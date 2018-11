Sinsheim. (tk) Wir treffen Roman, 41, und seinen Vater Alexander, 66. Aus Kiew sind sie nach Sinsheim angereist, zusammen mit Roman, 41, und seinem Vater Alexander, 66. Die Übereinstimmung von Name und Alter der vier Ukrainer ist ein ähnlicher Zufall, wie überhaupt Schachtar-Anhänger zu treffen, an diesem nasskalten Abend in der Innenstadt von Sinsheim.

Einer der Romans und die beiden Alexander sind oder waren Polizisten von Beruf, der zweite Roman ist Rechtsanwalt. In Sinsheim - dieser "sehr schönen Stadt" - und eigentlich auf dem gesamten Weg vom Frankfurter Flughafen bis in den Kraichgau hätten die vier Ukrainer gestern "sehr viele Hände geschüttelt". Mit einem 2:1-Tipp für Schachtar zieht das Quartett hinaus in die Nacht.

Rund 400 Fans aus dem Schwarzmeergebiet erwartete Polizeisprecher Norbert Schätzle am Dienstag in Sinsheim, darunter eine 30-köpfige Abordnung eines deutsch-ukrainischen Freundschaftsprogramms, die in Zuzenhausen untergebracht war; außerdem viele Exilukrainer. Schachtar Donezk, der Bergarbeiterklub, ist wegen einer durchaus berüchtigten Ultra- und Hooliganszene früher schon in die Schlagzeilen geraten, allerdings deutlich öfter bei Heimspielen. Das weiß auch Schätzle.

In den Wochen vor dem Spiel bis kurz vor Spielbeginn hatten die Szenekenner unter den Beamten der Polizeidirektion Mannheim keine Hinweise auf angereiste gewaltbereite Fans. Auch szenekundige Polizisten aus dem Gastland - wie bei den Begegnungen mit Lyon und Manchester der Fall - waren am Dienstag nicht im Einsatz.

Eine wie leer gefegt wirkende Innenstadt - ungewöhnlich an Champions-League-Tagen in Sinsheim, gestern aber Realität. Foto: Tim Kegel

Der in jüngsten Tagen aufgeflammte Ukraine-Konflikt mit Russland berge, wie es aus Polizeikreisen hieß, ein völlig anderes Risiko, nämlich, dass Banner mit politischen Botschaften im Stadion gezeigt werden könnten. Seit Kurzem gilt in der Ukraine Kriegsrecht.

Das Vierergrüppchen, das vor dem Spiel im Gasthaus "Linde" einige Wodkas zischte, ließ sich nicht anmerken, dass die Lage in der Heimat auf die Stimmung drückt: "Alles gut", sagt Alexander, der neben Englisch einige Brocken deutsch spricht.

Mehr als nur einige Brocken Ukrainisch brauchte "Linde"-Wirt Helmut Wurzer zur Übersetzung seiner Speisekarte. Im Gegensatz zum Lyon-Spiel half ihm diesmal nicht der Google-Translator, sondern Wirts-Kollegin Valentyna Lapiak von der Hoffenheimer "Hühner-Ranch". Auch bei der Polizei fand sich eher spontan jemand, der Info- und Servicetexte an die Fans bei "Facebook" in die Landessprache übersetzt: "Zum Glück findet sich für fast alles ein Kollege", sagt Christine Brehm, als Redakteurin zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

Ein Fanfest, wie bei den ersten beiden Champions-League-Heimspielen, war das am Dienstag nicht. Nach den Ausschreitungen von Lyons-Fans hatte die Stadt Sinsheim keine Musikbands mehr auftreten lassen - aus Wetter- und Zeitgründen, wie es hieß. Auch Fanschal-Verkäufer Michael Konrad packte seine Sachen zusammen gegen 18 Uhr, fuhr "ohne Einnahmen zurück" in seine nordrhein-westfälische Heimat. Keine 20 Ukrainer - und vergleichbar wenige Hoffenheim-Fans - hat "Linde"-Wirt Wurzer bedient; ähnlich lief’s in Peter Erdelyvaris "Quint’s"-Bistro.

Die Champions-League-Partie Schachtar Donezk gegen die TSG 1899 Hoffenheim - zumindest in der Sinsheimer Innenstadt eine der ruhigsten, die die Große Kreisstadt je erlebt hat.