Immer wieder melden sich Trickbetrüger per Telefon. Archivfoto: dpa

Bad Rappenau-Obergimpern. (guz) An die Falsche geraten sind offenkundige Gauner, die auch in der Region eine nicht ganz neue, aber bislang doch eher seltene Abzocke-Masche am Telefon ausprobieren. Sie landete bei einer Mitarbeiterin der RNZ, die sich nicht nur nicht einschüchtern ließ, sondern den Fall nun der Redaktion schilderte, "um alle anderen Menschen vor der Masche zu warnen".

Am Dienstag hatte eine Frau bei Rosemarie Stenchly angerufen und sich als Mitarbeiterin des Landgerichts Frankfurt ausgegeben. Gegen sie, Stenchly, liege eine Anzeige vor und ein Prozess sei bereits terminiert, offenbarte ihr die Frau - "in besten, akzentfreien Deutsch und freundlich, mit einem Tonfall, als wolle sie mich schützen", erinnert sich die 75-Jährige.

Begründet wurde die Anzeige damit, dass Stenchly im Jahr 2015 telefonisch der regelmäßigen und kostenpflichtigen Teilnahme an einem Gewinnspiel mit dem Namen "Euro 9" zugestimmt, aber nicht bezahlt habe. Inzwischen gehe es damit um 6000 Euro, und man werde ihr Konto sperren. Die Zustimmung von damals habe man auf Band aufgezeichnet. Die Obergimpernerin musste zunächst schlucken, denn sie war in der Vergangenheit tatsächlich verschiedentlich von Gewinnspielvertreibern angerufen worden. "Das hat sich alles sehr professionell angehört", schildert sie.

Und dann kam das Angebot, das Stenchly dann doch stutzig machte: Der Anzeigeerstatter wäre zu einem außergerichtlichen Vergleich bereit und würde die Anzeige zurückziehen, wenn sie 1890 Euro überweise, offerierte die Unbekannte - Stenchlys Telefondisplay zeigte übrigens tatsächlich eine Nummer mit Frankfurter Vorwahl an.

Stenchly reagierte richtig und ließ sich nicht unter Druck setzen. Sie werde sich das alles aufschreiben, erwiderte die 75-Jährige, und forderte etwas Schriftliches, um es ihrer Anwältin vorlegen zu können. Daraufhin sei die Dame am anderen Ende der Leitung dann plötzlich weniger freundlich geworden, habe nochmals an die drohende Sperrung des Kontos erinnert, letztlich aber wohl gemerkt, dass sie nichts erreicht, und habe dann aufgelegt. Vier, fünf Minuten, dann war alles vorbei. Aber das miese Gefühl und ein wenig Unsicherheit blieb trotzdem.

"Da brauchst du gar nicht anrufen", sagte ihre Schwiegertochter, die tatsächlich Anwältin ist, als Stenchly ihr den Fall offenbarte. Das sei ganz klar eine Betrugsmasche. "Die rufen 100 Leute an, und wenn sie bei zwei oder drei Erfolg haben, hat es sich schon gelohnt." So sieht es auch die Polizei. Stenchly hatte zwar darauf verzichtet, Anzeige zu erstatten, aber als die RNZ bei der Heilbronner Polizei nachfragte, ob die Masche dort bekannt sei, kam ein langgezogenes, wissendes "Jaaah". Es komme zwar selten, aber doch immer mal wieder vor, dass sich Betrüger als Staatsanwälte, Behördenmitarbeiter oder Polizisten ausgeben, sagte Rainer Köller von der Pressestelle der Polizeidirektion.

Zurückgerufen hat Stenchly trotzdem. "Ich wollte einfach wissen, was passiert, und ärgere mich, dass ich nicht nach einer Bankverbindung gefragt habe", sagt sie, "dann hätte man vielleicht etwas in der Hand". Danach war sie endgültig beruhigt: "Kein Anschluss unter dieser Nummer", klang aus dem Hörer.