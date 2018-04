Von Christiane Barth

Sinsheim. "Des gibt’s nur in Sinse: ä Mikro, wo noch a Kabel dro is": Bülent Ceylan, der nach einem Besuch in der Rhein-Neckar-Arena im Citydome mit den Fans über seine neueste Produktion, den Kinofilm "Verpiss dich, Schneewittchen", plauderte, war durch und durch Profi. "Macht’s eich gemiedlich, wie daheem", gab er sich ganz entspannt. Und nach zehn Minuten hatte er seinen stehenden Applaus. Mit dem Geschäftsführer der Constantin-Film-Verleih, Torsten Koch, der als "Premieren-Profi" gilt, alberte er mit dem Publikum und verschenkte Eintrittskarten für seine April-Auftritte in der SAP-Arena Mannheim und das Citydome, bevor er sich in Richtung Neckarsulm verabschiedete.

Hintergrund Bülent Ceylan und der "ausländische OB" Vor den Späßchen des Bülent Ceylan ist keiner sicher - auch nicht Sinsheims Oberbürgermeister. "Sind Sie der ausländische OB?", lautete die Frage des Comedian an Jörg Albrecht. Das Stadtoberhaupt schien noch darüber zu rätseln, ob das eine Anspielung auf den trotz Vollrasur sprießenden Bartwuchs oder auf die gesunde Gesichtsfarbe sein könnte, da legte Ceylan schon nach und zeigte auf die oberbürgermeisterliche Frisur mit den markanten Geheimratsecken: "Ach Gott, die Hoor, die Hoor, do hilfd nur ä Wasserbumbezang", soll der Komödiant laut Ohrenzeugenberichten gewitzelt haben. Man traf sich am Samstag beim Spiel der TSG Hoffenheim gegen den 1. FC Köln in der Rhein-Neckar-Arena. Ceylan, bekennender Fan des SV Waldhof und zudem Werbepartner des Viertligisten, gab sich im Kurz-Interview mit Stadionsprecher Mike Diehl diplomatisch, erhoffte sich ein schönes Spiel und wünschte den Kölnern den Klassenerhalt. Ob das 6:0 dann das erhoffte schöne Spiel für Bülent Ceylan war, ist nicht überliefert.

"Uffbasse": Dies musste keiner den rund 170 Kinobesuchern pro Durchgang extra einbläuen: Bülent Ceylan, der als "Comedian" in der Regel vor rund 15.000 Gästen spielt, moderierte im Kino seinen ersten Film zum Bundesstart an. Geplant war eine Vorstellung, aufgrund der großen Nachfrage wurden zwei daraus. Die RNZ sprach "backstage" mit dem 42-Jährigen, der als "Monnemer Türk" im Jahr 2002 den bundesweiten Durchbruch schaffte und 2010 den Deutschen Comedypreis abräumte.

Vor 15 Jahren noch teilten Sie sich die Bühne im Wieslocher Palatin mit mehreren anderen Komikern, heute füllen Sie riesige Konzerthallen und präsentieren jetzt ihren ersten Kinofilm, wie ist das für Sie?

Ich bin stolz und dankbar, dass das so passiert ist. Ich habe ja ganz klein angefangen. Ohne meine Fans wäre ich aber nicht da, wo ich heute bin.

Erfährt man in "Verpiss dich, Schneewittchen" noch Neues, wenn man Sie von Ihren Liveauftritten schon kennt?

Der Film hat mit dem Bühnenprogramm nichts zu tun. Er hat eine richtige Story und spielt auch mit Emotionen. Die Fans lernen mich darin von einer ganz anderen Seite kennen. Die Rückmeldung ist sehr positiv, und die Fans schreiben mir, sie seien sehr überrascht gewesen, mich so emotional zu erleben. Außerdem hat der Film auch eine Botschaft.

Welche denn?

Es geht um Freundschaft, er richtet sich daher eigentlich auch an Jüngere, etwa ab acht Jahren, wenn die Eltern dabei sind, obwohl er als "FSK: ab zwölf Jahren" deklariert ist. Er vermittelt auf spielerische Weise eine Botschaft: nämlich, dass man an seine Träume glauben, nicht aufgeben soll. Und: Dass Nazis bleed sin, die brache ma hier net.

Welche Ziele haben Sie jetzt, nach dem Kinostart?

Ich habe Blut geleckt. Ob es einen zweiten oder dritten Teil geben wird, muss man sehen.

Haben Sie vor, auch ein Buch herauszubringen?

Das hatte ich schon ein paar Mal, aber immer wieder hintenan geschoben. Jetzt ist erst mal der Film wichtig.

War das Schauspielern schwer zu lernen?

Ich hatte einen Schauspiel-Coach, der mir sehr geholfen hat.

Die Fans aus der Region lieben Sie nicht zuletzt für Ihren originalgetreuen Kurpfälzer Zungenschlag. Wie steht’s im Film damit?

Da rede ich nicht im breiten Dialekt, aber das "Monnemerisch" kommt trotzdem durch. Umschwenken auf Hochdeutsch fällt mir ja nicht schwer.

Schielen Sie jetzt etwa schon nach Hollywood?

Nein, natürlich nicht. Ja, schunn.