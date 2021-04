Bad Rappenau. (fsd) Ran an die Gutscheine: An diesem Donnerstag startet in der Kurstadt der Verkauf der Gutscheine im Rahmen der Aktion "Rappenauer12er". 29 Betriebe aus dem gesamten Stadtgebiet haben sich für die städtische Wirtschaftsförderung angemeldet und in der vergangenen Woche je 500 Gutscheine aus den Händen von Oberbürgermeister Sebastian Frei und Wirtschaftsförderer Rainer Hassert erhalten.

Unter dem Motto "Hier wohnen wir, hier kaufen wir!" können die beteiligten Unternehmen ab sofort Gutscheine im Wert von zehn Euro verkaufen. 20 Prozent, also zwei Euro pro Gutschein, legt die Stadt als Bonus für den Kunden obendrauf. Die Gutscheine sind direkt bei den teilnehmenden Firmen erhältlich und können auch nur bei diesen eingelöst werden.

Mit dabei ist auch Alexander Freppan vom gleichnamigen Sportgeschäft in der Kernstadt. Er wirbt bereits seit einigen Tagen mit dem Motto "Jetzt gibt’s auf die Zwölf" für die städtische Gutscheinaktion. "Er war der erste, der sich registriert hat", berichtet Frei. "Es ist eine super Idee, die sicher gut angenommen wird", sagt Freppan. Für ihn zeige die Aktion, dass Bad Rappenau ein Team sei und an einem Strang ziehe.

"Es ist positiv, wenn die Stadt etwas tut. Das hilft alles und bringt Aufmerksamkeit", sagt Michael Ciesléwicz, der mit seinem Hotel "Saline1822" an der Aktion teilnimmt. Erste Anfragen nach Gutscheinen hätten ihn bereits vor dem Verkaufsstart erreicht. Für welchen Bereich die Kunden die Gutscheine im Hotel, also ob für eine Übernachtung, einen Besuch im Restaurant "Salzwerk" oder Torten beim sonntäglichen Verkauf, einlösen, sei egal. "Das entscheidet ganz allein der Kunde."

Frei sind die Händler auch bei der Art und Weise wie sie die Gutscheine an ihre Kunden weitergeben. Ob per "Click and collect" oder bei einem Besuch im Geschäft – sofern es Corona-bedingt nicht aktuell geschlossen ist. "Der Kreativität der Händler sind keine Grenzen gesetzt", betont Hassert.

Für den Wirtschaftsförderer sei bei dieser bisher in der Kurstadt nie da gewesenen Aktion auch wichtig, welcher Betrieb als erstes alle Gutscheine verkauft hat. Denn erst wenn alle 500 Exemplare an den Mann oder die Frau gebracht wurden, können die Teilnehmer mit der Stadt abrechnen und ihre Förderung abrufen. Dass es kleine Betriebe, wie Kosmetikstudios, schwerer haben könnten, alle Gutscheine zu verkaufen, ist Hassert durchaus bewusst. Dennoch findet er die Abrechnung erst nach dem Verkauf aller Gutscheine nicht kontraproduktiv. "Sie verkaufen ja auch Produkte oder können Kunden direkt ansprechen. Ich denke, dass das funktioniert."

Unklar ist zum Verkaufsstart allerdings noch, wann die Stadt in die Registrierungsphase für eine mögliche zweite Runde der Aktion einsteigen wird. Und ob dafür alle der 29 teilnehmenden Betriebe ihre Gutscheine, die bis zum Jahresende angeboten werden dürfen, verkauft haben müssen. Klar ist nur eines: "Jeder, der in der zweiten Runde dabei sein will, muss alle Gutscheine verkauft haben", sagte Hassert in einem früheren Gespräch mit der RNZ. In der zweiten Runde könnte die Stadt weitere 30.000 Euro als Wirtschaftsförderung ausschütten. Unternehmen, die sich jetzt nicht registriert hatten, erhalten dann eine zweite Chance.

Info: Alle Gewerbetreibenden der Aktion gibt es im Internet unter www.rappenauer12er.de