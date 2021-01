Von Berthold Jürriens

Neidenstein. Die Bürgermeisterwahl im Burgdorf steht vor der Tür. Am Sonntag, 31. Januar, sind 1460 Wahlberechtigte aufgerufen, ihren neuen Verwaltungschef zu wählen, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit genau wie in den vergangenen acht Jahren Frank Gobernatz heißen wird. Der 52-Jährige ist alleiniger Kandidat in der drittkleinsten Gemeinde des Rhein-Neckar-Kreises, die rund 1770 Einwohner zählt. Mit zwei Wahlprospekten und einem Internetauftritt hat Gobernatz Werbung für sich gemacht. Nun stellte er sich im RNZ-Interview unter anderem Fragen aus der Bevölkerung.

Herr Gobernatz, Sie sind Alleinkandidat. Darf man behaupten, dass Sie über diese Tatsache gerade in Zeiten der Pandemie nicht unglücklich sind?

(lacht) Ich denke: Jeder, der sich für das Amt wieder bewirbt, freut sich natürlich, wenn sich kein Gegenkandidat zur Wahl stellt. So gehts mir natürlich auch. Es fällt schon eine gewisse Last von einem ab, was aber nicht heißen soll, dass für mich der Wahlkampf schon gelaufen ist.

Woran liegt es, dass keine weiteren Kandidaten angetreten sind?

Nun ja, ich sag’s mal so, ich denke, dass die Leute zufrieden sind mit dem, was wir zusammen im Gemeinderat und der Verwaltung gemacht haben. Es sind ja einige Dinge verwirklicht worden. Das wird dann auch schon honoriert.

Hatten Sie überhaupt die Möglichkeit, sich mit Wählern auszutauschen?

Es ist in Corona-Zeiten natürlich schwierig, Wahlkampf zu machen, und ich hätte gerne mehr Kontakt gehabt durch Veranstaltungen. Eine Frage kam über die Internetseite. Deswegen bin ich ganz froh über dieses Gespräch.

"Erhalten, bewahren und weiterentwickeln", so formulierten Sie Ihre Ziele 2013. Wie viel "Gobernatz" steckt heute, im Jahr 2021, in Neidenstein?

Das Baugebiet "Unterm Galgenberg" war das erste große Projekt, das ich in meiner Amtszeit verwirklichen konnte. Das war wichtig, dass das geklappt hat. Dann die neueste Maßnahme "Stadtgarten", bei der mich besonders die Förderung durch das "Leader"-Regionalbudget gefreut hat, weil wir unter 46 Bewerbern den Zuschlag bekommen hatten. Der Altortplatz wurde in der letzten Phase umgesetzt. Wie bei anderen Maßnahmen gab es auch hier Unterstützung des Landessanierungsprogramms (LSP).

In Ihrer Aufzählung der wichtigsten erfolgreichen Maßnahmen stehen viele Sanierungen. Was muss aus Ihrer Sicht in den kommenden acht Jahren angepackt werden?

Die Sanierungen von Straßen und Kanälen werden natürlich weitergehen. Aber wir müssen dabei jährlich unsere Prioritätenliste neu festlegen, weil immer wieder neue Dinge dazukommen. Ein Ziel ist, nach Ablauf des LSP in diesem Jahr erneut in ein neues Sanierungsprogramm hineinzukommen, weil wir mit dem LSP sehr flexibel sind. Das Starkregen-Risikomanagement haben wir angestoßen, und es wird wichtig sein, gerade im Bereich Seerain. Wir sind gespannt, was für Punkte uns das Ingenieurbüro noch nennt, wo Gefahr droht. Dann natürlich das Baugebiet "Epfenbacher Berg III", bei dem wir gerade in der Offenlage des Bebauungsplans waren und einige Stellungnahmen von Fachbehörden, An- und Einwohnern eingereicht wurden. Wir kämpfen mit rückläufigen Einwohnerzahlen. Ich würde ganz gerne wieder die 1800 knacken. Das Baugebiet ist auch für junge Familien wichtig – und damit unsere Infrastruktur erhalten bleibt, insbesondere was die Kinderbetreuung angeht. In der Burgdorfschule sind aktuell 45 Grundschüler. Da wäre es natürlich schön, wenn da auch ein paar dazu kämen.

"Neidenstein ist finanziell nicht auf Rosen gebettet", sagen Sie in Ihrer Wahlwerbung. Das hinderte Sie aber nicht an Ausgaben in Höhe von rund 242.000 Euro (Eigenanteil der Gemeinde: 158.000 Euro) für den Altortplatz, der bisher überschaubar genutzt wurde. Einige Bürger bezeichnen diesen als schönsten, aber teuersten Parkplatzausbau im Kraichgau. War die Maßnahme notwendig?

Ich denke, die Maßnahme war notwendig und vertretbar. Wir hatten ja da unten eine Brandruine stehen. Auch der Gemeinderat hat die Ansicht geteilt, hier einen schönen Platz für den Altortbereich zu machen. Natürlich kostet so etwas auch Geld. Mit Mitteln aus dem LSP konnten wir das umsetzen. Dass der Platz nicht so häufig genutzt wird, liegt natürlich auch an Corona. Aber zwei Mal wurde das Kettenbierfest dort abgehalten, und 2018 war der Platz Teil des Altortfestes. Ich denke, dass der Platz noch entsprechend genutzt wird.

Es gab in Ihrer Amtszeit auch erhebliche Einschnitte in die dörfliche Infrastruktur. Die Schließung des Gasthauses "Zur Sonne" (2015), die Aufgabe der Bäckerei und des Lebensmittelgeschäfts Maurer (2017), die Volksbank verschwand 2016, und mit Umdasch schließt der größte Arbeitgeber des Ortes 2021. Die Einwohnerzahl ging seit 2013 von 1828 auf 1764 zurück. Wie kann ein Bürgermeister gerade bei derartigen Verlusten, die gerade für das Gemeinwesen einschneidend sind, aktiv werden?

Es gibt Situationen, bei denen man weniger Einfluss hat. Die Schließung der Bankfilialen umfasste sechs Geschäftsstellen. Ich hatte mich sofort nach der Meldung mit der Volksbank in Verbindung gesetzt und konnte immerhin erreichen, dass der Geldautomat bleibt. Das war dann doch noch ein gewisser Erfolg. Da haben wir auch ein Auge drauf, dass es so bleibt. Nach der Schließung der Bäckerei haben wir uns dazu entschlossen, das Volksbank-Gebäude mit Mitteln aus dem LSP zu erwerben, um weiterhin ein bisschen Nahversorgung anbieten zu können. Das Gasthaus "Zur Sonne" ist ein schwieriges Thema. Man hat nach der Schließung versucht, Kontakte zu knüpfen, aber es ist problematisch. Ich stehe regelmäßig in Kontakt mit dem Eigentümer des Gebäudes, aber eine Lösung gibt es noch nicht. Umdasch wird sich vom Grundbesitz trennen, aber das Projektmanagement wird hier bleiben und sich in das bestehende Bürogebäude einmieten. Auch der Logistikbetrieb wird in den Hallen E und F bleiben, allerdings unter anderer Regie. Es gibt einen Investor für dieses Areal, aber ich kann noch keinen Namen nennen. Es besteht aber Hoffnung, dass dann weitere Arbeitsplätze hier entstehen.

Gibt es Ideen oder Visionen, wie Sie den Dorfmittelpunkt wieder zum Leben erwecken möchten?

Der Dorfmittelpunkt ist auch im Gemeinderat schon lange ein Thema. Es gibt Überlegungen, den Bereich bei der Von-Venningen-Halle in Richtung Linde zu einem funktionalen und schönen Dorfplatz umzugestalten. Dazu wird wohl wieder ein Sanierungsprogramm notwendig sein, um Fördermittel zu generieren. Meine Idee wäre eine Bewerbung für das Programm "Flächen gewinnen durch Innenentwicklung". Mit den Geldern könnte man ein Gemeindeentwicklungskonzept erstellen, das mittlerweile Voraussetzung für die Aufnahme in weitere Förderprogramme ist. Das würde ich gerne in Angriff nehmen. Da soll dann auch eine Bürgerbeteiligung erfolgen, um festzustellen, wo die Gemeinde in den nächsten Jahren hin will.

Beim Abriss der historischen Mühlbrücke hätten sich einige Bürger mehr Information und Transparenz gewünscht. Beim Bau der Friedhofsparkplätze im April 2020 gaben Sie selbst zu, dass es etwas unglücklich gelaufen ist. Wie möchten Sie zukünftig Information sowie Transparenz für die Bürger verbessern?

Gerade 2020 ist mit der ganzen Corona-Geschichte der Kontakt etwas zu kurz gekommen. Von daher bin ich am überlegen, ob wir nicht ein Mal im Monat eine zusätzliche Bürgersprechstunde anbieten sollen. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass man jederzeit ins Neidensteiner Rathaus kommen kann, denn in der Regel wird man nicht abgewiesen. Zur Mühlbrücke: Diese war sehr schadhaft, und eine Sanierung zum Erhalt wäre wesentlich teurer geworden. Auch die Beschränkung auf höchstens 3,5 Tonnen hätte dann weiter Bestand gehabt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung konnten Sie von 1253 Euro auf 1002 Euro senken. Welche Erwartungen an die Entwicklung der Gemeinde haben Sie, gerade aufgrund der Pandemie, für die kommenden Jahre? Sehen Sie diesbezüglich auch irgendwann die Eigenständigkeit der Kommune in Gefahr?

Wir sind ja immer bemüht, ohne Kredite auszukommen. Das haben wir in den letzten Jahren praktizieren können. Man muss aber auch sehen: Mit den ganzen Krediten haben wir auch Gegenwerte geschaffen. Als Paradebeispiel kann man die Von-Venningen-Halle nennen, in der das ganze Vereinsleben abläuft. Aber auch der Anbau des Kindergartens war wichtig. Nichtsdestotrotz werden wir versuchen, die Verschuldung nicht noch höher zu treiben, wobei das in der aktuellen Situation schwer vorhersehbar ist. Wir sind im letzten Jahr trotz Corona mit einem blauen Auge davongekommen. Für uns ist es wichtig, dass wir jedes Jahr bei den Haushaltsplanungen die Prioritätenliste neu festlegen müssen. Ich denke, dass wir die Selbstständigkeit so auch bewahren können.

Sie werden von der Öffentlichkeit als lieber und netter Bürgermeister wahrgenommen, der erfolgreiche Verwaltungsarbeit leistet, der niemandem mit seinen Entscheidungen wehtun möchte. Braucht das Burgdorf nicht aber auch einen begeisternden Ideengeber und Gestalter, einen, der mit dem Gemeinderat Visionen erarbeitet, anstatt nur einen besonnenen Verwalter?

Visionen? Natürlich, immer gern. Aber Visionen sind immer mit Geld verbunden. Wir haben immer Kompromisse gesucht. Die Top-Lösung können wir uns selten leisten. Zu den Visionen gehören zum Beispiel der Dorfplatz, aber auch das Baugebiet, das wir unbedingt brauchen, und die Aufrechterhaltung der Grundversorgung. Ich bin ja ein Ur-Neidensteiner, der rund 50 seiner knapp 53 Jahre, die ich auf dem Buckel hab’, hier verbracht hat. Ich möchte natürlich mein Heimatdorf so bewahren, wie es ist, aber dann auch die notwendigen Dinge weiterentwickeln.

Welches Ergebnis erhoffen Sie sich für den Wahlsonntag, der dann auch Ihre Arbeit der vergangenen acht Jahre als Erfolg unterstreichen würde?

Für mich wäre natürlich eine hohe Wahlbeteiligung eine Bestätigung der guten Arbeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung in den vergangenen acht Jahren. Je näher wir an eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent kämen – gerne auch 50 plus – würde mich das riesig freuen.