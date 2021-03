Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Positive Nachrichten in Sachen Corona-Lage: Die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim ist von Mittwoch auf Donnerstag von 103 auf 75 gesunken. Neuinfektionen wurden keine verzeichnet. Das war der Übersicht des Gesundheitsamts zu entnehmen. Doch offenbar war die hohe Zahl in den vergangenen Tagen nicht korrekt. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Kreis-Pressesprecher Ralph Adameit, dass die Datenbank des Gesundheitsamtes momentan so programmiert ist, dass Fälle in Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern sowie Fälle mit Virus-Varianten nicht automatisch nach zehn oder 14 Tagen auf den Status "abgeschlossen" gestellt werden. "Dazu ist eine Prüfung und ein manueller Eingriff seitens der Mitarbeitenden im Gesundheitsamt notwendig." Bei einer Überprüfung habe sich herausgestellt, dass in Sinsheim einige Fälle fälschlicherweise als noch nicht "abgeschlossen" geführt wurden. Dies habe allerdings "keine Auswirkungen auf die Quarantänedauer" der Betroffenen gehabt.

Auch im Umland ist die Zahl der aktiven Fälle in manchen Gemeinden gesunken: Angelbachtal eine Person (zwei weniger), Epfenbach unverändert fünf Personen, Eschelbronn unverändert keine aktiven Fälle, Helmstadt-Bargen unverändert sieben Personen, Neckarbischofsheim zwei Personen (eine Person weniger), Neidenstein vier Personen (eine Neuinfektion), Reichartshausen unverändert keine aktiven Fälle, Waibstadt unverändert vier Personen (jedoch eine Neuinfektion), Zuzenhausen sechs Personen (eine Person weniger). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis lag am Donnerstag bei 46,3.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden, Stand Donnerstag, 9.19 Uhr, laut GRN-Meldung zwei Verdachtsfälle und sechs bestätigte Covid-19-Fälle auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation befinden sich nach wie vor zwei bestätigte Fälle in Behandlung, davon wird einer beatmet.

Starker Anstieg in Bad Rappenau

Kraichgau. (fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn ist wieder gestiegen. Im Vergleich zum Mittwoch waren am Donnerstag, Stand 15.30 Uhr, 294 Menschen (plus 23) mit dem Corona-Virus infiziert. Das geht aus dem täglichen Bericht des Gesundheitsamtes des Landkreises Heilbronn hervor.

Den größten Anstieg verzeichnet Bad Rappenau. Die Kurstadt meldet momentan 22 aktive Fälle. Am Mittwoch waren es noch 17. Einen Fall mehr gibt es in Ittlingen. Hier sind nun wieder zwei Menschen mit dem Virus infiziert. In den weiteren vier Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet ist die Situation im Vergleich zum Vortag unverändert. Eppingen meldet weiterhin fünf, Gemmingen drei und Kirchardt fünf Fälle. Siegelsbach ist nach wie vor Corona-frei.

Leicht gesunken ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche pro 100 000 Einwohner. Diesen Wert gibt das Gesundheitsamt momentan mit 51,7 an.

Update: Donnerstag, 4. März 2021, 18.54 Uhr

Zahl in Sinsheim steigt wieder

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim ist am Mittwoch auf 103 gestiegen. Das Gesundheitsamt meldete acht Neuinfektionen. Und auch in manchen Umlandgemeinden sind die Zahlen gestiegen: Angelbachtal unverändert drei Personen, Epfenbach unverändert fünf Personen, Eschelbronn unverändert keine aktiven Fälle, Helmstadt-Bargen unverändert sieben Personen, Neckarbischofsheim unverändert drei Personen, Neidenstein drei Personen (zwei Neuinfektionen), Reichartshausen unverändert keine aktiven Fälle, Waibstadt vier Personen (eine Person weniger), Zuzenhausen sieben Personen (drei Neuinfektionen).

Die Zahl der Patienten auf der Isolierstation des Sinsheimer Krankenhauses ist von Dienstag auf Mittwoch von 15 auf zehn gesunken. Dabei handelt es sich um sechs bestätigte und vier Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation werden laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 9.32 Uhr, nun zwei bestätigte Covid-19-Fälle behandelt. Am Dienstag war es ein Fall. Weiterhin wird ein Patient beatmet.

Ittlingen nähert sich der Null

Von 285 auf 271 ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn, Stand Mittwoch, 15.30 Uhr, gesunken. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Landkreises Heilbronn hervor.

Abgesehen von Bad Rappenau sind die Fallzahlen auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gesunken. Während die Kurstadt einen neuen Fall (17) vermeldet, dürfen in Eppingen zwei Menschen die Quarantäne wieder verlassen. Hier sind momentan noch fünf Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Das ist der niedrigste Wert seit Oktober. Ebenfalls jeweils zwei Fälle weniger gibt es auch in Kirchardt und Ittlingen. In Kirchardt sind nun fünf Menschen infiziert. Ittlingen nähert sich hingegen sogar der Null. Dort ist momentan nur noch ein Fall aktiv. Einen Fall weniger vermeldet auch Gemmingen und steht damit nun bei drei aktiven Fällen. Siegelsbach ist weiterhin Corona-frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohner, ist laut Gesundheitsamt ebenfalls gesunken, und zwar um 3,1 auf nun 52,1.

Update: Mittwoch, 3. März 2021, 17.43 Uhr

Zahlen bleiben auf hohem Niveau

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Wenig Veränderung zeichnet sich bei der Corona-Lage ab: Für Sinsheim meldet das Gesundheitsamt am Dienstag eine Neuinfektion. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle sinkt im Vergleich zum Montag von 102 auf 98. In den Gemeinden rund um Sinsheim sind die Zahlen wie folgt: Angelbachtal unverändert drei Personen, Epfenbach fünf Personen (zwei Neuinfektionen), in Eschelbronn gibt es nach wie vor keine aktiven Fälle, Helmstadt-Bargen unverändert sieben Personen, Neckarbischofsheim unverändert drei Personen, Neidenstein unverändert eine Person, in Reichartshausen gibt es nach wie vor keine aktiven Fälle, Waibstadt fünf aktive Fälle (vier weniger als am Montag), Zuzenhausen unverändert vier Personen. Nach wie vor ist die Zahl der aktiven Fälle in Sinsheim die mit Abstand höchste im Rhein-Neckar-Kreis.

Wenig Veränderungen gibt es auch bei der Zahl der Corona-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus: Laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 10.58 Uhr, werden 15 auf der Isolierstation behandelt, acht Verdachtsfälle (einer mehr als am Montag) und sieben bestätigte Covid-19-Fälle (einer weniger als am Montag). Auch hier liegen die Zahlen deutlich höher als in den GRN-Kliniken in Eberbach, Schwetzingen und Weinheim. Auf der Intensivstation des Sinsheimer Krankenhauses wird unverändert ein Covid-19-Patient behandelt, er wird beatmet.

Hoher Anstieg in Bad Rappenau

Im Vergleich zum Montag ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Bad Rappenau am Dienstag deutlich gestiegen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Wurden am Montag noch elf Fälle gemeldet, waren es am Dienstag, Stand 15.30 Uhr, 16. Das sind ein Viertel der im gesamten Landkreis hinzugekommenen Fälle (plus 20). Momentan sind landkreisweit 285 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In den anderen Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet ist die Lage weiterhin stabil. Gemmingen meldet einen Fall weniger (vier). Unverändert sind die Zahlen in Eppingen, Kirchardt (beide sieben), Ittlingen (drei) und Siegelsbach (null). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 55,2. Hinzugekommen ist ein Todesfall. Seit Pandemie-Beginn sind im Landkreis 183 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Update: Dienstag, 2. März 2021, 17.54 Uhr

Zahlen in Sinsheim gesunken - keine Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Positive Nachrichten aus Sinsheim und den Umlandgemeinden: Der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises ist zu entnehmen, dass es zu keinen Corona-Neuinfektionen gekommen ist. In Sinsheim wurde die Zahl der aktiven Corona-Fälle am Montag mit 102 angegeben. Am vergangenen Mittwoch waren es noch 148. In den Umlandgemeinden lauten die Zahlen wie folgt: Angelbachtal drei Personen, Epfenbach drei Personen, Eschelbronn keine aktiven Fälle, Helmstadt-Bargen sieben Personen, Neckarbischofsheim drei Personen, Neidenstein eine Person, Reichartshausen keine aktiven Fälle, Waibstadt neun Personen, Zuzenhausen vier Personen.

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Montag, 9.46 Uhr, sieben Verdachtsfälle und acht bestätigte Covid-19-Fälle auf der Isolierstation behandelt. Auf der Intensivstation wird ein bestätigter Covid-19-Fall behandelt. Die Person wird beatmet.

Grundschulklasse und Kindergartengruppe in Quarantäne

Helmstadt-Bargen/Flinsbach. (fro) Eine Klasse der Grundschule Bargen und eine Gruppe im Flinsbacher Kindergarten befinden sich auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne. Dies teilte Bürgermeister Wolfgang Jürriens der RNZ mit. Jeweils ein Kind in der Klasse beziehungsweise Gruppe sei positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Somit befinden sich momentan elf Schülerinnen und Schüler der Grundschulklasse sowie 15 Kinder der Kindergartengruppe in häuslicher Quarantäne. Bei den positiv Getesteten handelt es sich laut Jürriens um Geschwister, weshalb das Infektionsgeschehen nachvollziehbar sei. Nach ersten Rückmeldungen gehe es der betroffenen Familie, in der alle erkrankt sind, aber bislang gut, sagt der Bürgermeister. Somit sind in der 3795-Einwohner-Gemeinde momentan sieben aktive Fälle bekannt.

Siegelsbach wieder Corona-frei - Kein neuer Fall dazugekommen

Kraichgau. (guz) In sämtlichen Gemeinden des westlichen Landkreises Heilbronn sind die Corona-Fallzahlen über das Wochenende zurückgegangen oder zumindest gleichegeblieben. Siegelsbach war am Montag sogar wieder Corona-frei. Den deutlichsten Rückgang meldet Gemmingen, wo nun nur noch fünf aktive Fälle bekannt sind – sieben weniger als noch am Sonntag. Je einen Fall weniger registrierte das Gesundheitsamt des Landkreises in Bad Rappenau – nun elf Fälle – und Eppingen, wo derzeit acht Infizierte bekannt sind. Um drei Fälle auf sieben gesunken ist die Zahl der Infizierten in Kirchardt. Lediglich in Ittlingen verharrt die Fallzahl bei drei.

Landkreisweit ist die Zahl der Infizierten um 18 auf nun 265 zurückgegangen. Dennoch liegt die Inzidenz mit 56,6 weiterhin knapp über der 50er-Marke. Außerdem ist ein weiterer Mensch im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, sodass inzwischen 182 Corona-Tote im Landkreis zu beklagen sind.

Update: Montag, 1. März 2021, 19.20 Uhr

Uneinheitliches Corona-Bild - Zahlen sinken, Inzidenz steigt

Kraichgau. (jou) 42 aktive Fälle weniger als noch am Vortag – dafür aber ein Todesfall mehr und eine höhere Sieben-Tage-Inzidenz. Das zeigt die Grafik des Gesundheitsamtes des Landkreises Heilbronn in Bezug auf die täglichen Corona-Zahlen am Sonntag, Stand 15.30 Uhr.

In den Gemeinden im RNZ-Verbreitungsgebiet sieht es wie folgt aus: In Bad Rappenau sind unverändert zwölf Menschen mit dem Corona-Virus infiziert, ebenfalls unverändert sind die Zahlen in Siegelsbach mit drei Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. In Eppingen wiederum ist die Zahl im Vergleich zu Freitag gesunken. Hier sind acht anstatt 13 Menschen derzeit positiv auf das Corona-Virus getestet und befinden sich in Quarantäne. Und auch in Gemmingen und Kirchardt sind die Zahlen gesunken. Waren es am Freitag zwölf beziehungsweise zehn aktive Fälle, liegen diese nun jeweils bei sieben. IN Ittlingen ist die Zahl um zwei auf drei aktive Fälle gesunken.

Und auch die Zahl der Todesfälle ist gestiegen. Seit Beginn der Pandemie sind 182 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner, liegt derzeit bei 56,1. Am Freitag war der Wert noch 53,5. Liegt er eine Woche lang in Folge über der kritischen 50er-Marke kann das Landratsamt wieder Ausgangssperren verhängen.

Update: Sonntag, 28. Februar 2021, 19.02 Uhr

Bis Ende Juli keine Feste – Sinsheim sagt nahezu alles ab

Sinsheim. (zg/tk) Tschüss, Fohlenmarkt; adieu, Stadtfest, bye-bye 1250. Stadtjubiläum: Überraschend früh hat die Stadtverwaltung zum Ende der Woche eine ganze Reihe von Großveranstaltungen abgesagt, und zwar bis 31. Juli.

Damit wird es frühestens Herbst, bis die Sinsheimer eventuell wieder feiern können – zumindest in Kooperation mit der Verwaltung. Gründe für die Entscheidung seien der andauernde "Lockdown bis zum 7. März" sowie aktuelle Corona-Inzidenzwerte.

Von der Absage betroffen ist unter anderem das Mittelalterfest am Steinsberg, das eigentlich am 17. und 18. April geplant war. Auch den "Fohlenmarkt" ab Christi Himmelfahrt trifft es nun das zweite Jahr in Folge.

Der Entschluss, der viele überrascht hat und den einige für voreilig halten, sei "nach langem Abwarten und genauem Beobachten der Infektionslage" gefallen und bedeute einen "schweren Schritt", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Aber solange Großveranstaltungen dieser Größenordnung "noch verboten" seien, könnten die Planungen nicht vorangetrieben werden.

In normalen Jahren würde solche zum aktuellen Zeitpunkt "auf Hochtouren laufen". Die Absage erfolge auch, "um möglichen Kosten entgegenzuwirken", begründet Albrecht. "Bald wieder Veranstaltungen für die Bürger anbieten zu können", hofft Petra Schüle vom Amt für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Öffentlichkeitsarbeit. Sobald es die Situation zulasse, könnten Veranstaltungen "in einem Light-Umfang" wieder stattfinden.

Die Absage im zweiten Jahr in Folge trifft die ohnehin gebeutelten Vereine hart und gefährdet auch frühe Dorffeste, etwa in Steinsfurt und Hoffenheim. Allerdings sagte Stadtfest-Organisator Tom Hohlweck auch, dass man bereits zum Jahreswechsel mit derlei drastischen Entscheidungen gerechnet und diese mit der Verwaltung einkalkuliert habe. Ein Großteil der am Fest beteiligten Vereine trage den Entschluss mit.

Momentan 305 Fälle aktiv

Kraichgau. (fsd) Zum dritten Mal in Folge hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update einen Zuwachs der Corona-Fallzahlen im Landkreis vermeldet. Stand Freitag, 14 Uhr, sind 305 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Im Vergleich zu Donnerstag ist dies ein Plus von 23 aktiven Fällen.

Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Zahlen gestiegen. Je einen Fall mehr meldeten am Freitag Bad Rappenau, Gemmingen und Kirchardt. Hier sind momentan zwölf, zehn beziehungsweise zwölf Fälle bekannt. Unverändert blieb die Lage in Eppingen (13), Ittlingen (fünf) und Siegelsbach (drei).

Leicht gesunken ist zum Start des Wochenendes die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt mit 53,5 an. Am Donnerstag lag er noch bei 55,5. Allerdings überschritt die Zahl zum vierten Mal in Folge die kritische 50er-Marke. Liegt der Wert eine Woche lang über 50 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner, kann das Landratsamt wieder Ausgangssperren verhängen.

Update: Freitag, 26. Februar 2021, 19 Uhr

Zahlen im Kraichgau steigen wieder

Kraichgau. (fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn ist erneut gestiegen. Das geht aus dem täglichen Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Demnach sind, Stand Donnerstag 15.30 Uhr, 282 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Im Vergleich zum Vortag ein Zuwachs von 23 aktiven Fällen. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet hat sich wenig getan. Unverändert bleibt die Lage in Bad Rappenau (elf Fälle), Gemmingen (neun) und Siegelsbach (drei). Einen Fall mehr vermeldet Eppingen. Hier sind momentan 13 Menschen mit dem Virus infiziert. Ebenfalls einen Fall mehr gibt es in Kirchardt. Hier sind momentan elf Personen infiziert. Und Ittlingen verbucht hingegen einen Rückgang um einen Fall auf nun fünf. Gestiegen ist erneut die Sieben-Tage-Inzidenz. Lag sie am Mittwoch noch bei 51,4 meldete das Gesundheitsamt am Donnerstag einen Wert von 55,5. Und auch ein Todesfall ist hinzugekommen. Seit Pandemie-Beginn sind 181 Menschen an oder mit dem Virus gestorben.

Update: Donnerstag, 25. Februar 2021, 18.30 Uhr

12 Fälle mehr als am Vortag

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Zwölf positive Corona-Tests mehr als am Vortag gab es am Mittwoch rund um Sinsheim. Anstiege gab es in der 35.400-Einwohner-Stadt Sinsheim um acht auf 148 Fälle, in Epfenbach um einen Fall auf zwei, in Waibstadt um einen Fall auf 15 und in Zuzenhausen um einen Fall auf sieben Fälle. Erstmals seit Tagen gibt es in Neidenstein einen Fall. Neun Fälle gab es in Angelbachtal, zwei in Eschelbronn und Reichartshausen, vier in Helmstadt, fünf in Neckarbischofsheim. Rund 28 000 Menschen leben in den Umlandgemeinden. An der GRN-Klinik lagen sieben Verdachts-, und zwölf bestätigte Fälle auf der Isolierstation; ein Verdachts- und ein bestätigter Fall auf der Intensivstation. Eine Person musste beatmet werden.

Inzidenz und Fälle im Kraichgau steigen

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn ist am Donnerstag deutlich gestiegen. Das vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update. Waren am Dienstag noch 223 Fälle aktiv, stieg dieser Wert am Mittwoch, Stand 15.30 Uhr, um 36 auf 259 an.

Auch die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet vermelden mehrheitlich einen Zuwachs an Corona-Fällen. In Bad Rappenau ist die Zahl im Vergleich zum Dienstag um zwei auf nun elf aktive Fälle gestiegen. Je einen Fall mehr gibt es in Eppingen und Kirchardt. Hier sind zurzeit zwölf beziehungsweise zehn Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Unverändert blieb hingegen die Lage in Ittlingen (sechs Fälle) und Siegelsbach (drei Fälle). Ein Minus um einen Fall von zehn auf nun neun aktive Fälle verbucht hingegen Gemmingen.

Leicht gesunken ist am Mittwoch wieder die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Anzahl der Neuinfektionen binnen einer Woche. Jedoch liegt der Wert mit 51,4 zum zweiten Mal in Folge oberhalb der kritischen 50er-Marke. Wenn die Inzidenz eine Woche lang oberhalb dieser Marke liegt, dürfen Stadt- und Landkreise wieder Ausgangssperren verhängen.

Update: Mittwoch, 24. Februar 2021, 19 Uhr

Wohl mindestens ein Fall in Epfenbacher Merian-Schule

Sinsheim/Kraichgau. Dass die Merian-Schule eine von mehreren Grundschulen ist, die am Forschungsprojekt "B-Fast Schulen und Kitas" teilnimmt, hat sich möglicherweise schon als hilfreich erwiesen. Denn so wurde an diesem Montag festgestellt, dass eine "Poolprobe" der 1. Klasse, in der Abstriche von mehreren Kindern vorhanden sind, positiv war. Das bedeutet, dass ein Erstklässler womöglich ohne Symptome eine Corona-Infektion hat. Insgesamt sind in der Gruppe der Klasse neun Kinder. Acht von ihnen nehmen an der Studie teil. Nun wurden an diesem Dienstag vom Forschungsteam Einzelproben von den Kindern der Gruppe genommen. Die Ergebnisse entscheiden dann über das weitere Vorgehen, das dann vom Gesundheitsamt koordiniert wird. Vorsorglich wurden die Kinder nach Bekanntwerden heimgeschickt. Alle Mitarbeitenden seien negativ getestet worden, heißt es vonseiten der Schule. Die Lehrerin in besagter Klasse trug eine FFP2-Maske.

Kaum Anstiege zu verzeichnen

Die Anzahl der mithilfe eines PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in Sinsheim und seinen neun Umlandgemeinden lag am Montag bei insgesamt 193, am Dienstag bei 187 Personen. Dies geht aus dem Update des Gesundheitsamts hervor. In Sinsheim leben rund 35 400, in den Umlandgemeinden rund 29 000 Menschen. Neu-positiv getestete Personen gegenüber dem Vortag gab es lediglich in Sinsheim mit vier Fällen und in Waibstadt mit einem Fall. In Sinsheim wurden nach wie vor 143 und damit mit Abstand die meisten der sogenannten aktiven Fälle gezählt – allerdings endete auch die Quarantäne von vier weiteren Personen.

Keine Anstiege gegenüber dem Vortag gab es in Angelbachtal mit zehn, in Helmstadt-Bargen und Neckarbischofsheim mit fünf, in Reichartshausen und Eschelbronn mit zwei und in Zuzenhausen mit acht Fällen. In Waibstadt sind es nun 14 Fälle. In Epfenbach wurde ein Rückgang um sechs Fälle auf nur noch einen Fall gemeldet. Neidenstein hat keine Fälle mehr. Der Anteil der aktiven Fälle in Bezug auf die Einwohnerzahl lag demnach bei zwischen 0,01 Prozent in Epfenbach und 0,4 Prozent in Sinsheim. Die Gesamtzahl dieses Werts seit Beginn der Zählungen liegt zwischen 2,35 Prozent in Neidenstein und 4,4 Prozent in Sinsheim. Ob die vergleichsweise hohe Fallzahl in Sinsheim mit neuen Virus-Varianten in Verbindung steht, wird noch weiter eruiert, hieß es zuletzt. Seit Beginn der Zählungen erhielten laut Gesundheitsamt 1572 Personen in Sinsheim einen positiven PCR-Test; in Angelbachtal waren 184, in Epfenbach 71, in Eschelbronn 133, in Helmstadt-Bargen 144, in Neckarbischofsheim 99, in Neidenstein 41, in Reichartshausen 47, in Waibstadt 192 und in Zuzenhausen 69 Personen PCR-positiv.

An der GRN-Klinik Sinsheim, die einen Bereich zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch betreut, waren am Dienstag sechs Verdachts-, 14 bestätigte Fälle und "drei Kontaktpersonen der Kategorie 1" auf der Isolierstation mit deren 25 Betten gemeldet. Ein Verdachts- und ein bestätigter Fall wurden auf der Intensivstation der Klinik mit deren vier Betten gemeldet. Eine Person musste beatmet werden.

Niederigster Wert in Eppingen seit Oktober

Die Corona-Lage im Landkreis Heilbronn ist am Dienstag nahezu unverändert geblieben. Im Vergleich zum Montag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update lediglich einen aktiven Fall weniger. Demnach sind, Stand Dienstag 15.30 Uhr, 223 Menschen mit dem Virus infiziert.

In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet zeigt sich ein uneinheitliches Bild. Je einen Fall mehr vermelden Bad Rappenau und Gemmingen. Hier sind momentan acht beziehungsweise zehn aktive Fälle bekannt. Einen Fall weniger gibt es in Ittlingen (sechs). Und auch in Siegelsbach ist die Zahl um einen Fall auf nunmehr drei Fälle gesunken. Drei Infizierte weniger meldet hingegen Eppingen. Hier sind mit momentan elf aktiven Fällen so wenige Infizierte bekannt wie im Oktober. Unverändert bleibt die Lage in Kirchardt. Die 6000-Einwohner-Kommune meldet weiterhin neun aktive Fälle. Leicht gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt mit 52,9 an. Am Montag lag er noch bei 49,6.

Update: Dienstag, 23. Februar 2021, 18.15 Uhr

Neuinfektionen nur in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Die Anzahl der mithilfe eines PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen in Sinsheim und seinen neun Umlandgemeinden lag zum Wochenbeginn bei insgesamt 193 Personen. Dies geht aus dem Update des Gesundheitsamts hervor. In Sinsheim leben rund 35 400, in den Umlandgemeinden rund 29 000 Menschen. Neu-positiv getestete Personen gegenüber dem Vortag gab es lediglich in Sinsheim mit fünf Fällen; dort wurden mit 143 mit Abstand die meisten der sogenannten aktiven Fälle gezählt.

Keine Anstiege gegenüber dem Vortag gab es in Angelbachtal mit zehn, in Epfenbach mit sieben, in Helmstadt-Bargen und Neckarbischofsheim mit fünf, in Reichartshausen mit zwei, in Waibstadt mit 13 und in Zuzenhausen mit acht Fällen. Neidenstein hat keine Fälle mehr.

Der Anteil der aktiven Fälle in Bezug auf die Einwohnerzahl lag demnach bei zwischen 0,04 Prozent in Helmstadt-Bargen und 0,4 Prozent in Sinsheim. Die Gesamtzahl dieses Werts seit Beginn der Zählungen liegt zwischen 2,16 Prozent und 4,43 Prozent, ebenfalls in Helmstadt-Bargen und Sinsheim. Ob die vergleichsweise hohe Fallzahl in Sinsheim mit neuen Virus-Varianten in Verbindung steht, wird noch weiter eruiert, hieß es zuletzt. An der GRN-Klinik Sinsheim, die einen Bereich zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch betreut, waren am Montag sieben Verdachts- und zwölf bestätigte Fälle auf der Isolierstation mit deren 25 Betten gemeldet. Ein bestätigter Fall wurde auf der Intensivstation der Klinik mit deren vier Betten gemeldet. Die erkrankte Person wurde beatmet.

Lage im Kraichgau ist uneinheitlich

Eine deutliche Abnahme in Eppingen, geringe Zuwächse in Bad Rappenau und Gemmingen: Die Entwicklung der Infektionszahlen in den Gemeinden im RNZ-Gebiet war am Montag uneinheitlich. Aus Eppingen werden nun 14 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet, am Vortag waren es noch 20. Verringert haben sich auch die Fallzahlen in Kirchardt, und zwar von elf auf neun, und in Ittlingen von acht auf sieben. In Siegelsbach waren am Montag unverändert vier aktive Fälle bekannt, während in Bad Rappenau die Zahl leicht von sechs auf sieben und in Gemmingen von acht auf neun gestiegen ist. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt mit 49,7 weiterhin noch knapp unterhalb der 50er-Marke. Ebenfalls erfreulich: Die Zahl der Menschen im Landkreis, die an oder mit Covid-19 gestorben sind, lag am Montag unverändert bei 180.

Update: Montag, 22. Februar 2021, 19 Uhr

Lage im Kraichgau bleibt stabil

Kraichgau. (fsd) Die Corona-Lage im Landkreis Heilbronn ist am vergangenen Wochenende nahezu stabil geblieben. Zwar vermeldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Samstag in seinem täglichen Corona-Update, Stand 15.30 Uhr, einen Anstieg um 19 auf 268 aktive Corona-Fälle. Ebenso stark, minus 20, ist die Fallzahl am Sonntag, Stand 15.30 Uhr, auch wieder gefallen.

Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet hat sich am Wochenende wenig getan. Im Vergleich zum Freitag meldet Bad Rappenau am Sonntag einen Corona-Fall weniger (sechs). In Eppingen hingegen ist die Zahl der Infizierten von 18 auf 20 angestiegen. Ebenso zwei neue Fälle gibt es in Gemmingen. Hier sind nun acht Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Und in Kirchardt wurden drei neue Corona-Infektionen bekannt (elf). Ein Auf und Ab gab es in Ittlingen. Hier stiegen die aktiven Fälle von Freitag auf Samstag um einen Fall auf elf. Am Sonntag jedoch sank der Wert um drei auf acht. In Siegelsbach befinden sich wie auch am Freitag vier Menschen in Quarantäne.

Deutlich angestiegen ist aber die Sieben-Tage-Inzidenz. Während sie am Freitag noch bei 42,6 lag, überschritt sie am Samstag mit 50,5 die kritische Marke. Am Sonntag sank der Wert leicht auf 49,8.

Update: Sonntag, 21. Februar 2021, 18.45 Uhr

Stärkere Anstiege nur in Sinsheim

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Die im Vergleich zu anderen Gemeinden größere Anzahl positiv auf das Corona-Virus PCR-getesteter Personen könnte laut Gesundheitsamt an Virus-Varianten liegen. Dies sei "ein möglicher Erklärungsansatz" und werde im Moment genauer untersucht. "Bei 99 der 143 aktiven Fälle" in Sinsheim habe man Varianten des Virus detektiert, wobei davon fünf der sogenannten "britischen", und sechs der "südafrikanischen" Variante zuzuordnen seien. Bei 14 Untersuchungen wurde von "unbekannten Varianten" gesprochen. "Die restlichen Varianten-Proben sind noch nicht vollständig sequenziert", hieß es am Freitag weiter. Den Varianten wird nachgesagt, dass diese leichter übertragbar seien; es gab zuletzt jedoch "keine Anzeichen", dass die Anzahl schwerer Krankheitsverläufe hierdurch steige, berichtete Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage über Mitteilungen aus dem städtischen Krisenstab. Zum Kontext der in der 35 500-Einwohner-Stadt aufgetretenen 143 Positiv-Fälle hieß es, dass 23 von ihnen Einrichtungen wie "Schulen, Kindertageseinrichtungen GRN-Klinik" zugeordnet werden könnten. Bei allen anderen sei "momentan nur ein familiärer Zusammenhang" erkennbar. Elf Personen wurden zuletzt in Sinsheim neu positiv getestet, drei in Zuzenhausen, wo es nun acht der "aktiven Fälle" gibt.

Keine neuen Positiv-Tests gab es in den restlichen acht Orten des Erfassungsgebiets. In Angelbachtal wurden deren zehn gemeldet, in Epfenbach neun, in Helmstadt-Bargen drei, in Neckarbischofsheim sieben, in Reichartshausen zwei, in Waibstadt 14; nur noch einen Fall gab es in Eschelbronn. In Neidenstein gab es keinen Fall mehr. Rund 29 000 Personen leben in den neun Sinsheimer Umlandgemeinden. Der Anteil der aktiven Fälle im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Orte lag zuletzt zwischen 0,04 Prozent in Eschelbronn und 4,39 Prozent in Sinsheim.

An der GRN-Klinik Sinsheim, die einen Bereich zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch betreut, waren am Freitag 13 Verdachts- und vier bestätigte Fälle auf der Isolierstation mit deren 25 Betten gemeldet. Ein Verdachts- und ein bestätigter Fall lagen auf der Intensivstation der Klinik mit deren vier Betten. Einer der Fälle wurde beatmet.

Klinikpersonal in Quarantäne

Bad Rappenau. (fsd) Weil eine Patientin in der Sophie-Luisen-Klinik positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, mussten sich nun 13 der rund 30 Pfleger dieser Einrichtung der Kur- und Klinikverwaltung (KuK) in häusliche Quarantäne begeben. Das teilte die KuK am Freitagmittag mit. Die Patientin war aus einem Akuthaus angereist und hatte bei ihrer Aufnahme einen aktuellen negativen Schnelltest vorgelegt. Ein weiterer PCR-Test gemäß des klinikinternen Hygienekonzepts ergab am Folgetag eine Infektion.

Die Klinikleitung und der Krisenstab der Sophie-Luisen-Klinik stehen in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Die Kontaktketten werden ermittelt. "Dank der strengen Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen muss derzeit lediglich ein überschaubarer Kreis von direkten Kontaktpersonen getestet werden", heißt es in der Mitteilung weiter. Die positiv getestete Patientin wurde in die häusliche Isolation entlassen. Für die Klinik besteht derzeit ein Besuchsverbot.

Update: Freitag, 19. Februar 2021, 19.30 Uhr

"Keine Anzeichen" für schwerere Verläufe

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Steigende Zahlen von Personen aus der Großen Kreisstadt, die mithilfe eines PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getestet worden sind, führt die Sinsheimer Stadtverwaltung möglicherweise auf ein häufigeres Vorkommen von Varianten des Virus auf der Gemarkung zurück. Dies heißt es aus dem städtischen Krisenstab, der sich derzeit zwei Mal pro Woche trifft. Die Vermutung stützt sich auf die Tatsache, dass momentan "bei 81 Getesteten Virus-Varianten festgestellt" worden seien, sagte Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Allerdings gebe es "im Moment keine Anzeichen, dass die Krankheitsverläufe schwerer werden", sagte Albrecht auf Nachfrage, es werde jedoch "davon ausgegangen, dass die Varianten infektiöser sind".

Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises bestätigte zuletzt das Vorhandensein von Varianten bei 81 positiv getesteten Personen, von denen neun der britischen oder der südafrikanischen Variante zugeordnet würden; ein Großteil der restlichen Proben waren da noch nicht zu Ende untersucht worden. Seit rund zehn Tagen werde ein überwiegender Teil der positiven Proben im Bereich der Behörde auf solche Varianten geprüft.

Der Anteil der mithilfe eines PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getesteten und aktuell in Quarantäne befindlichen Personen lag am Donnerstag in Sinsheim und den neun Umlandgemeinden nahezu unverändert zwischen 0,38 und 0,04 Prozent der jeweiligen Einwohnerzahl. Angelbachtal zählte unverändert zehn Fälle; in Epfenbach waren es nach wie vor neun Fälle; in Eschelbronn wurde unverändert ein Fall gelistet, in Helmstadt-Bargen waren es laut der Datenbank des Gesundheitsamts vier Fälle bei zwei Neuinfektionen. Eine Neuinfektion und damit sieben Fälle gab es in Neckarbischofsheim; ein Fall weniger und damit drei Fälle wurden in Neidenstein gelistet; unverändert zwei Fälle zählte Reichartshausen. Um einen Fall stieg die Zahl in Waibstadt auf jetzt 19 Fälle, und in Zuzenhausen stieg die Zahl um einen Fall auf nun fünf Fälle. In dem Gebiet leben rund 29 000 Menschen.

134 aktive Fälle gab es in der 35 500-Einwohner-Stadt Sinsheim, in der am Mittwoch 123 Fälle gelistet waren. Allerdings führte das "Dashboard" des Gesundheitsamts am selben Tag in Sinsheim 14 neue positiv PCR-getestete Personen auf; am Donnerstag war von neuerlichen sechs Neuinfektionen die Rede.

Waren die Zahlen vergleichsweise hoch, so war dies in der Vergangenheit im weit überwiegenden Fall auf Ausbrüche in Pflegeheimen, Firmen, Großfamilien und Familienverbünden zurückzuführen. Inzwischen heißt es im Gesundheitsamt, dass bei einem Großteil der positiv-PCR-Getesteten – zumindest in Sinsheim – momentan "nur ein familiärer Zusammenhang erkennbar" sei.

An der GRN-Klinik Sinsheim, die einen Bereich zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch betreut, waren am Donnerstag neun Verdachts- und sieben bestätigte Fälle auf der Isolierstation mit deren 25 Betten gemeldet. Zwei bestätigte Fälle lagen auf der Intensivstation mit deren vier Betten. Einer der Fälle wurde beatmet.

Fallzahlen und Inzidenzwert nehmen im Landkreis Heilbronn zu

Kraichgau. (fsd) Von 225 auf 232 ist am Donnerstag die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn gestiegen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update hervor, dass das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn um 15.30 Uhr veröffentlicht hat.

Einen Zuwachs um je einen Fall vermelden Eppingen, Gemmingen und Siegelsbach. Hier sind momentan 17, vier beziehungsweise zwei Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. In Bad Rappenau hingegen konnte am Donnerstag eine Person aus der Quarantäne entlassen werden. In der Kurstadt sind momentan sieben Fälle aktiv. Unverändert im Vergleich zum Vortag bleibt die Lage in Ittlingen und Kirchardt. Hier sind nach wie vor zehn beziehungsweise acht Menschen mit dem Virus infiziert.

Gestiegen ist am Donnerstag auch die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohner. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt mit 45,6 an. Am Mittwoch lag er noch bei 38,9.

Seit Pandemie-Beginn waren im Landkreis Heilbronn 9593 Menschen mit dem Virus infiziert, 9185 sind inzwischen wieder genesen und befinden sich nicht mehr in Quarantäne. 179 Personen aus dem Landkreis sind an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Update: Donnerstag, 18. Februar 2021, 19.15 Uhr

Liegt der Anstieg an den Virus-Varianten?

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Der Anteil der mithilfe eines PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getesteten und aktuell in Quarantäne befindlichen Personen lag am Mittwoch in Sinsheim und den neun Umlandgemeinden zwischen 0,38 und 0,04 Prozent der jeweiligen Einwohnerzahl.

Angelbachtal zählte am Mittwoch mit zehn Fällen drei Fälle weniger als am Vortag; in Epfenbach waren es neun Fälle, am Vortag zehn; in Eschelbronn wurde unverändert ein Fall gelistet, in Helmstadt-Bargen waren es drei anstelle der vier Fälle am Vortag. Unverändert sechs Fälle gab es in Neckarbischofsheim; ebenfalls unverändert vier in Neidenstein und zwei in Reichartshausen. Um einen Fall stieg die Zahl in Waibstadt auf jetzt 18 Fälle und um zwei Fälle in Zuzenhausen auf nun vier Fälle. In dem Gebiet leben rund 29.000 Menschen.

128 aktive Fälle gab es in der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim, wo am Mittwoch 123 Fälle gelistet waren. Allerdings führte das "Dashboard" des Gesundheitsamts in Sinsheim 14 neue positiv PCR-getestete Personen auf; amtliche Quellen überlegen nun, ob es einen Zusammenhang mit ansteckenderen Varianten des Corona-Virus geben könnte. Waren die Zahlen vergleichsweise hoch, so war dies in der Vergangenheit im weit überwiegenden Fall auf Ausbrüche in Pflegeheimen, Firmen, Großfamilien und Familienverbünden zurückzuführen.

An der GRN-Klinik Sinsheim, die einen Bereich zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch betreut, waren zehn Verdachts- und sechs bestätigte Fälle auf der Isolierstation mit deren 25 Betten gemeldet. Ein Verdachtsfall und zwei bestätigte Fälle lagen auf der Intensivstation mit deren vier Betten. Einer der Fälle wurde beatmet; am Vortag war noch bei zwei Fällen eine Beatmung notwendig.

Landkreisweit mehr neue Fälle

Kraichgau. (fsd) Nachdem die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn zuletzt kontinuierlich gefallen ist, meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn in seinem täglichen Corona-Update wieder einen Anstieg. Stand Mittwoch, 15.30 Uhr, waren 225 (plus drei) Menschen mit dem Virus infiziert.

Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Fallzahlen mehrheitlich gestiegen. Den größten Zuwachs gab es in Kirchardt. Hier haben sich die Fälle von vier auf acht verdoppelt. Ein Plus von zwei Fällen meldet Bad Rappenau (acht). Je einen neuen Fall gibt es in Gemmingen (drei) und Ittlingen (zehn). In Eppingen und Siegelsbach hingegen wurde jeweils eine Person aus der Quarantäne entlassen. Hier sind nun 16 Fälle beziehungsweise ein Fall aktiv.

Leicht gestiegen ist am Mittwoch auch die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100 000 Einwohner. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt mit 38,9 an. Am Dienstag lag er noch bei 37,2.

Update: Mittwoch, 17. Februar 2021, 19.30 Uhr

Trend setzt sich fort

Sinsheim/Kraichgau. (tk) Der Anteil der mithilfe eines PCR-Tests positiv auf das Corona-Virus getesteten und aktuell in Quarantäne befindlichen Personen lag am Dienstag in Sinsheim und den neun Umlandgemeinden bei zwischen 0,42 und 0,09 Prozent der jeweiligen Einwohnerzahl. Keine Neuinfektionen gab es in Angelbachtal mit derzeit 13, in Eschelbronn mit einem Fall, in Helmstadt-Bargen und Neidenstein mit derzeit jeweils vier, in Reichartshausen und Zuzenhausen mit jeweils zwei und in Waibstadt mit derzeit 17 der sogenannten "aktiven Fälle". Minimalste Anstiege um jeweils eine positiv PCR-getestete Person gab es in Epfenbach mit nun zehn und in Neckarbischofsheim mit nun sechs aktiven Fällen. In dem Gebiet leben rund 29.000 Menschen. 123 aktive Fälle gab es in der 35.500-Einwohner-Stadt Sinsheim und damit einen Fall weniger als am Vortag. Waren die Zahlen vergleichsweise hoch, so war dies in der Vergangenheit im weit überwiegenden Fall auf Ausbrüche in Pflegeheimen, Firmen und Großfamilien zurückzuführen. An der GRN-Klinik Sinsheim, die einen Bereich zwischen Aglasterhausen und Eppingen, Bad Rappenau und Wiesloch betreut, waren jeweils neun Verdachts- und bestätigte Fälle auf der Isolierstation mit deren 25 Betten gemeldet. Jeweils zwei Verdachts- und bestätigte Fälle lagen auf der Intensivstation mit deren vier Betten. Zwei von ihnen wurden beatmet.

Inzidenz im Landkreis Heilbronn leicht auf 37,2 gestiegen

Kraichgau. (fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn ist am Faschingsdienstag, Stand 15.30 Uhr, um weitere acht auf nun 222 gesunken. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises hervor. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Hier sind am Dienstag die Fallzahlen insgesamt um fünf gestiegen, weil sechs neue Infektionen bekannt wurden, aber eine Person aus der Quarantäne entlassen wurde. Je einen Zuwachs um zwei Fälle vermelden Eppingen, Kirchardt und Gemmingen. Hier sind nun 17 beziehungsweise vier Personen infiziert; Gemmingen war zuletzt Corona-frei und weist nun wieder zwei aktive Fälle auf. Einen Fall weniger gibt es hingegen in Siegelsbach. Hier sind momentan zwei Infizierte bekannt. Unverändert bleibt die Lage in Bad Rappenau mit sechs und Ittlingen mit neun aktiven Fällen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen, bezogen auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche, ist im Vergleich zum Montag leicht gesunken. Der Wert liegt nun bei 37,2.

Update: Dienstag, 16. Februar 2021, 19 Uhr

Zahlen steigen weiterhin – Diffuses Infektionsgeschehen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Der Trend stimmte positiv: Nachdem die Corona-Ausbrüche in mehreren Pflegeheimen überwunden waren, war am Sonntag, 7. Februar, die Zahl der aktiven Fälle auf 68 gefallen. Doch nun sind es in Sinsheim wieder 129. Über das Wochenende sind 26 Fälle hinzugekommen, teilte Ralph Adameit, Pressesprecher des Landratsamts, mit. Und dieses Mal ist das Infektionsgeschehen diffuser: Es sind "keine Cluster oder Ausbrüche erkennbar. Die Ansteckungen sind überwiegend auf das familiäre Umfeld zurückzuführen", teilte Adameit auf Nachfrage mit. Oberbürgermeister Jörg Albrecht findet die Entwicklung "ein wenig komisch". In der Vergangenheit habe sich die hohe Zahl gut über die Ausbrüche in den Pflegeheimen erklären lassen, nun sei das schwieriger. Er hält die Situation aber für eingrenzbar und gut einzuordnen.

Im Sinsheimer Umland stellt sich die Tendenz als uneinheitlich dar: Angelbachtal 13 (zwölf Personen weniger als am Freitag), Epfenbach neun (sieben Personen mehr), Eschelbronn unverändert eine Person, Helmstadt-Bargen unverändert vier Personen, Neckarbischofsheim fünf (drei Personen mehr), Neidenstein vier (eine Person weniger), Reichartshausen unverändert zwei Personen, Waibstadt 18 (zwei Personen weniger), Zuzenhausen eine Person (zwei Personen weniger).

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Montag, 9.56 Uhr, 17 Personen auf der Isolierstation behandelt, sieben bestätigte und zehn Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich drei Covid-19-Patienten in Behandlung, zwei bestätigte Fälle sowie ein Verdachtsfall. Zwei werden beatmet.

Fallzahlen sinken deutlich – Gemmingen ist Corona-frei – Inzidenz bei 38,6

Kraichgau. (fsd) Auch zum Start in die neue Woche ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn deutlich gesunken. Wurden am Sonntag noch 285 Infizierte gemeldet, waren es am Montag, Stand 15.30 Uhr, nur noch 230. Auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bestätigt sich dieser Trend. In Bad Rappenau ist die Fallzahl um weitere drei Personen gesunken und liegt nun bei sechs. Das ist seit gut einem halben Jahr der niedrigste Wert in der Kurstadt. Unverändert bleibt hingegen die Lage in Ittlingen. Hier sind nach wie vor neun Menschen mit dem Virus infiziert. Die vier weiteren Kommunen verzeichnen zu Wochenbeginn jeweils einen Rückgang um einen Fall. So wurden für Eppingen nun 15, für Siegelsbach drei und für Kirchardt zwei aktive Fälle gemeldet. Gemmingen ist erstmals seit Monaten wieder Corona-frei.

Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro Woche auf 100 000 Einwohner, ist im Landkreis mit 38,6 nicht mehr weit von der 30er-Marke entfernt. Allerdings ist die Zahl der Todesfälle gestiegen. Seit Pandemie-Beginn sind landkreisweit 179 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Update: Montag, 15. Februar 2021, 18.15 Uhr

Deutlich weniger Fälle in Eppingen

Kraichgau. (guz) Deutliche Veränderungen bei den aktiven Corona-Fällen hat das Gesundheitsamt übers Wochenende gemeldet, auch wenn dieses Zahlen nicht immer die genaue Lage abbilden, weil am Wochenende meist weniger getestet und gemeldet wird.

Der stärkste Rückgang wurde in Eppingen registriert: Die Zahl der aktiven Fälle hat sich dort seit Freitag von 23 auf 16 verringert. Jeweils drei Fälle weniger melden Bad Rappenau mit nun neun und Gemmingen mit nur noch einem aktiven Fall. Keine Veränderung gab es in Siegelsbach, wo weiterhin vier Einwohner infiziert sind; in Kirchardt hat sich die Zahl von vier auf drei verringert.

Als einzige Gemeinde im RNZ-Verbreitungsgebiet hat Ittlingen eine Zunahme der Fallzahlen von sieben auf neun gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis ist mit 38,6 nicht mehr weit von der 30er-Marke entfernt. Die Zahl der Toten ist allerdings um zwei auf nun 178 gestiegen; einer der beiden Fälle wurde in Eppingen registriert, wo nun insgesamt 17 Menschen an oder mit dem Virus gestorben sind.

Update: Sonntag, 14. Februar 2021, 19.30 Uhr

Zwei Corona-Patienten in Klinik gestorben

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Zwei Patientinnen des Sinsheimer Krankenhauses sind im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. Das teilte die GRN am Freitagmittag mit. Demnach stammen beide Frauen aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Es handele sich um eine Frau im Alter zwischen 80 und 90 Jahren sowie eine Frau zwischen 90 und 100 Jahren. Eine sei auf der Isolierstation behandelt worden, die zweite Frau auf der Intensivstation. Wie Pressesprecherin Sandra Keßler auf Nachfrage mitteilte, hatten beide "keine merklichen Vorerkrankungen". Stand Freitag, 9.39 Uhr, werden laut GRN-Meldung drei Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt, alle werden beatmet. Auf der Isolierstation befinden sich 20 Covid-19-Patienten in Behandlung, sieben bestätigte und 13 Verdachtsfälle.

In Sinsheim steigt die Zahl der aktiven Corona-Fälle weiter an: 111 Personen, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, meldete das Dashboard des Gesundheitsamts am Freitag. Am Donnerstag waren es 99 Personen. In den Umlandgemeinden haben sich die Zahlen nicht oder wenig verändert: Angelbachtal unverändert 25 Personen, Epfenbach unverändert zwei Personen, Eschelbronn unverändert eine Person, Helmstadt-Bargen unverändert vier Personen, Neckarbischofsheim unverändert zwei Personen, Neidenstein fünf (drei Personen mehr), Reichartshausen zwei (eine Person weniger), Waibstadt 20 (zwei Personen mehr), Zuzenhausen unverändert drei Personen.

Inzidenz liegt unter 50er-Marke - Allerdings steigen die Corona-Fallzahlen leicht

Kraichgau. (fsd) Erstmals seit dem Spätsommer ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro Woche auf 100 000 Einwohner, wieder unter die Marke von 50 Infektionen gefallen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamtes des Landkreises Heilbronn hervor. Dieses gab den Wert am Freitag, Stand 14 Uhr, mit 49,4 an. Am Donnerstag lag er noch bei 56,3. Das Landratsamt verzichtet angesichts der vergleichsweise niedrigen Inzidenz aktuell auch darauf, per Allgemeinverfügung eine nächtliche Ausgangssperre zu erlassen.

Im Vergleich zum Vortag ist allerdings landkreisweit die Zahl der aktiven Fälle gestiegen. Und zwar um 22 auf nun 380. In den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet bleibt die Lage aber größtenteils unverändert. Gemmingen, Kirchardt und Siegelsbach melden weiterhin vier aktive Fälle. In Bad Rappenau wurde ein neuer Fall bekannt, sodass hier momentan zwölf Menschen infiziert sind. Ebenfalls einen Fall mehr gibt es in Ittlingen (sieben). Und in Eppingen ist die Zahl um zwei Fälle auf nun 23 gesunken.

Jedoch meldet das Gesundheitsamt auch einen weiteren Todesfall. Seit Pandemie-Beginn sind im Landkreis Heilbronn 176 Menschen an oder mit dem Corona-Virus gestorben.

Update: Freitag, 12. Februar 2021, 18.30 Uhr

Corona-Zahlen steigen erneut

Sinsheim/Angelbachtal/Kraichgau. (cbe/fsd/fro) In Sinsheim ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle laut Gesundheitsamt erneut gestiegen: Am Mittwoch lag die Zahl jener, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, bei 94 Personen, am Donnerstag bei 99. In den umliegenden Gemeinden ergibt sich eine uneinheitliche Tendenz: Angelbachtal 25 (22 Personen weniger), Epfenbach zwei (eine Person weniger), Eschelbronn eine Person (zwei Personen weniger), Helmstadt-Bargen vier (eine Person mehr), Neckarbischofsheim unverändert zwei Personen, Neidenstein zwei (eine Person weniger), Reichartshausen unverändert drei Personen, Waibstadt 18 (vier Personen mehr), Zuznehausen drei (eine Person weniger).

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 9.53 Uhr, 19 Personen auf der Isolierstation behandelt, am Mittwoch waren es ebenso viele. Sie teilen sich auf in acht bestätigte und elf Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich vier Covid-19-Patienten in Behandlung, einer weniger als am Mittwoch. Dabei handelt es sich ausschließlich um bestätigte Fälle. Drei davon werden beatmet.

Fälle im Seniorenheim "Sonnenhof" treiben Zahlen in Angelbachtal nach oben

Hohe Corona-Zahlen haben in der Gemeinde Angelbachtal zuletzt für Verunsicherung bei manchen Bürgern gesorgt. Ein Leser hat sich an die RNZ gewendet und davon berichtet, dass sich so mancher schon gar nicht mehr in den Schlosspark trauen würde. Die Zahlen sind zum größten Teil auf einen Ausbruch im Seniorenheim "Sonnenhof" zurückzuführen. Zeitweise waren in der Pflegeeinrichtung nur wenige der 75 Bewohner nicht infiziert. Neun sind laut Bürgermeister Frank Werner mittlerweile gestorben, zuletzt eine Person in der Nacht auf Donnerstag. Was die im Vergleich zu anderen Gemeinden hohen Fallzahlen anbelangt, kann zumindest Entwarnung in Teilbereichen gegeben werden: Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilte, ist die Zahl der aktiven Fälle in Angelbachtal von 47 auf 25 gesunken, was einem Minus von 22 Fällen entspricht.

Werner bestätigte der RNZ, dass die Zahlen weiterhin auf den "Sonnenhof" zurückzuführen sind. Momentan seien in Angelbachtal acht Fälle bekannt, die nicht dem Seniorenheim zuzuordnen sind. Fünf davon gehören zu einer Familie. Dass sich die Angelbachtaler sorgen, kann Werner verstehen. Wenn er aus seinem Fenster im Rathaus in den Schlosspark blickt, sieht er auch, dass dort viel Verkehr sei. "Die hohen Zahlen verdeutlichen die Gefährlichkeit", und sie zeigten, dass man sich an die Regeln halten müsse, sagt der Bürgermeister: "Es ist halt wahnsinnig gefährlich mit den Mutanten."

358 Infizierte im Landkreis Heilbronn

Nachdem die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn zuletzt kontinuierlich gesunken ist, stieg sie am Donnerstag wieder an. Das geht aus dem täglich Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Stand 15.30 Uhr waren 358 Menschen mit dem Virus infiziert. Im Vergleich zum Mittwoch ein Plus von 26 Fällen. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sind die Zahlen gestiegen. Einen sprunghaften Anstieg um fünf Fälle verzeichnete Eppingen. Hier sind momentan 25 Personen infiziert. Je einen Fall mehr registrierten Bad Rappenau und Ittlingen. Hier sind aktuell elf beziehungsweise sechs Fälle aktiv. Vier Fälle gibt es hingegen in Kirchardt (plus zwei). Unverändert ist die Lage hingegen in Gemmingen und Siegelsbach. Hier sind jeweils vier Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist hingegen abermals leicht gesunken. Von 58,6 auf 56,3. Das Landratsamt Heilbronn wird derzeit keine nächtliche Ausgangssperre verhängen. Eine solche Einschränkung wird aufgrund des momentanen Infektionsgeschehens für nicht erforderlich gehalten, sagt Sprecher Manfred Körner. Aber: "Die Lage wird laufend überprüft."

Update: Donnerstag, 11. Februar 2021, 19.30 Uhr

Corona-Zahlen sind fast überall gestiegen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) In Sinsheim sowie in fast allen Umlandgemeinden ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle gestiegen. Die Zahl jener, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, wuchs in Sinsheim laut Gesundheitsamt auf 94 (neun Personen mehr). Die Zahlen der Umlandgemeinden: Angelbachtal 47 (drei Personen mehr), Epfenbach drei (eine Person mehr), Eschelbronn unverändert drei Personen, Helmstadt-Bargen drei (eine Person mehr), Neckarbischofsheim zwei (eine Person mehr), Neidenstein unverändert drei Personen, Reichartshausen drei (zwei Personen mehr), Waibstadt 14 (zwei Personen weniger), Zuzenhausen vier (eine Person mehr).

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Mitteilung, Stand Mittwoch, 9.28 Uhr, 19 Covid-19-Patienten auf der Isolierstation behandelt, einer mehr als am Dienstag. Diese teilen sich in neun bestätigte und zehn Verdachtsfälle auf. Auf der Intensivstation befinden sich fünf Covid-19-Patienten in Behandlung, vier bestätigte Fälle und ein Verdachtsfall. Vier davon werden beatmet, einer mehr als am Dienstag.

Landkreis Heilbronn: Immer näher an der 50er-Marke

Kraichgau. (guz) Der Landkreis Heilbronn ist einem Inzidenzwert von unter 50 am Mittwoch in gutes Stück näher gekommen: Lag er am Dienstag noch bei 75,5, ist er inzwischen auf 58,6 gesunken. Insgesamt wurden am Mittwoch 332 Landkreiseinwohner positiv auf das Corona-Virus getestet, lediglich einer davon in einer der westlichen Landkreisgemeinden, und zwar in Eppingen, was dazu führt, dass die Zahl der Infizierten dort nun von 19 auf 20 gestiegen ist.

In allen anderen Gemeinden im Verbreitungsgebiet der RNZ sind die Fallzahlen gesunken oder, wie in Kirchardt mit zwei Infizierten, gleichgeblieben.

Der Meldung des Gesundheitsamtes zufolge waren am Mittwoch in Bad Rappenau zehn Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, drei weniger als am Dienstag, in Gemmingen vier und in Siegelsbach drei, was jeweils einem Rückgang von einem Fall entspricht. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19 ist hingegen um zwei auf nun 170 gestiegen.

Update: Mittwoch, 10. Februar 2021, 18.45 Uhr

Corona-Zahlen nahezu unverändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) In vielen Kraichgau-Gemeinden ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle unverändert geblieben. In Sinsheim ist deren Zahl von 80 auf 85 Personen gestiegen. Das geht aus den Daten hervor, die das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag auf seinem Dashboard veröffentlichte.

Die Zahlen der Umlandgemeinden: Angelbachtal unverändert 44 Personen, Epfenbach unverändert zwei Personen, Eschelbronn unverändert dei Personen, Helmstadt-Bargen unverändert zwei Personen, Neckarbischofsheim unverändert eine Person, Neidenstein unverändert drei Personen, Reichartshausen unverändert eine Person, Waibstadt 16 (eine Person mehr), Zuzenhausen drei (eine Person mehr).

Im Sinsheimer Krankenhaus ist die Zahl der Covid-19-Patienten auf der Isolierstation etwas gesunken. Waren es am Montag noch 21, meldete die GRN am Dienstag 18 Patienten. Diese teilen sich in elf bestätigte und sieben Verdachtsfälle auf. Auf der Intensivstation befinden sich nach wie vor fünf Covid-19-Patienten in Behandlung. Drei davon werden beatmet, einer mehr als am Montag.

339 Infizierte gemeldet – Fallzahl im Landkreis Heilbronn sinken weiter deutlich

Kraichgau. (fsd) Die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis Heilbronn sinkt weiter. Im Vergleich zum Montag meldet das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Dienstag in seinem täglichen Corona-Update 42 Infizierte Personen weniger. Stand 15.30 Uhr waren 339 aktive Fälle bekannt.

Das positive Bild spiegelt sich größtenteils auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet wieder. Während in Siegelsbach die Zahl mit fünf unverändert blieb, sanken die Werte in Eppingen (minus zwei, 19), Gemmingen (minus eins, fünf), Kirchardt (minus eins, zwei) und Bad Rappenau (minus eins, 13). Die Kurstadt vermeldet damit erneut einen Niedrigstand.

Seit Oktober waren nicht mehr so wenige Fälle gleichzeitig bekannt wie am Dienstag. Als einzige Kommune ein Plus vermeldete Ittlingen. Hier stieg die Zahl um einen Fall auf nun zwei Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – als die Zahl der Neuinfektionen pro Woche auf 100.000 Einwohner – ist minimal gesunken. Am Dienstag wurde der Wert mit 75,5 angeben. Am Montag lag dieser noch bei 75,8. Und das Gesundheitsamt meldet auch einen weiteren Todesfall. Seit Pandemiebeginn sind 168 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Update: Dienstag, 9. Februar 2021, 17 Uhr

Zahlen steigen wieder

Sinsheim/Kraichgau. (cbe/fsd) Zuletzt hatte der Trend bei den aktiven Corona-Fällen in Sinsheim nach unten gezeigt, nun steigen die Zahlen wieder: 13 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt am Montag. Die Zahl jener, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, liegt somit bei 80 Personen. In den Gemeinden rund um Sinsheim haben sich die Zahlen leicht oder nicht verändert: Angelbachtal 44 (plus eine Person), Epfenbach unverändert zwei Personen, Eschelbronn unverändert drei Personen, Helmstadt-Bargen unverändert zwei Personen, Neckarbischofsheim unverändert eine Person, Neidenstein unverändert drei Personen, Reichartshausen eine Person (zwei Personen weniger), Waibstadt 15 (eine Person mehr), Zuzenhausen zwei (zwei Personen weniger).

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Montag, 9.41 Uhr, fünf bestätigte Covid-19-Patienten auf der Intensivstation behandelt. Zwei davon werden beatmet. Am Freitag befanden sich dort zwei bestätigte Covid-19-Fälle in Behandlung. Auch auf der Isolierstation hat die Zahl der Patienten zugenommen: Waren es am Freitag 18, sind es am Montag 21. Diese teilen sich in 13 bestätigte Covid-19-Fälle und acht Verdachtsfälle auf.

Bad Rappenau mit neuem Tiefstwert seit Oktober

Auch zum Wochenbeginn ist die Zahl der Corona-Infizierten im Landkreis Heilbronn zurückgegangen. In seinem täglichen Corona-Update meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn am Montag, Stand 15.30 Uhr, 381 Infizierte. Im Vergleich zum Sonntag ein Minus von 38. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet sinken die Fallzahlen, in Bad Rappenau um zwei auf nun 14. Das ist der niedrigste Wert seit Oktober. Eppingen, Ittlingen, Kirchardt und Siegelsbach vermelden jeweils einen Fall weniger als noch am Sonntag. So sind momentan in Eppingen 21, in Kirchardt drei und in Sigelbach fünf Fälle bekannt; in Ittlingen gibt es einen Fall. Leicht verringert hat sich auch die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro Woche auf 100 000 Einwohner. Das Gesundheitsamt gab diesen Wert am Montag mit 75,8 an, im Vergleich zum Wochenende ein Minus von 0,3. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle. Seit Pandemiebeginn sind landkreisweit 167 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Update: Montag, 8. Februar 2021

Corona-Zahlen ohne große Veränderungen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Kaum oder gar nicht verändert hat sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kraichgau. Dies geht aus der Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises am Sonntag hervor. In Sinsheim ist die Zahl jener, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, auf 68 Personen gesunken. Am Freitag waren es 69 Personen. Die umliegenden Gemeinden: Angelbachtal 43 (drei Personen mehr), Epfenbach zwei (eine Person mehr), Eschelbronn unverändert drei Personen, Helmstadt-Bargen zwei (eine Person weniger), Neckarbischofsheim eine Person (eine Person weniger), Neidenstein unverändert drei Personen, Reichartshausen drei (eine Person weniger), Waibstadt 14 (zwei Personen weniger), Zuzenhausen unverändert vier Personen.

Corona-Zahlen im Heilbronner Landkreis leicht rückläufig

Kraichgau. (jou) Die Corona-Zahlen sind im Vergleich zu Freitag in vielen Gemeinden des Verbreitungsgebiets am Sonntag, Stand 15.30 Uhr, zurückgegangen. Lediglich in Eppingen und Siegelsbach sind die Zahlen derer, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden und sich daher in Quarantäne befinden, leicht gestiegen. In der Fachwerkstatt um zwei, es sind nun 22 Fälle. In Sigelsbach gibt es einen Fall mehr (sechs). Waren es Ende vergangener Woche in Bad Rappenau 17 Fälle, ist die Zahl um eins gesunken. In Gemmingen haben sich die fälle beinahe halbiert und liegen nun bei sechs anstatt wie am Freitag noch bei elf. Kirchardt verzeichnet einen Rückgang von drei Fällen. Hier befinden sich vier Personen in Quarantäne.

Insgesamt gibt es im ganzen Heilbronner Landkreis 73 Fälle weniger als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 76,1 und ist damit im Vergleich zu 81,3 am Freitag ebenfalls gesunken.

Update: Sonntag, 7. Februar 2021, 18.30 Uhr

Zahlen haben sich kaum verändert

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Am Mittwoch und Donnerstag war die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim stark gefallen, da die Corona-Ausbrüche in zwei Pflegeheimen überstanden sind. Der Trend der sinkenden Zahlen hat sich am Freitag nicht fortgesetzt, wie aus einer Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervorgeht: In Sinsheim sank die Anzahl der Personen, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, von 71 auf 69. Auch in den Gemeinden rund um Sinsheim sind die Änderungen gering oder die Zahlen blieben stabil: Angelbachtal 40 (eine Person weniger), Epfenbach unverändert eine Person, Eschelbronn unverändert drei Personen, Helmstadt-Bargen drei (eine Person weniger), Neckarbischofsheim zwei (eine Person mehr), Neidenstein unverändert drei Personen, Reichartshausen vier (eine Person weniger), Waibstadt zwölf (eine Person weniger), Zuzenhausen unverändert vier Personen.

Im Sinsheimer Krankenhaus befinden sich laut GRN-Meldung, Stand Freitag, 10.09 Uhr, 18 Patienten auf der Isolierstation, drei mehr als am Donnerstag. Dabei handelt es sich um elf bestätigte und sieben Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich drei Covid-19-Patienten in Behandlung, einer weniger als am Donnerstag. Dabei handelt es sich um zwei bestätigte Fälle und einen Verdachtsfall. Zwei Personen werden beatmet.

Die Entspannung der Corona-Lage im westlichen Teil des Landkreises Heilbronn hat sich am Freitag fortgesetzt, wenn auch in überschaubarem Ausmaß. Nur in der Gemeinde Siegelsbach ist eine weitere Infektion hinzugekommen; dort sind aktuell fünf Menschen positiv auf das Virus getestet. In allen anderen Kommunen sinkt die Zahl der Infizierten hingegen oder bleibt auf dem Stand vom Donnerstag. Für Bad Rappenau meldet das Gesundheitsamt nun 17 Fälle, also einen weniger als am Vortag, und für Kirchardt sieben, was einen Rückgang um zwei Infizierte bedeutet. Keine Veränderungen werden aus Eppingen (20 Fälle) und Gemmingen (elf) gemeldet.

Im gesamten Landkreis sind am Freitag elf neue Fälle hinzugekommen, womit nun 476 Menschen nachweislich infiziert sind, und leider auch ein weiterer Todesfall (167) verzeichnet wurde. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag mit 81,3 etwas höher als am Vortag (75).

Update: Freitag, 5. Februar 2021, 18.10 Uhr

Fallzahlen in Sinsheim halbiert - weiterer Anstieg im Kraichgau

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Innerhalb von zwei Tagen hat sich die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Sinsheim nahezu halbiert: Betrug sie am Dienstag 138 Personen, liegt sie am Donnerstag bei 71. Dies geht aus einer Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises hervor. Die deutliche Abnahme erklärt sich damit, dass sowohl im Katharinenstift als auch im GRN-Betreuungszentrum die Corona-Ausbrüche überstanden sind.

In den Gemeinden rund um Sinsheim haben sich die Zahlen wenig oder nicht verändert: Angelbachtal 41 (eine Person weniger), Epfenbach eine Person (zwei Personen weniger), Eschelbronn drei (zwei Personen mehr), Helmstadt-Bargen vier (eine Person mehr), Neckarbischofsheim unverändert eine Person, Neidenstein drei (eine Person mehr), Reichartshausen unverändert fünf Personen, Waibstadt 13 (drei Personen weniger), Zuzenhausen vier (eine Person weniger).

Im Sinsheimer Krankenhaus werden laut GRN-Meldung, Stand Donnerstag, 9.57 Uhr, 15 Personen auf der Isolierstation behandelt, zwei weniger als am Mittwoch. Dabei handelt es sich um zehn bestätigte Covid-19-Fälle und fünf Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich drei bestätigte Fälle und ein Verdachtsfall in Behandlung. Zwei von ihnen werden beatmet.

Weiter Untersuchungen haben ergeben, dass sich vier weitere Personen mit einem mutierten Corona-Virus angesteckt haben. Dies teilte GRN-Pressesprecherin Frauke Sievers am Montag mit. Dabei handele es sich um drei Klinik-Mitarbeiter und einen Patienten. Alle befänden sich in häuslicher Quarantäne, zwei der Mitarbeiter verspürten Symptome.

Zuwachs in fast allen Kommunen - Zahl der Infizierten steigt landkreisweit um 64 an

Kraichgau. (fsd) Seit einigen Tagen zeigt die Corona-Kurve wieder nach oben. Und auch am Donnerstag meldete das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn abermals einen Anstieg der aktiven Corona-Fälle. Waren am Mittwoch noch 401 Menschen infiziert, stieg die Zahl, Stand 15.30 Uhr, um 64 Fälle an.

Nahezu alle Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet verzeichneten ebenfalls ein Plus. In Bad Rappenau kamen im Vergleich zum Vortag drei neue Fälle hinzu, sodass in der Kurstadt momentan 18 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert sind. Zwei neue Fälle wurden hingegen in Eppingen bekannt. Hier sind nun 20 Fälle aktiv. Ebenfalls zwei Neuinfektionen meldete Kirchardt und liegt damit bei momentan neun aktiven Fällen. In Gemmingen und Siegelsbach gibt es jeweils einen Fall mehr. Hier sind nun elf beziehungsweise vier Menschen infiziert. Unverändert blieb nur der Wert in Ittlingen (ein Fall).

Entgegen der steigenden Fallzahlen ist die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100.000 Einwohner – gesunken. Diesen Wert gab das Gesundheitsamt am Donnerstag mit 75,2 an. Am Mittwoch lag er noch bei 79,0. Unverändert ist die Zahl der Todesfälle mit 166.

Update: Donnerstag, 4. Februar 2021, 18.39 Uhr

Zahlen in Sinsheim deutlich gesunken – Anstieg im Kraichgau

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) 43 Personen weniger – solch einen deutlichen Rückgang bei den aktiven Corona-Fällen gab es in Sinsheim bisher wohl nicht. Laut einer Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises sind die Personen, die sich in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, von Dienstag auf Mittwoch von 138 auf 95 gesunken. Dies hängt mit einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim zusammen, der nun überstanden ist. In den Gemeinden rund um Sinsheim kam es zu geringen oder keinen Veränderungen bei den Fallzahlen: Angelbachtal unverändert 42 Personen, Epfenbach unverändert drei Personen, Eschelbronn unverändert eine Person, Helmstadt-Bargen drei (eine Person mehr), Neckarbischofsheim unverändert eine Person, Neidenstein zwei (eine Person mehr), Reichartshausen fünf (eine Person mehr), Waibstadt unverändert 16 Personen, Zuzenhausen unverändert fünf Personen.

Im Krankenhaus Sinsheim werden laut GRN-Meldung, Stand Mittwoch, 10.32 Uhr, 17 Patienten auf der Isolierstation behandelt, elf bestätigte und sechs Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich unverändert vier bestätigte Fälle in Behandlung. Drei von ihnen werden beatmet.

20 Neuinfektionen – Anstieg in Eppingen und Gemmingen

Kraichgau. (fsd) Erneut hat das Gesundheitsamt des Landkreises Heilbronn einen Anstieg der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus im Landkreis gemeldet. Das geht aus dem täglichen Update hervor. Demnach waren, Stand Mittwoch, 15.30 Uhr, 401 aktive Corona-Fälle bekannt. Ein Plus von 20 Fällen. Auch die Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet vermeldeten teilweise angestiegene Fallzahlen. Im Vergleich zum Vortag kamen in Eppingen und in Gemmingen zwei neue Fälle hinzu. Hier sind momentan 18 beziehungsweise zehn Menschen mit dem Virus infiziert. Unverändert ist hingegen die Lage in Ittlingen, Kirchardt und Siegelsbach. Während in Kirchardt sieben Fälle aktiv sind, sind es in Siegelsbach drei und in Ittlingen ein Fall. Einen Rückgang um drei weitere verbucht hingegen Bad Rappenau und liegt nun bei aktuell 15 Corona-Infizierten. Das ist der niedrigste Wert seit Oktober.

Leicht erhöht hat sich hingegen die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche auf 100 000 Einwohner. Das Gesundheitsamt gibt diesen Wert momentan mit 79,0 an. Am Dienstag lag er noch bei 74,2.

Update: Mittwoch, 3. Februar 2021, 18.37 Uhr

Corona-Zahlen recht konstant - Nur wenige Neuinfektionen

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Um neun Personen ist die Zahl jener in Sinsheim gefallen, die sich in Quarantäne begeben müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Dies geht aus einer Übersicht des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises vom Dienstag hervor. Demnach sank trotz acht Neuinfektionen die Zahl der aktiven Fälle von 147 auf 138. In den Gemeinden rund um Sinsheim gab es keine oder geringe Veränderungen: Angelbachtal 42 (zwei Personen weniger), Epfenbach unverändert drei Personen, Eschelbronn eine Person (zwei Personen weniger), Helmstadt-Bargen unverändert zwei Personen, Neckarbischofsheim eine Person (zwei Personen weniger), Neidenstein unverändert eine Person, Reichartshausen vier (eine Person mehr), Waibstadt unverändert 16 Personen, Zuzenhausen fünf (eine Person weniger).

Wenig Veränderungen gibt es auch bei der Zahl der Covid-19-Patienten im Sinsheimer Krankenhaus. Auf der Isolierstation werden laut GRN-Meldung, Stand Dienstag, 10.15 Uhr, unverändert 18 Patienten behandelt, zwölf bestätigte und sechs Verdachtsfälle. Auf der Intensivstation befinden sich unverändert vier bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung. Drei von ihnen werden beatmet, einer mehr als am Montag.

Vier weitere Todesfälle - Landkreisweit sind 381 Menschen infiziert

Kraichgau. (fsd) Im Landkreis Heilbronn ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle wieder gestiegen. Das vermeldet das Gesundheitsamt in seinem täglichen Corona-Update. So wurde am Dienstag, 15.30 Uhr, ein Zuwachs um 27 auf nun 381 aktive Fälle gemeldet. Gestiegen ist auch der Wert in Eppingen, und zwar um vier auf nun 16 Infizierte. Einen Fall mehr verzeichnet Siegelsbach. Hier sind nun drei Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Unverändert blieben die Zahlen in Bad Rappenau (18) und Ittlingen (ein Fall). Ein Minus melden Gemmingen (minus eins, acht) und Kirchardt (minus drei, sieben aktive Fälle). Allerdings sind laut Amtsmitteilung auch vier weitere Todesfälle bekannt geworden. Seit Pandemiebeginn sind 166 Menschen an oder mit Corona gestorben. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt momentan bei 74,2.

Update: Dienstag, 2. Februar 2021, 18.44 Uhr

Zahlen in Sinsheim bleiben hoch

Sinsheim/Kraichgau. (cbe) Die Zahl der Personen, die sich in Sinsheim in Quarantäne aufhalten müssen, weil sie positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, bleibt hoch: Mit 147 aktiven Fällen weist Sinsheim weiterhin mit deutlichem Abstand die meisten Fälle im Landkreis auf. An zweiter Stelle folgt Eberbach mit 72 aktiven Fälle. Im Vergleich zum Freitag kamen in Sinsheim noch einmal zwölf Personen hinzu. Dies gab das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Montagmorgen bekannt. Wie Ralph Adameit, Pressesprecher der Kreisverwaltung, auf Nachfrage mitteilte, sind von den 147 aktiven Fällen "77 Fälle in Alten- und Pflegeheimen beziehungsweise in der GRN-Klinik untergebracht".

Im Sinsheimer Umland ist ein etwas größerer Anstieg in Waibstadt zu verzeichnen. Hier stieg die Zahl der aktiven Fälle auf 16, am Freitag waren es noch sieben Personen. In den weiteren Umlandgemeinden weisen die Zahlen keine oder nur geringe Veränderungen auf: Angelbachtal 44 (zwei Personen weniger), Epfenbach unverändert drei Personen, Eschelbronn unverändert drei Personen, Helmstadt-Bargen unverändert zwei Personen, Neckarbischofsheim drei (eine Person mehr), Neidenstein unverändert eine Person, Reichartshausen drei (eine Person weniger), Zuzenhausen sechs (plus eine Person).

Mutiertes Virus auch in Sinsheim

Im Sinsheimer Krankenhaus werden, Stand Montag, 10.36 Uhr, 18 Personen auf der Isolierstation behandelt – so viele wie am Freitag. Auf der Intensivstation befinden sich vier bestätigte Covid-19-Patienten in Behandlung, zwei mehr als am Freitag. Zwei der vier Patienten werden beatmet.

Wie die GRN am Montagabend mitteilte, wurde die mutierte Virus-Variante nun auch im Sinsheimer Krankenhaus festgestellt. Betroffen seien drei Patienten und drei Mitarbeiter. Patienten mit Virus-Mutanten würden räumlich getrennt von "normalen" Covid-19-Patienten behandelt und, sofern möglich, von bereits geimpftem Personal betreut. Die vergleichsweise vielen Fälle der Virus-Varianten zu versorgen, binde "erhebliche personelle Ressourcen und Bettenkapazitäten". Deshalb könnten aktuell keine weiteren Covid-19-Patienten aufgenommen werden.

Große Kreisstädte mit niedrigstem Wert seit Oktober

Kraichgau. (fsd) Auch zum Wochenstart ist die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Landkreis deutlich zurückgegangen. Das geht aus dem täglichen Corona-Update des Gesundheitsamts des Landkreises Heilbronn hervor. Stand Montag, 15.30 Uhr, wurden landkreisweit 354 Infizierte gemeldet. Am Sonntag waren es noch 422. Und auch in den Kommunen im RNZ-Verbreitungsgebiet gingen die Fallzahlen übers Wochenende teils erheblich zurück. Jeweils vier Fälle weniger verzeichnen Bad Rappenau und Eppingen. Hier sind momentan 18 beziehungsweise zwölf Menschen infiziert. Das ist in beiden Großen Kreisstädten der niedrigste Wert seit Oktober 2020. Jeweils einen Fall weniger melden Gemmingen und Kirchardt und liegen nun bei neun beziehungsweise zehn aktiven Fällen. In Ittlingen und Siegelsbach bleiben die Werte unverändert auf niedrigem Niveau. In Ittlingen gibt es einen Infizierten, in Siegelsbach momentan zwei aktive Fälle.

Die Sieben-Tage-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner – gibt das Gesundheitsamt am Montag mit 80,4 an, im Vergleich zum Sonntag ein Plus von 2,6. Landkreisweit gibt es momentan vier Kommunen ohne aktiven Corona-Fall: Jagsthausen, Hardthausen am Kocher, Eberstadt und Löwenstein. Am Montag sind keine weiteren Todesfälle hinzugekommen. Seit Pandemie-Beginn sind 162 Menschen an oder mit Corona gestorben.

Update: Montag, 1. Februar 2021, 19 Uhr

