Für Fahrradfahrer soll die Anbindung der Bundesgartenschau optimiert werden. Alle Wege und Übergänge werden derzeit einer Überprüfung und Einschätzung unterzogen. Am Gelände selbst wird es an drei Standorten - Wohlgelegen, Europaplatz und Experimenta - rund 1000 Stellplätze für die "Drahtesel" geben. Es werde auch gerade überlegt, einen Service für kleinere Reparaturen anzubieten, sagte Projektleiter Berthold Stückle. Er geht davon aus, dass bei normalem Besucheraufkommen fünf Prozent zur Buga radeln werden, in Spitzenzeiten dagegen sinke dieser Wert auf zwei Prozent.

