Die Feuerwehr rückte am Freitag zu einem Brand in der Kraichgauschule aus. Vier jugendliche Brandstifter konnten von der Polizei gefasst werden. Foto: Julian Buchner

Eppingen-Elsenz. (guz) Der erste Krisenplan ist bereits im Papierkorb. "Es sah eigentlich nicht ganz so schlimm aus", sagt Günter Schimek. Nun aber muss ein neuer Krisenplan her. Zumindest in dieser Woche bleibt die Kraichgauschule geschlossen - möglicherweise aber auch länger: bis zu den Pfingstferien. Am Freitag hatte ein Brand, der mutmaßlich von vier Schülern gelegt wurde, das gesamte Erdgeschoss des Gebäudes verraucht. Am Montag haben Sachverständige ein vorläufiges Schadensbild erstellt. Ergebnis: noch nicht endgültig abzuschätzen. Der Schaden könnte, entgegen der ersten Schätzung am Samstag, aber in die Hunderttausende gehen. Denn offenbar sind nun doch auch weitere Stockwerke betroffen.

Wer für die Regulierung des Schadens aufkommt, ist ebenfalls noch unklar: Unter Umständen die Stadt, denn die vier Jugendlichen, die die Polizei nach dem Brand in Gewahrsam genommen hatte, sind allesamt 13 Jahre alt und damit nicht zu belangen. Ob ihre Eltern zum finanziellen Ausgleich herangezogen werden können, wird im Ernstfall wohl ein Gericht klären müssen.

"Das hat sich gelohnt", sagt Rektor Schimek mit Bitterkeit in der Stimme, bevor er am Montag die Brandschutztür aufzieht. Von außen ist sie weiß, innen rußschwarz, der Qualm hat den Glaselementen einen höchst effektiven "Sichtschutz" verpasst - abwaschbar, aber nur mit großem Aufwand. Nicht abwaschbar sind hingegen die angeschmorten, vormals weißen Deckenelemente, von denen Fäden geschmolzenen und dann wieder erstarrten Kunststoffs wie Tropfsteine herabhängen. Daneben eine angesengte Topfpflanze und das zerstörte Mobiliar samt Sitzgruppe des Schülercafés. Die Schüler hatten es mit der Unterstützung eines Schreiners selbst aufgebaut und eingerichtet. "Da steckt so viel Herzblut drin", sagt Schimek.

Dass einer der mutmaßlichen Brandstifter die Kraichgauschule besuchte, macht die Angelegenheit für Schimeks Kollegium noch schlimmer: "Das hat uns schon getroffen", sagt er in Hinblick auf die eilends einberufene Lehrerversammlung. Die anderen drei Jungen, die von der Polizei aufgegriffen wurden, werden laut Informationen der RNZ an Schulen im Eppinger Stadtgebiet unterrichtet.

Am heutigen Dienstag wird ein Chemiker eines Instituts für Schadstoffforschung Proben ziehen und die Konzentration möglicher Gifte in der Luft messen. In etwa einer Woche sollen die Laborwerte vorliegen. Dann könnte eine erneute Hiobsbotschaft auf die aktuell 65 Schüler, deren Eltern und auch auf die 15 Lehrer und Angestellten zukommen, die aktuell ein provisorisches Lehrerzimmer und eine Mini-Verwaltung im Obergeschoss bezogen haben. Klar ist inzwischen, dass trotz der Brandschutztüren Rußpartikel ihren Weg ins darüberliegende Stockwerk gefunden haben und sich dort auf Kleidung in der Garderobe und auf das Mobiliar gelegt haben. Wenn die Analyse nun ergeben sollte, dass die Rückstände gefährlich sind, wird aus einer Zwangsferienwoche möglicherweise ein längerer Zeitraum, weil dann das gesamte Schulgebäude saniert werden müsste. Dass der Werkraum im Untergeschoss und das Schulbüro längere Zeit nicht genutzt werden können, weil hier Löschwasser eingedrungen ist, steht laut Schimek bereits fest.

Findet der Chemiker keine Schadstoffbelastung, könnte der Schulbetrieb seinen Aussagen zufolge problemlos im Obergeschoss aufrechterhalten werden, während darunter die Sanierung der verrußten Räume läuft. Falls er doch etwas findet, ist allerdings Land unter. Die Kraichgauschule ist eine Förderschule im Ganztagesbetrieb, ihre Schüler können nicht problemlos in andere Schulen ausgelagert werden, selbst wenn es dort freie Räume gäbe.

Auch in der benachbarten Grundschule oder im Kindergarten gibt es keine Ausweichmöglichkeit, und für eine Containerlösung wäre wohl ein längerer Vorlauf vonnöten, um die Standortfrage zu klären und die Logistik zu bewältigen. "Ein Kleinbrand mit gravierenden Folgen", bilanziert Schimek angesichts des Rattenschwanzes an Problemen und offenen Fragen. "Wir versuchen, den Schulbetrieb möglichst schnell wieder in Gang zu bringen", sagt Schimek, "aber dass es nächste Woche sein wird, kann ich nicht versprechen."