Vor rund zehn Jahren entstand anlässlich der Landesgartenschau das Gradierwerk im Salinenpark in Bad Rappenau. Lange Zeit war es das einzige dieser Art in der Region. Nun soll Heilbronn eines zur Bundesgartenschau bekommen. Fotos: Armin Guzy

Von Armin Guzy

Bad Rappenau/Heilbronn. Zur Heilbronner Bundesgartenschau wird auf dem Campuspark als kleine Attraktion ein Gradierwerk in Betrieb genommen. Das große Vorbild dafür steht in Bad Rappenau, und von dort kam auch die Idee, für die nun die Städte Bad Rappenau, Bad Wimpfen, Bad Friedrichshall und Heilbronn kooperieren. Eine Konkurrenz für das beliebte Gradierwerk im Salinenpark der Kurstadt entstehe dadurch nicht, sagt Dieter Wohlschlegel von der Bad Rappenauer Touristikbetrieb GmbH (BTB). Er verspricht sich vielmehr einen Werbeeffekt, weil die kleine Anlage auf das große Vorbild hinweist, das nur wenige Minuten mit dem Auto oder der Stadtbahn entfernt liegt. Und auf die beiden anderen Sole-Städte Bad Wimpfen und Bad Friedrichshall.

Wie das Bad Rappenauer wird auch das Heilbronner Gradierwerk aus gebündelten Schwarzdornzweigen aufgebaut, über die dann salzhaltiges Wasser geleitet wird. Das verdunstende Wasser transportiert das Salz dann über die Luft in die Atemwege der Besucher, wenn sie nahe genug am Gradierwerk verweilen. "Ein schöner Beitrag für die Gesundheit auf der Buga", sagt Wohlschlegel, "und ein Dauerhafter für die Studierenden auf dem Bildungs-Campus, die hier Erholung finden und neue Ideen gewinnen könnten."

Hintergrund Das bisher einzige Gradierwerk in der Region wurde anlässlich der Landesgartenschau 2008 in Bad Rappenau im Salinenpark errichtet. Rund 30 Meter lang und über acht Meter hoch ist die Anlage, in der die Besucher gesunde salzhaltige Luft atmen können. [+] Lesen Sie mehr Das bisher einzige Gradierwerk in der Region wurde anlässlich der Landesgartenschau 2008 in Bad Rappenau im Salinenpark errichtet. Rund 30 Meter lang und über acht Meter hoch ist die Anlage, in der die Besucher gesunde salzhaltige Luft atmen können. Insgesamt rund 5500 Büschel Schlehenreisig waren für die so genannte Bedornung (Beschichtung) der Anlage nötig.

[-] Weniger anzeigen

Auch Buga-Geschäftsführer Hanspeter Faas war gleich angetan von der Idee: "Die Buga freut sich sehr über das Engagement der drei Städte, die damit ihre Verbundenheit mit der Region ausdrücken", teilte er mit. "Der Beitrag, der auch nach der Bundesgartenschau auf Dauer erhalten bleibt, passt sehr gut in den Campuspark mit seiner Leitidee Durchatmen und Bewegung. In direkter Nähe zum Bildungscampus können dort Studenten und Mitarbeiter ausspannen und sich erholen." Zusätzlich werde Salz zum Thema und so auch jungen Menschen bekannt gemacht.

Über die Höhe der Kosten für das Gradierwerk, die sich die vier beteiligten Städte teilen, ist hingegen nichts zu erfahren. Und nur wenig zur konkreten Ausgestaltung, die offenbar noch nicht endgültig feststeht. Beim Rundgang auf dem Buga-Gelände war noch von drei kleinen würfelartigen Anlagen die Rede, möglicherweise wird daraus aber auch eine einzige, größere Anlage. "Zurzeit sind wir in der Detailabstimmung, da ist manches noch im Fluss", teilte Pressesprecherin Suse Bucher-Pinell auf Anfrage mit. Baubeginn werde voraussichtlich im Winter 2018 sein.

Zuvor aber müssen die Schwarzdornbündel in Polen oder Tschechien gefertigt werden. Das Salz für die Sole, die erst vor Ort angerührt wird, kommt voraussichtlich aus Bad Friedrichshall. Ein Mitarbeiter der BTB wird im Buga-Jahr regelmäßig nach der Anlage in Heilbronn schauen, sie warten und pflegen. Nach der Buga geht die Verantwortung dafür dann an die Stadt Heilbronn über.

Wohlschlegel ist zufrieden mit dieser Lösung, denn zunächst war seiner Auskunft zufolge geplant, das dreigeteilte Gradierwerk nach der Buga wieder ab- und in den Park der beteiligten Städte dann wieder aufzubauen. "Wir waren aber an etwas Dauerhaftem interessiert", sagt er und freut sich, dass es in Kooperation nun auch erreicht wurde. Und gegen den Werbeeffekt für das große Vorbild in Bad Rappenau hat der BTB-Chef natürlich auch nichts einzuwenden.