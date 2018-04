Von Christiane Barth

Reichartshausen. Der "Garten des Wandels" spricht durch seine Symbolik, der Ruhehain durch seine uralten Eichen, die Statistiken des Naturfriedhofs durch ihre Zahlenkolonnen. Bestattungen auf Reichartshausens Vorzeigeanlage, dem Naturfriedhof "Ruhehain unter den Eichen", werden von Jahr zu Jahr beliebter, das parkähnliche Areal hat sich weit über die Ortsgrenzen hinaus herumgesprochen und kommt an.

Die Andachtsstätte "Garten des Wandels" im Erweiterungsteil wird nicht nur im Rahmen von Beerdigungszeremonien, sondern auch für eine kurze, stille Rast als Teil eines Sonntagsausfluges, Waldspaziergangs oder Radausflugs gerne genutzt. Ein Ort also der Transzendenz, der kontemplativen Innenschau weit über das Weltliche hinaus. Und ein Ort der Erinnerung, der allumfassenden Frage, was denn eigentlich kommen mag nach dem Tod. Für die Gemeinde jedoch auch ein Ort, der mit nüchternen Zahlen, juristischen Paragrafen und steuerrechtlichen Erhebungen organisiert werden muss. Gerade Letzteres beschäftigt die Verwaltung bereits seit Jahren. Ein Urteil im andauernden Rechtsstreit, ob denn die Einnahmen des Ruhehains umsatzsteuerpflichtig sind, steht immer noch aus. "Vielleicht wird dies dieses Jahr entschieden", schätzt Kämmerer Gunter Jungmann.

Allein im vergangenen Jahr erzielte die Gemeinde mit Bestattungen unter monumentalen Eichen, Findlingen, Baumstümpfen und Naturdenkmalen Einnahmen in Höhe von insgesamt 524.036 Euro - ein Rekordergebnis in der Geschichte des Ruhehains. Die Finanzbehörde verlangte bereits für die Einnahmen der Jahre 2009 bis 2013 rückwirkend ihren Umsatzsteueranteil: Mehr als 280.000 Euro mussten ans Finanzamt abgetreten werden. Seither läuft der Rechtsstreit, der nun vorm Finanzgericht Stuttgart ausgetragen wird. Vertreten wird die Kommune von einer Anwaltskanzlei. "Die Stellungnahmen der Gemeinde und des Finanzamtes hat das Finanzgericht erhalten", berichtet Jungmann, "jetzt muss ein Termin zur mündlichen Verhandlung festgesetzt werden".

In der Regel sind Bestattungsgebühren nicht umsatzsteuerpflichtig - davon ging die Gemeinde nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht beim Bau und nach der Einweihung des Naturfriedhofs im Jahr 2009 aus. Wie das Finanzgericht jetzt entscheidet, bleibt abzuwarten. Seit 2015 jedenfalls erhebt die Gemeinde für Bestattungen und Reservierungen von Grabstätten gleich die Umsatzsteuer mit. Sollte der Gerichtsbeschluss positiv für die Kommune ausfallen, muss auch diese die seit 2015 erhobene Umsatzsteuer wieder zurückerstatten. Eine Unmenge von Kleinbeträgen, die an Angehörige oder Menschen, die bereits zu Lebzeiten ihren Grabplatz finanziert haben wollen, zurück fließen müssen. "Dann kommt eine Menge zusätzlicher Arbeit auf uns zu", meint Jungmann.

228 Bestattungen fanden allein im Jahr 2016 auf der Anlage statt, auf der jedes Jahr eine nahezu verlässliche Steigerung registriert wird: 182 im im Jahr davor, 168 im Jahr 2014. Die aktuelle Statistik listet im Juli 2017 bereits 137 Bestattungen auf.

Freilich hat die Gemeinde auch viel Geld in die Anlage investiert. So wurde etwa im Februar die neue Parkfläche im oberen Teil beim "Garten des Wandels" fertiggestellt. Auch für Baumpflege- und Instandhaltungsmaßnahmen muss Geld in die Hand genommen werden.

Geld, das nicht nur Nutzen finanzieller Art bringt. Der Ruhehain wird als Andachtsstätte auch unabhängig von Sterben und Vergehen geschätzt. Der schattenspendende monumentale Baumbestand in ehrfürchtiger Kulisse, an der Gedanken an ein Jenseits an der Tagesordnung sind und von der "heiligen Geometrie" die Rede ist, zieht auch viele Wanderer, Rast- und Erholungssuchende an. Im Zentrum des "Garten des Wandels" steht ein Kultbaum aus Ostasien, der Ginkgo. Dieser gilt als heilsam und von Geist beseelt. Ob es das ist, was dort gesucht wird? Oder die Vogelfigur "Munin", die zur aufgehenden Sonne schaut und als Begleiter ins Jenseits gilt? Als "harmonischer Weg zur innerer Ruhe" will die obere Andachtstätte verstanden werden. Und wird als solche vor allem jetzt, im Sommer und in der Ferienzeit, gerne angenommen.