Bad Rappenau. (guz) Fast zwei Jahrzehnte und wohl auch ein hoher zweistelliger Millionenbetrag waren nötig, um die Raiffeisenstraße und ihre Umgebung umzugestalten und an den Stadtkern anzubinden. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Sanierungssatzung für das Gebiet aufzuheben und das Großprojekt damit nun auch abrechnungstechnisch endgültig zu beenden.

"Es ist hier wirklich Großes geleistet worden", resümierte Klaus Hocher (CDU), "hier hat sich Bad Rappenau sehr deutlich zur Stadt entwickelt." Als "Meilenstein", der die weitere innerörtliche Entwicklung erst möglich gemacht habe, wertete Reinhard Künzel (SPD) die Gesamtmaßnahme. Und auch der neue Oberbürgermeister Sebastian Frei würdigte die "beeindruckenden Bauleistung", die vor seiner Amtszeit erbracht wurde.

Und die 100 Millionen, die Hocher fragend als Gesamtsumme in den Raum stellte? Eine Schätzung, weil die vielen Investitionen von Firmen, Einzelhandelsunternehmen und privater Seite nicht erfasst wurden und auch nicht immer im Detail bekannt sind. Aber eine, die Hauptamtsleiter Wolfgang Franke zwar als etwas zu hoch, aber doch zumindest für annähernd zutreffend hält. Zumindest seien hier "sehr hohe Beträge" geflossen.

Bekannt ist immerhin, welche Summe Stadt und das Land Baden-Württemberg über all die Jahre in die Umgestaltung gesteckt hat: 11,8 Millionen Euro. Vier Mal wurde der Förderrahmen aufgestockt - insgesamt beteiligte sich das Land mit mehr als 4,6 Millionen Euro aus dem Landessanierungsprogramm an dem Vorhaben, 3,1 Millionen Euro steuerte die Stadt selbst bei, weitere Mittel flossen über den Bund aus den Töpfen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (GVFG), die zur Verbesserung der Verkehrssituation in der Kurstadt gewährt wurden. Den Löwenanteil aber trugen private Investoren und Firmen wie Kaufland, Rewe, Müller oder Lidl. Alleine der Bau der Schlossarkaden soll 15 Millionen Euro gekostet haben, das Stadtcarré mit Ladengeschäften sowie Eigentums- und Seniorenwohnungen wird ebenfalls auf einen zweistelligen Millionenbetrag geschätzt. Hinzu kommen die Betriebsverlagerung des Kornhauses sowie - unter Regie der Stadt - der Bau von vier Verkehrskreiseln, der Umbau des Bahnhofs, die Anlage zahlreicher Parkplätze, der Bau eines Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und der Neubau des Rathauses in der Fußgängerzone.

Die Ziele, die sich Gemeinderat und Verwaltung im September 1997 beim Anstoß des Projekts gesetzt hatten, seien alle erreicht, resümierte Mathias Ellesser von der Kommunalentwicklung GmbH. Er hatte das Vorhaben lange begleitet und legte dem Gremium nun seinen Abschlussbericht vor. Vor allem die Funktion des Stadtkerns und die Verbesserung der Verkehrssituation seinen deutlich spürbar. Außerdem sei eine Menge baulicher Missstände und durch den Bau der Unterführung am Bahnhof auch die vorherige Trennung von Wohn- und Stadtgebiet beseitigt worden. Als weitere hervorstechende Effekte wertete Ellesser, dass ein neuer Stadteingang geschaffen und die Südumfahrung an die Innenstadt angebunden wurde. Den Bau von Stadtcarré und Fußgängerbrücke bezeichnete der Projektbegleiter als "wichtiges zentrales Vorhaben". Dass genau dieses aber in gestalterischer Hinsicht nicht unumstritten war, daran erinnerte Bernd Hofmann von den Freien Wählern: "Der Start war gar nicht so einfach", sagte er rückblickend.

Inzwischen sei auch die letzte bis vor Kurzem noch strittige Ausgleichszahlung für die Bodenwertsteigerung bei der Stadtkasse eingegangen. "Es gibt aktuell keine Widersprüche wegen Ablösungsbeträgen", so Ellesser. Unterm Strich überstiegen die Ausgaben von 11,8 Millionen Euro die Einnahmen um 640.000 Euro. Und dieses Defizit, das Bad Rappenau nun trägt, ist ausnahmsweise gut für die Stadtkasse: Hätte die Kurstadt mehr eingenommen als ausgegeben, hätte sie die bewilligten und längst verbauten Fördermittel wieder an das Land zurückzahlen müssen.