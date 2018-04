Oberderdingen. (kel) Hat da wieder der Feuerteufel zugeschlagen? Innerhalb weniger Monate ist in der Nacht zum gestrigen Freitag die vierte Feldscheune auf Oberderdinger Gemarkung abgebrannt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Ein halbe Hundertschaft von Einsatzkräften war über Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt - es gab allerdings nichts mehr zu retten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kurz nach Mitternacht hatte ein Zeuge den Brand der Scheune im Gewann "Karlsteich" gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Feldscheune bereits im Vollbrand. Die Lage war nicht zuletzt kritisch, weil in der Scheune neben landwirtschaftlichen Geräten auch Kunstdünger lagerte - ein explosiver Stoff, der zudem giftige Dämpfe freisetzen kann. Angesichts der Gefahrenlage drang die Feuerwehr unter Atemschutz in die Scheune vor und schaffte die Düngersäcke in Sicherheit. Die landwirtschaftlichen Gerätschaften wurden allerdings vom Feuer zerstört.

Es ist noch keine zwei Wochen her, dass in Oberderdingen ein in einer Scheune untergebrachtes Stroh- und Heuballenlager in Flammen stand. Die Feuerwehr verhinderte gerade noch das Übergreifen auf die umstehenden landwirtschaftlichen Geräte, so dass es nur einen geringen Sachschaden gab. Die Polizei vermutete schnell Brandstiftung, einer oder mehrere Täter sollen das Feuer vorsätzlich gelegt haben.

Die Serie der mysteriösen Scheunenbrände hatte bereits im Herbst begonnen: Zunächst brannte im Gewann Humbergteich eine Holzscheune ab. Stroh, Heu, mehrere Tonnen Getreide, ein Mähdrescher sowie mehrere Anhänger fielen den Flammen zum Opfer. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 150.000 Euro und tippte auf Brandstiftung. Ein paar Wochen später loderten die Flammen nur einen Steinwurf weit weg: Wieder war es eine Scheune, die mit hoher Wahrscheinlichkeit angezündet worden war. Die Scheunen gehörten unterschiedlichen Eigentümern.