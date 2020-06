Bad Rappenau/Eppingen. (pol/mare) In Bad Rappenau und Eppingen haben Unbekannte am Wochenende jeweils eine Schule ins Visier genommen. Genau genommen die Musikräume, wie die Polizei berichtet.

Im Musiksaal an der Grundschule in der Wagnerstraße in Bad Rappenau wird vermutlich erstmal kein Unterricht stattfinden. Ein Unbekannter hatte am Wochenende eine Bierflasche gegen die Scheibe des Musiksaals geworfen und dabei einen Schaden von rund 2000 Euro angerichtet. Das reichte dem Täter aber wohl noch nicht, denn auch Abfälle in zwei am Gebäude angebrachten Mülleimern wurden entzündet. Die Flammen beschädigten die Fassade des Gebäudes.

Zeugen, die zwischen Samstag, 13.30 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, verdächtige Personen rund um die Grundschule beobachten konnten, bittet die Polizei, sich telefonisch unter der 07264/95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Der Musikraum der Hellbergschule in Eppingen wurde am Wochenende von Unbekannten ausgeräumt. Gegen 18 Uhr am Sonntagabend meldete ein Zeuge ein offen stehendes Fenster an der Schule am Berliner Ring. Vor Ort stellte eine Streife mit Verantwortlichen der Schule fest, dass Unbekannte in den Musikraum der Schule eingebrochen waren und Instrumente und elektronisches Equipment gestohlen hatten.

Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Wochenende verdächtige Beobachtungen machen konnten, sich zu melden. Hinweise werden unter der 07262/60950 entgegengenommen.