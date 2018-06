Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Gibt es Menschen, die Bäumen bewusst schaden wollen? Oder greift man heute noch zu einer alten Methode, Bäume ganz langsam und über einen Zeitraum von Jahren absterben zu lassen? Diese Fragen stellen sich angesichts von Einkerbungen, die an Obstbäumen in Helmstadt entdeckt wurden. Der Fall ist rätselhaft.

Spaziergänger fanden die merkwürdige Ringelung. Dass diese keine natürliche Einkerbung war, wurde den Wanderern schnell klar, allzu geometrisch und exakt war die Ringelung eingekerbt, ja geradezu gefräst. Dass Manfred Hartlieb, Naturwart in Reichartshausen, sich mit seiner Frau Margot auf den Weg machte, um bei den Streuobstwiesen im Gebiet "Stock" zwischen Bargen und Wollenberg Obstbäume unter die Lupe zu nehmen, ist jedoch kein Zufall. Ein besorgter Bürger machte die beiden auf die eigentümliche Fräsung in der Rinde aufmerksam. "Von so etwas hatten wir noch nie gehört", berichtet Hartlieb, der sich bestens auskennt in Wald und Flur.

Vor Ort musste er erkennen, dass sich offenbar jemand an den Bäumen zu schaffen gemacht haben muss, um sie ganz gezielt "ausbluten" zu lassen. Waren da etwa böse Absichten am Werk? "An mehreren Obstbäumen entdeckten wir die Ringelung, welche die Bäume absterben lässt", so Hartlieb. Ein bis drei Jahre lang werden sie so durchhalten. Da der Saftstrom jedoch ringsum unterbrochen ist, wird der Baum von seiner Lebensader abgeschnitten. In der Forstwirtschaft wird das Ringeln gezielt zur Entfernung unerwünschter Bäume eingesetzt. Ob das auch hier der Fall war? Hartlieb grübelt und rätselt, sorgt sich jedoch vor allem um die schönen alten Obstbäume.

"Das Vorgehen ist erschreckend präzise": Die Rinde wurde ringsum in einem schmalen Streifen entfernt - wie mit einer Schablone gezogen. "Wer macht so etwas?" fragen sich die Naturschützer aus Reichartshausen. Manfred und Margot Hartlieb gehen davon aus, dass die Bäume bewusst beschädigt werden sollten - und vermuten die Motivation eher nicht beim Besitzer. "Die Ringelung ist eine Methode, zu der man früher gegriffen hat, die heute aber sehr unüblich ist."

"Die Schnitte sind sehr exakt ausgeführt, mit einem Werkzeug, es war also kein Laie am Werk", vermutet Hartlieb. Zudem befindet sich die Einkerbung ganz in Bodennähe, so dass sie kaum auffällt. Hartlieb geht davon aus, dass "der Verursacher" so die schadhaften Stellen vertuschen will.

Manfred und Margot Hartlieb ist ein derartiger Fall bislang nicht untergekommen, recherchierten nun aber gründlich, was es mit der Ringelung von Bäumen auf sich hat. "Gesehen haben wir so etwas auf unseren ganzen Touren noch nie", so Hartlieb.

Revierförster Tobias Dörre berichtet, im Forst greife man durchaus ab und an zu dieser Methode, um einzelne Bäume, wenn sie etwa zu dicht beieinanderstehen, absterben zu lassen. Da die Streuobstwiesen jedoch nicht zum Forstrevier zählen, wisse er nichts von dem Fall.