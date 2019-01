Bad Rappenau. (pol/cbe) Entwickelt sich rund um den Bahnhof der Kurstadt eine kriminelle Szene? Seit längerer Zeit habe die Polizei die Ansammlung Jugendlicher dort im Blick, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Nun sitze eine 18-Jähriger in Untersuchungshaft, wie die Polizei am gestrigen Dienstagnachmittag mitteilte. Gegen ihn ermittelten die Ordnungshüter bereits in 15 Fällen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz.

Nach Ermittlungen der Kriminalpolizei des Hauses des Jugendrechts und des Polizeipostens Bad Rappenau wird ihm jetzt schwere räuberische Erpressung, gefährliche Körperverletzung und unerlaubter Besitz einer Schusswaffe zur Last gelegt, weshalb die Staatsanwaltschaft Heilbronn einen Haftbefehl beantragte, der am vergangenen Freitag durch das Amtsgericht Heilbronn in Vollzug gesetzt wurde.

Der Heranwachsende soll kurz vor Weihnachten am Bahnhof in Bad Rappenau in der Unterführung zur Raiffeisenstraße anlässlich der Auseinandersetzung zweier 13- und 14-jähriger Jungen den 13-Jährigen aufgeforderte haben, seinen Widersacher zu schlagen und zu treten und ihm hierfür seinen persönlichen Schutz zugesagt haben.

Im Nachgang der Schlägerei soll der nun Festgenommene noch im Dezember von dem 14-jährigen Opfer der Schlägerei Schutzgeld erpresst und auch erhalten haben. Das Geld wurde laut Polizei von einem 13-jährigen Freund des 14-Jährigen bezahlt. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, führte der 18-Jährige an dem Tag eine Schreckschusswaffe mit sich, um die Jungen zu verängstigen und drohte mit Gewalt gegen die gesamte Familie des 14-Jährigen, falls der 13-Jährige nicht bezahlen würde.

Diese Fälle zeigten laut gemeinsamer Mitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft deutlich, dass der Bereich um den Bad Rappenauer Bahnhof zu Recht in den Fokus der Ordnungshüter gerückt sei. "Wir werden es nicht dulden, dass sich dort eine Szene entwickelt und Kinder und Jugendliche erpresst und geschlagen werden und der Bereich als Drogenumschlagplatz unter Jugendlichen angepriesen wird. Unsere Kontrollmaßnahmen werden dort verstärkt", kündigte der Revierführer des Polizeireviers Eppingen, Erster Polizeihauptkommissar Fred Walko, an. Für Rückfragen war die Polizei gestern nicht mehr zu erreichen.