2021, 18 Uhr

Wenig Bewegung bei Corona-Lage – Zahlen in Sinsheim leicht gesunken

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Mit eher kleinen oder gar keinen Veränderungen präsentieren sich die Corona-Zahlen, die am Dienstag auf der Übersichtsseite des Gesundheitsamts veröffentlicht wurden. In Sinsheim wurden sieben Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle sinkt jedoch im Vergleich zum Montag von 134 auf 127. Die Zahlen in den Umlandgemeinden: In Angelbachtal wurden zwei Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle bleibt unverändert bei acht. Eine Neuinfektion wird aus Epfenbach vermeldet, es bleibt bei fünf aktiven Fällen. Keine Neuinfektionen wurden in Eschelbronn und Helmstadt-Bargen registriert. Im Schreinerdorf sinkt die Zahl der aktiven Fälle von neun auf acht, in Helmstadt-Bargen von elf auf zehn. Zwei Neuinfektionen werden aus Neckarbischofsheim vermeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von drei auf fünf. Neidenstein (keine Neuinfektionen) bleibt bei zwei aktiven Fällen. Reichartshausen galt am Montag noch als Corona-frei, nun wurden dort vier Neuinfektionen registriert. Keine Neuinfektionen werden aus Waibstadt und Zuzenhausen vermeldet. In Wabstadt sank die Zahl der aktiven Fälle von 29 auf 25, in Zuzenhausen von sechs auf fünf.

Im Sinsheimer Krankenhaus stieg die Zahl der bestätigten Covid-19-Fälle auf der Isolierstation von vier auf sieben. Die Zahl der Verdachtsfälle sank dagegen von elf auf sechs. Auf der Intensivstation werden laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 8.48 Uhr, drei Covid-19-Fälle behandelt, am Montag waren es fünf. Alle drei werden beatmet.

In den kleineren Kommunen sinkt die Fallzahl teils deutlich

Kraichgau. (fsd) Bei den Zahlen der aktiven Corona-Fälle zeigt sich in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet ein sehr unterschiedliches Bild. Während laut Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn in den beiden Großen Kreisstädten Bad Rappenau und Eppingen neue Fälle hinzugekommen sind, sanken die Zahlen in den übrigen Gemeinden teils sehr deutlich.

In der Kurstadt sind, Stand Dienstag, 15.30 Uhr, 47 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Zu Wochenbeginn wurden noch 45 Personen Corona-positiv gemeldet. Ebenfalls um zwei ist die Fallzahl auch in Eppingen gestiegen. In der Fachwerkstadt sind aktuell 54 Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Eppingens Nachbarkommune Ittlingen nähert sich hingegen wieder der Null. Da vier Menschen ihre Quarantäne verlassen durften, ist nur noch ein Fall aktiv. Zwei Fälle weniger meldet Gemmingen und liegt damit bei fünf Corona-Infizierten. Den größten Rückgang mit minus fünf Fällen kann Kichardt vermelden. Hier sind momentan 17 Menschen Corona-positiv. Siegelsbach bleibt weiterhin Corona-frei.

Update: Dienstag, 13. April 2021, 18.15 Uhr

Wenige Neuinfektionen – Viele Verdachtsfälle in Klinik

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Keine Neuinfektionen in zahlreichen Gemeinden rund um Sinsheim vermeldet das Gesundheitsamt in seiner Übersicht am Montag. Neuinfektionen wurden lediglich aus Sinsheim (neun, 134 aktive Fälle) und Waibstadt (eine Neuinfektion, 29 aktive Fälle) vermeldet. Die Zahlen der weiteren Umlandgemeinden: Angelbachtal acht aktive Fälle, Epfenbach fünf, Eschelbronn neun, Helmstadt-Bargen elf, Neckarbischofsheim drei, Neidenstein zwei, in Reichartshausen wurden keine aktiven Fälle registriert, Zuzenhausen sechs. Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Mitteilung, Stand Montag, 9.05 Uhr, 15 Patienten auf der Isolierstation behandelt, elf davon sind Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich fünf Covid-19-Patienten in Behandlung, vier bestätigte Fälle und ein Verdachtsfall. Zwei davon werden beatmet.

Inzidenz im Landkreis Heilbronn steigt auf über 200

Kraichgau. (fsd) Was die Anzahl der neuen Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn betrifft, steht zum Wochenstart unterm Strich die Null. Wie schon am Sonntag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn momentan 935 aktive Corona-Fälle. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet ist die Zahl der Infizierten am Montag durchweg gesunken. Stand 15.30 Uhr sind in Bad Rappenau 45 Menschen Corona-positiv. Am Vortag waren es noch 49. Ein Minus von drei Fällen verzeichnet Eppingen. In der Fachwerkstadt sind momentan 52 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Rückgänge um jeweils einen Fall gibt es in Gemmingen, Ittlingen und Kirchardt. Hier sind zurzeit sieben, fünf beziehungsweise 22 Personen Corona-positiv. Seit nunmehr einer Woche ohne neuen Corona-Fall bleibt Siegelsbach. Erneut gestiegen ist allerdings die Sieben-Tage-Inzidenz. Und zwar von 182,3 auf 209.

Update: Montag, 12. April 2021, 18.15 Uhr

Steiler Anstieg in Eppingen

Kraichgau. (guz) Sehr stark gestiegen ist die Zahl der positiv auf das Corona-Virus getesteten Menschen über das Wochenende in Eppingen, und zwar von 39 am Freitag auf 55 am Sonntag, 15.30 Uhr. Einen neuerlichen Anstieg meldet auch Bad Rappenau, wenn auch weniger stark als in der Fachwerkstadt. Am Sonntag waren in Bad Rappenau 49 Fälle bekannt, sechs mehr als am Freitag. Auf hohem Niveau einigermaßen stabil ist die Infektionszahl in der deutlich kleineren Gemeinde Kirchardt: Sie ist um einen Fall auf nun 23 gestiegen. Die Nachbargemeinden melden hingegen Rückgänge, und zwar um drei auf acht in Gemmingen und um zwei auf sechs in Ittlingen. Siegelsbach gilt weiterhin als Corona-frei. Landkreisweit ist die Zahl der positiv Getesteten weiter gestiegen, und zwar auf 935. Am Freitag hatte das Gesundheitsamt noch 854 neue Fälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn wird nun mit 161,1 angegeben.

Update: Sonntag, 11. April 2021, 20 Uhr

136 aktive Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (tk/fsd) Kaum neu positiv auf das Corona-Virus getestete Personen gab es am Freitag in den meisten der neun Sinsheimer Umlandgemeinden: In Angelbachtal und Epfenbach blieben die aktiven Fälle unverändert bei jeweils sieben; in Neidenstein unverändert bei sechs, in Zuzenhausen bei zehn Fällen, in Reichartshausen unverändert bei einem Fall. In Eschelbronn und Helmstadt-Bargen wurden jeweils ein neuer Positivtest auf zehn, beziehungsweise sechs aktive Fälle gemeldet.

Zwei neue Positivtests gab es in Neckarbischofsheim mit nun vier aktiven Fällen. In den neun Umlandgemeinden Sinsheims leben rund 28.600 Personen. Deutlich angestiegen ist die Zahl in der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim mit 19 neu positiv Getesteten auf jetzt 136 aktive Fälle. Unklar war bis zuletzt, ob es Zusammenhänge bei den Ausbrüchen gibt oder auf welche der zwölf Stadtteile sich das Geschehen verteilt.

In Waibstadt – mit rund 5600 Einwohnern die zweitgrößte Gemeinde des Erfassungsgebiets – wurden sechs Personen neu positiv getestet und damit 30 aktive Fälle gemeldet. In der Raumschaft mit ihren insgesamt rund 64.000 Menschen waren damit zum Wochenende 217 Menschen positiv getestet; 24 Personen weniger als zur Mitte der Woche am 7. April. Auf der Intensivstation der Sinsheimer GRN-Klinik lagen vier Covid-19-Fälle, drei davon beatmet.

Fälle in Heilbronn steigen deutlich an

Zum Start des Wochenendes steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn deutlich an. In seinem täglichen Corona-Update meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn 95 neue aktive Fälle, sodass, Stand Freitag 15.30 Uhr, landkreisweit 854 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert sind.

Einen Anstieg der Fallzahlen gab es auch in Bad Rappenau. Wurden hier am Donnerstag noch 37 Infizierte gemeldet, waren am Freitag 43 Menschen Corona-positiv getestet worden. Einen Rückgang um je einen Fall gab es hingegen in Eppingen (39), Gemmingen (elf) und Ittlingen (acht). Ein neuer Fall wurde in Kirchardt bekannt. Hier sind derzeit 22 Menschen infiziert. Und Siegelsbach bleibt am fünften Tag in Folge Corona-frei.

Update: Freitag, 9. April 2021, 19.30 Uhr

40 aktive Fälle in Eppingen

Kraichgau. (fsd) Im täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn verzeichnet Eppingen am Donnerstag einen Zuwachs um zehn Fälle auf nun 40 Fälle. Zwei neue Fälle sind auch in Kirchardt hinzugekommen.

Dort sind momentan 21 Menschen Corona-positiv. Einen Rückgang um drei Fälle gibt es hingegen in Bad Rappenau. Die Kurstadt meldet momentan 37 Infizierte. Unverändert ist die Lage in Ittlingen (neun) und Gemmingen (zwölf Fälle). Siegelsbach ist nach wie vor Corona-frei.

Update: Donnerstag, 8. April 2021, 19.19 Uhr

Wenig Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (tk/fsd) Auf dem niedrigen Niveau der Vortage bewegt sich die Zahl der neu positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim und den neun Umlandgemeinden mit deren insgesamt rund 28.600 Einwohnern. In Sinsheim, wo es am Mittwoch zwei Neuinfektionen bei 132 aktiven Fällen gab, scheinen die größeren Anstiege der vergangenen Wochen gebremst.

In Angelbachtal gab es eine Neuinfektion bei sechs, in Epfenbach eine Neuinfektion bei neun aktiven Fällen. Keine Neuinfektionen gab es in Helmstadt-Bargen mit neun, in Neckarbischofsheim mit fünf, in Neidenstein mit neun, in Reichartshausen mit zwei und in Zuzenhausen mit derzeit 13 aktiven Fällen. Waibstadt zählt drei Neuinfektionen und 24 aktive Fälle. An der GRN-Klinik in Sinsheim wurden ein Verdachtsfall und zwölf bestätigte Fälle auf der Isolierstation sowie vier Fälle auf der Intensivstation gezählt; alle vier wurden beatmet.

Fallanstieg in Bad Rappenau

Erstmals seit dem 24. März ist die Sieben-Tage-Inzidenz wieder unter die Marke von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner pro Woche gesunken. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Am Dienstag lag der Wert noch bei 114,4.

Kaum verändert hat sich hingegen die Zahl der aktiven Fälle. Diese stieg um einen Fall auf nun 671. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt die Lage größtenteils unverändert. Eppingen meldet weiterhin 30 aktive Fälle. In Gemmingen sind zwölf Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Siegelsbach ist nach wie vor Corona-frei.

Einen Rückgang um jeweils einen Fall gibt es in Ittlingen und Kirchardt. Hier sind momentan neun beziehungsweise 19 Menschen Corona-positiv. Einen Anstieg um fünf Fälle auf 40 meldet Bad Rappenau.

Update: Mittwoch, 7. April 2021, 19 Uhr

142 aktive Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Verglichen mit den Vortagen, hat das Gesundheitsamt am Dienstag weniger Personen gemeldet, die mit einem PCR-Test positiv auf das Sars-Cov 2-Virus getestet worden sind. Dies trifft sowohl auf die 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim zu, wie auf die neun Umlandgemeinden mit ihren insgesamt rund 28.600 Einwohnern.

Die Gesamtzahl der am Dienstag neu hinzugekommenen aktiven Fälle in diesem Gebiet lag bei sieben; jene der in Quarantäne befindlichen aktiven Fälle bei 241 Personen. Drei neue Positiv-Tests gab es laut dem Dashboard des Landratsamts in Sinsheim; die Zahl der aktiven Fälle lag bei 142.

Nicht ersichtlich ist, wie sich diese auf die zwölf Stadtteile der Großen Kreisstadt verteilen. Auch eine ganze Reihe an Quarantänen endete am Dienstag; am Montag hatte die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim noch bei 152 gelegen.

Ein ähnliches Bild ergibt sich im Umland: Keine Neuinfektionen gemeldet wurden in Angelbachtal mit derzeit fünf, in Eschelbronn mit 15, in Helmstadt-Bargen mit 13, in Neidenstein mit zehn, in Reichartshausen mit zwei und in Zuzenhausen mit derzeit 15 aktiven Fällen. Zwei Neuinfektionen wurden aus Epfenbach mit nun neun aktiven Fällen gemeldet. In Neckarbischofsheim stieg die Zahl um einen Fall auf nun sieben, in Waibstadt um ebenfalls einen Fall auf nun 23 aktive Fälle. Gemessen an der Gesamtzahl der Einwohner, waren damit am Dienstag zwischen 0,08 und 0,68 Prozent positiv auf das Corona-Virus getestet.

Das Ende von Quarantänen zeigte sich teils auch an den Zahlen im Umland: Am Ostermontag zählte Waibstadt 24, Neidenstein fünf, Angelbachtal sechs, Epfenbach sieben, Eschelbronn 19, Helmstadt-Bargen 17, Neckarbischofsheim sieben, Reichartshausen fünf und Zuzenhausen 15 aktive Fälle. Die Belegung der Sinsheimer GRN-Klinik mit deren Einzugsbereich von Aglasterhausen bis Eppingen und von Bad Rappenau bis Wiesloch listete einen Corona-Verdachtsfall und 15 bestätigte Fälle auf der Isolierstation, sowie vier Covid-Fälle auf der Intensivstation, davon zwei beatmet.

Update: Dienstag, 6. April 2021, 19.30 Uhr

27 Neuinfektionen in Sinsheim über die Feiertage

Sinsheim/Kraichgau. (fro) Über das lange Osterwochenende hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag 27 neue Corona-Fälle in Sinsheim gemeldet. Somit sind momentan 152 Personen in der Großen Kreisstadt positiv auf das Virus getestet worden. In den Gemeinden im Umland gibt es hingegen kaum Neuinfektionen: In Waibstadt kamen vier neue Fälle hinzu; dort wurden 24 Menschen positiv getestet. Aus Neidenstein wird ein neuer Fall gemeldet, insgesamt sind fünf Personen Corona-positiv. In Angelbachtal (sechs aktive Fälle), Epfenbach (sieben), Eschelbronn (19), Helmstadt-Bargen (17), Neckarbischofsheim (sieben), Reichartshausen (fünf) und Zuzenhausen (15) kamen keine neuen Infektionen hinzu.

Corona-Lage im Kraichgau leicht entspannt

Kraichgau. (jou) 71 Infizierte im Landkreis Heilbronn weniger als am Vortag, das meldete das Gesundheitsamt am Montag, Stand 15.30 Uhr, in seinem täglichen Update. Derzeit sind 719 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden und befinden sich in Quarantäne. 78 Personen sind im Vergleich zum Sonntag wieder genesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, als die Zahl der positiv getesteten Personen auf 100.000 Einwohner, liegt, Stand Sonntag, bei 141,4 und ist somit im Vergleich zum Freitag gestiegen. Vor den Osterfeiertagen lag sie bei 135. Eine aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag nicht vor.

In den Kommunen des Verbreitungsgebiets der RNZ hat sich die Lage leicht entspannt. Die Zahlen im Einzelnen: In Bad Rappenau ging die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen zurück. Waren es am Karfreitag 47 Fälle, hat sich die Zahl am Montag um acht auf 39 reduziert. Und auch in Eppingen ist die Zahl der positiven Fälle gesunken. Hier sind derzeit 35 Menschen positiv getestet worden, fünf weniger als noch am Freitag. In Gemmingen ist die Zahl ebenfalls gesunken, von 14 aktiven Fällen am Freitag auf elf am Montag. Einen Anstieg um eine Person gab es in Kirchardt. Hier steigt die Zahl auf 22 Corona-positive Fälle. In Ittlingen wiederum bleibt die Zahl ohne Veränderung. Hier gibt es zehn aktive Fälle. Erfreuliche Nachrichten gibt es hingegen aus Siegelsbach. Die Kommune ist mit Löwenstein zusammen die einzige Gemeinde im Landkreis, in der es derzeit keine aktiven Fälle gibt.

Auch was die Todeszahlen betrifft, gibt es den Umständen entsprechend gute Nachrichten: Es kam kein weiterer Todesfall hinzu.

Update: Montag, 5. April 2021, 19 Uhr

13 Neuinfektionen am Karfreitag

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 13 Neuinfektionen in Sinsheim vermeldet das Gesundheitsamt am Karfreitag. Die Zahl der aktiven Fälle steigt somit auf 139. Auch in mehreren Umlandgemeinden wurden Neuinfektionen registriert: Angelbachtal fünf aktive Fälle (eine Neuinfektion), Epfenbach elf aktive Fälle (zwei Neuinfektionen), Eschelbronn 27 aktive Fälle (keine Neuinfektion), Helmstadt-Bargen 17 aktive Fälle (zwei Neuinfektionen), Neckarbischofsheim zehn aktive Fälle (keine Neuinfektion), Neidenstein elf aktive Fälle (drei Neuinfektionen), Reichartshausen acht aktive Fälle (keine Neuinfektion), Waibstadt 18 aktive Fälle (sechs Neuinfektionen), Zuzenhausen 14 aktive Fälle (fünf Neuinfektionen).

Die neuesten Zahlen zur Corona-Lage im Sinsheimer Krankenhaus stammen von Donnerstag, 1. April. Demnach werden zwölf Covid-19-Patienten auf der Isolierstation behandelt, davon elf bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich unverändert zwei Covid-19-Patienten in Behandlung, beide werden beatmet.

Corona-Lage im Landkreises Heilbronn verschärft sich

Kraichgau. (fsd) Noch vor den eigentlichen Ostertagen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn deutlich angestiegen. Am Freitag, Stand 15.30 Uhr, meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem Corona-Update 848 aktive Fälle. Am Mittwoch waren es noch 194 weniger.

Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet verschärft sich die Lage. Während Eppingen am Mittwoch noch 26 aktive Fälle vermeldete, waren am Donnerstag 35, und am Freitag 40 Menschen Corona-positiv. Einen ähnlich starken Anstieg gibt es in Kirchardt zu vermelden. Von neun Fällen am Mittwoch ist die Zahl um zwölf gestiegen. Einen Zuwachs von insgesamt sechs Fällen binnen 48 Stunden verzeichnet Gemmingen. Hier sind momentan 14 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Ebenfalls sechs neue Fälle gibt es in Bad Rappenau. In der Kurstadt wurde momentan bei 47 Menschen das Virus nachgewiesen. Und in Ittlingen hat sich die Zahl der Corona-Infizierten mehr als verdreifacht. Am Mittwoch meldete die Kommune noch drei Menschen als Corona-positiv, am Karfreitag waren es zehn.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das Gesundheitsamt am Freitag mit 135 an. Das ist der höchste Wert seit dem 30. Dezember. Damals lag die Inzidenz bei 173,3.

Update: Freitag, 2. April 2021, 18.45 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<