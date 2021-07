Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die Jahre werden immer heißer und trockener. Vor allem das Hitze-Rekordjahr 2018 mit 12,9 Grad Celsius im Durchschnitt im Frankfurter Westend hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Klimawandel ist in vollem Gange. Besonders macht sich das bei der Wasserversorgung bemerkbar. Um auch noch in zehn, 20 Jahren die Nachfrage decken zu können, will und muss der Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach in den kommenden Jahren investieren. Jetzt wurde auf einer außerordentlichen Verbandsversammlung am Dienstag in Bad Rappenau ein umfangreiches Investitionspaket von rund 62,3 Millionen Euro geschnürt.

"Wir haben einen großen Strukturwandel vor uns", sagt Bad Rappenaus Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender Sebastian Frei. Das Wassernetz der Mühlbachgruppe, die für die Versorgung von mehr als 60.000 Einwohnern in 34 Ortschaften in drei Landkreisen zuständig ist, ist in die Jahre gekommen und wird die künftige Anforderung nicht mehr leisten können. "Unsere größte Aufgabe ist es, dauerhaft die benötigten Wassermengen sicherzustellen", ergänzt Alexander Freygang, Technischer Leiter und stellvertretender Geschäftsführer des Zweckverbands.

Seit 2018 habe es in gewissen Kommunen zeitweise Probleme gegeben, die erforderlichen Wassermengen zu erreichen. Einschränkungen beispielsweise bei der Sportplatz-Bewässerung waren keine Seltenheit. Zudem hat sich die Lage aufgrund eines veränderten Verbraucherverhaltens während der Pandemie verschärft. Viele Menschen haben sich einen Pool zugelegt und verbringen den Urlaub lieber im eigenen Garten, anstatt zu reisen. "Die Verbrauchsspitzen werden länger. Das gilt es abzufangen", sagt Freygang.

Früher hätte man nur vereinzelt Tage mit einem erhöhten Verbrauch gehabt, jetzt dauern solche Phasen über mehrere Tage hinweg an. "Je länger es trocken bleibt, umso höher wird der tägliche Verbrauch", erklärt Freygang. Im Vergleich zu einem normalen Tag wird an Spitzentagen das 2,7-Fache der Wassermenge benötigt. Zudem sei die Tagesspitze vor einiger Zeit noch gegen 12 Uhr gewesen, heutzutage wird sie um 22 Uhr erreicht. "350 Tage im Jahr sind kein Problem. Aber die Restlichen bereiten uns Kopfzerbrechen." Bis 2050 sollen auch diese erhöhten Wassermengen sorgenfrei abgedeckt werden können. Wie OB Frei ergänzt, sei nicht der sinkenden Grundwasserspiegel das Problem, sondern vielmehr der Spitzenverbrauch. "Wir können das Wasser nicht so schnell aus dem Boden holen, wie wir es müssten."

Deshalb habe man vor einigen Jahren ein Strukturgutachten in Auftrag gegeben, das das bestehende Netz "auf Herz und Nieren prüfen" sollte. Das Resultat sind zwei Möglichkeiten, das Netz fit für die Zukunft zu machen. Die Variante eins sieht eine Sanierung beziehungsweise Erweiterung des Bestandes mit acht Wasserwerken und 33 Hochbehältern vor. Doch für Freygang ist dies nicht zukunftsfähig: "Damit könnten wir die Wassermengen niemals abdecken."

Option zwei hingegen sieht eine komplette Veränderung der Zuläufe mit einem zentralen Hochbehälter auf dem höchsten Punkt des Verbandsgebiets bei Kälbertshausen vor. An den Behälter sollen dann fünf Wasserwerke angeschlossen und das Wasser über Ringleitungen sternförmig in die Verbandskommunen verteilt werden. Das sogenannte HB Zentral soll rund 8000 Kubikmeter Wasser speichern können und so "im Sommer die Spitzentage abdecken". In der ersten Stufe wird der bestehende Hochbehälter mit 600 Kubikmeter Fassungsvermögen durch einen mit 4000 Kubikmeter ersetzt. Im Oktober will der Verband einen Antrag an das Regierungspräsidium stellen und erhofft sich bis Mitte 2022 einen positiven Förderbescheid. Im November des nächsten Jahres sollen dann die Arbeiten beginnen, sodass der Hochbehälter bis 2024 in Betrieb genommen werden kann.

Sowohl Freygang als auch Frei ist klar, dass die anvisierten 62,3 Millionen Euro nur ein Richtwert sein können. Denn unter anderem Schwankungen auf dem Baustoff-Markt könnten die Projekte verteuern. Daher plane man Jahr für Jahr und Maßnahmen, die aufeinander aufbauen. Die genaue Vorhabenliste ist noch nicht öffentlich. Aber es sollen immer wieder Förderanträge gestellt werden. "Es ist ein dynamischer Prozess. Es wäre vermessen, zu sagen, dass wir wissen, was in zehn Jahren sein wird", betont Frei. Aber: "Mit jeder umgesetzten Maßnahme sparen wir Betriebskosten ein und werden effizienter." Denn beispielsweise das im HB Zentral gespeicherte Wasser könne aufgrund des Höhenunterschieds ohne großen Energieaufwand in die Haushalte transportiert werden.

Die Anlage im Bad Rappenauer Stadtwald soll als eine von vier Anlagen weiterhin im Bestand bleiben. Und der Hochbehälter in Hüffenhardt soll im Zuge der Investition eine neue Druckerhöhungsanlage bekommen.