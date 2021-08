Sinsheim. (rnz) Fünf Personen sind in der 35.400-Einwohner-Stadt Sinsheim neu positiv auf das Sars-CoV 2-Virus getestet worden; damit lag die Zahl der positiv Getesteten am Donnerstag bei 49. In Angelbachtal lag die Zahl – seit Tagen unverändert – bei einer Person, ebenso in Eschelbronn; in Neckarbischofsheim lag die Zahl nach einem neuen Positiv-Test nun bei zwei Personen, ebenso Zuzenhausen. In den anderen Umlandgemeinden sind seit Wochen keine positiv getesteten Personen bekannt.

Update: Donnerstag, 19. August 2021, 18.01 Uhr

Fallzahlen steigen sprunghaft

Sinsheim/Kraichgau. (rnz/fsd) Fünf Personen sind in der 35.400-Einwohner-Stadt Sinsheim neu positiv auf das Sars-CoV 2-Virus getestet worden; damit lag die Zahl der positiv Getesteten am Mittwoch bei 48. In Angelbachtal und Neckarbischofsheim lag die Zahl bei einer Person, in Zuzenhausen bei zwei Personen. Neu positiv getestet wurde auch eine Person in Eschelbronn. In den Umlandgemeinden gab es keine positiv getesteten Personen.

Während in Ittlingen (ein Fall), Kirchardt (neun Fälle) und Siegelsbach (kein Fall) die Corona-Lage laut Mitteilung des Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn, Stand Mittwoch 15.30 Uhr, unverändert blieb, verzeichneten die restlichen drei Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet einen sprunghaften Anstieg. In Bad Rappenau wurden sieben Neuinfektionen bekannt (17). In Eppingen sind nun 16 Menschen mit dem Virus infiziert. In der Fachwerkstadt hat sich der Wert verdoppelt. Und in Gemmingen sind nun acht (plus drei) Personen in häuslicher Quarantäne. Gestiegen ist auch die Inzidenz. Und zwar von 38,2 auf 47.

Update: Mittwoch, 18. August 2021, 17.45 Uhr

Inzidenz in Heilbronn steigt auf 38,3

Sinsheim/Kraichgau. (RNZ/fs) Keine weiteren Personen sind in der 35.400-Einwohner-Stadt Sinsheim neu positiv auf das Sars-CoV 2-Virus getestet worden; damit lag die Zahl der positiv Getesteten am Dienstag bei 43. In Angelbachtal und Neckarbischofsheim lag die Zahl bei einer Person, in Zuzenhausen bei zwei Personen. In den Umlandgemeinden gab es keine positiv getesteten Personen.

Inzidenz übersteigt die 35er-Marke

Erstmals seit dem 5. Juni ist im Landkreis Heilbronn die Inzidenz mit 38,3 wieder über den Wert von 35 Neuinfektionen in sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gestiegen. Das meldet das Gesundheitsamt in seinem täglichen Corona-Update. Die Lage in den RNZ-Kommunen, Stand 15.30 Uhr: Bad Rappenau zehn Fälle (plus eins), Eppingen acht (plus zwei), Gemmingen fünf (plus drei), Ittlingen ein Fall (minus einen Fall), Kirchardt neun (plus einen Fall), Siegelsbach unverändert null Fälle.

Update: Dienstag, 17. August 2021, 18.12 Uhr

Sechs neue positive Tests

Sinsheim/Kraichgau. (RNZ/fro) Sechs Personen sind in der 35.400-Einwohner-Stadt Sinsheim neu positiv auf das Sars-CoV 2-Virus getestet worden; damit lag die Zahl der positiv Getesteten am Montag bei 47. In Angelbachtal und Neckarbischofsheim lag die Zahl bei einer Person, in Zuzenhausen bei zwei Personen. In den Umlandgemeinden gab es ansonsten keine positiv getesteten Personen.

Kaum verändert hat sich die Corona-Lage im Landkreis Heilbronn in den Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet. In Ittlingen gibt es einen Fall weniger (zwei). In Bad Rappenau (neun), Gemmingen (zwei), Siegelsbach (null), Eppingen (sechs) und Kirchardt (acht) sind die Zahlen unverändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank landkreisweit leicht auf 33,4.

Update: Montag, 16. August 2021, 18.36 Uhr

Steigende Fallzahlen in Bad Rappenau

Kraichgau. (guz) Deutlich steigende Corona-Fallzahlen in Kirchardt und Bad Rappenau hat das Gesundheitsamt am Donnerstag gemeldet. In der Kurstadt sind nun neun aktive Fälle bekannt (plus zwei), in Kirchardt sieben (plus vier). Die Zahlen in Eppingen und Ittlingen sind hingegen um je einen Fall auf fünf beziehungsweise vier zurückgegangen.

Gemmingen hat unverändert zwei Infizierte, Siegelsbach keinen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn hat sich von 21,8 auf 25,8 erhöht.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 18.19 Uhr

Acht Neuinfektionen in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (rnz/guz) Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Mittwoch acht Neuinfektionen in Sinsheim. Die Zahl der aktiven Fälle liegt nun bei 40, am Dienstag waren es 37. Die Zahlen in den Umlandgemeinden sind mit jeweils einem Fall in Angelbachtal und Waibstadt unverändert.

Neue Corona-Fälle in beiden Kreisstädten

Während das Gesundheitsamt für die kleineren Gemeinden des westlichen Landkreises am Mittwoch keine Veränderungen gemeldet hat, sind die Corona-Fallzahlen in den beiden Großen Kreisstädten gestiegen: In Bad Rappenau sind nun sieben statt vier aktive Fälle bekannt, in Eppingen sechs; am Dienstag waren es noch fünf. Unverändert sind die Zahlen für Kirchardt (drei), Gemmingen (zwei), Ittlingen (fünf) und Siegelsbach, das weiterhin Corona-frei ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn hat sich von 22,4 auf nun 21,8 leicht verringert.

Update: Mittwoch, 11. August 2021, 18.42 Uhr

Eine Abnahme, eine Zunahme

Kraichgau. (guz) Eine genesene Person und eine Neuinfektion in den Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet sowie eine von 19,5 auf 22,4 gestiegene Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn haben das Corona-Lagebild am Dienstag bestimmt. Um einen Fall auf vier zurückgegangen ist die Zahl der Infizierten in Bad Rappenau; eine Neuinfektion wird aus Kirchardt gemeldet, wo derzeit drei Fälle bekannt sind. In den restlichen Gemeinden gibt es keine Veränderungen: Eppingen meldet fünf aktive Corona-Fälle, Gemmingen zwei, Ittlingen fünf und Siegelsbach weiterhin keinen Fall.

Update: Dienstag, 10. August 2021, 17.45 Uhr

Drei neue Fälle in Eppingen

Kraichgau. (jou) Wenig Veränderung bei den Corona-Zahlen im Verbreitungsgebiet der RNZ: Das geht aus den Daten des Gesundheitsamts des Landkreises vom Sonntag hervor. In Eppingen kamen drei neue Fälle dazu. Hier sind nun fünf Menschen mit dem Corona-Virus infiziert.

In Bad Rappenau bleibt es bei fünf Fällen, genauso wie in Ittlingen. Und auch Gemmingen hat keinen neuen Fall zu den zwei bekannten dazubekommen. In Kirchardt stieg die Zahl von eins auf zwei und Siegelsbach ist weiterhin Corona-frei.

Update: Sonntag, 8. August 2021, 18.30 Uhr

Impfung auch in der Klima-Arena

Sinsheim. (zg) Die Klima-Arena plant eine Impfaktion ohne Anmeldung am 11. August von 11 bis 15.30 Uhr. Verabreicht werden die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Biontech, letzterer auch an Kinder ab zwölf Jahren. Benötigt wird ein gültiges Ausweisdokument, wie ein Personalausweis oder ein Reisepass, empfohlen werden auch Versichertenkarte und Impfpass.

Alle vor Ort Geimpften können die Einrichtung zum halben Preis besuchen und kostenlos parken. Bei Kindern zwischen zwölf und 15 Jahren ist die Anwesenheit der Eltern, sowie eine ärztliche Aufklärung erforderlich; im Alter von 16 und 17 Jahren eine formlose Einverständniserklärung der Eltern ausreichend. Die Zweitimpfung bei dem Biontech-Impfstoff erfolgt im Impfzentrum im Heidelberger Patrick-Henry-Village.

Keine Veränderung im Kraichgau

Kein Zuwachs, kein Rückgang: Die Corona-Zahlen des Gesundheitsamtes für den westlichen Landkreis Heilbronn verharrten am Freitag auf dem Stand des Vortages. Demnach sind in Eppingen zwei aktive Infektionen bekannt, in Bad Rappenau und Ittlingen jeweils fünf, in Gemmingen zwei und in Kirchardt eine Infektion. Siegelsbach bleibt Corona-frei. Die Sieben-Tag-Inzidenz ist von 23,8 auf 20,9 zurückgegangen.

Update: Freitag, 6. August 2021, 18.07 Uhr

Corona-Fälle zum Teil Auslands-Rückkehrer

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 38 aktive Corona-Fälle meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag für Sinsheim, darunter sieben Neuinfektionen. Der Wert ist in den vergangenen zwei Wochen kontinuierlich gestiegen, Sinsheim weist mittlerweile mit Abstand die meisten aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis auf. Auf Nachfrage teilte Silke Hartmann, Pressesprecherin des Rhein-Neckar-Kreises, mit, "dass es in Sinsheim keine besonderen Infektionsschwerpunkte gibt. Die aktiven Fälle sind hauptsächlich auf eine Rückkehr aus dem Ausland oder auf landkreisfremde Veranstaltungen/private Zusammenkünfte zurückzuführen."

Oberbürgermeister Jörg Albrecht sieht im Hinblick auf die momentane Lage keinen Grund zur Sorge, befürchtet allerdings, "dass wir im September den Krisenstab wieder installieren müssen". Dann werde man sich wohl auch wieder Gedanken machen müssen, welche Veranstaltungen unter welchen Bedingungen möglich sind. Die Umlandgemeinden gelten nach wie vor offiziell als Corona-frei.

Nahezu unverändert sind die Infektionszahlen am Donnerstag geblieben. Nur in Eppingen nahm die Zahl der aktiven Corona-Fälle von zwei auf drei zu. In Bad Rappenau sind derzeit fünf Fälle bekannt, in Gemmingen zwei und in Ittlingen fünf; Kirchardt hat einen Fall, Siegelsbach weiterhin keinen. Die Sieben-Tag-Inzidenz ist auf 23,8 gestiegen.

Update: Donnerstag, 5. August 2021, 18.35 Uhr

Inzidenz im Kraichgau steigt deutlich

Kraichgau. (jou) Lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn am Dienstag noch bei 13,9, ist sie am Mittwoch auf 21,5 gestiegen. Das geht aus den Zahlen des Gesundheitsamts hervor. Im Verbreitungsgebiet der RNZ haben sich die Corona-Fälle kaum verändert. In Bad Rappenau stieg die Zahl der Infizierten von drei auf fünf. Eppingen (zwei), Gemmingen (zwei), Siegelsbach (null) und Kirchardt (ein Fall) verzeichnen keine neuen Fälle. In Ittlingen befinden sich nun fünf statt vier Personen in Quarantäne.

Update: Mittwoch, 4. August 2021, 17.49 Uhr

Klinik rechnet mit geringem Anstieg

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Vor drei Wochen gab es in Sinsheim nur noch einen einzigen registrierten aktiven Corona-Fall. Seitdem stieg die Zahl wieder an, am Dienstag waren es laut Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises 29, darunter zwei Neuinfektionen. Die Umlandgemeinden gelten nach wie vor offiziell als Corona-frei. Doch wie ist die Lage im Krankenhaus? Rechnen die Verantwortlichen dort damit, dass wieder mehr Corona-Patienten behandelt werden müssen?

"Derzeit liegen zwei Covid-19-Patienten isoliert auf der Normalstation der GRN-Klinik Sinsheim", teilt die stellvertretende Klinikleiterin Stephanie Linß auf Nachfrage mit. Zum Zustand der Patienten gebe sie aus Gründen des Patientenschutzes keine Auskunft. Zur Frage, wie sie die Zahl der Covid-19-Patienten für die kommenden Wochen einschätzt, sagt sie: "Da das Durchschnittsalter der Covid-19-Patienten unter 30 Jahren liegt, und die über 60-Jährigen zu mehr als 80 Prozent geimpft sind, gehen wir von nur einem geringfügigen Anstieg der stationär zu behandelnden Corona-Fälle aus."

Zwei Infektionsfälle weniger im westlichen Landkreis und eine von 16,5 auf 13,9 zurückgegangene Sieben-Tage-Inzidenz haben die Corona-Lage am Dienstag geprägt. Die Infektionszahlen in Bad Rappenau (drei Fälle), Gemmingen (zwei), Siegelsbach (null) und Kirchardt (ein Fall) blieben unverändert. In Eppingen ging die Zahl der aktiven Fälle hingegen von drei auf zwei zurück und in Ittlingen von fünf auf vier.

Update: Dienstag, 3. August 2021, 18.12 Uhr

Weiterer Anstieg in Ittlingen

Kraichgau. (guz) Da am Montag ein neuer Fall hinzugekommen ist, hat die Gemeinde Ittlingen mit fünf nachgewiesenen Infektionen inzwischen die meisten aktiven Corona-Fälle im westlichen Landkreis Heilbronn. Aus den weiteren Gemeinden sind dem Gesundheitsamt keine Veränderungen gegenüber Sonntag bekannt. Demnach bleibt es bei je drei Fällen in den Großen Kreisstädten Bad Rappenau und Eppingen, zwei Fällen in Gemmingen, und einem Fall in Kirchardt. Siegelsbach ist weiterhin Corona-frei. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn ist von 16,8 auf 16,5 minimal zurückgegangen.

Update: Montag, 2. August 2021, 18.12 Uhr

Kirchardt ist nicht mehr Corona-frei

Kraichgau. (guz) Nur wenige Tage währte die Corona-Freiheit in Kirchardt: Seit Sonntag gibt es nun wieder einen Fall in der Gemeinde. Damit ist Siegelsbach mit null Fällen wieder alleine. Außer in Eppingen, wo die Zahl der aktiven Fälle um zwei auf nun drei zurückgegangen ist, bleiben die Fallzahlen aus den weiteren Gemeinden unverändert: Bad Rappenau drei, Gemmingen zwei und Ittlingen vier. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn steigt weiter: von Freitag auf Sonntag von 14,5 auf nun 16,8.

Update: Sonntag, 1. August 2021, 18.37 Uhr

Mehr Corona-Fälle in den Kreisstädten

Kraichgau. (guz) Je einen Corona-Fall mehr in den beiden Großen Kreisstädten, sonst aber keine Veränderungen, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Freitag gemeldet. Demnach sind in Bad Rappenau nun drei und in Eppingen fünf aktive Fälle bekannt. Weiterhin Corona-frei sind Siegelsbach und Kirchardt, in Ittlingen sind vier Fälle bekannt und in Gemmingen zwei. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist von 11,6 auf 14,5 gestiegen.

Update: Freitag, 30. Juli 2021, 19 Uhr

Kirchardt ist wieder Corona-frei

Kraichgau. (guz) Die Gemeinde Kirchardt gilt seit Donnerstag erstmals seit Monaten offiziell als Corona-frei, was Siegelsbach schon seit Wochen ist. Am Mittwoch hatte sich in Kirchardt noch eine Person in Quarantäne befunden. Außer einem Anstieg um einen Fall auf nun vier in Ittlingen blieben die Fallzahlen der restlichen Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ unverändert: In Bad Rappenau sind demnach zwei aktive Fälle bekannt, in Eppingen vier und in Gemmingen zwei. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn ist von 12,2 auf 11,6 leicht zurückgegangen.

Update: Donnerstag, 29. Juli 2021, 18 Uhr

Neue Fälle in zwei Gemeinden

Kraichgau. (fsd) Zwei neue Corona-Fälle sind am Dienstag vom Gesundheitsamt für den westlichen Landkreisgemeinden gemeldet worden: Damit steigen die Zahlen in Bad Rappenau auf zwei und in Gemmingen auf drei. In den restlichen Gemeinden bleibt die Lage unverändert: In Eppingen sind vier aktive Fälle bekannt sowie in Ittlingen und Kirchardt jeweils drei. Siegelsbach hat weiterhin keine Infizierten. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 7,5 auf 9.

Update: Dienstag, 27. Juli 2021, 18 Uhr

Elf aktive Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim ist im Vergleich zum Freitag von acht auf elf gestiegen. Dies war der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Montag zu entnehmen. Die Umlandgemeinden gelten weiterhin offiziell als Corona-frei.

Corona-Freiheit hielt nicht lange an

Kraichgau. (fsd) Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn meldete Bad Rappenau am Sonntag als Corona-frei, doch der Zustand hielt nicht lang. Bereits am Montag, 15.30 Uhr, wurde ein neuer Fall in der Kurstadt bekannt. In allen anderen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet blieben die Fallzahlen zum Wochenstart unverändert. Demnach sind in Eppingen weiter vier, in Gemmingen zwei und Ittlingen sowie Kirchardt jeweils drei Fälle bekannt. Siegelsbach ist nach wie vor Corona-frei. In etwa auf Vortagsniveau bewegt sich am Montag auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt mit 7,5 an. Am Sonntag lag er bei 7,8.

Update: Montag, 26. Juli 2021, 18.31 Uhr

Nur noch ein aktiver Fall in Bad Rappenau

Kraichgau. (fsd) Landkreisweit 62 aktive Fälle meldet das Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn am Freitag, Stand 15.30 Uhr. Im Vergleich zum Vortag ein Plus von drei Fällen. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt die Lage größtenteils unverändert. Eppingen meldet weiter fünf, Gemmingen zwei, Ittlingen drei und Kirchardt neun Fälle. Siegelsbach ist weiterhin Corona-frei. Einen Rückgang um vier Infektionen gab es in Bad Rappenau, sodass hier nur noch ein Fall aktiv ist. Die Inzidenz liegt bei 7,0.

Update: Freitag, 23. Juli 2021, 18.24 Uhr

Fallzahl im Landkreis Heilbronn geht deutlich zurück

Kraichgau. (fsd) Von 70 auf 59 ist die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis Heilbronn am Donnerstag, Stand 15.30 Uhr, gesunken. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update.

In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt die Lage aber unverändert: Bad Rappenau und Eppingen melden weiter je fünf, Gemmingen zwei, Ittlingen und Kirchardt neun Fälle. Siegelsbach ist Corona-frei.

Update: Donnerstag, 22. Juli 2021, 18.45 Uhr

Weiterhin vier aktive Fälle

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Keine Veränderungen gibt es bei der Corona-Lage: Laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gab es am Mittwoch weiterhin vier aktive Fälle in Sinsheim. Neuinfektionen wurde keine registriert, die Umlandgemeinden gelten offiziell als Corona-frei.

Inzidenz im Landkreis Heilbronn sinkt auf 8,4

Auch am fünften Tag in Folge bleibt die Inzidenz im Landkreis Heilbronn unter zehn. In seinem Corona-Update meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch einen Wert von 8,4. Im Vergleich zum Vortag ist das ein Rückgang um 0,9. Bei den Fallzahlen gibt es nur wenige Änderungen. Während Bad Rappenau einen Rückgang um einen Fall auf fünf verzeichnet, meldet Eppingen eine Neuinfektion (fünf). Gemmingen (zwei), Ittlingen (drei) und Kirchardt (neun) bleiben unverändert. Siegelsbach ist weiterhin Corona-frei.

Update: Mittwoch, 21. Juli 2021, 19.04 Uhr

Corona-Lage unverändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Nach wie vor gibt es laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, Stand Dienstag, vier aktive Fälle in Sinsheim. Neuinfektionen wurden keine registriert. Die Umland-Gemeinden gelten weiterhin offiziell als Corona-frei.

Update: Dienstag, 20. Juli 2021, 18.51 Uhr

Vier aktive Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Eine Neuinfektion in Sinsheim meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag. Damit beläuft sich die Zahl der aktiven Fälle momentan auf vier. Die Umlandgemeinden gelten offiziell als Corona-frei.

Inzidenz liegt bei 9,9

Kraichgau. (fsd) Landkreisweit zwei neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt des Landkreises zum Wochenstart in seinem Corona-Update am Montag, 15.30 Uhr. Und die beiden Neuinfektionen entfallen auf Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. So gibt es je einen neuen Fall in Ittlingen und Eppingen. Hier sind nun drei beziehungsweise vier Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Im Landkreis sind aktuell 77 Personen Corona-positiv. Unveränderte Lagen melden Bad Rappenau (sechs), Gemmingen (zwei) und Kirchardt (neun). Siegelsbach ist nach wie vor Corona-frei. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt am Montag unverändert liegt weiter bei 9,9.

Update: Montag, 19. Juli 2021, 19.18 Uhr

Kraichgau. (jou) Die Corona-Zahlen in den Gemeinden des RNZ-Verbreitungsgebiets haben sich im Vergleich zum Vortag nur wenig verändert. Das geht aus dem Bericht des Gesundheitsamtes des Landkreises Heilbronn, Stand 16 Uhr, hervor. Während in Bad Rappenau die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Personen im Vergleich zum Ende der vergangenen Woche gleich geblieben ist (es sind derzeit sechs Personen positiv auf das Virus getestet worden), gibt es einen Fall weniger in Eppingen (zwei Infizierte). In Kirchardt, Siegelsbach und Gemmingen sind sie Zahlen unverändert. Hier sind neun, null und zwei Menschen positiv getestet worden. In Ittlingen steig die Zahl von null auf zwei an.

Update: Sonntag, 18. Juli 2021, 18 Uhr

Ein weiterer Todesfall in Kirchardt

Kraichgau. (fsd) Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Freitag, 15.30 Uhr, in Kirchardt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Es ist landkreisweit der 203. und in Kirchardt der zweite. Die Fallzahlen: Bad Rappenau (sechs), Eppingen (drei, plus zwei), Gemmingen (zwei, plus eins), Kirchardt (neun), Ittlingen und Siegelsbach (beide null).

Update: Freitag, 16. Juli 2021, 17 Uhr

Im Kraichgau nichts Neues

Kraichgau. (guz) Keinerlei Veränderung in Bezug auf die Corona-Fälle in den westlichen Landkreisgemeinden hat das Gesundheitsamt am Donnerstag auf seinem täglich aktualisierten Dash-Board gemeldet. Damit sind in Kirchardt weiterhin insgesamt neun aktive Infektionen bekannt, in Eppingen und Gemmingen jeweils eine und in Bad Rappenau acht. Weiterhin Corona-frei sind die Gemeinden Siegelsbach und Ittlingen. Inzwischen gelten 22 der insgesamt 46 Städte und Landkreisgemeinden offiziell als Corona-frei. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 11,9 auf nun 9,3 gefallen.

Update: Donnerstag, 15. Juli 2021, 18.12 Uhr

Ein Fall mehr, ein Fall weniger im Kraichgau

Kraichgau. (guz) Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Kirchardter ist am Mittwoch erneut leicht um eine Person auf nun insgesamt neun gestiegen. Eppingen kratzt hingegen mit nur noch einem Fall (minus eins) inzwischen an der Nuller-Marke, die Siegelsbach und Ittlingen auch am Mittwoch halten konnten. Keine Veränderungen im Vergleich zum Vortag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises auch für die Große Kreisstadt Bad Rappenau, in derzeit acht aktive Corona-Fälle bekannt sind, und für die Gemeinde Gemmingen, in der es bei einem Fall bleibt. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis stieg minimal von 11,3 auf 11,9.

Unveränderte Lage in Sinsheim

Weiterhin je einen aktiven Fall in Angelbachtal und Sinsheim meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch. Neuinfektionen wurden keine registriert. Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen gelten unverändert offiziell als Corona-frei.

Update: Mittwoch, 14. Juli 2021, 18.06 Uhr

Zwei aktive Fälle

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Zwei aktive Fälle, einen in Angelbachtal und einen in Sinsheim, meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag für Sinsheim und die Umlandgemeinden. Neuinfektionen wurden keine registriert. Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen gelten weiterhin offiziell als Corona-frei.

Inzidenz im Landkreis Heilbronn sinkt leicht auf 12,5

Zum Start in die neue Woche meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn für die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet die gleichen Zahlen wie auch am Sonntag. Demnach sind, Stand Montag, 15.30 Uhr, in Bad Rappenau und Kirchardt weiterhin sechs Fälle aktiv. Eppingen meldet weiterhin zwei Corona-Positive. Und Siegelsbach, Gemmingen sowie Ittlingen sind Corona-frei. Leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz – von 12,7 auf 12,5.

Update: Montag, 12. Juli 2021, 18.39 Uhr

Zahlen im Kraichgau steigen wieder

Kraichgau. (guz) Deutlich gestiegen ist die Zahl der Neuinfektionen über das Wochenende in Kirchardt. War am Freitag noch lediglich ein aktiver Corona-Fall bekannt, so meldete das Gesundheitsamt des Landkreises am Sonntag bereits sechs Fälle für die Gemeinde. Und auch in Bad Rappenau und Eppingen sind wieder Zuwächse registriert worden, wenngleich in geringem Umfang von jeweils einem neuen Fall. Demnach sind nun in Bad Rappenau sechs Menschen infiziert und in Eppingen zwei. Keine Veränderung, und damit weiterhin kein einziger bekannter aktiver Fall, wird aus Gemmingen, Ittlingen und Siegelsbach gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Gesundheitsamt des Landkreises am Sonntag mit 12,7 angegeben; am Freitag hatte er noch 10,3 betragen.

Update: Sonntag, 11. Juli 2021, 19.08 Uhr

Ittlingen ist Corona-frei

Kraichgau. (fsd) Nur einen Tag lang galt Kirchardt offiziell als Corona-frei, schon vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update am Freitag, Stand 15.30 Uhr, eine Neuinfektion. Dafür erreicht Ittlingen nun die Null und hat keinen aktiven Corona-Fälle. Ebenso wie Siegelsbach und Gemmingen, die schon seit Längerem als Corona-frei gelten. In Bad Rappenau bleibt die Lage mit fünf Infektionen unverändert. In Eppingen sank die Fallzahl um eins auf einen Fall.

Update: Freitag, 9. Juli 2021, 17.12 Uhr

Angelbachtal meldet Neuinfektion

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Eine Neuinfektion in Angelbachtal hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag bekannt gegeben. Des Weiteren gibt es in Sinsheim nach wie vor zwei aktive Fälle. Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen gelten weiterhin offiziell als Corona-frei.

Vier neue Fälle in Bad Rappenau

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist im Landkreis Heilbronn um sechs auf 64 gestiegen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update, Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, des Gesundheitsamts des Landkreises hervor. Vier Neuinfektionen meldet Bad Rappenau. Hier sind nun fünf Menschen Corona-positiv. In Eppingen und Ittlingen sind hingegen nach wie vor jeweils zwei Fälle aktiv. Neben Gemmingen und Siegelsbach ist mit Kirchardt nun die dritte Kommune im RNZ-Verbreitungsgebiet Corona-frei.

Update: Donnerstag, 8. Juli 2021, 19.43 Uhr

Weiterhin zwei aktive Fälle

Sinsheim/Kraichgau. (RNZ/cbe/guz) Was Corona anbelangt, gibt es nichts Neues: Laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gibt es weiter zwei aktive Fälle in Sinsheim, die Umlandgemeinden gelten offiziell als Corona-frei. Neuinfektionen wurden keine registriert.

Sechs Fälle in sechs Gemeinden

Nur noch insgesamt sechs aktive Corona-Fälle hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch aus den sechs Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ gemeldet. Corona-frei sind Siegelsbach und Gemmingen; in Kirchardt und Bad Rappenau gibt es je einen Fall, in Ittlingen und Eppingen sind je zwei Fälle bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 9,3.

Test-Center führt keine PCR-Testungen mehr durch

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises stellt ab nächster Woche den Betrieb in seinem Test-Center in Sinsheim ein. In den Hochzeiten der Corona-Pandemie wurden dort pro Tag über 50 Menschen auf eine Infektion mit dem Coronavirus mittels PCR getestet. Durch die sinkenden Fallzahlen wurden in den letzten vier Wochen über die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes trotz bereits reduzierter Öffnungstage nur noch durchschnittlich fünf PCR-Testungen pro Tag durchgeführt – insgesamt fanden in den 7 Monaten 4440 Tests statt. "Die Infrastruktur des Test-Centers wird beibehalten, um dieses bei Bedarf schnell wieder aktivieren zu können", teilte die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss, mit.

Die Möglichkeit der PCR-Testung über das Gesundheitsamt bleibt weiterhin bestehen – und zwar im größeren Test-Center in Reilingen, wo übrigens auch Abstriche für Kinder durch geschultes Fachpersonal möglich sind. Termine gibt es allerdings nur nach telefonischer Rücksprache mit der Hotline des Gesundheitsamtes. Diese ist unter der Nummer 06221/522-1881 erreichbar.

Update: Mittwoch, 7. Juli 2021, 18.19 Uhr

Fallzahlen bleiben stabil

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Nach wie vor zwei aktive Fälle in Sinsheim weist das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag aus. Die Umlandgemeinden gelten nach wie vor als Corona-frei, Neuinfektionen wurden keine registriert.

Lage im Kraichgau entspannt

Landkreisweit sieben neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamts am Dienstag im Kraichgau in seinem täglichen Corona-Update. Dem gegenüber stehen sieben Menschen, die nach überstandener Infektion die Quarantäne wieder verlassen dürfen. Demnach sind im Vergleich zu Montag unverändert 57 Fälle aktiv. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt alles gleich.

Während Bad Rappenau eine Neuinfektion meldet (drei), sinke die Zahl der Corona-Positiven in Kirchardt von drei auf zwei. Eppingen und Ittlingen melden weiterhin jeweils zwei aktive Fälle. Und Gemmingen sowie Siegelsbach gelten nach wie vor als Corona-frei.

Update: Dienstag, 6. Juli 2021, 18.43 Uhr

Sinkende Fallzahl zum Wochenstart

Kraichgau. (fsd) Mit sieben Fällen weniger als noch am Sonntag startet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in die neue Woche seiner täglichen Corona-Updates. Während am Sonntag landkreisweit noch 64 aktive Fälle gemeldet wurden, waren es am Montag, Stand 15.30 Uhr, nur 54.

In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es hingegen keine Veränderungen. Demnach sind in Bad Rappenau, Eppingen und Ittlingen jeweils zwei Menschen positiv auf das Virus getestet worden. In Kirchardt sind drei Fälle aktiv, und Siegelsbach und Gemmingen sind weiterhin Corona-frei.

Update: Montag, 5. Juli 2021, 18.45 Uhr

Lage bleibt unverändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Zwei aktive Fälle in Sinsheim, die Umlandgemeinden sind offiziell Corona-frei, keine Neuinfektionen. So lautet die Zusammenfassung der Übersicht, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag veröffentlicht hat. Die GRN-Klinik hatte ihre tägliche Meldung zur Belegungssituation am Donnerstag zum vorerst letzten Mal verschickt, weil momentan keine Covid-19-Patienten in Behandlung sind. Dies war in der Sinsheimer Klinik auch am Freitag der Fall.

Weitere Rückgänge im Kraichgau

In Eppingen und Kirchardt geht die Zahl der aktiven Fälle weiter zurück, Siegelsbach und Gemmingen bleiben Corona-frei, und in Ittlingen und Bad Rappenau verharren die Zahlen auf dem Stand des Vortages. Am Freitag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises demnach vier Infektionen in Eppingen, drei in Kirchardt, fünf in Bad Rappenau und zwei in Ittlingen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 9,0.

Update: Freitag, 2. Juli 2021, 18.00 Uhr

Drei Verdachtsfälle in der Klinik

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Nachdem am Mittwoch keine Corona-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus behandelt wurden, meldete die GRN am Donnerstag, 10.20 Uhr, drei Verdachtsfälle auf der Isolierstation. Laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gab es am Donnerstag keine Neuinfektionen in Sinsheim sowie in den Umlandgemeinden. In Sinsheim gibt es nach wie vor zwei aktive Fälle. Die Gemeinden im Umland gelten weiterhin offiziell als Corona-frei.

Auch Gemmingen jetzt Corona-frei

Was für Siegelsbach bereits seit Tagen gilt, trifft seit Donnerstag auch auf Gemmingen zu: Die Gemeinde ist offiziell Corona-frei. Und auch in den weiteren Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ hält der positive Trend an. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete für Eppingen und Ittlingen je eine weitere Person, die aus der Quarantäne entlassen werden konnte. Demnach sind in der Fachwerkstadt derzeit noch fünf aktive Fälle bekannt, in Ittlingen zwei. Keine Veränderungen haben sich in Bad Rappenau (fünf aktive Fälle) und Kirchardt (vier Fälle) ergeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug am Donnerstag 8,7 gegenüber 9,6 am Mittwoch.

Update: Donnerstag, 1. Juli 2021, 18.51 Uhr

Inzidenz im Kraichgau steigt wieder leicht

Kraichgau. (guz) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn ist wieder leicht gestiegen: Am Dienstag wurde sie vom Kreisgesundheitsamt mit 7,3 angegeben, am Mittwoch mit 9,6. In den Kommunen im westlichen Landkreis schlägt sich dies jedoch bislang nicht nieder; die Infektionszahlen sind dort stabil oder gehen weiterhin geringfügig zurück. Keine Veränderungen im Vergleich zum Vortag wurde aus Bad Rappenau (fünf aktive Corona-Fälle), Gemmingen (ein Fall), Ittlingen (drei Fälle) und Siegelsbach (kein bekannter Fall) gemeldet. In Eppingen und Kirchardt konnte jeweils eine weitere Person aus der Quarantäne entlassen werden. Damit sind in Eppingen derzeit sechs aktive Infektionen und in Kirchardt vier nachgewiesen.

Eine Neuinfektion in Sinsheim

Mehrere Tage wurden keine Neuinfektionen registriert, am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises nun eine für Sinsheim. Trotz der Neuinfektion sinkt die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Dienstag von drei auf nun noch zwei. In den Umlandgemeinden wurden keine Neuinfektionen registriert, sie gelten weiterhin offiziell als Corona-frei. Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 10.14 Uhr, keine Corona-Patienten behandelt.

Update: Mittwoch, 30. Juni 2021, 19.24 Uhr

Ein Verdachtsfall im Krankenhaus

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Nachdem in den vergangenen Tagen keine Covid-19-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus behandelt werden mussten, meldete die GRN am Dienstag, Stand 10.13 Uhr, einen Verdachtsfall. Aktive Fälle gibt es laut Mitteilung des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag noch drei in Sinsheim. Die Gemeinden im Sinsheimer Umland gelten nach wie vor offiziell als Corona-frei. Neuinfektionen wurden keine registriert.

Einstellige Werte in Kraichgau-Kommunen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn hat am Dienstag erneut keine einzige Neuinfektion in den Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ gemeldet. Inzwischen liegen die Fallzahlen in all sechs Orten im einstelligen Bereich, wobei Siegelsbach weiterhin die einzige Kommune ohne eine bekannte Infektion ist. Keine Veränderungen gegenüber Montag gab es der Meldung zufolge in Eppingen (sieben aktive Fälle), Gemmingen (ein Fall) und Ittlingen (drei Fälle). In der Kurstadt Bad Rappenau waren am Dienstag fünf Infektionen bekannt, zwei weniger als am Vortag. Im Kirchardt konnte eine der bislang sechs infizierten Person aus der Quarantäne entlassen werden. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis beträgt nun 7,3.

Update: Dienstag, 29. Juni 2021, 17.34 Uhr

Unveränderte Lage im Kraichgau

Kraichgau. (fsd) Für die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Montag, Stand 15.30 Uhr, unveränderte Zahlen zu den aktiven Corona-Fällen. Demnach sind in Bad Rappenau und Eppingen weiterhin jeweils sieben, in Kirchardt sechs, in Ittlingen drei Personen und in Gemmingen ein Mensch Corona-positiv. Siegelsbach ist Corona-frei. Landkreisweit sind 83 Fälle aktiv (Sonntag: 90).

Noch vier aktive Fälle in Sinsheim

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim sinkt immer weiter: Am Freitag waren es laut Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises zwölf, am Montag sind es nur noch vier. Neuinfektionen wurden weder in Sinsheim noch in den Umlandgemeinden registriert. Im Umland gibt es zudem keine aktiven Fälle mehr. Und auch im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Montag, 10.03 Uhr, weder Covid-19-Patienten noch Verdachtsfälle behandelt.

Update: Montag, 28. Juni 2021, 17.30 Uhr

Corona-Lage in Heilbronn kaum verändert

Kraichgau. (jou) Die Corona-Lage hat sich am Wochenende im Landkreis Heilbronn kaum verändert. Das geht aus dem Corona-Update des Gesundheitsamtes, Stand Sonntag 15.30 Uhr, hervor. Derzeit sind 90 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. In den Kommunen des Verbreitungsgebiets der RNZ gibt es weniger positive Fälle.

In Eppingen (sieben), Gemmingen (eins) und Ittlingen (drei) ist die Zahl im Vergleich zu Samstag um jeweils eine Person gesunken. In Kirchardt (sechs), Bad Rappenau (sieben) und Siegelsbach (null) sind die Zahlen unverändert.

Update: Sonntag, 27. Juni 2021, 18.44 Uhr

Spontane Impfmöglichkeit am Sonntag

Sinsheim. (cbe) 1500 Dosen des Impfstoffs "Moderna" werden seit Mittwoch von einem mobilen Impfteam in der Dr.-Sieber-Halle an Sinsheimer verabreicht. Noch bis einschließlich Sonntag läuft die Aktion. Doch offenbar kommen einige der angemeldeten Personen nicht. Oberbürgermeister Jörg Albrecht teilte mit, dass von den über 100 Personen, die sich auf die Warteliste setzen ließen, ein Großteil schon geimpft werden konnte. Viele Leute hätten sich auch bei anderen Impfmöglichkeiten angemeldet und seien jetzt dort zum Zug gekommen. Ein paar weitere seien krank und könnten sich deshalb nicht impfen lassen. Vor diesem Hintergrund stünden die Chancen gut, dass weitere Impfwillige zum Zuge kommen. Wer noch keine Corona-Schutzimpfung hat, diese aber möchte, kann deshalb am Sonntag, 27. Juni, um 17 Uhr ohne Anmeldung zur Dr.-Sieber-Halle kommen. Sollten Impfdosen übrig sein, können diese Personen dann spontan geimpft werden. Ob Impfstoff übrig ist, sei aber jetzt noch unklar, betont der OB.

Noch zwölf aktive Fälle in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Es werden immer weniger: Noch zwölf aktive Fälle gibt es am Freitag in Sinsheim, zwei weniger als am Donnerstag. Dies teilte das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag mit. Angelbachtal, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshauen, Waibstadt und Zuzenhausen gelten weiterhin offiziell als Corona-frei. Neuinfektionen wurden weder in Sinsheim noch in den Umlandgemeinden registriert. Und auch im Sinsheimer Krankenhaus steht laut GRN-Meldung vom Freitag weiterhin die Null bei den Corona-Patienten.

Weniger als 100 aktive Fälle

Kraichgau. (fsd) Erstmals seit vergangenem August ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn unter die Marke von 100 gefallen. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises. In seinem täglichen Corona-Update gibt das Amt für den Landkreis, Stand Freitag, 15.30 Uhr, nur noch 96 Menschen an, die positiv auf das Virus getestet wurden. Donnerstag waren es noch 117. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet hat sich die Lage nicht geändert. Während Eppingen einen Fall weniger vermeldet (14), sind in Bad Rappenau nach wie vor sieben, in Gemmingen zwei, in Ittlingen vier und in Kirchardt sechs Fälle aktiv. Siegelsbach gilt inzwischen seit acht Tagen als Corona-frei. Gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar in den einstelligen Bereich. Das Amt gab diesen Wert mit 9,6 an.

Update: Freitag, 25. Juni 2021, 18.37 Uhr

Verdachtsfälle bestätigten sich nicht

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Sechs Corona-Verdachtsfälle im Sinsheimer Krankenhaus hatte die GRN am Mittwoch gemeldet. Doch dieser Verdacht hat sich offenbar nicht bestätigt: Am Donnerstag werden laut GRN-Meldung, Stand 9.25 Uhr, erneut keine Patienten in der Isolierstation behandelt. Eine Neuinfektion in Sinsheim meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag. Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim erhöht sich im Vergleich zum Mittwoch von 13 auf 14. Angelbachtal, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen gelten weiterhin offiziell als Corona-frei.

Trend setzt sich fort - Neue Fälle in Ittlingen

Kraichgau. (fsd) Unterm Strich weniger aktive Fälle im Vergleich zum Vortag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem Corona-Updat. Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, sind noch 117 Fälle bekannt. Mittwoch waren es noch 126. Aber das Amt meldet landkreisweit fünf Neuinfektionen – zwei davon in Ittlingen (vier). Bad Rappenau (sieben) und Gemmingen (zwei) sind unverändert. Zwei Fälle weniger gibt’s in Eppingen (15), drei weniger in Kirchardt (sechs). Siegelsbach bleibt Corona-frei.

Update: Donnerstag, 24. Juni 2021, 18.17 Uhr

Sechs Verdachtsfälle im Krankenhaus

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Nachdem in den vergangenen Tagen kein einziger Corona-Patient im Sinsheimer Krankenhaus behandelt wurde, meldet die GRN am Mittwoch, 9.01 Uhr, dass dort sechs Verdachtsfälle auf der Isolierstation untergebracht sind. Bestätigte Fälle gibt es in der Klinik keine. Indes meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch keine einzige Neuinfektion in Sinsheim und den Umlandgemeinden. Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim ist im Vergleich zum Dienstag von 16 auf 13 gesunken. Angelbachtal, Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen gelten offiziell als Corona-frei.

Immer weniger Fälle im Landkreis - Bewegung nur in Bad Rappenau und Kirchardt

Kraichgau. (fsd) Im Vergleich zum Dienstag ist am Mittwoch die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis deutlich gesunken. In seinem täglichen Corona-Update meldet das Gesundheitsamt noch 126 Menschen, die Corona-positiv sind. Dienstag waren es noch 141. Eine Neuinfektion gab es aber in Bad Rappenau. Hier sind momentan sieben Fälle aktiv. Einen Fall weniger meldet Gemmingen (zwei). Unverändert bleibt die Lage in Eppingen (17), Ittlingen (zwei) und Kirchardt (neun). Siegelsbach ist Corona-frei.

Update: Mittwoch, 23. Juni 2021, 18.43 Uhr

Nachgetragene Neuinfektion in Angelbachtal

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Eine Neuinfektion in Angelbachtal, zwei in Sinsheim: Dies meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag. Aktive Fälle gibt es momentan 16 in Sinsheim. Die Neuinfektion in Angelbachtal habe sich bereits im Januar im "Sonnenhof" ereignet, sei aber bislang nicht in der Datenbank vermerkt worden, erklärte Kreissprecher Ralph Adameit auf RNZ-Nachfrage.

Dementsprechend gelte sie nicht als aktiver Fall. Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen, Waibstadt und Zuzenhausen gelten weiterhin offiziell als Corona-frei. Laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 9.06 Uhr, befinden sich im Sinsheimer Krankenhaus weiterhin keine Corona-Patienten in Behandlung.

Neue Corona-Fälle nur in Kirchardt

Außer für die Gemeinde Kirchardt, in der die Zahl der aktiven Corona-Fälle um zwei auf neun gestiegen ist, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Dienstag für alle Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet unveränderte Zahlen gemeldet.

Demnach bleibt es in Bad Rappenau bei sechs Fällen, in Eppingen bei 17, in Gemmingen bei drei und in Ittlingen bei zwei. In Siegelsbach ist nach wie vor kein aktiver Corona-Fall bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz für den gesamten Landkreis wurde am Dienstag mit 15,4 angegeben, am Montag betrug sie 19,7. Derzeit sind noch 141 infizierte Personen in Quarantäne.

Update: Dienstag, 22. Juni 2021, 18.34 Uhr

Kein Corona-Patient im Krankenhaus

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Im Sinsheimer Krankenhaus gibt es keine Corona-Patienten mehr. Dies geht aus der GRN-Meldung, Stand Montag, 11.57 Uhr, hervor. Und auch in Sinsheim und den Umlandgemeinden gehen die Fallzahlen weiterhin zurück. In Sinsheim sank die Zahl der aktiven Fälle von Sonntag auf Montag von 17 auf 15. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises, Stand Montag, hervor. Darüber hinaus wird ein aktiver Fall in Epfenbach angegeben. Waibstadt gilt seit Montag offiziell als Corona-frei. Weiterhin offiziell als Corona-frei geführt werden Angelbachtal, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshauen und Zuzenhausen. Neuinfektionen wurden keine registriert.

Nur ein neuer Fall im Landkreis

Kraichgau. (fsd) Landkreisweit einen einzigen neuen Corona-Fall meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn zum Wochenstart in seinem täglichen Corona-Update. Stand Montag, 15.30 Uhr, sind im Landkreis nur noch 147 Menschen Corona-positiv. Am Sonntag waren es noch 155. Unverändert blieb die Lage in den Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ. Demnach sind in Eppingen weiterhin 17, in Bad Rappenau sechs, in Gemmingen drei, in Ittlingen zwei und in Kirchardt sieben aktive Fälle bekannt. Siegelsbach bleibt nach wie vor Corona-frei. Die Inzidenz ist mit 19,7 ebenfalls weiter auf niedrigem Niveau.

Update: Montag, 21. Juni 2021, 17.52 Uhr

Noch 20 aktive Fälle in Sinsheim und den Umlandgemeinden

Sinsheim/Kraichgau. (fro) Keine einzige Neuinfektion mit dem Corona-Virus hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntag in Sinsheim und seinen neun Umlandgemeinden gemeldet. Somit sind auch die Infektionszahlen im Gebiet gesunken. Insgesamt gibt es momentan 20 aktive Fälle, sie verteilen sich auf Sinsheim (17), Waibstadt (zwei) und Epfenbach (ein Fall). Angelbachtal, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neckarbischofsheim, Neidenstein, Reichartshausen und Zuzenhausen gelten somit als Corona-frei. Die landkreisweite Sieben-Tage-Inzidenz lag am Sonntag bei 13,1.

Weiterhin keine Neuinfektion

Kraichgau. (guz) Keine Neuinfektion, jedoch weiter leicht zurückgehende Corona-Fallzahlen hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Sonntag für die sechs Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet gemeldet. Unverändert geblieben sind dabei die Zahlen in Kirchardt (sieben), Bad Rappenau (sechs) und der Gemeinde Siegelsbach, in der weiterhin kein aktiver Fall bekannt ist. In Eppingen haben sich die aktiven Corona-Fälle übers Wochenende um drei auf 17 verringert, in Gemmingen um einen Fall auf vier und in Ittlingen um einen Fall auf nun drei. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Sonntag bei 19,7. Insgesamt sind derzeit noch 155 Einwohner des Landkreises in Quarantäne.

Update: Sonntag, 20. Juni 2021, 18.37 Uhr

Kaum noch positive Tests

Sinsheim/Kraichgau. (tk/fsd) Lediglich ein positives Testergebnis auf das Sars-CoV 2-Virus gab es am Freitag in Sinsheim und dessen neun Umlandgemeinden. Hierbei handelt es sich um ein Testergebnis in der 35 500-Einwohner-Stadt Sinsheim. Keine weiteren Positiv-Tests wurden vom Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises aus dem Umland gemeldet; in dem Gebiet leben rund 28.600 Einwohner.

Die Zahl der so genannten aktiven Fälle – Personen, die sich nach positivem Sars-CoV 2-Test noch in Quarantäne befinden – lag in Epfenbach und Neckarbischofsheim bei einer Person, in Waibstadt bei fünf und in Sinsheim bei 23 Personen. Keine Quarantänen mehr gibt es in den restlichen Gemeinden von Angelbachtal bis Zuzenhausen.

Ähnlich die Situation am Krankenhaus der GRN Sinsheim: Dort wurden am Freitag keine Covid 19-Fälle auf der Intensivstation behandelt, deren Bettenkapazität mit zwei angegeben wurde. Einen Covid 19-Fall meldete die Klinik auf deren Isolierstation, deren Bettenkapazität mit sechs angegeben wurde.

Corona-Fallzhalen auch im Landkreis Heilbronn stabil

Im Vergleich zu Donnerstag hat sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn am Freitag nicht geändert. Stand, 15.30 Uhr, meldet das Gesundheitsamt des Landkreises weiterhin 164 Menschen, die positiv auf das Virus getestet worden sind. Zwei Fälle weniger verzeichnet hingegen Bad Rappenau. Hier sind nun noch sechs Personen Corona-positiv. In den anderen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt die Lage unverändert: Eppingen (20), Gemmingen (vier), Kirchardt (sieben) und Ittlingen (drei). Siegelsbach ist nach wie vor Corona-frei.

Update: Freitag, 18. Juni 2021, 18.49 Uhr

Vier Neuinfektionen in Sinheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Vier Neuinfektionen in Sinsheim meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag. Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim bleibt aber unverändert bei 23. Im Sinsheimer Umland wurde keine Neuinfektionen registriert. Aktive Fälle gibt es unverändert in Epfenbach (einen), Neckarbischofsheim (einen) und Waibstadt (fünf). Weiterhin offiziell als Corona-frei gelten Angelbachtal, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein, Reichartshausen und Zuzenhausen. Im Sinsheimer Krankenhaus haben sich die Zahlen bei den Corona-Patienten im Vergleich zum Mittwoch nicht verändert. Laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 10.30 Uhr, befinden sich auf der Isolierstation weiterhin drei Personen in Behandlung, zwei davon sind bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation werden keine Covid-19-Patienten behandelt.

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Nachdem Epfenbach fast einen Monat offiziell als Corona-frei geführt wurde, hat das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch eine Neuinfektion in der Gemeinde gemeldet. Es ist die einzige Neuinfektion aus dem Bereich Sinsheim und Umlandgemeinden. Davon abgesehen ist die Zahl der aktiven Fälle zurückgegangen.

Siegelsbach ist Corona-frei

Von 171 auf 164 ist am Donnerstag, Stand 15.30 Uhr, die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn gesunken. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet hat sich die Lage mehrheitlich gebessert. So melden die beiden Großen Kreisstädte Bad Rappenau und Eppingen je einen Fall weniger als noch am Mittwoch und liegen damit nun bei acht beziehungsweise 20 Menschen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Ebenfalls einen Fall weniger meldet Siegelsbach. Damit gilt die 1600-Einwohner-Kommune wieder offiziell als Corona-frei. Unverändert hingegen bleibt die Lage sowohl in Gemmingen mit weiterhin vier aktiven Fällen als auch in Kirchardt. Dort sind nach wie vor sieben Menschen Corona-positiv. Eine Neuinfektion gibt es in Ittlingen (drei).

Update: Donnerstag, 17. Juni 2021, 19.18 Uhr

Inzidenz sinkt weiter

In Sinsheim sank sie im Vergleich zum Dienstag von 28 auf 23, in Neckarbischofsheim von zwei auf einen Fall und in Waibstadt von acht auf fünf. In Angelbachtal war zuletzt eine Neuinfektion angegeben worden, seit Mittwoch gilt der Ort offiziell als Corona-frei. Dies trifft nach wie vor auf Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein, Reichartshausen und Zuzenhausen zu.

Im Sinsheimer Krankenhaus hat sich bei den Patientenzahlen nichts verändert. Laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 9.25 Uhr, werden auf der Isolierstation weiterhin drei Patienten behandelt, zwei davon bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich seit Dienstag keine Covid-19-Patienten mehr in Behandlung.

Update: Mittwoch, 16. Juni, 18:47 Uhr

Intensivstation ist Corona-frei – Zwei Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Erfreuliche Nachrichten aus dem Sinsheimer Krankenhaus: Zum ersten Mal seit Oktober 2020 wird auf der Intensivstation kein Covid-19-Patient behandelt. Laut Dr. Christiane Serf, Chefärztin der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin, befindet sich der Patient, der zuletzt als Corona-positiv geführt worden war, weiterhin auf der Intensivstation in Behandlung. Er gilt aber nicht mehr als Corona-positiv. Laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 8.57 Uhr, befinden sich im Krankenhaus noch drei Patienten auf der Isolierstation, zwei davon sind bestätigte Fälle.

Zwei Neuinfektionen in Sinsheim meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag. Die Zahl der aktiven Fälle steigt im Vergleich zum Montag von 27 auf 28. Im Sinsheimer Umland wurde laut Gesundheitsamt keine Neuinfektion registriert, die Fallzahlen haben sich im Vergleich zum Montag nicht verändert. Aktive Fälle geführt werden momentan in Angelbachtal (einer), Neckarbischofsheim (zwei) und Waibstadt (acht). Weiterhin offiziell als Corona-frei gelten Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein, Reichartshausen und Zuzenhausen.

Fast überall Neuinfektionen – Zahl der aktiven Fälle übersteigt wieder 200er-Marke

Kraichgau. (fsd) Landkreisweit 20 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Stand 15.30 Uhr sind 208 Menschen mit dem Virus infiziert. Fast die Hälfte aller Neuinfektionen entfällt auf die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. So melden Bad Rappenau, Gemmingen, Kirchardt und Ittlingen jeweils einen neuen Fall. Hier sind momentan zehn, zwei Mal sechs beziehungsweise vier Menschen Corona-positiv. Den größten Anstieg gab es abermals in Eppingen, und zwar um vier auf nun 29 Infizierte. Einzige Kommune ohne Neuinfektion ist Siegelsbach. Hier ist weiterhin ein Fall aktiv.

Update: Dienstag, 15. Juni 2021, 20 Uhr

Keine Neuinfektionen in Sinsheim gemeldet

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Keine einzige Neuinfektion wurde in Sinsheim und den Umlandgemeinden registriert – das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Montag hervor. In manchen Orten, in denen noch aktive Fälle geführt werden, sinkt deren Zahl zudem: In Sinsheim ging sie im Vergleich zum Sonntag von 30 auf 27 zurück, in Waibstadt von neun auf acht. Weitere aktive Fälle bestehen momentan noch in Angelbachtal (einer) und in Neckarbischofsheim (zwei). Nach wie vor offiziell als Corona-frei gelten Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein, Reichartshausen und Zuzenhausen.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Montag, 9.41 Uhr, drei Personen auf der Isolierstation behandelt, zwei davon sind bestätigte Fälle. Am Freitag wurden dort noch fünf Personen behandelt. Auf der Intensivstation befindet sich nach wie vor eine Person in Behandlung. Sie wird beatmet.

Kurstadt wieder einstellig

Die Große Kreisstadt Bad Rappenau meldet erstmals seit rund neun Monaten wieder eine einstellige Zahl an aktiven Corona-Fällen. Das geht aus dem täglichen Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Demnach sind in der Kurstadt momentan noch neun Menschen Corona-positiv, am Sonntag waren es noch 14. Ansonsten bleibt die Lage in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet nahezu unverändert. Jeweils fünf Fälle sind weiterhin in Gemmingen und Kirchardt bekannt, Eppingen liegt nach wie vor bei 25. Einen aktiven Fall gibt es in Siegelsbach. Eine Neuinfektion gab es hingegen in Ittlingen. Hier sind nun drei Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Landkreisweit bleibt die Fall-Zahl mit 193 erneut unter der 200er-Marke.

Update: Montag, 14. Juni 2021, 18.50 Uhr

Neuinfektionen in Sinsheim und Waibstadt

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Mit geringen Veränderungen präsentiert sich die Corona-Lage am Sonntag. Laut Angaben des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises gab es Neuinfektionen in Sinsheim und Waibstadt. In Sinsheim stieg die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Freitag von 28 auf 30, in Waibstadt sank sie von elf auf neun. In Angelbachtal wird unverändert eine Person als aktiver Fall geführt, in Neckarbischofsheim sank die Zahl der aktiven Fälle von drei auf zwei. Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein, Reichartshausen und Zuzenhausen gelten nach wie vor offiziell als Corona-frei. Die Zahlen der Corona-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus werden am Wochenende von der GRN nicht übermittelt.

Neuer Tiefstwert seit September

Kraichgau. (fsd) Zum ersten Mal seit September ist die Zahl der aktiven Fälle im Landkreis Heilbronn unter die Marke von 200 gefallen. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update mit. Demnach sind, Stand Sonntag, 15.30 Uhr, landkreisweit noch 198 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Am Freitag waren es noch 216. Erneut gesunken ist übers Wochenende auch die Sieben-Tage-Inzidenz. Gab das Amt diesen Wert am Freitag noch mit 25,8 an, lag er am Sonntag, Stand 16 Uhr, bei 23,5 (am Samstag sogar bei 23,2). Etwas Bewegung gab es auch bei den Fallzahlen der Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Verzeichnete Eppingen am Freitag noch einen Anstieg um sieben Fälle auf 30, sank die Zahl am Sonntag auf 25. Je einen neuen Fall vermelden Ittlingen (zwei) und Gemmingen (fünf). Einen Fall weniger gibt es in Siegelsbach, sodass hier noch eine Person Corona-positiv ist. Unverändert bleibt die Lage in Bad Rappenau (14) und Kirchardt (fünf).

Update: Sonntag, 13. Juni 2021, 18.27 Uhr

Inzidenz im Kraichgau steigt um ein Viertel

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Drei Neuinfektionen in Sinsheim, eine in Waibstadt: Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag hervor. In Sinsheim stieg die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Donnerstag von 27 auf 28, in Waibstadt von zehn auf elf Fälle. Veränderungen gab es darüber hinaus in Neckarbischofsheim – dort sank die Zahl der aktiven Fälle von vier auf drei – und in Reichartshausen. In der Centgemeinde waren am Donnerstag noch vier Personen als aktive Fälle geführt worden, seit Freitag gilt der Ort offiziell als Corona-frei. Weiterhin offiziell als Corona-frei gelten Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein und Zuzenhausen. In Angelbachtal wird unverändert eine Person als aktiver Fall geführt.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Freitag, 9.45 Uhr, fünf Personen auf der Isolierstation behandelt, ein Patient weniger als am Donnerstag. Nach wie vor befindet sich darunter nur ein bestätigter Fall. Auf der Intensivstation befindet sich unverändert ein Covid-19-Patient in Behandlung. Er wird beatmet.

Sieben neue Fälle in Eppingen

Im Vergleich zum Vortag ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Heilbronn am Freitag, Stand 16 Uhr, um ein Viertel auf 25,8 angestiegen. Das meldet das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Update. Ebenfalls verzeichnet das Amt landkreisweit einen Anstieg der Corona-Fälle, und zwar um 20. 18 Menschen konnten hingegen aus der Quarantäne entlassen werden, weshalb momentan noch 216 Menschen mit dem Virus infiziert sind. Den größten Anstieg gab es in Eppingen. Lag die Fallzahl am Donnerstag noch bei 23, wurden am Freitag, Stand 15.30 Uhr, 30 Fälle gemeldet. Zwei neue Fälle gibt es in Gemmingen (vier). Drei Corona-Positive weniger gibt es in Bad Rappenau (14). Die Lage in Siegelsbach (zwei), Kirchardt (fünf) und Ittlingen (ein Fall) bleibt unverändert.

Update: Freitag, 11. Juni 2021, 18.21 Uhr

Kreis-Gesundheitsamt meldet eine Neuinfektion

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Corona-Lage scheint sich auf niedrigem Niveau zu stabilisieren. Für Sinsheim und die Umlandgemeinden meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag eine einzige Neuinfektion, und zwar aus Sinsheim. Im Vergleich zum Mittwoch ist die Zahl der aktiven Fälle dort von 28 auf 27 zurückgegangen. Nach wie vor einen aktiven Fall gibt es in Angelbachtal. In Neckarbischofsheim und in Reichartshausen ist die Zahl der aktiven Fälle jeweils von fünf auf vier zurückgegangen. In Waibstadt blieb es bei zehn aktiven Fällen. Weiterhin offiziell als Corona-frei gelten Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein und Zuzenhausen.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 9.02 Uhr, sechs Personen auf der Isolierstation behandelt. Darunter befindet sich aber nur ein bestätigter Fall. Auf der Intensivstation befindet sich ein Covid-19-Patient in Behandlung, am Mittwoch waren es noch zwei. Der eine Patient wird beatmet.

Abwärtstrend im Kraichgau setzt sich fort

Aufgrund der weiterhin sinkenden Corona-Zahlen sowie der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz (20,9) ist ein Besuch im Freibad im Landkreis Heilbronn wieder ohne Nachweis möglich. Und die positive Entwicklung der vergangenen Tage hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilte, sind, Stand 15.30 Uhr, 206 Menschen mit dem Virus infiziert. Am Mittwoch waren es noch 227. Einen deutlichen Rückgang um vier Fälle verzeichnete auch Bad Rappenau. In der Kurstadt sind nun noch 17 Menschen Corona-positiv. Gemmingen meldet einen Fall weniger und liegt nun bei zwei aktiven Fällen. Eine Neuinfektion gab es hingegen in Eppingen (23). Unverändert bleibt die Corona-Lage in Siegelsbach (zwei), Kirchardt (fünf) und Ittlingen. In Letzterer Kommune ist nur ein Corona-Fall bekannt.

Update: Donnerstag, 10. Juni 2021, 17.07 Uhr

Sieben Neuinfektionen in Sinsheim und Waibstadt

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Vier Neuinfektionen in Sinsheim, drei in Waibstadt: Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch hervor. In Sinsheim steigt die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Dienstag von 24 auf 28, in Waibstadt von sieben auf zehn. In den weiteren Gemeinden des Sinsheimer Umlands ist die Lage im Vergleich zum Dienstag unverändert. Weitere aktive Fälle gibt es in Angelbachtal (einen), Neckarbischofsheim (fünf) und Reichartshausen (ebenfalls fünf). Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen, Neidenstein und Zuzenhausen gelten weiterhin offiziell als Corona-frei.

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Isolierstation im Vergleich zum Dienstag leicht angestiegen. Laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 9.12 Uhr, wurden dort fünf Personen behandelt, darunter aber nur ein bestätigter Fall. Auf der Intensivstation befinden sich zwei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer mehr als am Dienstag. Einer der zwei Patienten wird beatmet.

Lage im Kraichgau verbessert sich

Nach zwei Tagen mit jeweils leicht ansteigenden Corona-Fallzahlen im Landkreis Heilbronn sind die aktiven Fälle am Mittwoch deutlich gesunken. In seinem täglichen Corona-Update meldet das Gesundheitsamt Heilbronn, Stand 15.30 Uhr, landkreisweit 227 Menschen, die mit dem Virus infiziert sind. Am Dienstag waren es noch 256. Zuwächse gab es hingegen in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Jeweils einen neuen Fall gibt es in Bad Rappenau und Kirchardt. Hier sind momentan 21 beziehungsweise fünf Menschen Corona-positiv. Einen Rückgang um zwei auf nun 22 Fälle verzeichnet hingegen Eppingen. Die Lage in Siegelsbach (zwei), Gemmingen (drei) und Ittlingen (ein Fall) bleibt hingegen unverändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 22,9. Am Dienstag lag sie noch bei 24,4.

Update: Mittwoch, 9. Juni 2021, 18.13 Uhr

Fünf Gemeinden sind Corona-frei

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Vier Neuinfektionen in Sinsheim sowie eine in Neckarbischofsheim meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag. In Sinsheim gelten 24 Corona-Fälle als aktiv, in Neckarbischofsheim fünf Fälle. Weitere aktive Fälle – alle unverändert im Vergleich zum Montag – meldet das Gesundheitsamt aus Angelbachtal (einen), Reichartshausen (fünf) und Waibstadt (sieben). Offiziell als Corona-frei gelten weiterhin Epfenbach, Eschelbronn, Neidenstein und Zuzenhausen. Seit Dienstag gilt nun auch Helmstadt-Bargen als Corona-frei. Im Sinsheimer Krankenhaus hat die Zahl der Corona-Patienten abgenommen: Auf der Isolierstation werden laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 9.44 Uhr, drei Patienten behandelt. Am Montag waren es noch sieben. Auf der Intensivstation befindet sich unverändert ein Covid-19-Patient in Behandlung. Er wird beatmet.

Mehr Plus als Minus im Kraichgau

Nachdem die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn zuletzt wochenlang gesunken ist, ist sie am Dienstag, Stand 15.30 Uhr, zum zweiten Mal in Folge gestiegen – wenn auch leicht um vier Fälle auf 256. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update mit.

In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es im Vergleich zum Vortag kaum Veränderungen. Siegelsbach meldet weiterhin zwei aktive Fälle. In Eppingen sind nach wie vor 24 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Und während in Gemmingen weiterhin drei aktive Fälle bekannt sind, gibt es in Ittlingen eine Person, die positiv auf das Virus getestet wurde. Einen neuen Fall verzeichnet hingegen Kirchardt. Hier sind momentan vier Menschen wegen einer Erkrankung in häuslicher Isolation. Und in Bad Rappenau bleibt die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Montag mit 20 unverändert, jedoch gab es in der Kurstadt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Hier sind seit Pandemie-Beginn acht Menschen gestorben, landkreisweit 202.

Update: Dienstag, 8. Juni 2021, 17.30 Uhr

Zwei Neu-Infektionen in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Zahl der Corona-Neuinfektionen hält sich weiterhin stark in Grenzen: Zwei positive Tests in Sinsheim meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag. In den Umlandgemeinden wurde laut Gesundheitsamt keine Neuinfektion registriert. In Sinsheim gelten momentan 23 Fälle als aktiv. Die Zahlen im Sinsheimer Umland: In Angelbachtal gibt es laut Meldung einen aktiven Fall. Epfenbach und Eschelbronn gelten offiziell als Corona-frei. Für Helmstadt-Bargen wird ein aktiver Fall angegeben, für Neckarbischofsheim sind es vier Fälle. Neidenstein wird ebenfalls als Corona-frei in der Liste geführt. Für Reichartshausen werden fünf aktive Fälle angegeben, für Waibstadt sieben Fälle. Und auch Zuzenhausen gilt offiziell als Corona-frei.

Im Sinsheimer Krankenhaus sind laut GRN-Meldung, Stand Montag, 9.40 Uhr, sieben Personen auf der Isolierstation in Behandlung, davon fünf bestätigte Covid-19-Fälle. Auf der Intensivstation wird ein bestätigter Covid-19-Fall behandelt. Er wird beatmet.

Kaum Bewegung im Kraichgau

Im Landkreis Heilbronn ist die Corona-Lage zum Start in die neue Woche nahezu unverändert geblieben. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update mitteilt, sind, Stand Montag, 15.30 Uhr, landkreisweit 252 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Am Sonntag wurden noch 250 Fälle gemeldet. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet stagniert die Corona-Lage. Siegelsbach, Eppingen, Gemmingen, Kirchardt und Ittlingen meldeten am Montag genausoviele Fälle wie noch am Sonntag. Demnach sind weiterhin in den Kommunen, zwei, 24 sowie zwei Mal drei Corona-Infektionen bekannt. Ittlingen liegt nach wie vor bei einem aktiven Fall. Die einzige Veränderung gab es in Bad Rappenau. In der Kurstadt sank die Fallzahl um zwei auf noch 20 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden. Zu Wochenbeginn liegt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 30,2 zum zweiten Mal in Folge unter der Marke von 35.

Update: Montag, 7. Juni 2021, 18.32 Uhr

Auch im Landkreis Heilbronn kommt am Montag der "Öffnungsschritt 3"

Sinsheim. (zg) In Zusammenarbeit mit vier mobilen Impfteams des Rhein-Neckar-Kreises sowie der Feuerwehr Sinsheim will die Stadtverwaltung vom 23. bis 27. Juni, eine größere Impfaktion in der Dr.-Sieber-Halle organisieren. Hierzu stehen laut Stadtmarketing 1500 Impfdosen eines mRNA-Impfstoffs zur Verfügung, voraussichtlich das Vakzin des Herstellers "Moderna". Pro Tag seien somit 300 Impfungen möglich, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Die Zweitimpfungen erfolgten sechs Wochen später, ab dem 4. August. Es handle sich bei der Impfaktion um ein offenes Angebot für alle Sinsheimer Bürger über 18 Jahren, heißt es im Rathaus, "die bisher keinen Zugang zu einem Impfangebot gefunden" hätten und die "aufgrund besonderer Situationen", etwa durch die berufliche Tätigkeit oder die individuelle Wohnsituation einer erhöhten Ansteckungsgefahr ausgesetzt sind. Bürger anderer Gemeinden könnten allerdings nicht berücksichtigt werden. Er freue sich, dass mit der Impfaktion "ein weiterer Teil der Bevölkerung erreicht werden" könne, sagte Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Mit dem niederschwelligen Angebot solle "eine Terminvergabe ohne große Hürden oder Warteschleifen" möglich sein.

Eine Anmeldung ist nur per E-Mail möglich. Als Angaben der Impfwilligen sind Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Anschrift sowie eine Telefonnummer für Rückfragen zwingend erforderlich; andernfalls könne man nicht an der Aktion teilnehmen. Die Bearbeitung der Anfragen dauert circa fünf Werktage. Die Rückmeldung und Terminbestätigung erfolgt ebenfalls per E-Mail. Zur Impfaktion müssen Personalausweis, Krankenversichertenkarte sowie der Impfpass mitgebracht werden. Nicht alle Anfragen können berücksichtigt werden. Die zugeteilten Erst- und Zweittermine müssen wie bestätigt wahrgenommen werden. Verschiebungen sind nicht möglich. Anmeldung ab 7. Juni sind ausschließlich über sinsheim-impft@sinsheim.de möglich.

Rückgänge und Lockerungen im Landkreis Heilbronn

Kraichgau. (guz) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn lag am Freitag laut Landesgesundheitsamt erstmals wieder unter 35. Damit tritt ab diesem Montag "Öffnungsstufe 3" in Kraft und ermöglicht weitere, lange ersehnte Lockerungen: Veranstaltungen in Innenräumen sind nun wieder mit bis zu 250 Teilnehmenden erlaubt, im Freien sogar mit bis zu 500 Teilnehmenden, und Gastronomiebetriebe dürfen, ein entsprechendes Test- und Hygienekonzept vorausgesetzt, nun wieder bis 1 Uhr öffnen. In den Gemeinden im westlichen Landkreis verringern sich die Fallzahlen indes weiter oder bleiben zumindest stabil: Bad Rappenau meldete am Sonntag 22 aktive Fälle, einen weniger als am Freitag, in Eppingen wurden vier Infektionen weniger, und damit 24 nachgewiesen. Keine Veränderungen melden Ittlingen (ein Fall) und Siegelsbach (zwei Fälle), während die Zahl der Infektionen in Gemmingen um eine auf drei zurückgeht und in Kirchardt um drei auf nun insgesamt drei.

Auch im Landkreis Heilbronn kommt am Montag der "Öffnungsschritt 3"

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn seit fünf Tagen den Wert von 50 unterschritten hat, gilt ab diesem Montag, 7. Juni, der "Öffnungsschritt 3" im Stufenplan des Landes. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-heilbronn.de/amtliche-bekanntmachungen veröffentlicht. Mit Test- und Hygienekonzept darf die Gastronomie damit bis 1 Uhr öffnen. Veranstaltungen, wie notwendige Gremiensitzungen oder Betriebsversammlungen in Vereinen, Betrieben sowie Kulturveranstaltungen sind in Innenräumen mit bis zu 250 Teilnehmende erlaubt, im Freien mit bis zu 500 Teilnehmenden. Freizeitparks, Wellnesseinrichtungen, Saunen und Schwimmbäder dürfen den Außen- und Innenbereich öffnen.

Alle aktuellen Regelungen der Öffnungsschritte 1 bis 3 finden sich im Stufenplan des Landes Baden-Württemberg unter www.baden-wuerttemberg.de oder unter www.landkreis-heilbronn.de/coronavirus

Update: Sonntag, 6. Juni 2021, 18.30 Uhr

Öffnungsschritt 2 im Landkreis Heilbronn ab Sonntag

Heilbronn. (RNZ) Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn seit Sonntag, 23. Mai, innerhalb von 14 Tagen weiter gesunken ist, gilt ab dem morgigen Sonntag, 6. Juni, der Öffnungsschritt 2 im Stufenplan des Landes Baden-Württemberg vom 14. Mai 2021. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde auf der Internetseite des Landkreises veröffentlicht.

Ab Sonntag gelten mit Test- und Hygienekonzept folgende Lockerungen:

Die Gastronomie darf bis 22 Uhr öffnen.

Kulturveranstaltungen in Innenräumen sind mit bis zu 100 Teilnehmern erlaubt.

Yoga- und Fitnessstudios können öffnen.

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport in Sportanlagen, -stätten und -studios (eine Person pro 20 Qudratmetern) innen und außen ist wieder möglich.

Veranstaltungen im Profisport sind mit bis zu 250 Zuschauern erlaubt.

Hotels usw. können Wellnessbereiche, Bäder und Saunen öffnen.

Schwimmbäder können ihre Innenbereiche öffnen.

Bei religiösen Veranstaltungen ist der Gemeindegesang zulässig.

Musik- und Kunstschulen können die Gruppengröße auf 20 Personen erhöhen.

Am dem kommenden Montag, 7. Juni, treten die aktualisierten Regelungen der Corona-Verordnung in Kraft, die das Land in dieser Woche verabschiedet hat. Für den Landkreis Heilbronn bedeutet dies, dass der Eintritt in die Öffnungsstufe 3 bereits bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 50 an fünf aufeinander folgenden Tagen möglich ist, ohne dass die zuvor erforderliche Zeitspanne von 14 Tagen für die Öffnungsstufe 2 durchlaufen werden muss.

Sollte die Inzidenz im Landkreis weiterhin unter 50 bleiben, wird das Landratsamt Heilbronn voraussichtlich am morgigen Sonntag bekanntmachen, dass ab dem kommenden Montag der Öffnungsschritt 3 im Landkreis gilt.

Alle aktuellen Regelungen des Öffnungsschrittes 2 (§ 21 Absatz 1 der Coronaverordnung Baden-Württemberg) finden sich im Stufenplan des Landes Baden-Württemberg unter www.baden-wuerttemberg.de oder www.landkreis-heilbronn.de/coronavirus.

Update: Samstag, 5. Juni 2021, 11.45 Uhr

Ohne Tests in Biergärten - Freibad öffnet

Sinsheim. (tk) Was noch am vergangenen Donnerstag niemand bestätigen wollte, war am Freitag so gut wie sicher: Ohne Tests ins Freibad und in die Außengastronomie geht es in Sinsheim ab Montag, 7. Juli. Das Land Baden-Württemberg hatte zuvor weitere Lockerungen der Corona-Verordnung angekündigt. Weil die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis schon seit mehr als einer Woche unter 35 gelegen hatte, gehe man weitere Öffnungsschritte. Bei allem, was im Freien stattfindet, müsse nun kein Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis mehr vorgelegt werden, bestätigte Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Freitagnachmittag auf Nachfrage. Dies gelte für den Besuch der Außengastronomie oder auch im Freibad sowie bei diversen Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel.

Die Regelung mache Albrecht, wie er sagte, "zum glücklichsten Menschen". Allerdings mische "auch Unverständnis" mit – hätte man sich doch zum anstehenden Wochenende mehr Klarheit gewünscht: "Es kann mir niemand erzählen, dass die beiden Tage etwas verändert hätten", wurde Albrecht deutlich; wie mehrere Oberbürgermeister hatte auch er politisch interveniert, um eine schnelle Umsetzung der Öffnungen bei passender Inzidenzlage durchzusetzen. "Die Einrichtungen und die Gastronomie hätten von einem offenen Wochenende hingegen sehr profitiert", sagte Albrecht.

Kein einziger positiver Test im Kraichgau

Keinen neuen Positiv-Test, aber sich weiter verringernde Zahlen, hat das Gesundheitsamt des Landkreises am Freitag für die Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet gemeldet. Keine Veränderungen gegenüber dem Vortag gab es in Gemmingen (vier Fälle), Ittlingen (ein Fall) und Siegelsbach (zwei Fälle). In Bad Rappenau ging die Fallzahl von 25 auf 23 zurück, in Eppingen von 31 auf 28 und in Kirchardt von sieben auf sechs. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde am Freitag mit 38,9 angegeben.

Update: Freitag, 4. Juni 2021, 17.48 Uhr

Weiterhin wenig positive Tests

Sinsheim/Kraichgau. (tk/guz) Weiterhin auf geringem, zumeist sogar auf dem Null-Niveau, bewegen sich die Zahlen positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getesteter Personen im Gebiet der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim und den neun Umlandgemeinden mit ihren insgesamt 28.500 Einwohnern. Keine der sogenannten aktiven Fälle gab es am 3. Juni in Epfenbach, Eschelbronn, Neidenstein und Zuzenhausen.

Vier aktive Fälle wurden in Neckarbischofsheim und zwei in Helmstadt-Bargen gemeldet, Zuwächse positiver Tests gab es auch in diesen Gemeinden nicht. Anders in Reichartshausen, wo die Zahl seit der letzten Erfassung von fünf auf neun aktive Fälle gestiegen ist; geringe Anstiege auch in Waibstadt mit drei neuen Positiv-Tests sowie in Sinsheim mit einem positiven Ergebnis; dort lag die Zahl bei aktuell noch 32 aktiven Fällen.

Kaum noch Neuinfektionen im westlichen Landkreis Heilbronn

Der positive Trend geht nach kurzer Unterbrechung wieder weiter: Zwei Neuinfektionen standen in den sechs Gemeinden im westlichen Landkreis am Donnerstag insgesamt zehn Infizierte gegenüber, die aus der Quarantäne entlassen wurden. Die Fallzahlen im Einzelnen: Bad Rappenau 25 (minus vier), Eppingen 31 (minus ein Fall), Kirchardt sieben (minus drei) und Ittlingen ein Fall (minus zwei). Um je eine Person angewachsen ist die Zahl der Infizierten in Gemmingen, wo aktuell vier Fälle bekannt sind, und in Siegelsbach mit zwei Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn wurde vom Gesundheitsamt am Donnerstag mit 42,1 angegeben.

Update: Donnerstag, 3. Juni 2021, 18 Uhr

Corona-Zahlen weiter auf Talfahrt

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Es geht abwärts – und das steil – bei den Corona-Zahlen: Waren am Montag noch 53 Personen aus der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim mit positivem Test auf das Sars-CoV 2-Virus in Quarantäne, so meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag noch 42 dieser sogenannten aktiven Fälle. Zu ihnen zählt bereits die eine Person, die seit dem Vortag ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat.

Keine Neuinfektionen gab es indessen in den neun Umlandgemeinden mit deren insgesamt 28.500 Einwohnern. Gesunken sind die Zahlen der aktiven Fälle in Angelbachtal von fünf auf drei, in Epfenbach von drei auf zwei, sowie in Neckarbischofsheim von vier auf drei Fälle.

Unverändert gibt es in Helmstadt-Bargen zwei und in Reichartshausen fünf aktive Fälle; keine von diesen gibt es in Eschelbronn, Neidenstein, Waibstadt und Zuzenhausen.

Im Krankenhaus der GRN waren drei Verdachts- und vier bestätigte Fälle auf der Isolierstation mit deren derzeit 15 Betten untergebracht; ein beatmeter Patient lag auf der Intensivstation mit deren am Dienstag zwei vorgehaltenen Betten.

Fallzahlen im Landkreises Heilbronn steigen wieder leicht

Kraichgau. (guz) Mit steigenden Corona-Fallzahlen sind drei der sechs Gemeinden im Verbreitungsgebiet der RNZ in die neue Woche gestartet. Während die aktiven Fälle in Kirchardt (zehn), Gemmingen (drei) und Siegelsbach (ein Fall) von Montag auf Dienstag unverändert blieben, wurde aus den Großen Kreisstädten Bad Rappenau und Eppingen und in der Gemeinde Ittlingen wieder mehr Infektionen gemeldet. Der deutliche Anstieg von 24 auf 32 Corona-Fälle in der Fachwerkstadt fällt dabei besonders ins Auge, während sich die Zahlen in der Kurstadt und Ittlingen lediglich um je einen Positiv-Befund erhöhten. Die Sieben-Tage-Inzidenz wurde vom Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Dienstag mit 41,8 angegeben.

Update: Dienstag, 1. Juni 2021, 19 Uhr

Lediglich eine Neuinfektion in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Lediglich eine einzige Person mit positivem Corona-Test wurde am Montag vom Gesundheitsamt gemeldet, und zwar in der 35 500-Einwohner-Stadt Sinsheim. Keine positiven Testergebnisse wurden derweil in den neun Umlandgemeinden verzeichnet; in den Dörfern leben insgesamt rund 28 500 Menschen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis lag zum Ende des Monats Mai bei 25,7. Ein separater Inzidenzwert für Sinsheim und dessen Umlandgemeinden wird in dem Dashboard des Landratsamts nicht berechnet.

Die Zahl der Personen mit positivem PCR-Testergebnis – auch aktive Fälle genannt – lag am Montag in Angelbachtal bei fünf, in Epfenbach bei drei, in Helmstadt-Bargen bei zwei, in Neckarbischofsheim bei vier und in Reichartshausen bei zwei Personen. In Sinsheim lag deren Anzahl bei 53. Keine aktiven Fälle wurden in Eschelbronn, Neidenstein, Waibstadt und Zuzenhausen gezählt.

Unterdessen ist in der Sinsheimer GRN-Klinik eine Seniorin im Alter zwischen 80 und 90 Jahren im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Drei bestätigte Infektionen mit dem Sars-CoV 2-Virus sowie einen Verdachtsfall meldete das Krankenhaus auf dessen Isolierstation. Ein weiterer bestätigter Fall wurde auf der Intensivstation der Klinik gemeldet. Die Person wurde beatmet. Die Kapazität auf der Isolierstation lag laut GRN-Update am 31. Mai bei 15 Betten. Auf der Intensivstation waren drei Betten gelistet.

Lage im Landkreis Heilbronn stagniert zum Wochenbeginn

Kraichgau. (fsd) Zum Start in die zweite Woche der Pfingstferien ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn nur minimal gesunken. So meldete das Gesundheitsamt am Montag, Stand 15.30 Uhr, 478 mit dem Corona-Virus infizierte Menschen. Sonntag waren es noch 480. Daher bleibt auch die Lage in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet größtenteils unverändert. In Siegelsbach und Ittlingen ist weiterhin jeweils ein Corona-Fall bekannt. Gemmingen meldet weiter drei Infizierte. Bad Rappenau liegt nach wie vor bei 28 Fällen. Einen Fall weniger gibt es in Kirchardt (zehn), einen mehr in Eppingen (24). Die Inzidenz lag am Montag bei 40,4.

Update: Montag, 31. Mai 2021, 18 Uhr

Inzidenz fällt unter 30

Sinsheim/Kraichgau. (fro) Kaum Neuinfektionen übers Wochenende und eine Sieben-Tage-Inzidenz, die unter 30 gefallen ist – so präsentiert sich die Corona-Lage in Sinsheim und seinen Umlandgemeinden. Die Inzidenz sank von 32,1 auf 27,4.

Zwar zeigt das Dashboard des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntag zwei Neuinfektionen in der Großen Kreisstadt an, dafür ist die Anzahl der Infizierten auf 56 gesunken. Am Freitag waren 62 aktive Fälle in Sinsheim bekannt. In Angelbachtal ist die Lage unverändert: fünf aktive Fälle. Ebenso gibt es keine Veränderungen in Epfenbach, Eschelbronn und Neidenstein. Dort gibt es momentan keinen aktiven Corona-Fall. Aus Zuzenhausen wird ein Fall weniger gemeldet, die Gemeinde ist jetzt Corona-frei, genauso wie Waibstadt. Am Freitag gab es dort noch zwei Fälle. In Helmstadt-Bargen sind weiterhin zwei positiv auf Corona Getestete bekannt. Zwei Neuinfektionen gibt es hingegen in Neckarbischofsheim, dort sind momentan vier Fälle bekannt (drei am Freitag). Fünf aktive Fälle gibt es in Reichartshausen, am Freitag waren es zwei.

Auf und Ab in Bad Rappenau

Zum ersten Mal seit dem 28. April ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn wieder gestiegen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises hervor. Während die Zahl von Freitag auf Samstag zunächst von 493 auf 468 sank, stieg sie am Sonntag, Stand 15.30 Uhr, auf 480. Ein Auf und Ab gab es auch in Bad Rappenau. Zunächst von 29 aktiven Fällen am Freitag auf 23 am Samstag, ehe der Wert am Sonntag wieder auf 28 stieg.

Eppingen meldete im Vergleich zum Freitag einen Zuwachs um drei Fälle (23). In Gemmingen ist die Zahl um zwei auf noch drei Menschen, die mit dem Virus infiziert, gesunken. Ittlingen und Siegelsbach hingegen melden nur noch einen aktiven Fall, am Freitag lagen beide Kommunen noch bei vier. Und in Kirchardt ist die Zahl der positiv auf das Virus getesteten Menschen von 18 am Freitag auf elf gesunken. Erstmals seit Monaten ist die Sieben-Tage-Inzidenz unter die Marke von 50 gesunken. Am Sonntag lag der Wert bei 40,6.

Update: Sonntag, 30. Mai 2021, 16.56 Uhr

Zahlen in Sinsheim gestiegen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Zwei Neuinfektionen in Helmstadt-Bargen, fünf in Sinsheim – dies meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag. In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Fälle von 56 auf 62 gestiegen. Eine Person, die bereits als genesen galt, klagte nach wie vor über Symptome und wurde deshalb wieder als aktiver Fall gezählt, berichtet Kreissprecher Ralph Adameit auf RNZ-Nachfrage. In Angelbachtal blieb es unverändert bei fünf aktiven Fällen. Epfenbach und Eschelbronn gelten nach wie vor als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es trotz der Neuinfektionen bei zwei aktiven Fällen, da zwei andere Personen, die bislang als infiziert galten, nun als genesen geführt werden. In Neckarbischofsheim blieb es bei drei aktiven Fällen. Neidenstein gilt ebenfalls als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen und Waibstadt blieb es jeweils bei zwei aktiven Fällen, in Zuzenhausen bei einem Fall. Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Patienten auf der Isolierstation von vier auf drei gesunken, zwei davon sind bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation befinden sich laut GRN-Meldung, Stand Freitag, 10.19 Uhr, zwei bestätigte Covid-19-Fälle in Behandlung. Beide werden beatmet.

Entwicklung setzt sich fort

Kraichgau. (fsd) Zum ersten Mal seit dem 18. März ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn unter 500 gesunken. Diese Zahl meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Waren am Donnerstag noch 532 Menschen, die positiv auf das Virus getestet wurden, gemeldet worden, sank der Wert am Freitag, Stand 15.30 Uhr, auf 493. Damit hält die positive Entwicklung seit Ende April weiter an. Seither sind die Zahlen täglich zurückgegangen.

Die Lage in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt im Vergleich zum Vortag nahezu unverändert. Demnach meldet Siegelsbach weiterhin vier Menschen, die aufgrund einer Infektion in behördlicher Isolation sind. In Bad Rappenau sind nach wie vor 29 Menschen mit dem Virus infiziert. In Gemmingen bleibt es bei fünf bekannten Corona-Fällen, Ittlingen meldet weiter vier Corona-Positive. Und in Kirchardt stagniert die Fallzahl bei 18. Lediglich in Eppingen gab es einen Rückgang, dieser fiel dafür allerdings sehr deutlich aus. Meldete die Fachwerkstadt am Donnerstag noch 28 Corona-Fälle, waren es am Freitag nur noch 20. Erneut gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar auf 65,6.

Update: Freitag, 28. Mai 2021, 19.03 Uhr

Neuinfektionen nur in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Fünf Neuinfektionen in Sinsheim, keine einzige Neuinfektion in den Umlandgemeinden – das ist die Quintessenz der Zahlen, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag veröffentlicht hat. In Sinsheim stieg die Zahl der aktiven Fälle von 53 auf 56. In den Umlandgemeinden blieben die Zahlen fast überall unverändert. In Angelbachtal blieb es bei fünf aktiven Fällen. Epfenbach und Eschelbronn gelten weiterhin als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim bei drei. Auch Neidenstein gilt weiterhin als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen blieb es bei zwei aktiven Fällen. In Waibstadt sank die Zahl der aktiven Fälle von sieben auf zwei. In Zuzenhausen gilt unverändert ein Fall als aktiv. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis sinkt weiterhin. Am Donnerstagabend wurde sie mit 32,1 angegeben.

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Patienten, die auf der Isolierstation behandelt werden, gesunken: Laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 9.39 Uhr, sind dort ein Verdachtsfall und drei bestätigte Fälle in Behandlung. Am Mittwoch waren es noch fünf bestätigte Fälle. Auf der Intensivstation sind drei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer mehr als am Mittwoch. Davon werden zwei beatmet.

Teils deutliche Rückgänge

Kraichgau. (fsd) Auch am Donnerstag hat sich die positive Entwicklung in puncto Corona-Fallzahlen im Landkreis Heilbronn fortgesetzt. Wie aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landeskreises hervorgeht, sind, Stand Donnerstag, 15.30 Uhr, landkreisweit 532 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert und befinden sich auf behördliche Anweisung in Isolation.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz leicht gesunken. Stand 3.11 Uhr liegt sie bei 69,7. Ebenso meldet das RKI 31 Neuinfektionen. Davon entfällt allerdings keine auf die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Ganz im Gegenteil: Hier gingen die Fallzahlen erneut teils deutlich zurück. Von acht auf fünf gefallen ist die Zahl beispielsweise in Gemmingen. Ebenfalls drei Fälle weniger vermeldete Kirchardt. Die 6000-Einwohner-Gemeinde liegt momentan bei 18 aktiven Fällen. Einen Fall weniger gibt es in Siegelsbach mit noch vier Menschen, die aufgrund einer Infektion in Isolation sind. Und Eppingen verbuchte zwei Fälle weniger. In der Fachwerkstadt sind momentan 28 Menschen mit dem Virus infiziert. Unverändert blieb die Lage in Ittlingen (vier) und Bad Rappenau (29).

Update: Donnerstag, 27. Mai 2021, 19.46 Uhr

Corona-Lage kaum verändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Corona-Lage scheint sich auf niedrigerem Niveau zu stabilisieren. Sowohl die Zahlen des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises als auch jene des Sinsheimer Krankenhauses zeigen für den Mittwoch kaum Veränderungen. Das Gesundheitsamt meldet sieben Neuinfektionen in und um Sinsheim: eine in Angelbachtal, sechs in Sinsheim. Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim stieg im Vergleich zum Dienstag minimal von 52 auf 53. In Angelbachtal galten am Dienstag vier Corona-Fälle als aktiv, am Mittwoch waren es fünf. Epfenbach und Eschelbronn gelten weiterhin als offiziell Corona-frei. In Helmstadt-Bargen blieb es bei zwei aktiven Fällen, in Neckarbischofsheim sind es unverändert drei Fälle. Auch Neidenstein gilt weiterhin als offiziell Corona-frei. In Reichartshausen sind weiterhin zwei aktive Fälle gemeldet. In Waibstadt sank der Wert von acht auf sieben, in Zuzenhausen blieb es bei einem Fall.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden unverändert sechs Patienten auf der Isolierstation behandelt. Die Zahl der bestätigten Fälle darunter stieg von vier auf fünf, hinzu kommt ein Verdachtsfall. Ebenfalls unverändert ist laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 10.24 Uhr, die Lage auf der Intensivstation: Dort befinden sich zwei bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, einer davon wird beatmet.

Update: Mittwoch, 26. Mai 2021, 18.24 Uhr

>>> Hier geht es zum Corona-Ticker-Archiv <<<