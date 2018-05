Von Falk-Stéphane Dezort

Bad Rappenau. Die Sonne strahlt, und die Temperaturen reichen an die 30-Grad-Marke heran. Doch wer sein Heil im kühlen Nass suchen will, muss sich in Bad Rappenau weiter gedulden. Zwar ist das Sportbecken bereits gefüllt, doch die Eröffnung des Sole-Wellenfreibads muss erneut verschoben werden. Geplant war eine Eröffnung an Pfingsten, die dann auf den kommenden Samstag gelegt wurde. Nun soll das Freibad aber erst ab Mitte Juni seine Pforten öffnen. Grund seien laut dem zuständigen Planungsbüro baubedingte Verzögerungen.

Darüber hinaus fehlt noch die neue Stadtwasser-Leitung. Das Brunnenwasser allein reiche nicht aus, um alle Becken zu befüllen und zusätzlich Toiletten und Duschen zu betreiben. "Wir haben gestern den Graben dafür ausgehoben und gehen davon aus, diesen Freitag wieder zu schließen", hofft Lothar Niemann, Geschäftsführer der Baufirma Niemann & Heselschwerdt aus Bad Rappenau, dass die Leitung dieser Tage verlegt wird. "Wir stehen Gewehr bei Fuß. Wenn die Leitungen liegen, dann machen wir den Graben zu."

Erst während der Bauarbeiten sei aufgefallen, dass überhaupt eine neue Wasserleitung verlegt werden muss. "Die alte Leitung wurde vor dem Zweiten Weltkrieg verlegt", sagte Niemann am Montag auf RNZ-Nachfrage. Bis alle Beteiligten darüber in Kenntnis gesetzt und die Arbeiten vergeben werden konnten, verging einige Zeit: "Die Dienstwege sind lang", so Niemann.

"Ich teile den Unmut. Es ist ärgerlich, wie das Bauvorhaben vorangeht. Es ist nicht wie gewünscht", sagte Oberbürgermeister Sebastian Frei, wusste aber auch, dass ihm die Hände gebunden sind. "Die Verwaltung pocht auf eine Beschleunigung. Wir haben keine Handhabe, mehr Druck zu machen."

Gemeinderatsmitglied Klaus Ries-Müller (ÖDP) erklärte bereits auf der Sitzung am 14. Mai, dass er sich nicht vorstellen könne, dass das Rappsodie am 2. Juni öffnen soll. Zudem befürchtete er, dass das Bauvorhaben finanziell aus dm Ruder laufen könnte: "Wenn es länger dauert, wird es auch teurer."

Das Rappsodie gehört zwar dem städtischen Kur-Betrieb, doch die Stadt gleicht das Betriebsdefizit aus und übernimmt Sanierungskosten. Im aktuellen Bauabschnitt werden 1,25 Millionen Euro inklusive Förderung des Landes investiert. Darin enthalten sind der Neubau der Toilettenanlage, die Sanierung der Solarabsorberanlage, ein neuer Wasserspielplatz und eine neue Beschattung für das Kinderbecken.

Wenn das Freibad Mitte Juni tatsächlich eröffnet wird, steht der neu errichtete Wasserspielplatz möglicherweise noch nicht zur Verfügung, da noch Restarbeiten anstehen. Alle anderen Bereiche wie Sportbecken, Wellenbecken, Spielplatz, Gastronomie und Liegewiesen mit verschiedensten Sportmöglichkeiten sind jedoch uneingeschränkt nutzbar.

Dafür stehen weitere Arbeiten an den Umkleiden und im Eingangsbereich an. So soll zunächst ein Container Abhilfe schaffen und als Kabinen dienen. Für die Kasse wird ein provisorischer Eingang am Tor nebenan eingerichtet.

Um trotz der Komplikationen viele Besucher in das Bad zu locken sind die Eintrittskarten in diesem Jahr rund 50 Prozent günstiger. Erwachsene zahlen zwei Euro statt 3,50 Euro und Jugendliche ein Euro statt 2,50 Euro.

Den dritten Eröffnungstermin hält Lothar Niemann indes für realistisch. "Wenn der Wille der Betreiber da ist, dann wird das klappen."