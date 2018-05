Hatten Spaß und sind jetzt per Du: Comedian Bülent Ceylan und OB Jörg "Ali" Albrecht im Rathaus. Foto: Berthold Jürriens

Sinsheim. (bju) "Jetzt können wir uns auch duzen", sagte Bülent Ceylan und nahm Oberbürgermeister Jörg Albrecht lachend in den Arm. Auf die Frage, wie er denn mit Vornamen heißen würde, antwortete OB Albrecht, noch ein wenig durcheinander von den vorherigen Witzeleien, spontan "Bülent", aber korrigierte sich dann schnell mit "Jörg" unter dem Gelächter der anwesenden Presseschar. Und die stellten fest, dass sich da wohl zwei Brüder im Geiste gefunden hatten, die sich gegenseitig humorvolle Steilvorlagen in bester Comedy-Manier gaben. Selten war ein Eintrag ins "Goldene Buch" der Stadt Sinsheim wohl humorvoller abgelaufen.

Den Besuch des Comedians und einen Workshop hatte die Berufsschulklasse an der Max-Weber-Schule bei dem Wettbewerb der Bertelsmann-Stiftung "Alle Kids sind VIPs" gewonnen, bei der erfolgreiche Integrationsprojekte prämiert worden waren. Zuvor hatte OB Albrecht den gebürtigen Mannheimer ins Rathaus eingeladen. Dort sprach er mit ihm über das erfolgreiche Projekt der Sinsheimer Schulklasse, auf das alle Beteiligten und auch der OB stolz sind. "Ich fand das sofort klasse, dass die Schüler den Flüchtlingen bei den Bewerbungen und der Praktikumssuche geholfen haben", lobte Ceylan das Siegerprojekt.

Was vor einigen Wochen bei einem Bundesligaspiel der TSG 1899 Hoffenheim mit der ersten Begegnung begann, setzte sich nun also beim Eintrag ins "Goldene Buch" fort. "Das ist eine Ehre für mich", sagte der 42-Jährige, der als "Monnemer Türk" 2002 den bundesweiten Durchbruch schaffte und 2010 den Deutschen Comedypreis erhielt. Und genau wie damals, als er das Stadtoberhaupt fragte, ob er ein ausländischer OB sei, witzelte er dieses Mal weiter: "Der sieht doch aus wie’ n Türk. Und das meine ich als Kompliment." Schlagfertig konterte Albrecht, dass er "Ali" heißen würde.

Ceylan sparte nicht mit Lob. Bei den wenigen Treffen habe er Albrecht als bodenständigen Menschen kennengelernt, und im Gespräch mit einigen Rathausmitarbeitern habe er auch einiges über dessen Beliebtheit erfahren. "Das gefällt mir. In eineinhalb Jahren könnt ihr ihn wiederwählen", so der Comedy-Star lachend. "Ich find’ dich auch gut", dankte der OB für die unverhoffte und verfrühte Wahlwerbung. Der bereits vorgeschriebene Spruch mit Konterfei reichte dem sympathischen Träger des Verdienstordens des Landes Baden-Württemberg im "Goldenen Buch" natürlich nicht aus: "Uffpasse! Sinsheim is’ der Beschde, der was gibt! Danke für den Eintrag! Ist mir eine Ehre", ergänzte der Wettbewerbsbotschafter laut vorlesend.

Und da kam noch die Anregung, dass man den guten Kontakt doch zur zukünftigen Stadthalleneinweihung nutzen könnte. "Er hat mir von der neuen Stadthalle schon erzählt", grinste Ceylan zum Oberbürgermeister rüber, bevor er noch einige Autogramme zum Besten gab. "Ali und Bülent" als neues Sinsheimer Comedy-Duo zur feierlichen Eröffnung der Stadthalle? Genug Zeit zum Üben hätten die Beiden noch.