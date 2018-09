Bad Rappenau. (fsd) Was lange währt, wird endlich gut? Vor zwei Jahren wurde sie erstmals diskutiert, jetzt kommt der Stein bei der geplanten Verbindungsrampe ins Rollen.

Zur Entlastung des innerörtlichen Verkehrs soll zwischen der Kreisstraße K2120, die Bonfeld mit der Kernstadt verbindet, und der Landesstraße L530 eine direkte Zufahrt in beiden Richtungen entstehen. Bevor der Gemeinderat bei seiner Sitzung am Donnerstag, 18 Uhr, im Ratssaal den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans fasst, stimmte der Technische Ausschuss der Kurstadt am Montag einer Vereinbarung mit dem Land Baden-Württemberg und dem Landkreis Heilbronn als zuständige Träger der betroffenen Straßen geschlossen zu.

"Es ist unvorstellbar, wie lange das schon dauert. Lassen wir uns das Ding anpacken und durchziehen", meinte Rüdiger Winter (FW). Klaus Hocher (CDU), der für den erkrankten OB Sebastian Frei den Vorsitz im Ausschuss hatte, betonte, dass das Vorhaben "für Bad Rappenau ein gewaltiger Fortschritt" sei.

Bereits 2016 wurde die Maßnahme mit einer Machbarkeitsstudie geprüft, und seit Januar 2017 liegt eine Vorplanung vor. Im Dezember des Vorjahres erhielt die Stadtverwaltung die Info, dass das Verkehrsministerium im Vorhaben keine Änderung der Streckencharakteristik sehe und eine weitere Beteiligung daher nicht erforderlich sei.

Die Zuständigkeit wurde an das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart übergeben. Da dies allerdings keine Planungskapazitäten frei hatte, sollte die Stadt Bad Rappenau die Planung sowie die Schaffung des Baurechts gegen eine Teilerstattung der Verwaltungskosten übernehmen. Daraufhin wurde die schriftliche Vereinbarung, der jetzt zugestimmt wurde, fällig.

Laut dieser treten Land und Landkreis als Träger der Baulast auf der jeweiligen Straße auf und tragen zu 52 Prozent (Land) sowie 48 Prozent (Landkreis) die Gesamtkosten der Maßnahme. Die Herstellungskosten für die Verbindungsrampe werden mit mehr als 418.000 Euro brutto zuzüglich Grunderwerb, Baunebenkosten und einem naturschutzrechtlichen Ausgleich taxiert.

Drei Prozent der Bruttobaukosten - rund 12.500 Euro - erhält Bad Rappenau für die Planungsleistungen. Die Kosten für die Planung vom Ingenieurbüro Modus Consult sowie die Aufwendungen für ein Baugrundgutachten belaufen sich jedoch auf rund 26.500 Euro, so dass 14.000 Euro von der Stadt zu tragen sind. Rund 28.000 Euro kommen für die Erstellung des Bebauungsplans und der Umweltplanung hinzu.

Da das Land und der Landkreis beim Grunderwerb allerdings nur die Kosten in Höhe des örtlichen Bodenrichtwertes zahlen, bleiben hier weitere 12.000 Euro an der Kurstadt hängen. Hinzu kommen anfallende Kosten für den naturschutzrechtlichen Ausgleich.

Diese sind laut Tiefbauamtsleiter Erich Haffelder momentan noch nicht abzusehen, werden aber ebenfalls in Höhe von drei Prozent Bruttokosten erstattet. "Die Stadt musste hier einiges investieren. Wenn sie das nicht gemacht hätte, würde die Einmündung nicht gebaut werden", erklärte er dem Gremium. Im Jahreshaushalt sind für die Straßenplanung 125.000 Euro eingeplant.