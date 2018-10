Sinsheim-Reihen. (cbe) Er bedrohte zwei Frauen mit einer Pistole, ließ sich das Geld aushändigen und ist seitdem auf der Flucht: Nach dem Überfall auf die Sparkassen-Filiale, der sich am vergangenen Freitag gegen 15.10 Uhr in der Weilerer Straße ereignet hat, sucht die Polizei nach wie vor nach dem Täter. Laut Polizeisprecher Norbert Schätzle werden Spuren ausgewertet, eine heiße ist aber offenbar bislang nicht darunter. Die Ordnungshüter hoffen auf weitere Zeugen.

Mit etwa 20 Fahrzeugen war die Polizei am Freitagnachmittag in Reihen präsent, setzte einen Hubschrauber sowie Kräfte an den Autobahnanschlussstellen ein. Doch der Bankräuber ist nach wie vor auf freiem Fuß. Wie viel Geld er erbeutet hat, ist den Polizisten mittlerweile bekannt, aus ermittlungstaktischen Gründen teilen sie dies jedoch nicht mit.

Dass der Mann die Reihener Sparkasse an einem Freitagnachmittag überfallen hat, dürfte laut Schätzle kein Zufall gewesen sein: Die geringere Zahl der Mitarbeiter sowie möglicher Kunden mache es Bankräubern in kleineren Filialen leichter. Sehr wahrscheinlich sei es, dass er das Gebäude zuvor auskundschaftet hat - am Tag vor dem Überfall oder schon deutlich früher. Einige Zeugen hätten sich bereits an die Polizei gewandt, berichtet Schätzle, man hoffe aber, dass sich noch weitere melden. Denn oft hätten Personen etwas gesehen, würden es aber als zu unbedeutend erachten.

Der Bankräuber wurde folgendermaßen beschrieben: circa 1,80 Meter groß; blaue Jeans; dunkler Kapuzenpulli mit weißem Muster auf der Vorderseite; rotes Halstuch, das er über die Nase gezogen hatte; schwarze Basecap; dünne Arbeitshandschuhe; schwarzer Rucksack mit silberner Aufschrift; graue Pistole. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07261 / 6900 entgegen.

Wie die Chancen stehen, den Räuber fast eine Woche nach dem Überfall noch zu finden? Laut Schätzle werden Banken im Rhein-Neckar-Kreis selten überfallen, eine aussagekräftige Aufklärungsquote gebe es deshalb nicht. Der Polizeisprecher gibt aber zu: "Je länger es dauert, desto schwieriger wird es."