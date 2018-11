Mehr als 2000 Teilnehmer drängten sich am Start - so viele wie noch nie beim Vulpiuslauf in Bad Rappenau. Fotos: Ines Schmiedl

Bad Rappenau. (isi) "Heute starten mehr als 2000 Teilnehmer", rief Organisator Klaus Harder, kurz bevor zum Start der Läufer von zehn abwärts gezählt wurde. Fast zwei Minuten dauerte es, bis alle Läufer die Startlinie passiert hatten - so lange wie noch nie. Wenige Minute später gingen die Walker auf ihre sieben Kilometer lange Tour. Zum zwölften Mal veranstaltete die Vulpiusklinik ihren Vulpius-Gesundheitslauf, dessen Einnahmen immer zugunsten eines guten Zwecks gehen. Dieses Mal erhält Theo aus Bonfeld die Startgelder und Spenden. Viele Freunde von Theo und seiner Familie waren mit am Start und der Junge selbst startete in seinem Rollstuhl mit Vater, Mutter und Schwester beim Lauf mit.

Vor dem Start der "Großen" starten die Kinder zu einer kurzen Strecke, denn beim Lauf soll niemand ausgeschlossen werden. Dieses Mal gab es eine besondere Überraschung - das Maskottchen "Vulpine", eine Maus, begrüßte die kleinen Starter mit süßen Gummimäusen. In dem Kostüm steckte die Assistentin der Geschäftsleitung, Conny Föll: "Unser Maskottchen gab es früher schon mal, jetzt dachten wir, das passt gut zu unserem Lauf." 30 Kinder gingen an den Start und bekamen alle bei ihrer Rückkehr eine Medaille von Vulpine umgehängt.

12. Vulpiuslauf in Bad Rappenau

Währenddessen konnten sich die Läufer bei gemeinsamen Aufwärmübungen vorbereiten. Auf dem gesamten Platz vor der Vulpiusklinik hüpften, streckten und dehnten sich die Teilnehmer. Die größte Gruppe stellte die Verbundschule Bad Rappenau. "Wir haben 120 bis 140 Teilnehmer am Start", freut sich Schulleiterin Yvonne Geier, die gemeinsam mit zehn Lehrerkollegen ebenfalls startete. Bereits zum dritten Mal war die Schule mit am Start, allerdings das erste Mal in so großer Besetzung. Zum ersten Mal dabei war die Fußball-D-Jugend des TSV Obergimpern. "Wir hatten die Idee, den Lauf als Training für unsere 18 Kinder zu nutzen", sagt ihr Trainer Michael Haug.

Hintergrund > Sechs-Kilometer-Lauf: Sieger: Moritz Bickel vom Team NSU Triathlon mit 22:19 Minuten vor Rafael Huber von der Physio-Vesalius-Klinik mit 22:45 und Carsten Schmidt vom TSV Willsbach mit 23:55. Schnellste Frau war Sina Martin vom Vulpius-Laufteam mit 25:46 vor Sandra Holte von CrossFit Heilbronn mit 26:38 und Michaela Keicher von der Blacksheep Kulturinitiative Bonfeld. 915 Läufer kamen auf der Sechs-Kilometer-Runde ins Ziel. > Zwölf-Kilometer-Lauf: Sieger: Holger Freudenberger vom Team Therapie Reha Bottwartal mit 41:21 Minuten vor Markus Häcker von der TSG Heilbronn mit 41:49 und seinem Teamkollegen Pascal Schäfer mit 43:10. Schnellste Frau war Isabella Gschwandtner vom Team ISI-Runner/ISI-Fitness mit 53:38 Minuten vor Miriam Lingg mit 54:05 und Isabel Ostermeier vom Karcher-Design mit 55:08. 319 Teilnehmer kamen ins Ziel auf der Zwölf-Kilometer-Tour. > Sieben-Kilometer-Walker: Sieger: Christian Lueger von den SLK-Kliniken mit 43:00 Minuten knapp vor Dr. Sabine Paul vom Team NSU Triathlon mit 43:02, Günter Kieß sowie Heinrich Gerold von Revisa Neckarsulm mit 44:14. 457 Walker kamen ins Ziel. (isi)

Wieder mit am Start war der Obst- und Gartenbauverein Grombach: 14 Teilnehmer schickte er ins Rennen, darunter acht Kinder. "Gemeinsam für Bad Rappenau" war ebenfalls mit einer großen 29-köpfigen Gruppe am Start. Viele der Läufer leben in Bonfeld und kennen Theo. Die Familienherberge Lebensweg war zum ersten Mal dabei, sie schickten nicht nur Läufer auf die Strecke, sondern informierten an einem Stand auch über ihre Arbeit. "Es ist beachtlich, wie viele Leute hier zusammen kommen und gemeinsam laufen", lobt Carina Bär. Die Ruder-Olympiasiegerin aus Babstadt wurde vor dem offiziellen Start von Organisator Harder begrüßt und nahm ebenfalls am Lauf teil.

Die Eltern des 13-jährigen Theo bedankten sich sichtlich gerührt bei den vielen Läufer. Wie berichtet, wurde der Junge mit einer Schädigung des Hirns und des Nervensystems geboren. Vor vier Jahren kam eine Epilepsie hinzu. In seinen ersten Lebensjahren konnte Theo selbst laufen, seit Anfang des Jahres ist ihm das nicht mehr möglich. Seitdem tragen die Eltern ihren Ältesten in sein Zimmer im ersten Obergeschoss. Jetzt stehen Umbauten im Haus an, damit das Kind im Erdgeschoss sein Zimmer bekommt, auch das Badezimmer soll ins Erdgeschoss verlegt und der Zugang zum elterlichen Haus barrierefrei werden. Die Spendengelder aus dem Lauf sollen das Leben des schwerbehinderten Jungen insgesamt etwas erleichtern.

Und auch das hat Tradition beim Vulpiuslauf: Der Abschluss findet in gemütlicher Runde auf dem Wirtschaftshof hinter der Klinik bei der "Pasta-Party" statt. Neben Pasta und Kuchen auch immer hoch im Kurs steht die Anwesenheits-Tombola, zu der Firmen und Einrichtungen aus dem Ort und dem Umkreis Preise spenden. Als Glücksfeen durften Theos Schwestern, die fünfjährige Anna und die zehnjährige Emma, die Losnummern bei der Tombola ziehen.