Brackenheim-Dürrenzimmern. (end) Die Hausbewohner hatten ein seltsames Knistern im Gebälk vernommen, dann schlugen auch schon die Flammen hoch: Bei einem Dachstuhlbrand in Brackenheim-Dürrenzimmern entstand gestern Mittag laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Vermutlich ein Defekt bei einem Kaminofen hat zu dem Feuer in dem Dreifamilienhaus im alten Ortskern in der Mönchsbergstraße geführt. Als die Feuerwehr mit über 40 Mann eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach. Sowohl über die Drehleiter wie auch von innen bekämpften die Wehrmänner das Feuer, das bald unter Kontrolle war. Bis in den Nachmittag dauerten die Nachlöscharbeiten. Die Wohnung im Dachgeschoss wurde bei dem Brand erheblich beschädigt, sie ist unbewohnbar. Die anderen Mieter konnten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Während den Löscharbeiten musste die Ortsdurchfahrt gesperrt werden, die Autos wurden örtlich umgeleitet.