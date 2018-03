Langgestreckt liegt das Gewerbegebiet Buchäcker am Rande der Autobahn. Nun soll neben den Hallen des Logistikunternehmens "Hermes" (re.) die dritte Erweiterung angegangen werden. Auch über einen vierten, ebenfalls sieben Hektar großen Abschnitt (vor dem Gebäude der Spedition "Serr", li.) wird bereits nachgedacht. Das Verkehrsproblem ist aber weiter ungelöst. Foto: Guzy

Bad Rappenau. (guz) Nicht geschlossen steht der Gemeinderat hinter der Erweiterung des Gewerbegebiets in Bonfeld. Zwar fiel der Beschluss, den ersten Schritt für den Bebauungsplan "Buchäcker III" zu gehen, am Donnerstag mit breiter Mehrheit und der Stimme von Oberbürgermeister Sebastian Frei, acht der 29 Stadträte stimmten aber dagegen, einer enthielt sich. Hauptkritikpunkte sind der Flächenverbrauch und ein fehlendes Verkehrskonzept. "Schon jetzt haben wir hier Chaos hoch drei", stellte Rüdiger Winter von den Freien Wählern fest. Und auch sein Fraktionskollege Bernd Hofmann hält das Gebiet für "verkehrstechnisch ausgereizt".

OB Frei positionierte sich klar als Befürworter einer Erweiterung und sicherte zugleich zu, dass die Verwaltung ein Verkehrskonzept erarbeiten wird. Dieses soll parallel zum weiteren Verfahren, das durch den jetzt gefassten Aufstellungsbeschluss in Gang gesetzt wurde, betrieben werden. "Es gibt eine gute Nachfrage nach kleinteiligen Flächen an der Stelle", sagte Frei und umriss die Vorstellungen der Verwaltungsspitze zur Bebauung des sieben Hektar großen Gebietes, das sich westlich der "Hermes"-Hallen entlang der Autobahn anschließen soll: "Wir wollen hier keine großen Zuschnitte." Stattdessen sollten hauptsächlich kleinere, überschaubare Betriebe angesiedelt werden. "Die Verwaltung will hier keine weitere Spedition", stellte Frei klar.

Ralf Kochendörfer (SPD) betonte, dass "Buchäcker" das einzige Gebiet sei, das die Stadt für Gewerbe habe und Bad Rappenau auf die Gewerbesteuereinnahmen angewiesen sei. Seiner Meinung nach sollten aber nicht erneut riesige Flächen für wenige Arbeitsplätze verbraucht werden. Die Ansiedelung der Spedition Adam Serr und des Logistikers Hermes hatten in der Vergangenheit wiederholt zu Diskussionen geführt, weil diese Betriebe der Stadt nur wenige Beschäftigte, aber viel Lkw-Verkehr bringen.

"Uns wurde ein Gewerbepark versprochen - jetzt haben wir ein riesiges Gewerbegebiet"; ihre Fraktion werde wegen des Verkehrsproblems, des Verbrauchs landwirtschaftlicher Flächen und des ungelösten Hochwasserschutzes der Erweiterung in der geplanten Form nicht zustimmen, sagte Sonja Hocher (GAL). Zuvor hatte sie nachgefragt, ob nicht für jede Neuansiedelung ein vorhabenbezogener Bebauungsplan beschlossen werden könne, statt die sieben Hektar in einem Rutsch auszuweisen. Die Antwort von Hochbauamtsleiter Alexander Speer war eine eindeutige Absage: "Ein Bebauungsplan für jedes Bauvorhaben sprengt den Rahmen!"

Klaus Ries-Müller bekannte, dass auch die ÖDP den Flächenverbrauch und die erwartete Zunahme des Verkehrs kritisch sehe, andererseits aber die dringend benötigten Erweiterungsflächen auch für örtliche Betriebe im Auge habe. "Deshalb werden wir nicht einheitlich abstimmen", sagte er. Rüdiger Winter, der selbst mit Ja stimmte, räumte diese Zerrissenheit auch für die Freien Wähler ein. Zugleich erinnerte er daran, dass bei früheren Erschließungsabschnitten "95 Prozent der Gemeinderäte dafür waren, dass hier ein Kreisverkehr hinkommt."

"Ein Kreisverkehr wird an dieser Stelle nicht funktionieren", verwarf Hochbauamtsleiter Speer auch diese neuerliche Forderung nach einem großräumigen Umbau der Buchäcker-Einfahrt. Seiner Erfahrung nach müsste ein entsprechender Kreisel einen viel zu großen Durchmesser haben.

Wie die Stadt dem Verkehrsproblem an der Zufahrt begegnen will, wird das versprochene Konzept zeigen. Dann dürften die Diskussionen um einen Kreisverkehr oder eine zweite Zufahrt erneut aufflammen.