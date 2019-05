Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Siegelsbach. Der erste Abschnitt der Baumaßnahmen ist erledigt, die Belebungsbecken sind geflutet und die fleißigen Bakterien haben ihre Arbeit aufgenommen: Bei der Kläranlage Mühlbachtal hat mit einigen Monaten Verspätung nach umfangreichen Sanierungsarbeiten wieder Normalität Einzug gehalten.

Von Juli 2018 bis jetzt wurde im ersten Teil die komplette Maschinerie in beiden Belebungsbecken erneuert. Ebenso wurden die bisher vier Gebläse aus- und fünf neue eingebaut. "Eines als Reserve. Wenn ein Gebläse ausfällt, können wir dann weiter die Gewässerreinheit sicherstellen", erklärte Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder im Gespräch mit der RNZ. Die neuen Belüfter sollen mehr Sauerstoff in die Klärbecken blasen und für einen schnelleren Reinigungsprozess sorgen.

Die Anlage, durch die an trockenen Tagen rund 4000 Kubikmeter Wasser fließt, lief während der Arbeiten weit über ihrer Belastungsgrenze. Zur Verbesserung des Sauerstoffeintrags wurde in der Zeit des Austausches der Gebläse ein Sauerstofftank hinzugeschaltet. Zu Komplikationen kam es laut Haffelder nicht. Die Arbeiten scheinen auch den Bakterien im Belebschlamm - den unbezahlten, aber wichtigsten Mitarbeitern der Kläranlage, die den Schmutz im Wasser zersetzen - nichts ausgemacht zu haben. "Es funktioniert alles wunderbar", sagte Gerhard Speicher, der die Anlage betreut. Auch die jüngsten Wetterkapriolen mit Temperaturstürzen hätten "keinerlei Auswirkung" auf die Milliarden kleiner Helfer gehabt.

Nachdem der erste Abschnitt aufgrund von Lieferschwierigkeiten einzelner Teile verspätet beendet wurde - eigentlich hätte das Klärwerk schon zu Jahresbeginn wieder vollumfänglich laufen sollen -, sollen die Aufträge für den zweiten Abschnitt in der Maisitzung des Gemeinderats vergeben werden. Bis Jahresende sollen einerseits die Überschlammleitungen erneuert und andererseits die Zu- und Abläufe betontechnisch saniert werden. Zusätzlich wird ein Brauchwasserspeicher aufgestellt, dessen Inhalt insbesondere zur Reinigung im Bereich der Kläranlage eingesetzt wird.

Es könnten künftig aber weitere Baumaßnahmen im Mühlbachtal anstehen. Schon jetzt arbeitet die Anlage mit einem Einwohnerwert von 33.000.( tatsächliche Einwohnerzahl plus Einwohnergleichwert der Gewerbebetriebe) über ihrer Kapazität. Zudem kommen unter anderem mit den geplanten Neubaugebieten "Am Mührigweg" in Siegelsbach oder "Kandel" in Bad Rappenau weitere Abwasserlieferanten hinzu. "Die Anlage ist für 20.000 Einwohner konzipiert", erklärte Haffelder. "Es hängen aber mehr dran. Von der Größe her haben wir Überholungsbedarf."

Für eine neue wasserrechtliche Genehmigung werden aktuell unter anderem Planungen zur Vergrößerung der Kapazität unternommen. Je nach Ergebnis könnte dann auch eine Erweiterung auf drei Belebungsbecken erforderlich werden, was wiederum weitere Kosten in Millionenhöhe verursachen würde.

Schon jetzt investieren die Kommunen Bad Rappenau und Siegelsbach, die sich die Anlage teilen, in zwei Abschnitten drei Millionen Euro in die Modernisierung. Bei der zurückliegenden Generalsanierung trug Siegelsbach 25,9 Prozent der Kosten. Momentan erarbeitet ein Ingenieurbüro einen neuen Investitionskostenschlüssel, der die jeweiligen Anteile an den Betriebskosten regelt. Tiefbauamtsleiter Haffelder erwartet in den nächsten Wochen Ergebnisse, die es dann mit Siegelsbach zu besprechen gilt. So könnte noch 2019 eine neue Kostenaufteilung spruchreif werden. Schon am heutigen Montag ab 17 Uhr stehen die Schmutzfrachtberechnung und die allgemeine Kanalisationsplanung im Einzugsbereich der Kläranlage im Mittelpunkt der Sitzung des Technischen Ausschusses Bad Rappenau. Hierbei sollen ein Maßnahmenbeschluss gefasst und ein Planungsauftrag vergeben werden.

Immer wieder sorgte das Thema vor allem im Siegelsbacher Gemeinderat für Diskussionen. "Für die Zukunft wollen wir den Wert anpassen und im Idealfall zugunsten Siegelsbachs verbessern", sagte Bürgermeister Tobias Haucap in der Februar-Sitzung.