Von Christiane Barth

Epfenbach. Osterhase und bunte Eier unter einer Schneedecke? Dieses Bild zeigte sich noch letzte Woche am Dorfbrunnen in der Ortsmitte, den die Landfrauen herausgeputzt haben und damit den Frühling hinterm Ofen vorlocken wollen. Und dieses Bild zeigt sich jetzt auch im Fernsehen, denn die SWR-Moderatoren der Landesschau wollten es nun genauer wissen, was es mit dem Epfenbacher Osterbrunnen und mit dem Brauchtum, das hier gepflegt wird, auf sich hat - trotz des Schnees und der so gar nicht österlichen Temperaturen.

Dass die SWR-Wetterreporter Thomas Miltner und Michael Kögel auf den Osterhasen in Epfenbach aufmerksam wurden, lag am Landfrauentag, der vor rund drei Wochen in Epfenbach stattgefunden hat. Da war Thomas Miltner nämlich dabei. Eine kurze Reportage an Epfenbachs zentraler Kreuzung nun förderte zutage, welche wahren Motive hinter dem kunterbunten Eierschmuck stecken: "Zum einen wollen wir natürlich den Frühling herbeizaubern", so Christa Braun, Landfrauenvorsitzende aus Epfenbach. Zum anderen geht es ums Wasser, das durch diesen Brauch, der in Epfenbach seit mehr als 15 Jahren mit viel Liebe zum Detail gepflegt wird, gewürdigt werden soll. "Es soll gezeigt werden, wie wertvoll Wasser ist", so Christa Braun. Regen und Schnee also die positive Seite abgewinnen, statt übers Wetter zu klagen: Auch ein Motiv des Osterbrunnens.

Wenn die Landfrauen also alljährlich im März ihre aus Strohballen gewirkten Hasen aus der Scheune ans Licht der Welt zerren und ihnen - dem weihnachtlichen Wetter trotzend - bunte Regenschirme auf die Ohren setzen, erinnern sie damit an eine Tradition, die in der Fränkischen Schweiz um 1845 ihren Anfang nahm. Die Bedeutung des Wassers für den Menschen soll dieser zufolge in den Mittelpunkt gerückt werden. "Es geht um die Verehrung des Wassers", erklärt die Vereinsvorsitzende.

In die Region importiert hat diesen Brauch Ehrhard Wieland aus Neckarsteinach. Und von dort brachte ihn Christa Braun ins heimische Epfenbach, wo der Frühling nicht mit dem kalendarischen oder gar meteorologischen Fixdatum seinen Anfang nimmt, sondern genau dann, wenn die Landfrauen aus allen Himmelsrichtungen des Dorfes zum Brunnen strömen, mit bunten, österlich anmutenden Utensilien beladen, und aus diesen eine Geschichte formen. Gefeiert wird damit also nicht nur der wohl bald einsetzende Frühling, sondern auch die Achtung vor dem lebensspendenden Element. Am Donnerstag, 22. März, 18.45 Uhr, war die Sendung im SWR zu sehen, sie ist auch über die Mediathek abrufbar.