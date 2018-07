Sinsheim. (zg) Nach fünfeinhalbjährigem Betrieb hat die Badewelt am Freitag ihren viermillionsten Besucher begrüßt. Ein Ehepaar, das derzeit in Binau am Neckar mit seinem Wohnmobil campiert, war zur rechten Zeit vor Ort. Christa und Achim Brandstätter bekamen von Stephan Roth, Geschäftsleiter der Badewelt Sinsheim GmbH, eine riesengroße Glückwunschkarte.

Die Saarländer waren regelrecht überrumpelt: "Wir sind nun schon zum vierten Mal in der Therme und kommen einfach gerne", sagte Achim Brandstätter. Ein Kollege habe ihm die Sinsheimer Badewelt empfohlen, erklärte der 59-Jährige, der wie seine Frau ein begeisterter Saunierer ist.

Den Tag Urlaub in der Südsee konnte Stephan Roth noch mehr versüßen: Er überreichte dem Ehepaar eine Wellnesstasche mit einer Dauerkarte im Wert von 1000 Euro und einer Venex-Regenerationsdecke. Die japanische Firma Venex ist einer der Kooperationspartner der Therme. "Unserem exklusiven und innovativen Angebot haben wir es zu verdanken, dass wir bereits fünfeinhalb Jahre nach der Eröffnung vier Millionen Gäste willkommen heißen durften", ist Geschäftsleiter Stephan Roth überzeugt.