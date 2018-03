Die Maskentaufe findet am Samstag, 6. Januar, um 14 Uhr am Dorfbrunnen statt. Foto: Barth

Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Kaum sind die Festtage vorbei, rüsten sich die Narren zu neuen Taten. "Masken abstauben" heißt das Ritual in den Kreisen des Carneval Clubs Bargen, wenn am Samstag, 6. Januar, ein für manche im Ort fast heiliges Ritual zelebriert wird. Denn ab dem Dreikönigstag darf die Maskengruppe ihr Kostüm mitsamt der aufgesetzten Fratze tragen, exakt bis Aschermittwoch. Gleichzeitig wird am Dorfbrunnen mit der Hexentaufe ein alter Brauch gepflegt. Und der will durchaus ernst verstanden werden.

"Das Brauchtum wird bei uns groß geschrieben", erhebt Gabriel Schäffer, Schriftführer des Carneval Clubs und Gründungsvater der Maskengruppe, mahnend den Finger. "Die Maskengruppe ist schließlich nicht irgendein Schluderverein. Es gibt strenge Regeln." Fastnacht also nach einem Reglement, bei dem nicht nur gespaßt wird.

Vor fünf Jahren kristallisierte sich aus den Reihen des Carneval Clubs die Maskengruppe heraus, eine klassische Formation von Hästrägern in der Bargener Narrenzunft, die auch zu Kampagnen im Elsässischen eingeladen wird. Von wegen zusammengewürfelter Haufen: 24 Mitglieder zählen die "Bargemer Krappen" nun, und wer dazu gehören will, muss eine Hürde überwinden und das Einverständnis des Maskenrats einholen.

Doch es gibt noch weitere, ernst zu nehmende Herausforderungen zu bestehen auf dem Weg zum vollwertigen "Krapp": Drei Jahre lang dauert das Erwachsenwerden der Maskenträger. In dieser Zeit wird jedem Neuzugang ein Pate an die Seite gestellt, der den Anwärter begleitet und ihm die Regeln beibringt. "Dann sind die Flegeljahre vorbei", macht Gabriel Schäffer deutlich. Denn Fastnacht sei nicht einfach nur eine Blödelei. "Es geht um eine gewisse Form der Unterwerfung", verdeutlicht Gabriel Schäffer. In den ersten Jahren dürften die neuen Mitglieder noch keine Masken tragen. Dieses Privileg müssten sie sich erst verdienen. Hätten sie erst einmal die nötige Reife erworben und auch die harte Prüfung einer Hexenweihe durch kernigen Klamauk bestanden, gelte es, andere Regeln zu befolgen.

Etwa die, dass die Maske während eines Umzugs nicht abgenommen werden darf. Sonst drohten harte Strafen, die bar bezahlt werden müssten. Wer seine Schürze vergisst, komme ebenfalls nicht ungeschoren davon. Die Symbolfigur der Masken, ein Rabe, hat in Bargen ebenfalls Tradition und sei nicht zufällig gewählt, erklärt Schäffer: "Früher hatte jedes Haus in Bargen einen Misthaufen. Und auf jedem Misthaufen saß ein ‚Krapp‘."

Wenn am kommenden Samstag also die Hexentaufe am Dorfbrunnen stattfindet, müssen sich die neuen Anwärter wieder harten oder auch derben Prüfungen unterziehen, die Geschicklichkeit einfordern und auch Überwindung kosten, wenn etwa Schokoladenpudding aus einer Windel gelöffelt und rohe Eiern balanciert werden müssen.

"Es ist so schön, ein Narr zu sein", erklärt Gabriel Schäffer die Philosophie, die hinter Kleiderordnung, Etikette und Zeremoniell steht. Und sicher wäre es auch ein feierlicher Moment, wenn die Masken aus der Kiste geholt und für die anstehende Kampagne abgestaubt werden.

Info: Die Maskentaufe findet am Samstag, 6. Januar, um 14 Uhr am Dorfbrunnen statt. Zunftmeister Daniel Heilig leitet die Zeremonie. Ein Spektakel, zu dem die Bevölkerung eingeladen ist.