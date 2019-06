Sind stabiler, verschmutzen nicht so schnell und sind obendrein transparenter: Die Streckmetallgitter wurden an manchen Bereichen des Bahnhofsstegs bereits ausgetauscht. Bis Ende Juli soll alles fertig sein. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Sie sind deutlich robuster, verschmutzen nicht so schnell und sind sogar transparenter als die bislang installierten Glasplatten: Das sind laut Udo Knecht die Vorteile der Streckmetallgitter, die seit März am Bahnhofssteg installiert werden. Bis Ende Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, schätzt der für den Unterhalt von Brücken zuständige Sachbearbeiter der Stadtverwaltung. Allerdings würden nicht alle Scheiben ersetzt: Lediglich jene, für die die Stadt zuständig ist, würden ausgetauscht.

Dies betrifft die Rampe an Gleis 1 sowie die Rampe und die Treppe an der Jahnstraße. Für die Treppe an Gleis 1 sowie die Treppen zwischen den Gleisen ist die Deutsche Bahn zuständig. Und die habe signalisiert, die Scheiben vorerst nicht auszutauschen. Auf dem Steg über den Gleisen selbst werden die Scheiben auf jeden Fall bleiben, erklärt Knecht. Sie dienen als Schutz vor den stromführenden Oberleitungen. Würde dort Metall verbaut, könnte jemand theoretisch mit einem Metallstab einen Kontakt zwischen Oberleitung und Metallgitter herstellen, so dass Strom fließen würde.

Seit der Steg vor rund zehn Jahren gebaut wurde, wurden immer wieder Glaselemente beschädigt. Einzelne Scheiben wurden bereits vor einigen Jahren durch Streckmetall ersetzt, nun folgt ein großflächiger Austausch. Doch die Maßnahme ist umstritten. Einige Sinsheimer finden die Glasscheiben schöner. Auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht zählt dazu. Doch man habe für die Reparatur jahrelang "immer wieder Geld reingehängt", betont der OB - irgendwann habe man deshalb eine Entscheidung treffen müssen.

Mit eben dieser Entscheidung tat sich der Gemeinderat allerdings ebenfalls schwer. Denn die Maßnahme ist teuer: Knapp 400.000 Euro kostet sie. Die Gitter selbst machen darunter lediglich ein Viertel der Gesamtkosten aus. "Aber die Maßnahme ist sehr aufwendig", erklärt der OB. Denn die Brückenkonstruktion wird, nachdem die Glasscheiben abmontiert sind, entrostet, gesäubert, grundiert, mit Epoxidharz überzogen und lackiert. Und an manchen Stellen ist dies nicht so einfach, erklärt Knecht. An der Rampe in der Jahnstraße - dort wird momentan gearbeitet - ist ein Gerüst nötig. Bei den Arbeiten dürfe nichts auf die Straße fallen. Und falls dort der Verkehr nur sehr zäh fließe, beispielsweise weil sich auf der Autobahn ein Unfall mit anschließendem Stau ereignet hat, muss das Gerüst weggeräumt werden, so dass der Verkehr nicht zusätzlich behindert wird. Besonders kniffelig waren laut Knecht aber die Arbeiten an der Rampe bei Gleis 1: Diese hätten in der Nacht stattgefunden, da man aus Sicherheitsgründen zuvor den Strom der Oberleitung habe abstellen müssen.

Wäre es bei all dem Aufwand nicht besser gewesen, gleich Streckmetall zu verbauen? RNZ-Leser hatten in Briefen zu diesem Thema Steuerverschwendung moniert. Die Entscheidung wurde vor Albrechts Amtsantritt gefällt, der OB ist jedoch um Mäßigung bemüht: "Ich würde nicht sagen, dass das ein Fehler war. Hinterher ist man immer schlauer." Laut Knecht wäre es übrigens deutlich teurer geworden, die beschädigten Glasscheiben durch neue Glaselemente zu ersetzen. Das Streckmetall, übrigens geliefert von der Sinsheimer Firma Rau, koste im Vergleich nur die Hälfte. Viele Gemeinderäte hoffen nun, dass die Gitter lange schön bleiben - zumindest bis zu den Landesheimattagen im kommenden Jahr.