Kraichgau. (fsd) Nach flächendeckenden Rückgängen der Corona-Fallzahlen am Montag, sind sie am Dienstag mehrheitlich wieder gestiegen. Das geht aus dem Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Demnach registrierte Bad Rappenau zwölf Infizierte mehr als am Vortag (412). Von 136 auf 155 ist die Fallzahl in Gemmingen, und von 66 auf 74 in Ittlingen gestiegen. 210 Corona-positive Personen verzeichnete Kirchardt am Dienstag (plus neun). In Siegelsbach sind nach wie vor 22 Menschen infiziert. Einzig Eppingen verbuchte mit 523 einen Rückgang um zwölf Fälle.

Update: Dienstag, 22. Februar 2022, 17.30 Uhr

Zahlen in Sinsheim deutlich gesunken

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 105 Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ging im Vergleich zum Samstag aber deutlich zurück: von 617 auf 479. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Montag hervor. In den Umlandgemeinden wurden insgesamt 85 Neuinfektionen festgestellt: elf in Angelbachtal, neun in Epfenbach, zwölf in Eschelbronn, neun in Helmstadt-Bargen, 17 in Neckarbischofsheim, vier in Neidenstein, zwei in Reichartshausen, 17 in Waibstadt und vier in Zuzenhausen. Was die Fallzahlen anbelangt, ist die Entwicklung in den Umlandgemeinden uneinheitlich. Gesunken sind die Zahlen in Angelbachtal von 75 auf 57, in Helmstadt-Bargen von 59 auf 58, in Reichartshausen von 34 auf 24 und in Waibstadt von 95 auf 58. Gestiegen sind die Zahlen in Epfenbach von 38 auf 43, in Eschelbronn von 40 auf 50, in Neckarbischofsheim von 55 auf 57, in Neidenstein von 25 auf 26 und in Zuzenhausen von 33 auf 37.

Gemeindetagsspitze in Eppingen

Eppingen. (guz) Die Präsidiumsmitglieder des Gemeindetags Baden-Württemberg treffen sich am Mittwoch, 23. Februar, zu einer Tagung in Eppingen. Dabei liegt der Fokus unter anderem auf den Herausforderungen, die beispielsweise durch Fachkräftemangel, Kita-Ausbau und den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in der Grundschule in Kita und Schule für die Kommunen entstehen. Außerdem werden Hass und Hetze gegenüber kommunalen Verantwortungsträgern sowie die generelle Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden thematisiert. Gemeindetagspräsident Steffen Jäger und Klaus Holaschke, Erster Vizepräsident und gastgebender Oberbürgermeister, werden anschließend in einer Stellungnahme über die Ergebnisse informieren.

Update: Montag, 21. Februar 2022, 18.50 Uhr

233 Corona-Fälle weniger

Kraichgau. (guz) Erheblich verringert hat sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle über das Wochenende in allen sechs Gemeinden im westlichen Landkreis Heilbronn. Alleine aus Bad Rappenau wurde am Sonntag ein Rückgang um 80 Fälle auf nun 424 gemeldet. In Kirchardt verringerte sich die Fallzahl um 57 auf 232, in Eppingen um 33 auf 579, in Gemmingen um 34 auf 150 und in Ittlingen um 25 auf 67 bekannte Fälle. Lediglich in Siegelsbach bleibt der Rückgang einstellig: Die Zahl der dort bekannten aktiven Corona-Infektionen verringerte sich um vier auf nun 30. Die Zahlen sind am Wochenende aufgrund der Meldewege allerdings meist auch ungenauer als an Werktagen, und die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ging zwar von 1751,6 auf 1669,7 zurück, es sind aber auch drei weitere Menschen gestorben, insgesamt nun 303.

Update: Sonntag, 20. Februar 2022, 18.39 Uhr

Unterm Strich weniger Fälle

Kraichgau. (fsd) Kurz vor dem Wochenende ist die Corona-Lage im Landkreis Heilbronn uneinheitlich. Während landkreisweit 713 weniger Infizierte registriert wurden als am Vortag (9082), stiegen die Fallzahlen in zwei der sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet erneut auf neue Höchstwerte seit Pandemiebeginn an. Meldete Gemmingen am Donnerstag noch 166 Fälle, waren es am Freitag 184. Und in Kirchardt sind momentan 289 Menschen Corona-positiv (plus acht). Die Großen Kreisstädte meldeten hingegen deutliche Rückgänge: In Bad Rappenau sind 504 Fälle aktiv (minus 58), und in Eppingen wurden 612 Infizierte registriert (minus 57). Acht Fälle weniger als am Vortag verzeichnete Ittlingen (92). Und von 41 auf 34 sank die Fallzahl in Siegelsbach.

Update: Freitag, 18. Februar 2022, 18.30 Uhr

101 neue Fälle in Eppingen

Kraichgau. (fsd) In seinem täglichen Corona-Update meldet das Gesundheitsamt des Landkreises mit 9795 Fällen 1032 mehr als noch am Mittwoch. Knapp zehn Prozent, nämlich 101, entfallen dabei auf Eppingen. In der Fachwerkstadt stieg die Fallzahl auf 669. 46 Fälle mehr als am Vortag sind in Kirchardt aktiv (281), und ein Plus von 18 registrierte Gemmingen (166). Von 80 auf 100 stieg die Fallzahl in Ittlingen. Diese vier Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet verzeichneten damit allesamt neue Höchstwerte. Gestiegen sind die Fallzahlen aber auch in Bad Rappenau (plus 44 auf 562) und Siegelsbach (plus vier auf 41). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1771,9.

Update: Donnerstag, 17. Februar 2022, 17.46 Uhr

Sinsheim über der 500er-Marke

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in und um Sinsheim erneut gestiegen. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch hervor. So wurden in Sinsheim 89 Neuinfektionen registriert. Die Fallzahl stieg im Vergleich zum Dienstag von 433 auf 513 und übertraf somit erstmals die Marke von 500 aktiven Corona-Fällen.

Bekannt sind die größeren Infektionsgeschehen bei der Lebenshilfe mit 21 Betroffenen und in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Fohlenweideweg mit 77 positiv Getesteten. Weitere große Ausbruchgeschehen sind dem Gesundheitsamt nicht bekannt, teilte Kreissprecher Ralph Adameit auf Nachfrage mit. Des Weiteren erklärte er, dass die Zahl der Infizierten im Fohlenweideweg nicht gestiegen sei.

Neuinfektionen in den Umlandgemeinden wurden folgende festgestellt: zehn in Angelbachtal, acht in Epfenbach, acht in Eschelbronn, acht in Helmstadt-Bargen, elf in Neckarbischofsheim, sechs in Neidenstein, vier in Reichartshausen, 17 in Waibstadt und zwei in Zuzenhausen. Die Fallzahlen sind gestiegen in Angelbachtal von 75 auf 80, in Epfenbach von 22 auf 30, in Eschelbronn von 23 auf 30, in Helmstadt-Bargen von 42 auf 46, in Neckarbischofsheim von 34 auf 40, in Neidenstein von 19 auf 23, in Reichartshausen von 29 auf 33, in Waibstadt von 77 auf 92 und in Zuzenhausen von 18 auf 20.

Zahlen überall deutlich gestiegen

Die Zahl derer, die sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne begeben mussten, ist im Landkreis Heilbronn am Mittwoch deutlich gestiegen, und zwar um 1034 auf 8763. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises mit. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Fallzahlen unterm Strich deutlich gestiegen. Das größte Plus verzeichnete Eppingen mit 93 (568). 50 Fälle kamen in Gemmingen hinzu (148). Und Kirchardt meldet 31 Infizierte mehr als noch am Dienstag (235). Damit registrierten die Kommunen allesamt neue Höchstwerte. In Bad Rappenau stieg die Fallzahl von 437 auf 518, in Ittlingen von 67 auf 80 und in Siegelsbach von 34 auf 37. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 1788.

Update: Mittwoch, 16. Februar 2022, 19.02 Uhr

Corona-Ausbruch bei Lebenshilfe - 68 Neuinfektionen in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) 21 von 29 Bewohnern eines Wohnheims der Lebenshilfe in der Adolf-Münzinger-Straße sind positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Dies teilte Geschäftsführer Roland Bauer auf Nachfrage mit. "Sie haben entweder gar keine oder ganz milde Symptome", berichtet Bauer.

Vor einigen Tagen sei eine Bewohnerin positiv getestet wurden, kurz darauf viele weitere ebenfalls. Die Omikron-Variante sei wirklich hochansteckend, betont Bauer: "Wenn es im Haus ist, geht es durch wie ein Lauffeuer." Doch alle Bewohner sind zwei Mal geimpft, berichtet der Geschäftsführer, manche auch drei Mal. Und auch bei den Angestellten sei die Impfquote mit 98 Prozent hoch. Dies ist laut Bauer ganz wesentlich dafür verantwortlich, dass es den Infizierten gut geht. Im März 2021 gab es schon einmal einen Corona-Ausbruch bei der Lebenshilfe, eine Woche vor dem Impftermin. Damals hätten die Pfleger bei jedem positiven Fall um das Leben der Bewohner gebangt – die Menschen mit geistiger und teilweise auch mit Mehrfachbehinderung bezeichnet Bauer als hochvulnerabel. Fünf Personen mussten damals beatmet werden, eine starb. Dieses Mal sei es vielmehr so, als ginge ein Schnupfen durch das Heim. "Darüber sind wir unglaublich froh", betont Bauer.

Jene, die bisher nicht positiv getestet wurden, werden nun von den Positivfällen getrennt – so gut es bei Menschen mit Behinderung möglich ist. Denn Körperkontakt ist ihnen wichtig, und die wenigsten tolerieren einen Mund-Nase-Schutz. "Doch es klappt erstaunlich gut", berichtet Bauer. "Man hat den Eindruck, sie spüren, wenn etwas wichtig ist."

In der Kraichgau-Werkstatt gebe es immer wieder Einzelfälle, die positiv getestet werden, sagt Bauer. Geimpfte würden zwei Mal pro Woche getestet, Ungeimpfte jeden Tag. Doch hier sei es im Vergleich zum Wohnheim besser möglich, den Abstand einzuhalten.

68 Neuinfektionen in Sinsheim

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt weiterhin in fast allen Gemeinden, vor allem aber in Sinsheim. Dort wurden 68 Neuinfektionen registriert, die Fallzahl stieg von Montag auf Dienstag von 381 auf 433. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag hervor. Weitere Neuinfektionen wurden registriert in Angelbachtal (sechs), Epfenbach (eine), Eschelbronn (eine), Helmstadt-Bargen (zehn), Neckarbischofsheim (acht), Neidenstein (eine), Reichartshausen (sieben), Waibstadt (zehn) und Zuzenhausen (vier). Gestiegen sind die Zahlen in Angelbachtal von 70 auf 75, in Epfenbach von 21 auf 22, in Eschelbronn von 22 auf 23, in Helmstadt-Bargen von 38 auf 42, in Neckarbischofsheim von 29 auf 34, in Neidenstein von 18 auf 19, in Reichartshausen von 23 auf 29 und in Zuzenhausen von 17 auf 18. In Waibstadt sank die Zahl der aktiven Fälle von 78 auf 77.

Drei Mal Plus, drei Mal Minus

Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update mitteilt, sind im Vergleich zum Vortag in drei Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet die Corona-Fallzahlen gestiegen. In den anderen drei Gemeinden ist sie hingegen gesunken. 13 Fälle mehr als am Montag registrierte beispielsweise Bad Rappenau. In der Kurstadt sind momentan 437 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Drei Fälle kamen in Siegelsbach hinzu (34). Den größten Zuwachs verzeichnete mir 23 Kirchardt. In der 6000-Einwohner-Gemeinde sind nun 204 Menschen Corona-positiv – ein neuer Höchstwert seit Pandemiebeginn. In Eppingen ist die Infiziertenzahl hingegen um 14 auf 475 gesunken. Zehn Fälle weniger als am Montag verzeichnete Ittlingen (67). Und von 107 auf 98 ist die Zahl der Positivgetesteten in Gemmingen gesunken. Allerdings meldete die Behörde auch zwei weitere Todesfälle. So sind seit Pandemiebeginn landkreisweit 299 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Update: Dienstag, 15. Februar 2022, 16.55 Uhr

142 Neuinfektionen in Sinsheim und im Umland

Sinsheim. (cbe) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle bleibt hoch, vor allem in Sinsheim. Dort meldete das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montag 102 Neuinfektionen, die Fallzahl im Vergleich zum Freitag stieg von 370 auf 381. Zahlreiche Corona-Fälle gibt es in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Fohlenweideweg. In den Umlandgemeinden fällt die Zahl der Neuinfektionen geringer aus: fünf in Angelbachtal, zwei in Epfenbach, fünf in Eschelbronn, vier in Helmstadt-Bargen, drei in Neckarbischofsheim, zwei in Neidenstein, sechs in Reichartshausen, zehn in Waibstadt, drei in Zuzenhausen. In mehreren Gemeinden sind die Fallzahlen zurückgegangen: in Angelbachtal von 80 auf 70, in Epfenbach von 28 auf 21, in Helmstadt-Bargen von 42 auf 38, in Neckarbischofsheim von 69 auf 29, in Neidenstein von 22 auf 18, in Waibstadt von 97 auf 78 und in Zuzenhausen von 26 auf 17. Unverändert bei 22 liegt die Fallzahl in Eschelbronn. In Reichartshausen sind die Zahlen von 20 auf 23 gestiegen.

Nur in Kirchardt höhere Zahlen

Kraichgau. (guz) Außer in Kirchardt waren die Infektionszahlen in den sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet am Montag teils deutlich geringer als am Sonntag. In Bad Rappenau ging die Zahl der aktiven Corona-Fälle um 49 auf nun 424 zurück, in Eppingen um 23 auf 489, in Gemmingen um zehn auf 107, in Siegelsbach um neun auf 31 und in Ittlingen um vier auf 77. In Kirchardt waren am Montag hingegen vier weitere Fälle registriert worden, sodass derzeit nun 181 Personen in der Gemeinde positiv auf das Virus getestet sind. Weil unter den aktiven Fällen in Bad Rappenau einer Pressemitteilung der Stadt zufolge auch Oberbürgermeister Sebastian Frei ist, führt derzeit Hauptamtsleiter Wolfgang Franke die Amtsgeschäfte. Die eigentlich für diesen Donnerstag angesetzte Gemeinderatssitzung, bei der der Haushalt verabschiedet werden sollte, wurde um eine Woche auf den 24. Februar verschoben.

Update: Montag, 14. Februar 2022, 19.03 Uhr

Lage bleibt uneinheitlich

Kraichgau. (fsd) Nachdem die Corona-Fallzahlen zuletzt täglich teils deutlich gestiegen sind, konnte das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Freitag unter dem Strich wieder eine gesunkene Fallzahl vermelden. Waren am Donnerstag landkreisweit 10 038 Menschen Corona-positiv, sank der Wert um 533 auf 9505. In vier von sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Fallzahlen jedoch abermals auf einen neuen Höchstwert seit Pandemiebeginn gestiegen: Eppingen (plus acht, 536); Gemmingen (plus zehn, 125), Ittlingen (plus eins, 95) und Kirchardt (plus 23, 167). Gesunken ist die Zahl der Infizierten hingegen in Siegelsbach um drei auf 49 und in Bad Rappenau um 43 auf 523. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Behörde aktuell mit 1962,1 an.

Update: Freitag, 11. Februar 2022, 20.31 Uhr

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Corona-Fallzahlen steigen weiterhin, und zwar in Sinsheim und allen Umlandgemeinden. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Donnerstag hervor. In Sinsheim wurden 96 Neuinfektionen registriert. Im Vergleich zum Mittwoch stieg die Zahl der aktiven Fälle von 197 auf 269. Weitere Neuinfektionen erfasst wurden in Angelbachtal (elf), Epfenbach (zehn), Eschelbronn (sieben), Helmstadt-Bargen (acht), Neckarbischofsheim (acht), Neidenstein (neun), Reichartshausen (acht), Waibstadt (25) und Zuzenhausen (zwei). Gestiegen sind die Fallzahlen in Angelbachtal von 56 auf 61, in Epfenbach von 17 auf 24, in Eschelbronn von elf auf 18, in Helmstadt-Bargen von 22 auf 29, in Neckarbischofsheim von 42 auf 48, in Neidenstein von zwölf auf 21, in Reichartshausen von elf auf 19, in Waibstadt von 61 auf 77 und in Zuzenhausen von 20 auf 21.

Erstmals seit Pandemie-Beginn ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn fünfstellig. Laut Mitteilung des Gesundheitsamts des Landkreises stieg die Fallzahl im Vergleich zu Mittwoch am Donnerstag um 1189 auf 10 038. Auch die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet registrierten zahlreiche neue Fälle und verzeichneten damit erneut neue Höchstwerte. Den größten Zuwachs gab es in Bad Rappenau. Wurden in der Kurstadt am Mittwoch noch 505 Infizierte gezählt, waren es am Donnerstag 570. Ein ähnliches Plus registrierte auch Eppingen. Dort stieg die Fallzahl um 54 auf 528. Mit 32 Neuinfektionen waren am Donnerstag in Kirchardt rund ein Drittel mehr Infizierte bekannt als noch am Vortag. Insgesamt sind in der 6000 Einwohner-Kommune momentan 144 Corona-Fälle aktiv. Von 102 auf 115 stieg die Zahl der Infizierten in Gemmingen, und in Ittlingen von 84 auf 94. Sechs Fälle mehr als am Vortag gab es in Siegelsbach (52). Über die Marke von 2000 ist am Donnerstag die Sieben-Tage-Inzidenz gestiegen. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt mit 2016,4 an. Am Mittwoch lag sie noch bei 1982,3.

Update: Donnerstag, 10. Februar 2022, 19.32 Uhr

Corona-Zahlen steigen weiterhin

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) 46 Neuinfektionen wurden in Sinsheim verzeichnet, die Zahl der aktiven Corona-Fälle steigt im Vergleich zum Dienstag von 161 auf 197. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Weitere Neuinfektionen wurden registriert in Angelbachtal (13), Epfenbach (drei), Eschelbronn (eine), Helmstadt-Bargen (acht), Neckarbischofsheim (sechs), Neidenstein (eine), Reichartshausen (zwei), Waibstadt (16) und Zuzenhausen (zwei). Gestiegen sind die Zahlen in Angelbachtal von 44 auf 56, in Epfenbach von 14 auf 17, in Eschelbronn von zehn auf elf, in Helmstadt-Bargen von 14 auf 22, in Neckarbischofsheim von 37 auf 42, in Neidenstein von elf auf zwölf, in Waibstadt von 47 auf 61 und in Zuzenhausen von 18 auf 20. In Reichartshausen blieben die Zahlen unverändert bei elf.

Landkreisweit 8849 Menschen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind, meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Mittwoch in seinem täglichen Corona-Update. Damit stieg die Fallzahl im Vergleich zum Vortag um 1248. Auch die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet meldeten deutliche Zuwächse bei der Zahl der Infizierten. Das größte Plus registrierte Bad Rappenau. Hier wurden am Mittwoch mit 505 110 Fälle mehr verzeichnet als noch am Dienstag. In Eppingen stieg die Fallzahl um 94 auf 474. Je 15 aktive Corona-Fälle mehr als am Vortag zählten auch Ittlingen (84) und Kirchardt (112). Zehn Neuinfektionen gab es in Siegelsbach (46). Das sind allesamt neue Höchstwerte seit Pandemie-Beginn. In Gemmingen sind momentan 102 Menschen infiziert (plus 13).

Update: Mittwoch, 9. Februar 2022, 19.42 Uhr

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Corona-Neuinfektionen und steigende Zahlen in Sinsheim sowie fast allen Umlandgemeinden: Das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag hervor. In Sinsheim wurden 27 Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der aktiven Fälle stieg von 148 auf 161. Weitere Neuinfektionen registriert wurden in Angelbachtal (16), Epfenbach (eine), Helmstadt-Bargen (vier), Neckarbischofsheim (sechs), Neidenstein (zwei), Reichartshausen (zwei), Waibstadt (sieben) und Zuzenhausen (vier). Gestiegen sind die Fallzahlen in Angelbachtal von 33 auf 44, in Epfenbach von 13 auf 14, in Helmstadt-Bargen von elf auf 14, in Neckarbischofsheim von 32 auf 37, in Neidenstein von neun auf elf, in Reichartshausen von neun auf elf, in Waibstadt von 45 auf 47 und in Zuzenhausen von 17 auf 18. In Eschelbronn wurden keine Neuinfektionen registriert, die Zahl der aktiven Fälle blieb unverändert bei zehn.

Nachdem am Montag die Corona-Fallzahlen mehrheitlich gesunken sind, stiegen sie am Dienstag wieder. Landkreisweit meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn momentan 7601 Infizierte (plus 411). Und auch die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet meldeten Neuinfektionen. Je 13 aktive Fälle mehr als am Montag registrierten Eppingen (388) und Kirchardt (97). Von 388 auf 395 ist die Fallzahl in Bad Rappenau gestiegen, und Gemmingen meldet zwei neue Fälle (89). Eine Neuinfektion gab es in Ittlingen (69). Als einzige Kommune mit sinkender Fallzahl verzeichnete Siegelsbach zwei Infizierte weniger (36).

Update: Dienstag, 8. Februar 2022, 18.45 Uhr

Zahlen sind fast überall gestiegen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der Neuinfektionen fällt an Montagen im Regelfall geringer aus, da über das Wochenende nicht alle Daten weitergegeben werden. So scheint es auch dieses Mal zu sein: Acht Corona-Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert, zwölf weitere in den Umlandgemeinden. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Doch bei einem Vergleich der Zahlen mit jenen vom Freitag ist ein Anstieg in fast allen Gemeinden erkennbar, teilweise deutlich. In Sinsheim stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle von 115 auf 148. Ebenfalls gestiegen sind die Zahlen in Angelbachtal von 27 auf 33, in Epfenbach von elf auf 13, in Eschelbronn von neun auf zehn, in Helmstadt-Bargen von fünf auf elf, in Neckarbischofsheim von 20 auf 32, in Neidenstein von drei auf neun, in Waibstadt von 41 auf 45 und in Zuzenhausen von 13 auf 17. Gefallen sind die Zahlen in Reichartshausen von 13 auf neun.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn meldet zum Wochenstart gesunkene Corona-Fallzahlen. Waren am Sonntag noch 7552 Menschen landkreisweit registriert, gab die Behörde diesen Wert am Montag mit 7190 an. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gingen die Zahlen mehrheitlich zurück. Das größte Minus verzeichnete Gemmingen. Dort sank die Fallzahl um 17 auf 87. Je vier Infizierte weniger als am Sonntag meldeten Eppingen und Siegelsbach. Hier sind momentan 375 beziehungsweise 38 Fälle aktiv. Von 75 auf 68 ist die Fallzahl hingegen in Ittlingen gesunken. Und Kirchardt meldet im Vergleich zum Vortrag drei mit dem Corona-Virus infizierte Personen weniger (84). Gesunken ist auch die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar von 2004,9 auf nun 1874,1.

Update: Montag, 7. Februar 2022, 19.17 Uhr

Infektionsgeschehen ist uneinheitlich

Kraichgau. (guz) Uneinheitlich waren die Zahlen, die das Gesundheitsamt des Landkreises am Sonntag zu den aktiven Corona-Fällen veröffentlicht hat. Dass die Werte – vor allem wegen des Wochenendes und angesichts der inzwischen erreichten Größenordnungen – nicht 100-prozentig genau sind, ist bekannt. Eine Tendenz lässt sich aus ihnen dennoch ablesen.

Und dabei fallen vor allem Ittlingen mit nun 75 (plus 14) Infektionen und Bad Rappenau mit einem starken Rückgang von 424 Fällen am Freitag auf 386 aktive Fälle am Sonntag auf. Aus Eppingen wurden 379 Fälle gemeldet (plus acht) und aus Siegelsbach 42 (plus fünf). Weniger Infizierte als am Freitag haben Kirchardt (87; minus neun) und Gemmingen (104; minus vier).

Update: Sonntag, 6. Februar 2022, 18.36 Uhr

110 Neuinfektionen in und um Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 53 registrierte Corona-Neuinfektionen in Sinsheim, 57 weitere in den neun Umlandgemeinden – dies meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag. In Sinsheim stieg die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Donnerstag von 105 auf 115. Die Zahl der Neuinfektionen im Umland: Angelbachtal 14, Epfenbach vier, Eschelbronn sechs, Helmstadt-Bargen keine, Neckarbischofsheim zehn, Neidenstein drei, Reichartshausen fünf, Waibstadt zehn, Zuzenhausen fünf. Gestiegen sind die Fallzahlen in Angelbachtal von 23 auf 27, in Eschelbronn von sechs auf neun und in Zuzenhausen von elf auf 13. In Neidenstein blieben die Zahlen unverändert bei drei. Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Epfenbach von 14 auf elf, in Helmstadt-Bargen von zehn auf fünf, in Neckarbischofsheim von 23 auf 20, in Reichartshausen von 17 auf 13 und in Waibstadt von 49 auf 41.

Mehrheitlich steigen die Zahlen

Kraichgau. (fsd) Minimal um 29 ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Heilbronn am Freitag gesunken. Wie das Gesundheitsamt des Landkreises mitteilt, sind 7905 Fälle aktiv. Leicht zurück ging die Fallzahl auch in Bad Rappenau, und zwar um acht auf 424. Alle anderen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet registrierten abermals Neuinfektionen und neue Höchstwerte seit Pandemie-Beginn. Das größte Plus verzeichnete Eppingen mit 26 (371). Zwölf Fälle mehr als am Donnerstag sind in Kirchardt bekannt (96). Von 101 auf 108 gestiegen ist die Fallzahl in Gemmingen, sechs Neuinfektionen gab es derweil in Ittlingen (61). In Siegelsbach kamen zwei Fälle hinzu (37).

Update: Freitag, 4. Februar 2022, 20.07 Uhr

Infektionszahlen steigen fast überall

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 67 Corona-Neuinfektionen in und rund um Sinsheim, steigende Zahlen in fast allen Gemeinden – dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises vom Donnerstag hervor. In Sinsheim wurden 29 Neuinfektionen registriert, die Zahlen stiegen im Vergleich zum Mittwoch von 84 auf 105. In den Umlandgemeinden wurden Neuinfektionen in Angelbachtal (sieben), Epfenbach (fünf), Helmstadt-Bargen (vier), Neckarbischofsheim (zehn), Reichartshausen (drei), Waibstadt (acht) und Zuzenhausen (eine) registriert. Gestiegen sind die Zahlen in Angelbachtal von 17 auf 23, in Epfenbach von elf auf 14, in Helmstadt-Bargen von neun auf zehn, in Neckarbischofsheim von 14 auf 23, in Reichartshausen von 16 auf 17, in Waibstadt von 42 auf 49 und in Zuzenhausen von zehn auf elf. Unverändert bei drei aktiven Fällen blieb es in Neidenstein. In Eschelbronn sank die Fallzahl von acht auf sechs.

Mehr als 1000 neue Fälle

Kraichgau. (fsd) Um 1044 auf 7934 ist die Zahl der Corona-Infizierten am Donnerstag im Landkreis Heilbronn gestiegen. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update mit. Deutliche Zuwächse registrierten auch die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Das größte Plus gab es mit 44 in Bad Rappenau (432). Eppingen verzeichnete 26 Fälle mehr als am Mittwoch (345). 13 Neuinfektionen gab es derweil in Gemmingen (101), zwölf in Ittlingen (55) und neun in Kirchardt (84). Alle Kommunen melden neue Höchstwerte seit Pandemiebeginn. In Siegelsbach blieb die Fallzahl mit 35 unverändert. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt die Behörde aktuell mit 1679,2 an.

Update: Donnerstag, 3. Februar 2022, 18.29 Uhr

Zahlen in allen Orten gestiegen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in Sinsheim und allen neun Umlandgemeinden gestiegen. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch hervor. In Sinsheim wurden 28 Neuinfektionen registriert. Die Zahlen stiegen im Vergleich zum Dienstag von 70 auf 84. Weitere Neuinfektionen wurden erfasst in Angelbachtal (sieben), Epfenbach (drei), Eschelbronn (zwei), Helmstadt-Bargen (drei), Neckarbischofsheim (zehn), Neidenstein (eine), Reichartshausen (neun), Waibstadt (18) und Zuzenhausen (vier). Gestiegen sind die Zahlen in Angelbachtal von zwölf auf 17, in Epfenbach von neun auf elf, in Eschelbronn von sechs auf acht, in Helmstadt-Bargen von sechs auf neun, in Neckarbischofsheim von acht auf 14, in Neidenstein von zwei auf drei, in Reichartshausen von sieben auf 16, in Waibstadt von 24 auf 42 und in Zuzenhausen von sieben auf zehn.

Alle Fälle werden erfasst, aber zeitversetzt

Zum Ursprung der Daten, die in der Übersicht des Gesundheitsamts erscheinen, teilte Kreissprecher Ralph Adameit auf Nachfrage mit: "Diese Zahlen stammen aus der eigenen Datenbank des Gesundheitsamts, die wiederum eine Schnittstelle zur offiziellen Meldesoftware SurvNet des Robert-Koch-Instituts (RKI) aufweist." Schnelltestzentren seien verpflichtet, Positivtests zu melden, die Zahlen in der Übersicht des Gesundheitsamts beruhten aber ausschließlich auf positiven PCR-Tests. Trotz der Vielzahl der Fälle würden nach wie vor alle erfasst, allerdings zeitversetzt.

Um die vielen Meldungen abarbeiten zu können, sei zusätzliches Personal eingestellt worden. "Die Übermittlung der Befunde erfolgt in digitaler Form mit Demis (Deutsches Elektronisches Melde- und Informationssystem für den Infektionsschutz). Die Daten werden dabei verschlüsselt übermittelt. Zur Entschlüsselung ist das Programm SurvNet des RKI erforderlich", teilt Adameit mit. Wie lange eine Person, also ein Fall, in der Übersicht geführt wird, hänge vom individuellen Krankheitsverlauf ab. "Bei Symptomfreiheit können sich infizierte Personen nach sieben Tagen ,freitesten‘. Nach zehn Tagen gelten sie laut derzeitiger bundesweiter Regelung als ,genesen‘ und zählen nicht mehr als aktiver Fall", erklärt Adameit.

Zahlen im Landkreis Heilbronn steigen rapide

Vor allem in den Großen Kreisstädten Bad Rappenau und Eppingen registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn einen enormen Anstieg der Corona-Fallzahlen. In der Kurstadt waren am Mittwoch 73 Menschen mehr Corona-positiv als noch am Dienstag (388 – neuer Höchstwert).

In der Fachwerkstadt stieg die Fallzahl um 58 auf 319. Auch Gemmingen (88, plus zehn), Kirchardt (75, plus fünf) und Siegelsbach (35, plus fünf) melden neue Höchststände mit Blick auf die Zahl der Infizierten seit Pandemiebeginn.

In Ittlingen stieg die Fallzahl um einen Fall auf 43. Landkreisweit sind laut Gesundheitsamt momentan 6890 Menschen Corona-positiv, 886 mehr als am Vortag. Die Inzident gibt die Behörde mit 1596,3 an.

Update: Mittwoch, 2. Februar 2022, 18.36 Uhr

68 Neuinfektionen, doch die Zahlen fallen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) 35 Corona-Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert, doch die Zahl der aktiven Fälle sinkt im Vergleich zum Vortag von 88 auf 70. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Weitere Neuinfektionen wurden gemeldet aus Angelbachtal (sieben), Epfenbach (vier), Eschelbronn (drei), Helmstadt-Bargen (drei), Neckarbischofsheim (zwei), Reichartshausen (fünf), Waibstadt (sieben) und Zuzenhausen (zwei). Auch in den meisten Umlandgemeinden sind die Zahlen gefallen: in Angelbachtal von 13 auf zwölf, in Epfenbach von 13 auf neun, in Neckarbischofsheim von 15 auf acht, in Neidenstein von fünf auf zwei, in Reichartshausen von neun auf sieben, in Waibstadt von 26 auf 24 und in Zuzenhausen von neun auf sieben. Gestiegen sind die Zahlen in Eschelbronn von vier auf sechs und in Helmstadt-Bargen von fünf auf sechs.

Drei Kommunen mit Höchstwerten

Mit Bad Rappenau (315, plus 20), Kirchardt (70, plus drei) und Siegelsbach (30, plus sieben) meldeten am Dienstag mit Blick auf die Zahl der aktiven Corona-Fälle drei von sechs Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet neue Höchstwerte. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn. Einen Fall mehr als am Montag registrierte Eppingen. Dort sind nun 261 Infizierte bekannt. In Ittlingen stieg die Fallzahl um fünf auf 42. Gemmingen hingegen verzeichnete einen Rückgang um drei auf 78.

Update: Dienstag, 1. Februar 2022, 18.51 Uhr

Sieben Neuinfektionen in und um Sinsheim registriert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Wenige Corona-Neuinfektionen und deutlich gesunkene Zahlen – das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises vom Montag hervor. Waren dort am Freitag noch 191 aktive Corona-Fälle für Sinsheim verzeichnet, waren es am Montag 88. Vier Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert, zwei in Waibstadt, eine in Reichartshausen. Die Zahlen sind in allen Umlandgemeinden gesunken: in Angelbachtal von 24 auf 13, in Epfenbach von 22 auf 13, in Eschelbronn von acht auf vier, in Helmstadt-Bargen von 14 auf fünf, in Neckarbischofsheim von 26 auf 15, in Neidenstein von acht auf fünf, in Reichartshausen von 43 auf neun, in Waibstadt von 41 auf 26 und in Zuzenhausen von 14 auf neun. Erfahrungsgemäß fallen die Zahlen am Montag häufig niedriger aus, da wegen des Wochenendes noch nicht alle Daten weitergegeben wurden. Auch die jüngsten Fälle in Angelbachtal (siehe Seite 5) sind noch nicht erfasst.

Gemmingen erreicht neuen Höchstwert

Wie das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update mitteilt, sind am Montag landkreisweit die Fallzahlen wieder gestiegen, und zwar um 245 auf 5424. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet wurden teils starke Zuwächse registriert. Die meisten neuen Fälle gab es in Bad Rappenau. Dort sind nun 295 Menschen Corona-positiv (plus 24). 18 Neuinfektionen verzeichnete Eppingen (260), und in Gemmingen stieg die Zahl der Infizierten von 62 auf 81 – ein neuer Höchstwert seit Pandemiebeginn. In Ittlingen stieg die Fallzahl um vier (37) und in Siegelsbach um zwei (23). In Kirchardt sind weiterhin 67 Menschen infiziert.

Update: Montag, 31. Januar 2022, 18.22 Uhr

Positive Tests zum Wochenende

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Die Zahl der positiven Testergebnisse auf das Sars-CoV2-Virus lag am Freitag laut Gesundheitsamt in Angelbachtal, Neckarbischofsheim, Reichartshausen und Waibstadt bei neun, in Epfenbach bei fünf, in Eschelbronn und Neidenstein bei einem, in Helmstadt-Bargen bei vier, in Sinsheim bei 56 und in Zuzenhausen bei drei. Die Zahl der sogenannten aktiven Fälle lag in Angelbachtal bei 24, in Epfenbach bei 22, in Eschelbronn bei neun, in Helmstadt-Bargen bei 14, in Neckarbischofsheim bei 26, in Neidenstein bei acht, in Reichartshausen bei 43, in Sinsheim bei 191, in Waibstadt bei 41 und in Zuzenhausen bei 14.

Update: Freitag, 28. Januar 2022, 19.51 Uhr

36 Neuinfektionen in Sinsheim, 54 in den Umlandgemeinden

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 90 Corona-Neuinfektionen in und um Sinsheim meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in seiner Übersicht am Donnerstag. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist in allen Gemeinden gestiegen. In Sinsheim wurden 36 Neuinfektionen registriert. Dort stieg die Zahl der aktiven Fälle im Vergleich zum Mittwoch von 145 auf 166. Weitere Neuinfektionen erfasst wurden in Angelbachtal (fünf), Epfenbach (sieben), Eschelbronn (fünf), Helmstadt-Bargen (sechs), Neckarbischofsheim (zwei), Neidenstein (sechs), Reichartshausen (zwölf), Waibstadt (neun) und Zuzenhausen (zwei). Die Fallzahlen stiegen in Angelbachtal von zwölf auf 17, in Epfenbach von zwölf auf 19, in Eschelbronn von drei auf sieben, in Helmstadt-Bargen von 14 auf 16, in Neckarbischofsheim von 21 auf 22, in Neidenstein von einem Fall auf sieben, in Reichartshausen von 41 auf 47, in Waibstadt von 36 auf 44 und in Zuzenhausen von zwölf auf 14.

Update: Donnerstag, 27. Januar 2022, 19.32 Uhr

Infektionszahlen steigen fast überall

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Corona-Neuinfektionen in fast jedem Ort, 40 davon in Sinsheim. Das geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Mittwoch hervor. Weitere Neuinfektionen wurden registriert in Angelbachtal (vier), Epfenbach (zwei), Helmstadt-Bargen (vier), Neckarbischofsheim (zehn), Reichartshausen (18), Waibstadt (zwei) und Zuzenhausen (eine). In den meisten Gemeinden ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Dienstag gestiegen: in Sinsheim von 113 auf 145, in Angelbachtal von zehn auf zwölf, in Epfenbach von zehn auf zwölf, in Helmstadt-Bargen von zehn auf 14, in Neckarbischofsheim von elf auf 21, in Reichartshausen von 25 auf 41 und in Zuzenhausen von elf auf zwölf. Unverändert blieben die Zahlen in Eschelbronn (drei) und Neidenstein (ein Fall). Gesunken ist die Fallzahl in Waibstadt von 37 auf 36.

Update: Mittwoch, 26. Januar 2022, 18.45 Uhr

77 Neuinfektionen registriert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Zahlreiche Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in seiner Übersicht am Dienstag. 33 wurden in Sinsheim registriert, zwei in Angelbachtal, drei in Epfenbach, zwei in Eschelbronn, vier in Helmstadt-Bargen, sechs in Neckarbischofsheim, eine in Neidenstein, zehn in Reichartshausen, 13 in Waibstadt und drei in Zuzenhausen. In den meisten Gemeinden stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle. In Sinsheim wuchs sie im Vergleich zum Montag von 104 auf 113. Ebenfalls gestiegen sind die Zahlen in Angelbachtal von neun auf zehn, in Epfenbach von neun auf zehn, in Helmstadt-Bargen von sieben auf zehn, in Neckarbischofsheim von acht auf elf, in Neidenstein von keinen auf einen Fall, in Waibstadt von 26 auf 27 und in Zuzenhausen von acht auf elf. Gesunken sind die Fallzahlen in Eschelbronn von drei auf vier und in Reichartshausen von 27 auf 25.

Zuwächse in allen Kommunen

Kraichgau. (fsd) Sind zum Wochenstart in allen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet die Corona-Fallzahlen zurückgegangen, stiegen sie allesamt am Dienstag wieder. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Den größten Zuwachs vermeldete Bad Rappenau mit 34 aktiven Fällen mehr als noch am Montag (226). Von 219 auf 241 gestiegen ist die Infiziertenzahl in Eppingen, eine Neuinfektion gab es in Gemmingen (40). Zwei Corona-Positive mehr als am Vortag registrierte Ittlingen (15), vier Fälle kamen in Siegelsbach hinzu (18). Und von 55 auf 63 ist die Fallzahl in Kirchardt gestiegen.

Update: Dienstag, 25. Januar 2022, 18.53 Uhr

Zahl in Sinsheim hat sich halbiert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Mehr als halbiert hat sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim, zumindest laut der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises. Dort waren am Samstag noch 235 aktive Fälle verzeichnet, am Montag 104. Oberbürgermeister Jörg Albrecht geht davon aus, dass es mit den Computerproblemen in den vergangenen Tagen zusammenhängt: "Wir können es uns im Krisenstab nur so erklären." In der Übersicht des Gesundheitsamts ist der Hinweis vermerkt, dass seit Freitag wieder verlässliche Zahlen geliefert werden. Am Montagnachmittag teilte Kreissprecher Ralph Adameit schließlich zwei Gründe mit: Die Diskrepanz liege zum einen daran, dass darunter einige "Altfälle" waren, die während der Computerprobleme nicht auf "abgeschlossen" gestellt wurden und nun alle zusammen aus der Liste fallen. Zudem sei Ende der vergangenen Woche das Entlassmanagement im Gesundheitsamt so verändert worden, dass laut Corona-Verordnung schon nach zehn statt nach 14 Tagen asymptomatisch infizierte Personen als "genesen" gelten. Somit sinke die Zahl noch einmal.

Auch im Umland sinken die Fallzahlen zum Teil deutlich: in Angelbachtal von 23 auf neun, in Eschelbronn von 16 auf vier, in Neckarbischofsheim von 16 auf acht. In den weiteren Umlandgemeinden fallen die Veränderungen bei den Fallzahlen weniger deutlich aus. In Epfenbach steigt die Zahl von acht auf neun, in Helmstadt-Bargen sinkt sie von zwölf auf sieben, in Neidenstein von vier auf null, in Reichartshausen von 33 auf 27, in Waibstadt von 30 auf 26 und in Zuzenhausen von elf auf acht.

Neuinfektionen wurden folgende registriert: 15 in Sinsheim, drei in Angelbachtal, vier in Epfenbach, eine in Helmstadt-Bargen, eine in Neckarbischofsheim, sechs in Reichartshausen, zwei in Waibstadt und zwei in Zuzenhausen.

Zum Wochenstart sinken die Zahlen

Kraichgau. (fsd) Mit überwiegend sinkenden Corona-Fallzahlen ist die neue Woche gestartet. Nach Mitteilung des Gesundheitsamts des Landkreises registrierten alle Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet am Montag weniger aktive Fälle als noch am Sonntag. Den größten Rückgang verzeichnete Eppingen mit nun 219 Infizierten (minus 16). In Bad Rappenau sank die Zahl um 14 auf 192. Je vier Fälle weniger als Vortag verzeichneten Gemmingen und Kirchardt. Dort sind momentan 39 beziehungsweise 55 Corona-Positive bekannt. Sieben Infizierte weniger als am Sonntag meldet Siegelsbach (14). Und leicht von 15 auf 13 gesunken ist die Fallzahl in Ittlingen. Dafür bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz auf einem hohen Niveau. Die Behörde gab den Wert am Montag mit 923,9 an.

Update: Montag, 24. Januar 2022, 18.29 Uhr

Uneinheitliche Corona-Lage

Kraichgau. (jou) Lag die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn am Freitag noch bei 772,6, ist sie während des Wochenendes auf 966,3 gestiegen. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises mit.

Die Entwicklung der Corona-Fälle im Verbreitungsgebiet der RNZ gibt kein einheitliches Bild ab. In Bad Rappenau ist die Zahl der Infizierten von 184 auf 206 gestiegen, genauso in Eppingen (von 215 auf 232) und Kirchardt (von 58 auf 59). In Gemmingen stieg sie um elf auf derzeit 43 aktive Fälle. In Ittlingen und Siegelsbach hingegen sind die Zahlen derer, die sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben und sich in Quarantäne befinden, gesunken, und zwar um jeweils einen Fall. In Ittlingen gibt es nun 15 aktive Fälle, in Siegelsbach 21.

Update: Sonntag, 23. Januar 2022, 18.39 Uhr

Zahlen steigen in mehreren Orten

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Es wurden wieder mehr als 200 aktive Corona-Fälle in Sinsheim registriert. Zehn gemeldete Neuinfektionen ließen die Zahl im Vergleich zum Donnerstag von 196 auf 206 steigen. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag hervor. In mehreren Orten im Umland wurden ebenfalls Neuinfektionen registriert: zwei in Angelbachtal, zwei in Epfenbach, vier in Eschelbronn, fünf in Reichartshausen und vier in Waibstadt. Gestiegen sind die Zahlen in Angelbachtal von 19 auf 21, in Epfenbach von fünf auf sieben, in Eschelbronn von elf auf 15, in Reichartshausen von 23 auf 28 und in Waibstadt von 22 auf 26. Unverändert ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Helmstadt-Bargen (elf), in Neckarbischofsheim (14) und in Zuzenhausen (acht). Gesunken ist die Fallzahl in Neidenstein von fünf auf vier. Allerdings teilt das Gesundheitsamt mit, dass die Zahlen aufgrund von Computerproblemen nach wie vor nicht verlässlich sind.

Ein Auf und Ab gibt es mit Blick auf die Corona-Zahlen in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Während Bad Rappenau mit 184 aktiven Corona-Fällen einen Rückgang um 14 verzeichnete, registrierte Eppingen einen Anstieg um 23 auf 215. Neuinfektionen vermeldete auch Kirchardt, sodass hier nun 58 Menschen infiziert sind (plus sieben). Von 24 auf 16 gesunken ist hingegen die Fallzahl in Ittlingen, und in Siegelsbach sank die Zahl der Corona-Positiven um fünf auf 22. Als einzige Kommune ohne Änderung meldete Gemmingen am Freitag nach wie vor 32 aktive Fälle. Landkreisweit sind laut Mitteilung des Gesundheitsamt momentan 3478 Infizierte bekannt (plus 145). Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Freitag von 683,1 auf 772,6.

Update: Freitag, 21. Januar 2022, 18.40 Uhr

25 neue Fälle registriert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Zwölf Corona-Neuinfektionen in Sinsheim, 13 weitere in den Umlandgemeinden verzeichnet das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises in seiner Übersicht am Donnerstag. Allerdings wird nach wie vor darauf hingewiesen, dass die Zahlen aufgrund von Computerproblemen nicht verlässlich sind.

In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Mittwoch von 195 auf 196 gestiegen. Neuinfektionen wurden auch in Helmstadt-Bargen (zwei), Neckarbischofsheim (vier) und Reichartshausen (sieben) registriert. Gestiegen sind die Fallzahlen in Helmstadt-Bargen von neun auf elf, in Neckarbischofsheim von elf auf 14 und in Reichartshausen von 18 auf 23.

Unverändert blieben die Zahlen in Eschelbronn (elf) und Neidenstein (fünf).

Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle laut Übersicht in Angelbachtal von 22 auf 19, in Epfenbach von sieben auf fünf, in Waibstadt von 23 auf 22 und in Zuzenhausen von neun auf acht.

Landkreisweit nun 3333 aktive Fälle

So viele aktive Corona-Fälle wie seit dem 21. November nicht mehr meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Update am Donnerstag. Demnach registrierte die Behörde einen Anstieg um 542 auf 3333. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Fallzahlen deutlich gestiegen. Den größten Zuwachs verzeichnete Eppingen mit 37 Infizierten mehr als noch am Mittwoch. In der Fachwerkstadt sind momentan 192 Fälle aktiv. 22 Infizierte mehr verzeichnete Bad Rappenau (198). Von 36 auf 51 ist die Fallzahl in Kirchardt gestiegen, acht neue Fälle registrierte Gemmingen (32) und Ittlingen meldet ein Plus von fünf Infizierten (24). Mit zwei Neuinfektionen stieg die Fallzahl in Siegelsbach auf 27 – ein neuer Höchstwert in der 1600-Einwohner-Gemeinde.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 18 Uhr

Ausgangssperre im Landkreis Heilbronn - 43 Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd/RNZ) 25 Corona-Neuinfektionen in Sinsheim wurden registriert, 18 weitere in den Umlandgemeinden. Ob es mehr sind, ist momentan unklar, denn das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises verwies auch am Mittwoch darauf, dass aufgrund von Computerproblemen keine vollständigen Zahlen veröffentlicht werden können. Jene Zahlen, die in der Übersicht zu finden sind, besagen, dass sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim im Vergleich zum Dienstag von 189 auf 195 erhöht hat. Im Umland wurden Neuinfektionen in folgenden Gemeinden verzeichnet: Angelbachtal (eine), Helmstadt-Bargen (eine), Neckarbischofsheim (zwei), Neidenstein (drei), Reichartshausen (sieben) und Waibstadt (vier). Gestiegen sind die Fallzahlen laut Übersicht in Reichartshausen von elf auf 18. Unverändert blieben sie in Angelbachtal (22), Epfenbach (sieben), Helmstadt-Bargen (neun), Neckarbischofsheim (elf) und Zuzenhausen (neuen). Gesunken sind die Zahlen in Eschelbronn von zwölf auf elf, in Neidenstein von sechs auf fünf und in Waibstadt von 24 auf 23.

Fast 500 aktive Fälle mehr im Landkreis Heilbronn

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ist im Landkreis Heilbronn am Mittwoch erneut stark gestiegen, und zwar um 476 auf 2791. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises in seinem täglichen Corona-Update mit. Starke Zuwächse registrierten auch Bad Rappenau und Eppingen. Dort sind nun 176 (plus 26) beziehungsweise 155 (plus 24) Menschen infiziert. Jeweils vier Neuinfektionen gab es in Gemmingen (24) und Siegelsbach (25). Letztere Kommune meldet einen Höchstwert seit Pandemie-Beginn. Drei Infizierte mehr als am Mittwoch gibt es in Kirchardt (36). In Ittlingen blieben die Zahlen unverändert, sodass nach wie vor 19 Fälle aktiv sind.

Verschärfte Regeln für nicht Immunisierte ab Donnerstag

Ab Donnerstag, 20. Januar, gilt für Nichtgeimpfte und Nichtgenesene wieder eine Ausgangsbeschränkung von 21 bis 5 Uhr. Die Ausnahmen sind: Vorliegen triftiger Gründe, wie Berufsausübung, Besuch von Ehegatten oder Lebenspartnern in deren Wohnung und körperliche Betätigung allein im Freien. Das teilte das Landratsamt mit.

Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn am zweiten Tag in Folge den Wert von 500 erreicht hat, traten die schärferen Regeln für nicht immunisierte Personen in Kraft. Die entsprechende Allgemeinverfügung wurde auf www.landkreis-heilbronn.de/amtliche-bekanntmachungen veröffentlicht.

Sollte die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 500 liegen, können diese Maßnahmen wieder aufgehoben werden, hieß es. Alle Informationen zur aktuellen Corona Verordnung und eine Übersicht der derzeit gültigen Regelungen, sind unter www.baden-wuerttemberg.de abrufbar.

Update: Donnerstag, 20. Januar 2022, 0 Uhr

Inzidenz im Kraichgau steigt weiter stark

Kraichgau. (guz/cbe) Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Heilbronn hat sich binnen 24 Stunden deutlich erhöht, und zwar von 481 am Montag auf 552,9 am Dienstag. Das spiegelt sich auch in den höheren Corona-Fallzahlen der meisten Kommunen wider. Mit Ausnahme der Kurstadt Bad Rappenau, in der sich die Fallzahl von 156 auf 150 verringert hat, und der Nachbargemeinde Siegelsbach, in der – ohne Veränderung – 21 aktive Fälle bekannt sind, steigen die Zahlen überall.

Den größten Zuwachs meldet Eppingen mit 16 neuen und nun insgesamt 131 Fällen. In Kirchardt ist die Zahl der Infizierten von 27 auf 33 gestiegen, in Ittlingen von 18 auf 19 und in Gemmingen von 18 auf 20. Glücklicherweise wurden im gesamten Landkreis seit mehreren Tagen keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Corona bekannt. Die landesweite Auslastung der Intensivbetten lag am Dienstag bei 340, damit sind 15 Betten weniger belegt als noch am Montag.

Die Zahlen zur aktuellen Corona-Lage, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag veröffentlicht, sind wegen Computerproblemen nach wie vor nicht verlässlich. Möglicherweise fällt die Zahl der Neuinfektionen in und um Sinsheim mit neun deshalb eher gering aus. In Sinsheim sind der Übersicht fünf Neuinfektionen zu entnehmen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt im Vergleich zum Montag von 203 auf 189. Weitere Neuinfektionen wurden in Epfenbach (eine) Helmstadt-Bargen (zwei) und Waibstadt (eine) aufgeführt. Laut Liste ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Helmstadt-Bargen von acht auf neun gestiegen. Unverändert blieben der Übersicht nach die Zahlen in Angelbachtal (22), Waibstadt (24) und Zuzenhausen (neun). Laut Liste gesunken sind die Fallzahlen in Epfenbach von neun auf sieben, in Eschelbronn von 15 auf zwölf, in Neckarbischofsheim von 13 auf elf, in Neidenstein von sieben auf sechs und in Reichartshausen von zwölf auf elf.

Update: Dienstag, 18. Januar 2022, 17.46 Uhr

Zahlen steigen fast überall

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Vergleich zum Freitag wieder gestiegen, und zwar von 175 auf 203. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Montag hervor. Und auch in den Umlandgemeinden sind, mit einer Ausnahme, die Zahlen überall gestiegen: in Angelbachtal von 19 auf 22, in Epfenbach von acht auf neun, in Eschelbronn von 13 auf 15, in Helmstadt-Bargen von sechs auf acht, in Neckarbischofsheim von zehn auf 13, in Reichartshausen von sieben auf zwölf, in Waibstadt von 19 auf 24 und in Zuzenhausen von sieben auf neun. Gesunken sind die Zahlen in Neidenstein, und zwar von acht auf sieben aktive Fälle. Wie der Rhein-Neckar-Kreis am Montagnachmittag mitteilte, sind die Zahlen aktuell nicht verlässlich, da das Gesundheitsamt massive Computerprobleme habe.

Die starken Rückgänge der Corona-Zahlen vom Wochenende sind schon wieder Geschichte: Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Montag einen Anstieg um insgesamt 59 Fälle in den sechs Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ. Am stärksten betroffen sind die beiden Großen Kreisstädte: In Bad Rappenau steigt die Zahl der aktiven Fälle von 135 auf 156, in Eppingen von 98 auf 114. Jeweils sechs weitere Infizierte werden aus Siegelsbach (nun 21) und Kirchardt (27) gemeldet. In Ittlingen wurden drei weitere Infektionen bekannt und in Gemmingen sieben. In beiden Kommunen gibt es demnach aktuell je 18 aktive Fälle.

Update: Montag, 17. Januar 2022, 18.31 Uhr

Fallzahlen deutlich geringer

Kraichgau. (guz) Über das Wochenende um insgesamt 42 verringert hat sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle in den sechs Kommunen im Verbreitungsgebiet der RNZ. Den größten Anteil an der positiven Entwicklung hat die Große Kreisstadt Eppingen, in der alleine 24 Fälle weniger registriert wurden, nämlich "nur" noch 98.

Jeweils fünf Fälle weniger wurden am Sonntag aus Bad Rappenau (nun 140) und Kirchardt (21) gemeldet; um je zwei Fälle gingen die Zahlen in Siegelsbach (15) und Ittlingen (ebenfalls 15) zurück. In Gemmingen sind dem Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn derzeit elf Infizierte bekannt, sechs weniger als am Freitag.

Update: Sonntag, 16. Januar 2022, 17.55 Uhr

Bewegung in allen Kraichgau-Kommunen

Kraichgau. (fsd) Leicht um 34 auf 2056 ist die Zahl der landkreisweiten Corona-Fälle am Freitag gesunken. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn mit. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es reichlich Bewegung. So melden die beiden Großen Kreisstädte einen deutlichen Rückgang, und zwar in Bad Rappenau um 33 auf 140 und in Eppingen um 13 auf 122. Einen Infizierten weniger als am Vortag meldet Ittlingen (17), und in Siegelsbach sank die Fallzahl von 22 auf 17. Eine Neuinfektion registrierte hingegen Kirchardt mit nun 26 Fällen. Zwei weitere Corona-Positive wurden in Gemmingen bekannt (17).

Die Zahl der erfassten aktiven Corona-Fälle in Sinsheim steigt weiter deutlich: von 160 am Donnerstag auf 175 am Freitag. 21 Neuinfektionen wurden in Sinsheim registriert. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Freitag hervor. Weitere Neuinfektionen wurden registriert in Epfenbach (eine), Eschelbronn (drei), Helmstadt-Bargen (eine), Neckarbischofsheim (eine) und Waibstadt (eine). Gestiegen ist die Fallzahl in Eschelbronn von zehn auf 13 und in Helmstadt-Bargen von fünf auf sechs. Unverändert blieben die Zahlen in Epfenbach (acht), Neidenstein (acht) und Zuzenhausen (sieben). Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Angelbachtal (von 21 auf 19), Neckarbischofsheim (von elf auf zehn), Reichartshausen (von acht auf sieben) und Waibstadt (von 21 auf 19).

Update: Freitag, 14. Januar 2022, 18.24 Uhr

Die Kurve zeigt weiter nach oben

Kraichgau. (fsd) Erneut ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn stark gestiegen. Während das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch noch 1705 Infizierte meldete, waren es am Donnerstag 2090. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet steigen die Zahlen weiterhin stark an. 20 Neuinfektionen registrierte Bad Rappenau und liegt nun bei 173 aktiven Fällen. In Eppingen sind momentan 135 Corona-Positive bekannt (plus 26). Je drei Neuinfektionen gab es in Ittlingen (18) und Siegelsbach (22). Von 18 auf 25 ist in Kirchardt die Fallzahl gestiegen. Gemmingen meldet 15 Infizierte (minus ein Fall).

In mehreren Orten steigen die Corona-Fallzahlen, vor allem in Sinsheim. Waren dort am Mittwoch 127 aktive Fälle bekannt, sind es am Donnerstag 160. 34 Neuinfektionen wurden registriert. Weitere Neuinfektionen gemeldet wurden in Angelbachtal (sieben), Eschelbronn (vier), Helmstadt-Bargen (zwei), Reichartshausen (eine), Waibstadt (sechs) und Zuzenhausen (vier). Gestiegen sind die Fallzahlen auch in Angelbachtal von 17 auf 21, in Eschelbronn von sechs auf zehn, in Helmstadt-Bargen von vier auf fünf, in Reichartshausen von acht auf neun, in Waibstadt von 16 auf 21 und in Zuzenhausen von drei auf sieben. Unverändert blieb die Zahl in Neckarbischofsheim mit elf Fällen. Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Epfenbach von zehn auf acht und in Neidenstein von neun auf acht.

Update: Donnerstag, 13. Januar 2022, 18.37 Uhr

Fallzahl steigt stark an

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Die Zahl der erfassten aktiven Corona-Fälle in Sinsheim steigt weiterhin: Waren es am Dienstag 110, sind es am Mittwoch 127. 23 Neuinfektionen wurden registriert. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Weitere Neuinfektionen wurden in Eschelbronn (eine), Neckarbischofsheim (eine), Neidenstein (eine), Reichartshausen (drei) und Waibstadt (zwei) registriert. Gestiegen sind die Fallzahlen in Neidenstein von acht auf neun, in Reichartshausen von fünf auf acht und in Waibstadt von 15 auf 16. Unverändert ist die Zahl der Fälle in Epfenbach (zehn), Helmstadt-Bargen (vier), Neckarbischofsheim (elf) und Zuzenhausen (drei). Gesunken ist der Zahl der aktiven Fälle in Angelbachtal von 18 auf 17 und in Eschelbronn von sieben auf sechs.

Laut Mitteilung des Gesundheitsamts des Landkreises ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle am Mittwoch stark gestiegen. Meldete die Behörde am Dienstag noch 1374 Infizierte, waren es am Donnerstag 1705. Auch in allen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet wurden zur Wochenmitte Neuinfektionen registriert. Den größten Zuwachs verzeichnete Bad Rappenau. In der Kurstadt sind nun 153 Menschen Corona-positiv (plus 36). Jeweils nur einen neuen Fall melden hingegen Gemmingen (16) und Kirchardt (18). In Eppingen wurden fünf weitere Infizierte registriert (109). Und in Ittlingen und Siegelsbach haben sich die Fallzahlen im Vergleich zum Vortag verdoppelt. Meldete Ittlingen am Dienstag noch sieben Infizierte, lag der Wert am Mittwoch bei 15. Elf Neuinfektionen gab es in Siegelsbach, sodass 19 Fälle bekannt sind.

Update: Mittwoch, 12. Januar 2022, 18.01 Uhr

Neue Fälle in fast allen Kommunen

Kraichgau/Sinsheim. (fsd/cbe) Um 215 auf 1374 ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn laut Mitteilung des Gesundheitsamts gestiegen. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es bis auf eine Ausnahme – in Siegelsbach blieb die Zahl im Vergleich zum Vortag mit acht unverändert – zahlreiche Neuinfektionen. Die meisten in den Großen Kreisstädten. Während die Zahl in Eppingen um 13 auf 104 stieg, sind in Bad Rappenau nun 117 Menschen Corona-Positiv (plus 14). Je zwei neue Fälle registrierten Gemmingen (15) und Ittlingen (sieben). Und von 16 auf 17 stieg die Zahl der Infizierten in Kirchardt. Die Inzidenz liegt momentan bei 319,9.

Die Zahl der erfassten aktiven Corona-Fälle in Sinsheim steigt erneut. 14 Neuinfektionen wurden registriert, im Vergleich zum Montag stieg die Fallzahl von 101 auf 110. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag hervor. Vier Neuinfektionen wurden in Angelbachtal registriert, jeweils eine in Epfenbach, Eschelbronn, Helmstadt-Bargen und Zuzenhausen. Gestiegen sind die Fallzahlen auch in Angelbachtal (von 14 auf 18) und in Helmstadt-Bargen (von drei auf vier). Unverändert blieben die Zahlen in Epfenbach (zehn), Reichartshausen (fünf), Waibstadt (15) und Zuzenhausen (drei). Gesunken ist die Zahl der aktiven Fälle in Eschelbronn (von zehn auf sieben), in Neckarbischofsheim (von 15 auf elf) und in Neidenstein (von neun auf acht).

Update: Dienstag, 11. Januar 2022, 19.36 Uhr

Nächster Todesfall in Eppingen

Kraichgau. (fsd) In seinem täglichen Corona-Update meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Samstag den seit Pandemiebeginn landkreisweit 282. Todesfall in Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Ein genauerer Blick auf die Zahl zeigt, dass der Todesfall in Eppingen registriert wurde und in der Fachwerkstadt nun 26 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben ist.

Erfreulich ist hingegen die Entwicklung der Fallzahl. Diese sank übers Wochenende von 1334 am Freitag auf 1228 am Sonntag. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet verzeichnete Eppingen den größten Rückgang, und zwar um 29 auf 98. Fünf Fälle weniger registrierte Siegelsbach (sieben), und in Gemmingen sank der Wert von 16 auf 14. Ittlingen meldet sieben (minus sechs) Kirchardt 18 (minus vier) und Bad Rappenau 114 (plus sechs) aktive Fälle.

Update: Sonntag, 9. Januar 2022, 17.51 Uhr

Das Auf und Ab hält an

Kraichgau. (fsd) Leicht um 36 auf 1334 gefallen ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn. Das teilt das Gesundheitsamt des Landkreises mit. Gesunken sind vorwiegend auch die Fallzahlen in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet. Eppingen meldet mit 127 sieben Fälle weniger als am Donnerstag. Je drei Infizierte weniger registrieren Gemmingen (16) und Ittlingen (13). Von 16 auf 14 gesunken ist die Fallzahl in Kirchardt. Siegelsbach liegt weiter bei zwölf und Bad Rappenau verzeichnet fünf Neuinfektionen (108).

Update: Freitag, 7. Januar 2022, 17.38 Uhr

Zahlen steigen deutlich an

Kraichgau. (fsd) In zahlreichen Kommunen im Landkreis Heilbronn ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle wieder teils deutlich gestiegen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises hervor. Meldete die Behörde am Dienstag noch landkreisweit 1101 Infizierte, waren es am Donnerstag 1370. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gab es zahlreiche Neuinfektionen. So stieg die Zahl der aktiven Fälle in Bad Rappenau von 84 am Dienstag, über 97 am Mittwoch und 103 am Donnerstag. Ähnlich sieht es in Eppingen aus. Waren am Dienstag noch 107 Infizierte bekannt, lag der Wert am Donnerstag bei 134. In Gemmingen stieg die Zahl um zwei auf 19. In Kirchardt und Ittlingen ist unterm Strich alles beim Alten. Wie auch am Dienstag, wurden am Donnerstag 16 aktive Fälle gemeldet. Eine Neuinfektion gab es in Siegelsbach (zwölf).

Update: Donnerstag, 6. Januar 2022, 17.58 Uhr

Fast überall Zuwächse

Sinsheim/Kraichgau. (tk/fsd) Weithin rückläufige Zahlen positiver Tests auf das Sars-CoV 2-Virus und kaum neue Positiv-Tests standen am Mittwoch in der Datenbank des Gesundheitsamts. Angelbachtal zählte acht aktive Fälle – davon einer neu, Epfenbach zwölf, Eschelbronn zehn, Helmstadt-Bargen elf, Neckarbischofsheim 13, Neidenstein sechs – davon einer neu, Reichartshausen acht, Waibstadt zwölf und Zuzenhausen zwei. In den neun Gemeinden leben 28 600 Menschen. In der 35 400-Einwohner-Stadt Sinsheim gab es 63 aktive Fälle, vier davon neu.

Nachdem die Zahl der aktiven Corona-Fälle in manchen Kommunen aufgrund der Umstellung des Corona-Dashboard des Gesundheitsamts des Landkreises enorm gesunken ist, stieg sie am Dienstag mancherorts ebenfalls deutlich. So beispielsweise in Bad Rappenau. Die Kurstadt registrierte 30 Neuinfektionen und meldet nun 84 aktive Corona-Fälle. Von 101 auf 107 gestiegen ist auch die Fallzahl in Eppingen. Kirchardt meldet drei Neuinfektionen und liegt damit bei momentan 16 Menschen, die sich aufgrund einer Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne befinden. Einen neuen Fall gibt es auch in Ittlingen. Hier sind nun 16 Menschen Corona-positiv. Gestiegen ist der Wert auch in Siegelsbach, und zwar von sechs auf elf. Als einzige Kommune im RNZ-Verbreitungsgebiet verzeichnete Gemmingen einen Rückgang der Fallzahlen. Wurden dort am Montag noch 18 Infizierte registriert, waren es Dienstag noch 17.

Update: Dienstag, 4. Januar 2022, 18.17 Uhr

Fallzahlen nach Dashboard-Umstellung stark gesunken

Kraichgau. (fsd) Das Landratsamt Heilbronn hat am Montag eine Aktualisierung des Corona-Dashboards des Landkreises vorgenommen. Hierdurch wird die Zahl der aktiven Fälle angepasst. Bisher beruhte der Wert auf einer Näherungsberechnung. Diese resultierte sich aus den Neuinfektionen, hochgerechnet auf 14 Tage Absonderungszeit. Durch die neue Corona-Verordnung hat sich die Absonderungsdauer kürzlich auf zehn Tage verringert, was nun eine entsprechende Anpassung der Hochrechnung erforderlich machte. Hierdurch verringert sich auch die Zahl der aktiven Fälle deutlich. Die nun aktuellen Zahlen im Überblick: Bad Rappenau (54), Eppingen (101), Gemmingen (18), Ittlingen (15), Kirchardt (13) und Siegelsbach sechs. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt von der Umstellung unbeeinflusst bei 236,7.

Update: Montag, 3. Januar 2022, 17 Uhr

Uneinheitliche Corona-Lage im Kraichgau

Kraichgau. (jou) 55 Personen mehr, die mit dem Corona-Virus infiziert sind als am Vortag, meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn, Stand 15.30 Uhr, in seinem täglichen Update. In den Gemeinden des Verbreitungsgebiets der RNZ sieht die Lage wie folgt aus: In Bad Rappenau sind derzeit 94 Personen infiziert (plus sieben), in Eppingen sind es 198 (zwei Personen mehr), in Kirchardt 28 (plus eins). In Gemmingen hingegen befinden sich derzeit 36 Menschen in Quarantäne, das sind vier weniger als noch an Silvester. In Ittlingen sind es 23. Damit verzeichnet die Gemeinde den größten Rückgang seit dem neuen Jahr. Am vergangenen Freitag waren noch 31 Menschen infiziert.

Update: Sonntag, 2. Januar 2022, 18.53 Uhr

