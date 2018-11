Sinsheim. (cbe) Sie zündeten Bengalos und Böller in der Bahnhofstraße, davor waren Scheiben zu Bruch gegangen: Das Fanfest im Vorfeld des Champions-League-Spiels der TSG gegen Lyon endete unschön, die Polizei hatte alle Hände voll zu tun, die französischen Gästefans zum Stadion zu begleiten. Am Dienstag steht nun das letzte Heimspiel der Gruppenphase in dieser Saison an, die gegnerischen Anhänger haben aber einen deutlich weiteren Weg: Sie kommen aus dem über 2500 Kilometer entfernten Donezk in der Ukraine. Die RNZ fragte bei der Polizei und der Stadtverwaltung nach, wie die Lage eingeschätzt wird.

"Wir gehen davon, dass die Begegnungen in keiner Weise vergleichbar sind", erklärte Polizeisprecher David Faulhaber am gestrigen Montag. Denn es werde damit gerechnet, dass weitaus weniger Gästefans vor Ort sein werden. Faulhaber nennt als Größenordnung eine Zahl im mittleren dreistelligen Bereich. "Es deutet momentan nichts darauf hin, dass es zu Störungen kommt." Diese Meinung teilt auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht. "Das wird entspannt sein, da erwarten wir keine Zwischenfälle", vermutete er gestern.

Um sicher zu gehen, will die Polizei trotzdem "bestmöglich vorbereitet" sein, betont Faulhaber. So sei man bereits im Vorfeld mit den Anhängern aus Donezk in Verbindung getreten, unter anderem mit einer Nachricht über das soziale Netzwerk Facebook, die die Polizei in ukrainischer Sprache verfasst habe.

Es könnte das letzte Champions-League-Heimspiel der TSG Hoffenheim in dieser Saison werden. Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Für das Spiel, das am Dienstag um 21 Uhr in der Rhein-Neckar-Arena angepfiffen wird, fahren folgende Sonderbusse: Linie 760: Mühlhausen Schelmenbergstraße/Rathaus/Speyerer Straße (18.45 und 19.45 Uhr) Linie 761: Waldangelloch, Gewerbestraße (18.47 und 19.47 Uhr), Michelfeld Etzwiese/Schloss/katholische Kirche (18.49 und 19.49 Uhr), Eichtersheim Bahnhof/Hauptstraße/Heidelberger Straße (18.52 und 19.52 Uhr), Eschelbach Rose/Rosenhofstraße (18.56 und 19.56 Uhr), Dühren Sportplatzweg/Krone/Mühlrain (18.59 und 19.59 Uhr) Linie 762: Zuzenhausen Ortsmitte (19 und 20 Uhr), Hoffenheim Sinsheimer Straße (19.04 und 20.04 Uhr) Linie 763: Hilsbach Jagdhausstraße/Kraichgaustraße/Marktstraße (18.55 und 19.55 Uhr), Weiler, Friedhof/Reihener Straße (18.59 und 19.59 Uhr), Reihen Kirchenstraße/Ziegelei (19.05 und 20.05 Uhr) Linie 765: Adersbach Mehrzweckhalle/Rathaus/Aubrunnen (18.50 und 19.50 Uhr), Hasselbach An der Weed (18.57 und 19.57 Uhr), Ehrstädt Johannes-Schneider-Straße/Rathaus/Schlossstraße (19.01 und 20.01 Uhr), Steinsfurt Krone (19.07 und 20.07 Uhr), Rohrbach Rathaus (19.10 und 20.10 Uhr), Sinsheim Klostermühle (19.11 und 20.11 Uhr) Linie 796: Reichartshausen Alter Rathausplatz (18.45 und 19.45 Uhr), Epfenbach Ort (18.49 und 19.49 Uhr), Neidenstein Bahnhof (18.53 und 19.53 Uhr), Waibstadt-Daisbach Ortsmitte (18.58 und 19.58 Uhr) Linie 797: Helmstadt Bahnhof (18.40 und 19.40 Uhr), Bargen Im Wiesental (18.44 und 19.44 Uhr), Helmstadt-Flinsbach Ort (18.45 und 19.45 Uhr), Neckarbischofsheim Stadthalle (18.50 und 19.50 Uhr), Waibstadt Lido (18.59 und 19.59) Die Rückfahrt kann circa 15 und 60 Minuten nach Spielende angetreten werden. Der Shuttleverkehr vom Sinsheimer Hauptbahnhof zur Rhein-Neckar-Arena verkehrt zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn und eine Stunde nach Spielende.

Ruhiger dürfte es aber auch aus anderen Gründen sein: Ein Fanfest wie gegen Liverpool, Manchester oder Lyon wird es laut OB nicht geben. Dies liege aber nicht an den Ausschreitungen am 23. Oktober, sondern an anderen Rahmenbedingungen: Mittlerweile sei es kalt, werde früh dunkel, das Spiel wird erst um 21 Uhr angepfiffen, Donezk ist zudem weit weg. Im Hinblick auf all diese Argumente verzichtet die Stadt auf Musik und Extra-Aktionen. Gastwirte könnten aber eine Außenbewirtung anbieten, ergänzt Albrecht. Mehrere Gastronomen hatten bereits nach dem Spiel gegen Lyon erklärt, sich an Champions-League-Spielen weiter mit Aktionen zu beteiligen.