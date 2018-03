Cleebronn. (end) Beim Brand einer Scheune mit Werkstatt am Samstagmittag in Cleebronn entstand nach Angaben der Polizei Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Gegen 11.40 Uhr war das Feuer in der Scheune mit Werkstatt in der Hindenburgstraße entdeckt worden, wobei die Bewohner des angebauten Wohnhauses rechtzeitig das Gebäude verlassen konnten. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Cleebronn und Brackenheim konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. In der Scheune waren verschiedene Fahrzeuge, Technikzubehör und auch Boote untergestellt. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Kabelbrand das Feuer ausgelöst haben. Die Ermittlungen dauern an. Die Feuerwehren Cleebronn und Brackenheim waren mit zwölf Fahrzeugen und 65 Mann im Einsatz.