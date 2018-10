Bad Rappenau. (rnz) Die Neue liegt fast genau in der Mitte zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz: Der private Autobahnbetreiber ViA6West hat jetzt den Startschuss für den Bau seines neuen Autobahnbetriebshofes bei Bonfeld gegeben.

Auf dem Grundstück innerhalb der Anschlussstelle unmittelbar neben der Autobahn A6 entstehen die Zweckbauten mit Salzlager, Garagen, Schilderhalle und Bürogebäude. Und alle Beteiligten sind zuversichtlich, dass der Neubau vor den Toren der Kur- und Bäderstadt im Spätjahr 2019 bezogen werden kann - derzeit laufen bereits die umfangreichen Erdarbeiten. Der Baustellenkran wurde bereits Mitte August aufgestellt.

Seit Projektbeginn ist die ViA6West GmbH & Co. KG als privater Autobahnbetreiber in der alten, einst staatlichen Autobahnmeisterei in der Schwarzwaldstraße in Sinsheim untergebracht. Das Areal ist hier zwar deutlich größer, doch entsprechen die in die Jahre gekommenen Gebäude längst nicht den Erfordernissen eines modernen Dienstleisters, wie Unternehmenssprecher Michael Endres erklärt.

Die "alte" Autobahnmeisterei direkt vis-à-vis vom Rasthof "Kraichgau-Nord" an der A6 stammt aus den Anfangsjahren der Autobahn und wurde 1968 in Dienst gestellt - damals waren Wärmedämmung und Energieeffizienz noch Fremdworte. Darüber hinaus sind die bestehenden Garagen und Hallen für die heutigen Erfordernisse nur bedingt geeignet. Die modernen Lkw für den Betriebsdienst sind deutlich größer und passen gerade so in die engen Hallen.

Der neue Autobahnbetriebshof in Bad Rappenau wird unmittelbar zwischen der Auffahrt nach Heilbronn und der Landesstraße 1107 angelegt und aus fünf Gebäuden bestehen - mit dem zweigeschossigen Bürogebäude im Zentrum. Im Untergeschoss sind Sozialräumen für die Straßenwärter und einee Teeküche geplant. Moderne Büros sollen im zweiten Stockwerk untergebracht werden. Hier ist dann die Verwaltung von ViA6West mit ihren zusammen 25 Mitarbeitern einschließlich der 17 Straßenwärter angesiedelt.

Optisch aufgelockert wird das Bürogebäude mit einem transparenten Eingangsbereich zur Straße hin. Direkt vor dem Gebäude sind ausreichend Parkplätze für Mitarbeiter und Besucher geplant. Die Stellplätze in den Hallen sind ausreichend dimensioniert, sie bieten unter anderem zwölf großen Lkw und Transportern Platz.