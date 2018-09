Von Christiane Barth

Reichartshausen. 74937 statt 0815: Gunter Jungmann hielt nicht nur eine Rede in eigener Sache, sondern auch für Reichartshausen, an dem er sogar die Postleitzahl wertschätzte. Der Bürgermeisterkandidat machte sich stark für die Gemeinde, die ihren Wohlfühlcharakter zum Slogan erhoben hat. "Er wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gewählt werden": So drückte es Bürgermeisterstellvertreter Heinrich Zimmermann vorsichtig aus.

Die Kandidatenvorstellung im Centrum verdiente diesen Titel eigentlich nicht. Denn der einzige Kandidat ist in Reichartshausen kein Unbekannter: Seit 23 Jahren hält Gunter Jungmann den Gemeindehaushalt zusammen. Er kennt das Rathaus, die Bürger und den Ort - und die Bürger kennen ihn.

Man duzte den Anwärter auf den Chefsessel, unbequeme Fragen musste er sich trotzdem gefallen lassen. Etwa die, ob er gedenke, als Vorsitzender des Gemeinderats künftig die Diskussionen im Gremium wach zu halten. Oder ob weiterhin die spannenden Fragen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehandelt werden sollen.

Einem lebhaften Austausch von Argumenten, der auch für die Bürger nachvollziehbar sein solle, wolle er sich freilich nicht verschließen, antwortete Jungmann, der auf der Bühne von Heinrich Zimmermann und Rüdiger Heiss flankiert wurde und zu etwa 100 Bürgern sprach.

Seine eindringliche Bitte: "Gehen Sie am 30. September alle zur Wahl und schenken Sie mir Ihr Vertrauen." Er versprach: "Ich werde mich bewegen - für Reichartshausen und für Sie".

Der 54-Jährige streifte in seiner ausführlichen Rede Themen wie die Gemeindefinanzen ("klug planen und nachhaltig wirtschaften"), das Gemeindeentwicklungskonzept in Sachen Digitalisierung ("die Bevölkerung soll in die Erarbeitung eingebunden werden") und den öffentlichen Personennahverkehr in Richtung Neckar-Odenwald-Kreis ("hier besteht unstrittig Handlungsbedarf"). Vor allem die fehlende Anbindung nach Aglasterhausen sei bei seinen wochenlangen Gesprächen mit den Bürgern eine feste Kontante gewesen. "Wir sollten diese - wenn es finanziell tragbar ist - mit einer Ruftaxilinie oder einem Bürgermobil anbieten."

Einen umfangreichen Maßnahmenkatalog legte er vor, um den Ausbau der Infrastruktureinrichtungen voranzutreiben, wie den Ausbau der Heldenhainstraße, die Sanierung der Ringstraße, barrierefreie Bushaltestellen am alten Rathausplatz, einen Fußweg zum "Ruhehain", die Umstellung der Wärmeerzeugung in der Schule und am Wohnhaus "Alte Schule" auf nachwachsende Rohstoffe, die Umgestaltung des Friedhofes mit naturnahen Urnengräbern und einem barrierefreien Zugang zur Kirche sowie die Einrichtung einer Grillstelle am Jugendzeltplatz: "Auch wenn unsere Gemeinde in der Vergangenheit schon sehr viele gute Projekte ausgeführt hat, gibt es für die Zukunft noch viel zu tun".

Der Kämmerer hatte bei all dem die Gemeindekasse gut im Blick: Die gerade veröffentlichten Finanzkennzahlen des Landes für das nächste Haushaltsjahr geben für diese Vorhaben grünes Licht: "Dies hat aber nicht zu Folge, dass das Geld zum Fenster hinaus geworfen wird. Wir bleiben unter meiner Leitung weiterhin unserer soliden Finanzierung treu."

Jungmann sparte auch die Schwergewichte der kommunalpolitischen Zutatenliste für die kommenden Jahre nicht aus: Die Schaffung von neuen Arbeitsplätzen mit neuem Firmenbaugrund sowie Wohnbauflächen. Dabei gelte es, den verantwortlichen Umgang mit Natur und Umwelt zu berücksichtigen. Für die "Bettelmannsklinge", das Baugebiet, mit dem 55 Grundstücke geschaffen werden sollen, prognostizierte Jungmann die Baureife in s zwei Jahren.

Er versprach außerdem, sich für ein flächendeckendes Glasfasernetz einzusetzen. "Diese einmalige Gelegenheit muss man beim Schopfe fassen." Auch für die Aufwertung des Freibades hatte er Ideen: So solle der Eingangsbereich mit Pflanzen sowie das Kinderbecken aufgewertet werden.

Als "bedeutende Weichenstellung" verstand er die Ausstattung der Grundschule mit moderner Medientechnik. Der Ort solle überdies auch für die Jugendlichen attraktiv sein und mit "bedarfsgerechten Kinderbetreuungsangeboten" sollten die Voraussetzungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen werden.

Jungmann bediente sich des Slogans der Gemeinde: Freizeit-Wohlfühlen-Reichartshausen. Damit war er freilich auf der sicheren Seite, doch die Bodenständigkeit, der Durchblick und der spitze Stift, mit dem der Kämmerer die Gemeindefinanzen in den vergangenen 23 Jahren durchrechnete, waren in seiner Rede ebenfalls deutlich erkennbar. Viele Fragen hatten die Bürger nach diesem ausführlichen Rundumschlag nicht mehr.