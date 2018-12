Von Christiane Barth

Sinsheim. "Noch wie viel mal schlafen, bis wir wieder nach Sinsheim fahren?" Dies war die Frage vieler Schützlinge zahlreicher pädagogischer Fachkräfte, die in den vergangenen Tagen häufig beantwortet werden musste. Die erste Fahrt im Leben mit dem Sinsheimer Stadtbus überhaupt führte dann direkt in die Bahnhofstraße, denn die Kinder hatten eine wichtige Mission: Ein Christbaum sollte mit bunt bemalten Kronkorken, die sich als Schneemänner ausgeben, und verzierten Joghurtdeckeln, die als Eiskristalle daherkommen, geschmückt werden.

Wetterfesten Schmuck für den Tannenbaum an der Elsenzbrücke zu basteln lautete lange vor Weihnachten die Aufgabe, an die sich die Schulanfänger des Städtischen Kindergartens Dühren sofort mit Begeisterung machten. Die Aktion, eine bewährte Kooperation der Sinsheimer Kindergärten und der Gewerbetreibenden sowie eine Initiative der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsforum Sinsheim (Arbeitskreis Handel) lässt alljährlich schon vier Wochen vor dem Fest Kinderaugen leuchten.

Viele bunt und kreativ ausgestattete Nadelbäume, von den Mitarbeitern des Baubetriebshofes aufgestellt, säumen die gesamte Fußgängerzone zwischen Karlsplatz und Muthstraße. Dass es beim Ausschwärmen der Kindergärten auch aus den Randbereichen Sinsheims in die Innenstadt regnete und ungemütlich nasskalt war, tat der kindlichen Freude keinen Abbruch. Erzieherin Verena Kraus: "Für die Kinder, die oft zum ersten Mal mit dem Stadtbus fahren, ist die ganze Aktion sehr aufregend."

Die "Mühlmäuse" arbeiteten mit viel Glitzer und Glimmer. Die Kinder "aus dem U3-Bereich" tauchten eine ganze Woche lang ein ins Bastelmaterial, das von Sinsheimer Firmen, die auch für die Anschaffung der Bäume gesorgt hatten, gesponsert wurde. "Eine ganz tolle Idee", meint Erzieherin Maria Neureither aus Heidelberg und fügt hinzu: "In meiner Heimatstadt gibt es so was nicht."

Dass der schöne Schmuck, der sich von Einheitsware aus dem Discounter deutlich abhebt, auch bei Langfingern beliebt ist, bedauert dagegen Andrea Koblenz, Erzieherin im Kindergarten Hilsbach, der mit den Schulanfängern vor Ort war. "Wir drahten unsere Anhänger immer gut an, damit es nicht ganz so leicht ist, den Schmuck mitgehen zu lassen." Denn vor Jahren habe man bereits erlebt, "dass die Anhänger über die Adventszeit merklich weniger geworden sind". Die Erzieherinnen haben also vorgesorgt, damit die beispielhafte Aktion nicht durch Unehrlichkeit von Passanten leidet: "Im Vorbeigehen mal schnell einstecken: Das ist dann mal nicht", sagt Andrea Koblenz.

Ganz verhindern, dass sich dennoch jemand unehrenhaft am von Kinderhand mit Begeisterung geschaffenen Christbaumschmuck bedient, kann man wohl nicht.

Schilder an den Bäumen informieren darüber, welche Firma die Patenschaft für den Botschafter des Festes übernommen hat und welche Kindertagesstätte an der Verzierung gearbeitet hat.