Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau/Leingarten. Der Wegzug der orthopädischen Praxis aus der Kurstadt in die neue Praxisklinik Leintal im rund 13 Kilometer entfernten Leingarten hatte in den zurückliegenden Wochen bei so manchem Bürger, aber auch bei der Bad Rappenauer Stadtverwaltung für Unmut gesorgt. Im Gespräch mit der RNZ erklärten jetzt Dr. Johannes Pohl, Dr. Philipp Menzel und Patrick Menzel jetzt die Beweggründe für den Standortwechsel und das neue Konzept in Leingarten.

"Wir sind keine Orthopädie für nur eine Stadt, sondern für den gesamten Landkreis", stellt Philipp Menzel, der 2018 in der Praxis von Hans-Helmuth Lambertz begonnen und sie im August 2019 übernommen hat, gleich zu Beginn des Gesprächs klar. Denn das Einzugsgebiet der Praxisklinik Leintal ist groß, betonte Patrick Menzel. So kämen rund zwei Drittel der Patienten aus dem Landkreis, die restlichen 30 Prozent kommen unter anderem aus dem Rhein-Neckar-Kreis, Neckar-Odenwald-Kreis, dem Raum Ludwigsburg, Stuttgart und sogar aus dem Bodenseekreis.

Dr. Philipp Menzel, Marc Hoffmann, Dr. Johannes Pohl und Patrick Menzel. Foto: privat

"Wir sind eine vollumfängliche Praxis für alle Patienten", betont Patrick Menzel und fügte an, dass seit der Eröffnung im April 2021 bereits mehr als 20.000 Patienten in Leingarten behandelt worden seien. Viele seien froh, dass sie nicht nach Heilbronn hineinfahren müssen. "Auch mit Blick auf Corona bedanken sie sich, dass sie nicht ins Krankenhaus müssen, sondern wir das machen", sagt Philipp Menzel.

Pohl verstehe, dass für die Patienten aus Bad Rappenau die "Bequemlichkeit eines Orthopäden vor Ort" weggefallen ist. Es bestehe jedoch keine Verpflichtung, an einem Standort zu bleiben. Für einen Termin bei einem Kardiologen, der in der Kurstadt ebenfalls nicht niedergelassen ist, nähmen die Leute den Weg auch in Kauf. Zumal laut Pohl viele der Patienten aus der Kurstadt weiterhin das Angebot wahrnehmen. "95 Prozent der Patienten sind immer noch dabei", sagt Pohl.

Allerdings betont er auch, dass das Konzept, wie es jetzt in Leingarten umgesetzt worden ist, in Bad Rappenau nicht hätte realisiert werden können. Pohl bestätigte, dass er mit dem "Salineo" im Gespräch gewesen sei, allerdings sei zu diesem Zeitpunkt nur noch eine Etage frei gewesen. "Das war viel zu klein für uns. Für unser Konstrukt hätte das ganze Gebäude nicht gereicht", sagt Pohl. Auch die Infrastruktur wäre aufgrund fehlender Parkplätze nicht ideal gewesen.

Für die Kombination aus Sanitätshaus, Physiotherapie sowie orthopädischer-chirurgischer Klinik mit durchgehend besetzter chirurgischer Notfallambulanz hätte das Trio, das das Projekt mit Marc Hoffmann eigenfinanziert umgesetzt hat, einen freien Bauplatz benötigt. "Der OB (Anm. d. Red.: Oberbürgermeister Sebastian Frei) ist nie auf uns zugekommen und hat uns ein Grundstück angeboten", sagt Pohl, der neben der Kurstadt auch in Schwaigern eine Umsetzung angefragt hatte. Der Leingartener Amtskollege Ralf Steinbrenner war allerdings am schnellsten und habe innerhalb einer Woche das Grundstück in direkter Bahnhofsnähe mündlich zugesichert.

In dem Neubau mit direkter Anbindung an die S-Bahn, Nähe zur Bundesstraße 293 sowie rund 100 Parkplätzen vor der Tür ist alles unter einem Dach. Allein in der Praxisklinik im zweiten Obergeschoss finden sich auf rund 600 Quadratmetern Fläche unter anderem mehrere Behandlungszimmer, zwei Operationssäle sowie ein Aufwachraum. Zudem können in der Klinik modernste bildgebende Verfahren wie Röntgen und Sonografie selbst ausgeführt werden. Auch kann vor Ort im Bedarfsfall die Knochendichte selbst gemessen werden. "Das ist einmalig im Landkreis. Jeder andere Arzt schreibt eine Überweisung", betont Pohl. Insgesamt sind in diesem Bereich vier Ärzte und rund 15 Mitarbeiter plus ein Anästhesieteam angestellt.